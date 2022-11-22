裁員六成、硬核「Twitter 2.0」整頓完成，馬斯克稱將重啟招聘工程與銷售部門

「美是到處都有的。對於我們的眼睛，不是缺少美，而是缺少發現。」——法國雕塑家，羅丹

藝術在人類誕生的千年歲月之中，扮演了舉足輕重的地位。因為有藝術，人類得以跳脫日常，在更高的層次抒發所見所感。以畫作來說，從遠古的洞穴壁畫，到為宗教服務的教堂畫作，再到現近代的抽象派、立體派、超現實主義⋯⋯，在不同的年代，不同的流派反映了當時的社會狀態、審美立場，也帶給我們不一樣的感受。

在生活中，感受藝術帶來的悸動

座落在高雄市鼓山區的義享時尚廣場，以「時尚、生活、人文、藝術」作為經營的核心精神，展現出完全不同於傳統購物商場的創新思維和特質。「我們把藝術和文化，透過不同的載體和主題呈現，因為我們真正想做的，是一個貼近民眾、走入生活的藝術中心。」義享時尚廣場行銷部高宜伶經理分享道。其實早在開幕之前，義享時尚廣場就透過全台首座可呈現裸視3D的LED螢幕，以「四季」為主題播放著不同氣氛的藝術畫作，成為在地最有藝術感的一片風景。去年（2021年）為了推廣並鼓勵全民防疫，更推出戴上口罩的「獨眼巨人」，逼真效果在全台掀起熱烈討論。

Photo Credit: 義享時尚廣場

「我們想推廣的展覽，是貼近民眾生活、真正寓教於樂，適合各個年齡層一起來觀賞的藝術展覽。因為藝術就是生活，生活就是藝術。」翡冷翠文創的鄭清煌總經理，和義享時尚廣場有著不謀而合的理念，因此共同促成了這次「世界百大名畫大展」的展出。擁有超過20年的策展經驗，每次展出總是收穫熱烈迴響的翡冷翠文創，大約10年前引進了「會動的清明上河圖」來台展出之後，對於如何讓藝術與民眾更親近，有了全新的想法。「我們透過這些展覽想告訴大家的是，其實藝術真的沒有距離我們那麼遠。幾百年前的文藝復興時期也好，近現代的印象主義也好，那些藝術家透過畫作所展示的，都是反應了當時社會的需求，以及他們對生活、生命的觀察和體悟。每一個人都有權利去看、去感受。」鄭總經理表示。

目不暇給，600年經典畫作的完整呈現

「世界百大名畫大展」穿越六百年的時空，搜羅一百幅世界知名畫作，以「虛實整合、動靜搭配」的方式，帶來全台最大規模的沉浸式藝術體驗。這次展覽分為三大展區，包括「永恆經典．歷史長廊」、「人文樂章．文藝復興」、「黃金印象．經典藝廊」。在「永恆經典．歷史長廊」中，觀眾可以一口氣看到百幅經典畫作，從文藝復興時期開始，到新藝術／現代主義時期一字排開。每個時期的藝術重點和特色，透過這些畫作清楚呈現眼前。

Photo Credit: 義享時尚廣場

「我們也設計了QR Code，觀展民眾掃描之後就可以看到更多關於該作品的資訊。再搭配我們正在開發、預計12月要上線的語音導覽，幫助大家更容易吸收這些名畫的典故。」在這個展區中，鄭總經理特別推薦單獨展出的《蒙娜麗莎的微笑》。「我們展出這幅畫的方式，跟羅浮宮一模一樣，讓你不用去羅浮宮，就能擁有同樣的視覺感受。」一直希望能夠「讓藝術就在身邊」的鄭總經理，除了重現羅浮宮的設計之外，更邀請義大利團隊精心設計了氣勢磅礡的沉浸式影片，利用最先進的4K投影技術，伴隨著特別譜寫的樂曲，在「人文樂章．文藝復興」展區中呈現，就是要讓觀眾彷彿走進畫作所在的時空。當米開朗基羅的傳世巨作《創世紀》出現在影片中時，觀眾也像是身處在義大利的西斯汀教堂，感受到那股莊嚴的神性，以及藝術的震撼。

說到科技，在「黃金印象．經典藝廊」這個展區中，科技更是被巧妙地利用。鄭總經理說：「我們用高仿真原寸噴繪技術，搭配高解析度的LCD液晶顯示器，重現了畫作中的細節，環境的亮部、暗部，人物的表情、姿態，所有的細節，零距離的讓觀眾清楚看見。」在這裡，鄭總經理邀請觀眾細細觀賞維梅爾的畫，因為代表作為《戴珍珠耳環的少女》的維梅爾，一生所有的畫作被世界上許多不同的美術館所收藏。「真的沒有任何一個地方，能夠讓你同時看到這麼多維梅爾的畫作。」穿梭時光洪流、打破距離限制，「世界百大名畫大展」就是這樣一個令人著迷、佩服，值得一看再看的展覽。

Photo Credit: 義享時尚廣場

打造無所不在、俯拾皆是的藝術環境

「在開展前，我們特別於首次週年慶提供會員購物滿3000元即可獲得『世界百大名畫大展』門票活動，當時我們就注意到，有民眾在獲得免費門票之後，也願意購買門票邀約家人、朋友一起來觀看；也有不少顧客在商場假日舉辦的藝術講座後，對於藝術更加了解後，再度二刷、三刷的欣賞展覽，可見這次展覽的魅力真的很強。」高經理更進一步分享，推廣藝術不遺餘力的義享時尚廣場，於全館進行藝術策展，包含與高雄鄰近國小聯手打造位於4F的藝術長廊——「兒童享樂繪畫特展」，蒐集了許多小朋友心中不同樣貌的快樂時刻，展出了一個充滿童趣的美好世界。也與高雄藝術教室合作於6F展出以寵物主題的兒童藝術創品展，此外再加上全台瘋迷的手作毯特展也將於3F展示，搭配假日舉辦各式手作教室，想必又要掀起一波好評熱潮。

Photo Credit: 義享時尚廣場

Photo Credit: 義享時尚廣場

豐富又多元的文化以及藝術活動，親民、高娛樂性的呈現方式，義享時尚廣場的每一步，都是為了實踐「時尚、生活、人文、藝術」的經營精神。再加上串聯高雄美術館的高雄輕軌「愛河之心站」就在旁邊，更讓義享時尚廣場正式進入美術館生活圈的範圍。「因為我們希望藝術展演的形式不僅僅於美術館中，而是能以貼近消費者自然的方式來體驗藝術，或許是在你家旁邊、或許是在社區裡面出現。來逛商場、吃美食之餘，還能欣賞藝術作品。這就是國外盛行的生活藝術。」高經理誠摯地邀請大家能有機會來到義享時尚廣場，一起感受藝術的生活，生活的藝術。