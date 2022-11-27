《追憶似水年華IV：所多瑪與蛾摩拉》：普魯斯特從年少到成年的三角與多邊戀情

文：安端・康巴儂（Antoine Compagnon）

普魯斯特與性別錯置之論述

在《所多瑪與蛾摩拉》文本中，普魯斯特通常省略教條式的考量，不會用它來預告小說的結局。雖然教條式的考量在手稿中已經有所發揮，但是將會延遲到《追憶似水年華》的最後一冊，在《韶光重現》文本中才又重新提及。其中之要義如下：

「一盞光芒重新在我裡面發亮了，當然，這道光芒較不明亮，不像那盞光芒，讓我看見尋回『失去的時光』唯一的方法，就是寫下藝術性的作品。我明白了，文學作品所用的這些材料，是我的過往人生，我明白了，這些材料來到我面前，在我享有輕佻愉悅的時候，在我疏懶無力的時候，在我柔情似水的時候，在我痛苦不堪的時候，它們都被我一一收藏在我裡面，我並揣測不到它們所注定導向的目標，甚至也揣測不到它們是否會倖存，更想不到種子把所有的養分保存著，有朝一日將可滋養一棵樹。 宛如種子一般，當樹開始成長時，我可以提供養分，我的過往經驗可以為它效力，我卻是不知道，我不知道我的生命竟然可以與這些我想要寫的書本發生連結關係，從前當我枯坐桌前，為了寫這些書，卻是找不到主題。因此目前，我的一生，是可以、同時也不可以用這個標題一言以蔽之：『一生職志』。從某個角度來看，如果文學沒有在我的生命當中扮演任何的角色，我的人生是不能用『一生職志』這個標題來簡要說明之。 我的人生之所以可以用『一生職志』來簡要說明，其原因，是我的人生有著憂傷和喜樂，它們的回憶形成了類似駐留在植物胚珠內的胚乳，胚珠吸取胚乳所儲藏的營養，好轉變成為種子，在這期間，雖然我們仍舊渾然不知，然而一棵植物的胚芽正發育著，而這裡正是發生化學變化和呼吸現象之處，雖然在暗地裡進行，卻是非常活潑有力。 因此，我的生命與種子的成熟過程有了關聯。舉凡後來以種子作為滋養的一切，就像以種子為營養食品的那些人們，忽略了種子所包含著的、成為滋養他們的豐富物質，原先是種子的養分，是它們讓種子得以發展成熟。」

所以，從胚珠逐漸吸收胚乳養分，到種子發芽，長成大樹，這是一個漫長的成熟轉變過程，而其中一定包括了「性別錯置」所提供給胚珠的胚乳養分在內。

普魯斯特從年少到成年的三角與多邊戀情

青少年時期的普魯斯特回答過安端涅特．佛爾所做的一份問卷，當時他曾經表示：女性美，就是將「一切的柔情，詩意，純淨，美麗，表現在各種形態之中。」由此可見，普魯斯特是預備好了自己要來不斷欣賞女性人物，諸如史特勞斯夫人，葛瑞芙伯爵夫人，德．施維涅伯爵夫人，蘇佐公主等等，普魯斯特與這些女性人物都沒有過肌膚之親。另外，在俊美的少年人身上，普魯斯特也會發現女性美。

普魯斯特所享有過的女性純純之愛，是他從母親和外婆身上所感受到的。一些理論家，在根本欠缺證據的情況之下，總是要在亂倫之愛的題目上大做文章。因此對這些理論家而言，有一大部分的言論是消耗在戀母情結的說明上。對普魯斯特而言，這是正常的孺慕之情，對他們卻總是充滿了疑雲。

普魯斯特終身與上流社會的女性情誼深厚，喪母之後的他，持續與諸多女性往來交換意見，諸如史特勞斯夫人，德．諾愛伊夫人，燮伊格維奇夫人（madame Scheikévitch），卡杜斯夫人（madame Catusse），郭蕾特（Colette）等等女中豪傑，普魯斯特欣賞她們女性的觀點，以及她們對知識領域的貢獻。

就在中學時代，馬賽爾．普魯斯特著實經歷了一段少年危機，覺得自己不被了解。既是孤獨無依，然而又有強烈的欲望，渴求被愛，他為自己的需要尋找朋友，好讓他可以完完全全的託付情感給予對方。很快的，大家就指控他有戀童癖好，有時候他半推半就地承認，有時候他嚴加否認，因為他不願被定位，被人使用單一的形象來固定他。

說到普魯斯特的同性戀傾向，馬賽爾．普魯斯特於一八九四年十二月認識了呂西昂．都德，一八九五年十月開始，他們之間由長兄小弟的情誼，漸漸轉而變成炙熱的戀情。他們相識，是透過都德家庭的另一位朋友，雷納多．韓恩。呂西昂是個美少年，不過帶著女孩子氣，害羞，緊張，敏感，是他母親的心肝寶貝。他父親——著名小說家亞爾馮斯．都德——和長兄——《法國行動報》主編——雷翁．都德（Léon Daudet），兩人的名氣把呂西昂壓得喘不過氣來，以至於沒能盡情發揮他在文學和藝術方面的才華，又對普魯斯特心懷忌妒。

在一八九四年到一八九六年間，普魯斯特先愛上了雷納多．韓恩，之後，又同時愛著呂西昂．都德，如此的三角戀情，讓忌妒之心以及其他的負面情緒層出不窮。到了德瑞福斯事件期間，普魯斯特拉遠了與呂西昂．都德之間的關係，這與普魯斯特的愛戀習慣兩相符合，對普魯斯特而言，要愛戀，永遠就是要停止愛戀。任職於大不列顛大使館的專員道格拉斯．艾恩斯理（Dauglas Ainslie），在羅伯特．德．畢儀的引薦之下，於一八九七年秋季取代了呂西昂．都德在普魯斯特心中的地位。

一八九七—一八九九年間，呂西昂與馬賽爾保持著朋友的身分。在呂西昂．都德之後，與普魯斯特建立愛侶關係的人，先有羅伯特．德．菲雷，接著又有貝特蘭．德．菲尼隆，然後又有伊揚．卡薩—弗耶特（Ilan de Casa Fuerte）作他的密友，等等。這一小搓與普魯斯特維持近似結盟的團體，他們彼此是認識的，而且也相互往來。

無論怎麼說，在一九○一年，普魯斯特就不再以「我親愛的小寶貝」（Mon cher petit）來稱呼呂西昂．都德，也不再稱呼他是「我所愛的大老鼠」（mon rat），而且對他宣稱：「想到我們彼此相愛過，很奇怪！就這樣！」被友情取代了的愛戀之情也會有殘缺時期。到了一九一六年，才有機會看見「老老的鼠兒」（le vieux rat）較常來拜訪普魯斯特，幾乎是每週都要見一次面。一九二二年十一月二十八日，普魯斯特去世的噩耗是由雷納多．韓恩於第一時間通知呂西昂．都德知道。

戀情與情欲著實屬於不同領域。直到普魯斯特的生命晚期，他的生命軌跡依然呈現如此對立的人脈關係：一邊他享有柏拉圖式的情感連結，對象諸如仁妮維業芙．史特勞斯（Geneviève Straus），蘿爾．海曼（Laure Hayman），德．施維涅伯爵夫人，露意莎．德．莫翰（Louisa de Morand），葛瑞芙伯爵夫人或者蘇佐公主；另一邊他也建立蘇格拉底式的同性戀情，對象包括雷納多．韓恩，呂西昂．都德，貝特蘭．德．菲尼隆，保羅．莫翰，艾勒飛．亞格斯迪內里，以及亨利．羅煞（Henri Rochat）。

普魯斯特的三角或多角戀情牽扯對象曾經有：與珍妮．普格（Jeanne Pouquet）及加斯東．艾爾芒．德．卡亞維（Gaston Arman de Caillavet）之間，與露意莎．德．莫翰（Louisa de Mornand）及路易．德．亞爾布費拉之間，與安端．畢培斯柯（Antoine Bibesco）以及與保羅．莫翰（Paul Morand）等人。