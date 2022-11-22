2022/11/22,
商業

裁員六成、硬核「Twitter 2.0」整頓完成，馬斯克稱將重啟招聘工程與銷售部門

裁員六成、硬核「Twitter 2.0」整頓完成，馬斯克稱將重啟招聘工程與銷售部門
Photo Credit：AP / 達志影像

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馬斯克打造Twitter2.0硬核工作文化，不僅引起員工出走潮，也再度傳出高層人事異動；馬斯克今日表示，已完成裁員，將積極招聘工程和銷售部門員工。另外，日前馬斯克透過投票決議恢復川普帳戶，不僅遭川普潑冷水，民權團體也呼籲企業透過發表撤除廣告公開聲明加強對推特的抵制效果。

馬斯克（Elon Musk）收購推特（Twitter）至今動作頻頻，過去3周內將7500名員工裁減至2900名，今日完成最後一波裁員，將重啟招募；另外，日前馬斯克恢復川普（Donald Trump，港譯「特朗普」）的推特帳號，不僅川普不領情，還遭多個民權組織加強呼籲企業撤除廣告。

在Twitter 2.0員工出走、解雇高層後，馬斯克：完成裁員、重啟招聘

《華盛頓郵報》報導，上週馬斯克發出最後通牒，要求員工簽署承諾，接受Twitter 2.0「硬核」工作模式——長時間高強度且出色的工作表現，未簽署承諾的員工將遭資遣。

據報導，多名員工表示他們拒絕簽署任何承諾，並對於推特公司的新政策及其對員工士氣的打擊感到沮喪；3名推特誠信與安全部門的員工也正討論集體離職，他們認為馬斯克不重視他們的貢獻，而誠信與安全部門集體出走將會衝擊仇恨言論和錯誤信息的審查。

《The Verge》報導，在馬斯克裁員50%和此次的提職後，推特大約僅剩2900人；留任和離職員工表示，鑑於此次的離職規模，內部多個「關鍵」團隊幾乎完全出走，推特恐怕很快就會崩潰。

除了員工不續留，推特本週也傳出高層人事變動。綜合《The Verge》報導，誠信與安全部長約爾．羅斯（Yoel Roth）、廣告銷售主管羅萍．惠勒（Robin Wheeler）、合作夥伴關係副總裁瑪吉．麥克萊恩．蘇尼威克（Maggie McLean Suniewick）、美國內容合作夥伴關係負責人莎拉．羅森（Sarah Rosen）等人事異動。

在馬斯克接手推特期間經常面對公眾的約爾．羅斯更新了推特個人簡介——前推特誠信與安全部長（Former Head of Trust & Safety at @Twitter），證實離職傳聞。據《The Verge》，羅萍．惠勒則是在自請離職、被馬斯克挽留後的一個禮拜遭到解雇。

而莎拉．羅森則發布推文寫道：「我花了幾天時間才接受告別8.5年的推特。」「我們在Twitter 1.0做得很好。」

在員工出走、高層遭解職後，馬斯克將重啟招聘工作。《The Verge》報導，據消息人士透露，馬斯克在今日的推特全體員工會議中表示，裁員行動已完成，將積極招聘工程和銷售部門員工，並鼓勵員工進行推薦；然而，馬斯克未說明具體職位與職缺數量，推特公司網站也無消關消息。

恢復川普推特帳戶，川普不領情、民權聯盟呼籲加強廣告撤除抵制強度

馬斯克日前透過推特投票決定是否恢復川普（港譯「特朗普」）帳戶，超過1508萬人參與投票，最終51.8%贊成、48.2%反對，馬斯克恢復川普帳戶，並稱「人民的聲音就是上帝的聲音」，未料卻遭川普潑冷水，據《路透社》，川普表態將堅持使用他的新平台「Truth Social」，並強調該平台的用戶參與度更高、沒有理由回到推特。

《路透社》報導，由多個民權組織族成的「阻止有毒推特（Stop Toxic Twitter）」聯盟表示，馬斯克曾誓言將成立新的內容審核委員會並謹慎恢復造停權的帳戶，然而至今卻未見委員會成立，推特卻已恢復前總統川普、喜劇演員凱西．格里芬（Kathy Griffin）、眾議院議員馬喬里．泰勒．格林（Marjorie Taylor Greene）。

阻止有毒推特聯盟中的左傾媒體監管機構Media Matters總裁安吉洛．卡魯索（Angelo Carusone）表示，在今年百大推特廣告商中，已有51家撤除廣告；卡魯索呼籲，已撤除廣告的業者應發布公開聲明，對未採取行動的49家廣告商施加壓力。

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責任編輯：劉亭妤
核稿編輯：翁世航


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