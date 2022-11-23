揭開能源大黑箱：一度電產生多少二氧化碳，台電是怎麼算出來的？
我們想讓你知道的是
公司減碳可是要花錢的，這個電力排碳係數是怎麼算出來的？萬一這是台電弄出來的假數據，我還得替它買單嗎？其實，台電負擔全國的發輸配售電業務，因此第一個步驟，就是計算台電本身的碳排放量。
文：吳政宏（環工科班出身，從廢棄物、空污、水污、健康風險評估、溫室氣體盤查到環評業務，幾乎無役不與。相信有環境意識同時具備知識，才能真正解決環保問題，希望用科學數據結合白話文讓人人了解空污與碳排真相，現擔任綠學院客座綠色帶路人）
當你收到台電的電費單，第一時間看完這期要繳多少電費，可能也會瞄到右邊有一行小字「本期碳排量」，後面跟著的數字通常是幾百公斤，「這是怎麼算出來的？用電和碳排放有什麼關係？這是台電想要讓我們有罪惡感，弄出來的假數據吧？」你納悶著。
當公司開始做組織碳盤查，也把台電的電費單拿出來，仔細地切割月份，把當月用電量乘以「電力排碳係數」，算出好大一個排放量，「公司減碳可是要花錢的，這個電力排碳係數是怎麼算出來的？萬一這是台電弄出來的假數據，我還得替它買單，這是什麼道理？」你噥著。
我是一位領有國家證照的環境工程技師，過去近三十年恰好都在處理電力與環保相關業務，今天就讓我們一起揭開能源和碳這對孿生兄弟前往碳中和路上遇到的第一個底層邏輯：如何計算一度電產生多少二氧化碳？
如何計算一度電產生多少二氧化碳？電力排碳係數計算三步驟
要回答這個問題，首先思考，計算組織的溫室氣體排放量，企業用的是國際標準的方法學「ISO 14064-1組織溫室氣體排放盤查」來評估自身碳排，盤查的分類方式簡單分類如下：
- 類別1：直接排放，如：燃燒化石燃料、洩漏冷媒、二氧化碳等
- 類別2：能源使用，如：電力、蒸氣等
- 類別3：交通運輸，如：交通車、差旅、物流運輸等
- 類別4：公司從「上游」購買來的物品
- 類別5：公司賣出的商品到「下游」
- 類別6：其他
台電負擔全國的發輸配售電業務，同理可證，應可先盤查台電的七種溫室氣體總排放量，接著依據不同溫室氣體的全球暖化潛勢（GWP）換算為二氧化碳當量（CO2e），正是所謂的碳排量，加上一些台電之外其他的數據，最後將之轉換成電力排碳係數，也就是一度電產生多少二氧化碳當量。
第一步：計算台電本身的碳排放量
台電的主要營業活動是發電給大家用，發電的燃燒行為會產生二氧化碳（CO2）、甲烷（CH4）、氧化亞氮（N2O），所以就是把這三種溫室氣體的排放量算出來。
舉燃煤為例，首先用BOM表（Bill Of Material，物料清單）對應台電買了多少噸煤，買了多少不代表用了多少，所以台電接著會透過用燃煤輸送到鍋爐過程中的皮帶秤量一下實際使用了多少，但煤不會乖乖讓你量體重，在爬坡道上偶爾會滾下去，就會造成重複計算，所以最後還需要用燃料盤點後之盈虧結果去微調用量，務求料帳一致，沒有偏差。
盤點燃料使用量之後，還需要用每種燃料的熱值推算總熱值後，再用單位燃料熱值的碳排轉換係數，帶入聯合國政府間氣候變化專門委員會（Intergovernmental Panel on Climate Change，簡稱IPCC）所公布的計算方法，去推算出發電產生的排放量，因此計算結果也可以跟國際接軌。
上面這些都是台電的類別1，同時也要包含台電吹的冷氣其逸散出來的冷媒等轉換成二氧化碳排放當量。接著要算類別2，包括辦公室、員工宿舍的用電量通通都要算進來。所有數據皆須經過第三方查驗單位進場查驗。
第二步：計算其他發電業者的碳排放量
接著，同樣的作法也要讓其他發電業者例如民營發電業者、再生能源發電業者、自用發電設備業者如汽電共生廠和焚化廠等的發電量及排放量都一一納入計算。
每種發電的排放量計算方式都不一樣，以焚化廠的排放量為例，環保署每年會提供該年度垃圾成分分析，等於是分類出焚化爐燒的垃圾有哪幾種、量有多少，然後一樣用每種垃圾燃燒的熱值，例如塑膠的熱值比較高、廚餘的熱值比較低，分別計算其排放量。
這是一項浩大的工程！為了處理龐大的數據，台電建置了「公用售電業電力排碳係數申報管理系統」，提供所有發電業者於每年三月前進行數據申報，再經過資料檢視、數據偵錯並根據能源局提供的各類參數進行計算、統整。
第三步：計算電力排碳係數
當我們得到以上所有數據之後，就可以算出電力排碳係數了，它的公式為（發電業及自用發電設備設置者躉售公用售電業者電量之電力排碳量-線損承擔之電力排碳量）/公用售電業總銷售電量，2022年的電力排碳係數是0.509公斤CO2e/度，意思是你每用一度電會產生0.509公斤二氧化碳當量。
每年計算、統整完成後，台電會於五月底函報經濟部能源局進行審定，審定後在經濟部能源局的官網就會正式發布前一年的電力排碳係數，這就是你電費單上的碳排量公式來源的底層邏輯，也是所有產業進行類別2之購買電力溫室氣體排放量盤查計算的底層邏輯。這個係數同時也是國家管控能源部門排放的基礎，例如民國114年電力排碳係數目標為0.424公斤CO2e/度，也就是三年後我們所使用的每度電碳排放會降低。
電力排碳係數和電力排放係數有什麼不同？
稍微懂一點碳領域用詞的你這時會有疑問了，怎麼會用電力排碳係數這個名詞呢，不是應該用電力排放係數嗎？
您真內行。沒錯，很久以前，我們確實曾用過電力排放係數這個名詞作為用電排放量的計算基礎，盤查的也是七種溫室氣體，而不是只有二氧化碳，當年的電力排放係數為 （綜合電業、民營電廠及汽電共生業之電力排碳量 - 線損承擔之電力排碳量）/總銷售電量，這是全電力系統的排放係數。
這是因為過去再生能源占比低，因此把綠電直轉供給用電戶的量體幾乎可忽略不計，但是再生能源發電越來越多，而用電戶對於綠電的需求也越來越大，很多綠電被用電大戶直接買走了，不一定會賣給台電，所以必須得把這些被用電大戶買走的綠電從係數中分出去，不然減碳效益會被重複計算。為了區隔兩者，所以現在以電力排碳係數取代早年所使用之電力排放係數。
計算產品碳足跡，也是用電力排碳係數嗎？
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感受大高雄的新藝術生活方式：「世界百大名畫大展」，義享時尚廣場開展中
我們想讓你知道的是
豐富又多元的文化以及藝術活動，用親民、高娛樂性的呈現方式，義享時尚廣場的每一步，都是為了實踐「時尚、生活、人文、藝術」的精神，希望藝術不僅僅侷限在美術館中，而是能用更自然的方式走入你我的生活裡。
「美是到處都有的。對於我們的眼睛，不是缺少美，而是缺少發現。」——法國雕塑家，羅丹
藝術在人類誕生的千年歲月之中，扮演了舉足輕重的地位。因為有藝術，人類得以跳脫日常，在更高的層次抒發所見所感。以畫作來說，從遠古的洞穴壁畫，到為宗教服務的教堂畫作，再到現近代的抽象派、立體派、超現實主義⋯⋯，在不同的年代，不同的流派反映了當時的社會狀態、審美立場，也帶給我們不一樣的感受。
在生活中，感受藝術帶來的悸動
座落在高雄市鼓山區的義享時尚廣場，以「時尚、生活、人文、藝術」作為經營的核心精神，展現出完全不同於傳統購物商場的創新思維和特質。「我們把藝術和文化，透過不同的載體和主題呈現，因為我們真正想做的，是一個貼近民眾、走入生活的藝術中心。」義享時尚廣場行銷部高宜伶經理分享道。其實早在開幕之前，義享時尚廣場就透過全台首座可呈現裸視3D的LED螢幕，以「四季」為主題播放著不同氣氛的藝術畫作，成為在地最有藝術感的一片風景。去年（2021年）為了推廣並鼓勵全民防疫，更推出戴上口罩的「獨眼巨人」，逼真效果在全台掀起熱烈討論。
「我們想推廣的展覽，是貼近民眾生活、真正寓教於樂，適合各個年齡層一起來觀賞的藝術展覽。因為藝術就是生活，生活就是藝術。」翡冷翠文創的鄭清煌總經理，和義享時尚廣場有著不謀而合的理念，因此共同促成了這次「世界百大名畫大展」的展出。擁有超過20年的策展經驗，每次展出總是收穫熱烈迴響的翡冷翠文創，大約10年前引進了「會動的清明上河圖」來台展出之後，對於如何讓藝術與民眾更親近，有了全新的想法。「我們透過這些展覽想告訴大家的是，其實藝術真的沒有距離我們那麼遠。幾百年前的文藝復興時期也好，近現代的印象主義也好，那些藝術家透過畫作所展示的，都是反應了當時社會的需求，以及他們對生活、生命的觀察和體悟。每一個人都有權利去看、去感受。」鄭總經理表示。
目不暇給，600年經典畫作的完整呈現
「世界百大名畫大展」穿越六百年的時空，搜羅一百幅世界知名畫作，以「虛實整合、動靜搭配」的方式，帶來全台最大規模的沉浸式藝術體驗。這次展覽分為三大展區，包括「永恆經典．歷史長廊」、「人文樂章．文藝復興」、「黃金印象．經典藝廊」。在「永恆經典．歷史長廊」中，觀眾可以一口氣看到百幅經典畫作，從文藝復興時期開始，到新藝術／現代主義時期一字排開。每個時期的藝術重點和特色，透過這些畫作清楚呈現眼前。
「我們也設計了QR Code，觀展民眾掃描之後就可以看到更多關於該作品的資訊。再搭配我們正在開發、預計12月要上線的語音導覽，幫助大家更容易吸收這些名畫的典故。」在這個展區中，鄭總經理特別推薦單獨展出的《蒙娜麗莎的微笑》。「我們展出這幅畫的方式，跟羅浮宮一模一樣，讓你不用去羅浮宮，就能擁有同樣的視覺感受。」一直希望能夠「讓藝術就在身邊」的鄭總經理，除了重現羅浮宮的設計之外，更邀請義大利團隊精心設計了氣勢磅礡的沉浸式影片，利用最先進的4K投影技術，伴隨著特別譜寫的樂曲，在「人文樂章．文藝復興」展區中呈現，就是要讓觀眾彷彿走進畫作所在的時空。當米開朗基羅的傳世巨作《創世紀》出現在影片中時，觀眾也像是身處在義大利的西斯汀教堂，感受到那股莊嚴的神性，以及藝術的震撼。
說到科技，在「黃金印象．經典藝廊」這個展區中，科技更是被巧妙地利用。鄭總經理說：「我們用高仿真原寸噴繪技術，搭配高解析度的LCD液晶顯示器，重現了畫作中的細節，環境的亮部、暗部，人物的表情、姿態，所有的細節，零距離的讓觀眾清楚看見。」在這裡，鄭總經理邀請觀眾細細觀賞維梅爾的畫，因為代表作為《戴珍珠耳環的少女》的維梅爾，一生所有的畫作被世界上許多不同的美術館所收藏。「真的沒有任何一個地方，能夠讓你同時看到這麼多維梅爾的畫作。」穿梭時光洪流、打破距離限制，「世界百大名畫大展」就是這樣一個令人著迷、佩服，值得一看再看的展覽。
打造無所不在、俯拾皆是的藝術環境
「在開展前，我們特別於首次週年慶提供會員購物滿3000元即可獲得『世界百大名畫大展』門票活動，當時我們就注意到，有民眾在獲得免費門票之後，也願意購買門票邀約家人、朋友一起來觀看；也有不少顧客在商場假日舉辦的藝術講座後，對於藝術更加了解後，再度二刷、三刷的欣賞展覽，可見這次展覽的魅力真的很強。」高經理更進一步分享，推廣藝術不遺餘力的義享時尚廣場，於全館進行藝術策展，包含與高雄鄰近國小聯手打造位於4F的藝術長廊——「兒童享樂繪畫特展」，蒐集了許多小朋友心中不同樣貌的快樂時刻，展出了一個充滿童趣的美好世界。也與高雄藝術教室合作於6F展出以寵物主題的兒童藝術創品展，此外再加上全台瘋迷的手作毯特展也將於3F展示，搭配假日舉辦各式手作教室，想必又要掀起一波好評熱潮。
豐富又多元的文化以及藝術活動，親民、高娛樂性的呈現方式，義享時尚廣場的每一步，都是為了實踐「時尚、生活、人文、藝術」的經營精神。再加上串聯高雄美術館的高雄輕軌「愛河之心站」就在旁邊，更讓義享時尚廣場正式進入美術館生活圈的範圍。「因為我們希望藝術展演的形式不僅僅於美術館中，而是能以貼近消費者自然的方式來體驗藝術，或許是在你家旁邊、或許是在社區裡面出現。來逛商場、吃美食之餘，還能欣賞藝術作品。這就是國外盛行的生活藝術。」高經理誠摯地邀請大家能有機會來到義享時尚廣場，一起感受藝術的生活，生活的藝術。
感受藝術全台一起來，關鍵評論網加碼再提供讀者專屬購票連結，點選連結購票，在展場內拍照並於Facebook打卡，還可以在售票處兌換『百大名畫口罩』乙盒（限量）。