裁員六成、硬核「Twitter 2.0」整頓完成，馬斯克稱將重啟招聘工程與銷售部門
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馬斯克打造Twitter2.0硬核工作文化，不僅引起員工出走潮，也再度傳出高層人事異動；馬斯克今日表示，已完成裁員，將積極招聘工程和銷售部門員工。另外，日前馬斯克透過投票決議恢復川普帳戶，不僅遭川普潑冷水，民權團體也呼籲企業透過發表撤除廣告公開聲明加強對推特的抵制效果。
馬斯克（Elon Musk）收購推特（Twitter）至今動作頻頻，過去3周內將7500名員工裁減至2900名，今日完成最後一波裁員，將重啟招募；另外，日前馬斯克恢復川普（Donald Trump，港譯「特朗普」）的推特帳號，不僅川普不領情，還遭多個民權組織加強呼籲企業撤除廣告。
在Twitter 2.0員工出走、解雇高層後，馬斯克：完成裁員、重啟招聘
《華盛頓郵報》報導，上週馬斯克發出最後通牒，要求員工簽署承諾，接受Twitter 2.0「硬核」工作模式——長時間高強度且出色的工作表現，未簽署承諾的員工將遭資遣。
據報導，多名員工表示他們拒絕簽署任何承諾，並對於推特公司的新政策及其對員工士氣的打擊感到沮喪；3名推特誠信與安全部門的員工也正討論集體離職，他們認為馬斯克不重視他們的貢獻，而誠信與安全部門集體出走將會衝擊仇恨言論和錯誤信息的審查。
《The Verge》報導，在馬斯克裁員50%和此次的提職後，推特大約僅剩2900人；留任和離職員工表示，鑑於此次的離職規模，內部多個「關鍵」團隊幾乎完全出走，推特恐怕很快就會崩潰。
除了員工不續留，推特本週也傳出高層人事變動。綜合《The Verge》報導，誠信與安全部長約爾．羅斯（Yoel Roth）、廣告銷售主管羅萍．惠勒（Robin Wheeler）、合作夥伴關係副總裁瑪吉．麥克萊恩．蘇尼威克（Maggie McLean Suniewick）、美國內容合作夥伴關係負責人莎拉．羅森（Sarah Rosen）等人事異動。
在馬斯克接手推特期間經常面對公眾的約爾．羅斯更新了推特個人簡介——前推特誠信與安全部長（Former Head of Trust & Safety at @Twitter），證實離職傳聞。據《The Verge》，羅萍．惠勒則是在自請離職、被馬斯克挽留後的一個禮拜遭到解雇。
而莎拉．羅森則發布推文寫道：「我花了幾天時間才接受告別8.5年的推特。」「我們在Twitter 1.0做得很好。」
在員工出走、高層遭解職後，馬斯克將重啟招聘工作。《The Verge》報導，據消息人士透露，馬斯克在今日的推特全體員工會議中表示，裁員行動已完成，將積極招聘工程和銷售部門員工，並鼓勵員工進行推薦；然而，馬斯克未說明具體職位與職缺數量，推特公司網站也無消關消息。
恢復川普推特帳戶，川普不領情、民權聯盟呼籲加強廣告撤除抵制強度
馬斯克日前透過推特投票決定是否恢復川普（港譯「特朗普」）帳戶，超過1508萬人參與投票，最終51.8%贊成、48.2%反對，馬斯克恢復川普帳戶，並稱「人民的聲音就是上帝的聲音」，未料卻遭川普潑冷水，據《路透社》，川普表態將堅持使用他的新平台「Truth Social」，並強調該平台的用戶參與度更高、沒有理由回到推特。
《路透社》報導，由多個民權組織族成的「阻止有毒推特（Stop Toxic Twitter）」聯盟表示，馬斯克曾誓言將成立新的內容審核委員會並謹慎恢復造停權的帳戶，然而至今卻未見委員會成立，推特卻已恢復前總統川普、喜劇演員凱西．格里芬（Kathy Griffin）、眾議院議員馬喬里．泰勒．格林（Marjorie Taylor Greene）。
阻止有毒推特聯盟中的左傾媒體監管機構Media Matters總裁安吉洛．卡魯索（Angelo Carusone）表示，在今年百大推特廣告商中，已有51家撤除廣告；卡魯索呼籲，已撤除廣告的業者應發布公開聲明，對未採取行動的49家廣告商施加壓力。
新聞來源
- Musk issues ultimatum to staff: Commit to ‘hardcore’ Twitter or take severance（The Washington Post）
- Hundreds of employees say no to being part of Elon Musk’s ‘extremely hardcore’ Twitter（The Verge）
- Elon Musk is laying off even more Twitter workers（The Verge）
- Musk has already axed the Twitter ad exec he reportedly convinced to stay（The Verge）
- Elon Musk says Twitter is done with layoffs and ready to hire again（The Verge）
- Trump snubs Twitter after Musk announces reactivation of ex-president's account（Reuters）
- 'Toxic Twitter' activists ramp up pressure on brands after Trump account reinstated（Reuters）
延伸閱讀
- 馬斯克無預警再裁4000多名約聘員工，恐影響推特內容審核與網站正常運作
- 馬斯克開鍘推特高層、成為唯一董事，好萊塢名人擔憂「自由言論」紛紛停用推特
- 《華盛頓郵報》：馬斯克併購後計畫將裁減推特75%人力，推特早就準備大規模裁員計畫
- 推特「藍勾勾」之亂：瑪利歐對你比中指？馬斯克表示「笑到哭」
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責任編輯：劉亭妤
核稿編輯：翁世航
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感受大高雄的新藝術生活方式：「世界百大名畫大展」，義享時尚廣場開展中
我們想讓你知道的是
豐富又多元的文化以及藝術活動，用親民、高娛樂性的呈現方式，義享時尚廣場的每一步，都是為了實踐「時尚、生活、人文、藝術」的精神，希望藝術不僅僅侷限在美術館中，而是能用更自然的方式走入你我的生活裡。
「美是到處都有的。對於我們的眼睛，不是缺少美，而是缺少發現。」——法國雕塑家，羅丹
藝術在人類誕生的千年歲月之中，扮演了舉足輕重的地位。因為有藝術，人類得以跳脫日常，在更高的層次抒發所見所感。以畫作來說，從遠古的洞穴壁畫，到為宗教服務的教堂畫作，再到現近代的抽象派、立體派、超現實主義⋯⋯，在不同的年代，不同的流派反映了當時的社會狀態、審美立場，也帶給我們不一樣的感受。
在生活中，感受藝術帶來的悸動
座落在高雄市鼓山區的義享時尚廣場，以「時尚、生活、人文、藝術」作為經營的核心精神，展現出完全不同於傳統購物商場的創新思維和特質。「我們把藝術和文化，透過不同的載體和主題呈現，因為我們真正想做的，是一個貼近民眾、走入生活的藝術中心。」義享時尚廣場行銷部高宜伶經理分享道。其實早在開幕之前，義享時尚廣場就透過全台首座可呈現裸視3D的LED螢幕，以「四季」為主題播放著不同氣氛的藝術畫作，成為在地最有藝術感的一片風景。去年（2021年）為了推廣並鼓勵全民防疫，更推出戴上口罩的「獨眼巨人」，逼真效果在全台掀起熱烈討論。
「我們想推廣的展覽，是貼近民眾生活、真正寓教於樂，適合各個年齡層一起來觀賞的藝術展覽。因為藝術就是生活，生活就是藝術。」翡冷翠文創的鄭清煌總經理，和義享時尚廣場有著不謀而合的理念，因此共同促成了這次「世界百大名畫大展」的展出。擁有超過20年的策展經驗，每次展出總是收穫熱烈迴響的翡冷翠文創，大約10年前引進了「會動的清明上河圖」來台展出之後，對於如何讓藝術與民眾更親近，有了全新的想法。「我們透過這些展覽想告訴大家的是，其實藝術真的沒有距離我們那麼遠。幾百年前的文藝復興時期也好，近現代的印象主義也好，那些藝術家透過畫作所展示的，都是反應了當時社會的需求，以及他們對生活、生命的觀察和體悟。每一個人都有權利去看、去感受。」鄭總經理表示。
目不暇給，600年經典畫作的完整呈現
「世界百大名畫大展」穿越六百年的時空，搜羅一百幅世界知名畫作，以「虛實整合、動靜搭配」的方式，帶來全台最大規模的沉浸式藝術體驗。這次展覽分為三大展區，包括「永恆經典．歷史長廊」、「人文樂章．文藝復興」、「黃金印象．經典藝廊」。在「永恆經典．歷史長廊」中，觀眾可以一口氣看到百幅經典畫作，從文藝復興時期開始，到新藝術／現代主義時期一字排開。每個時期的藝術重點和特色，透過這些畫作清楚呈現眼前。
「我們也設計了QR Code，觀展民眾掃描之後就可以看到更多關於該作品的資訊。再搭配我們正在開發、預計12月要上線的語音導覽，幫助大家更容易吸收這些名畫的典故。」在這個展區中，鄭總經理特別推薦單獨展出的《蒙娜麗莎的微笑》。「我們展出這幅畫的方式，跟羅浮宮一模一樣，讓你不用去羅浮宮，就能擁有同樣的視覺感受。」一直希望能夠「讓藝術就在身邊」的鄭總經理，除了重現羅浮宮的設計之外，更邀請義大利團隊精心設計了氣勢磅礡的沉浸式影片，利用最先進的4K投影技術，伴隨著特別譜寫的樂曲，在「人文樂章．文藝復興」展區中呈現，就是要讓觀眾彷彿走進畫作所在的時空。當米開朗基羅的傳世巨作《創世紀》出現在影片中時，觀眾也像是身處在義大利的西斯汀教堂，感受到那股莊嚴的神性，以及藝術的震撼。
說到科技，在「黃金印象．經典藝廊」這個展區中，科技更是被巧妙地利用。鄭總經理說：「我們用高仿真原寸噴繪技術，搭配高解析度的LCD液晶顯示器，重現了畫作中的細節，環境的亮部、暗部，人物的表情、姿態，所有的細節，零距離的讓觀眾清楚看見。」在這裡，鄭總經理邀請觀眾細細觀賞維梅爾的畫，因為代表作為《戴珍珠耳環的少女》的維梅爾，一生所有的畫作被世界上許多不同的美術館所收藏。「真的沒有任何一個地方，能夠讓你同時看到這麼多維梅爾的畫作。」穿梭時光洪流、打破距離限制，「世界百大名畫大展」就是這樣一個令人著迷、佩服，值得一看再看的展覽。
打造無所不在、俯拾皆是的藝術環境
「在開展前，我們特別於首次週年慶提供會員購物滿3000元即可獲得『世界百大名畫大展』門票活動，當時我們就注意到，有民眾在獲得免費門票之後，也願意購買門票邀約家人、朋友一起來觀看；也有不少顧客在商場假日舉辦的藝術講座後，對於藝術更加了解後，再度二刷、三刷的欣賞展覽，可見這次展覽的魅力真的很強。」高經理更進一步分享，推廣藝術不遺餘力的義享時尚廣場，於全館進行藝術策展，包含與高雄鄰近國小聯手打造位於4F的藝術長廊——「兒童享樂繪畫特展」，蒐集了許多小朋友心中不同樣貌的快樂時刻，展出了一個充滿童趣的美好世界。也與高雄藝術教室合作於6F展出以寵物主題的兒童藝術創品展，此外再加上全台瘋迷的手作毯特展也將於3F展示，搭配假日舉辦各式手作教室，想必又要掀起一波好評熱潮。
豐富又多元的文化以及藝術活動，親民、高娛樂性的呈現方式，義享時尚廣場的每一步，都是為了實踐「時尚、生活、人文、藝術」的經營精神。再加上串聯高雄美術館的高雄輕軌「愛河之心站」就在旁邊，更讓義享時尚廣場正式進入美術館生活圈的範圍。「因為我們希望藝術展演的形式不僅僅於美術館中，而是能以貼近消費者自然的方式來體驗藝術，或許是在你家旁邊、或許是在社區裡面出現。來逛商場、吃美食之餘，還能欣賞藝術作品。這就是國外盛行的生活藝術。」高經理誠摯地邀請大家能有機會來到義享時尚廣場，一起感受藝術的生活，生活的藝術。
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