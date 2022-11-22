壞孩子與他的哲學導師，FTX倒閉與《自私的基因》

全球第二大加密貨幣交易所FTX資不抵債，爆發流動性危機，終破產收場。創辦人薯條哥（編按：Sam Bankman-Fried的戲稱）辭職，由擁有40 年經驗的的法律及債務重組專家John J. Ray III接任CEO。這位因處理安然（Enron）案而聞名的律師近日向美國法院提交報告，有以下評語：「從未見過一家公司經營得如此徹底失敗。」他批評，從不完善的機制和國外寬鬆的監管，到控制權集中在極少數缺乏經驗的個人手上，FTX的當前狀況是前所未有。

「有效利他主義」的試驗場

薯條哥及親信的下場，暫時未知，而FTX倒閉對幣圈的衝擊尚未完全浮現——有幣圈人士認為Alameda出事，起源於今年五月算法穩定幣Terra Luna崩盤。金融風險及法律責任、賠償等問題有待專家探討，經濟學者曾國平近日用另一角度評論這宗大新聞。曾教授指，薯條哥奉行「有效利他主義」（Effective Altruism，簡稱EA），務求以最有效、最有實證支持的方法幫助最多、最有需要的人，且不單是現存於世上的人，更包括未來將會出現的所有人——熟悉幣圈的朋友跟筆者說，原來EA在他們圈子已hot topic了好一段時間。

SBF成立FTX，其中一個宗旨是努力賺取大量財富，將其中99%根據EA的原則運用。但觀乎FTX管理混亂，高層濫權，結果搞出大頭佛，SBF口中的理想不單不能實現，其運作方式亦與造福世界的本意背馳。事實上，能於短時間內賺取到的巨額「財富」，亦很容易頃刻間蒸發掉，這樣大起大落的「財富」，創來做甚麼？益了誰，害苦誰？又到底跟龐氏騙局有多大分別？

曾教授又提到，隨母公司玩完的還有FTX Future Fund。基金原意是資助「有利人類長遠幸福」的研究，主事者包括EA的理論導師、哲學家William MacAskill。他跟SBF相識於微時，二人想法相近，SBF暴發後，撥出大量資金成立FTX Future Fund，讓MacAskill及其他EA專家選擇值得資助的大膽想法。 曾教授認為，EA捨己為人，對大部分人來說太「離地」，皆因人性普遍並非如此。我們愛自己，愛跟自己有關係的人，愛屬於同一圈子的人，關係愈遠的，或不在眼前可以看得到的，感覺自然較為薄弱，對待她／他們起來，行為顯得「冷血」。

這是事實，除少數例外，一般人總是由親及疏。所謂親，離不開血緣及／或親友關係，起碼有感情基礎，連繫個人記憶，具親切感、熟悉感和安全感。如用「天擇」理論加以演繹，愛自己及親人多於別人，有助生產、傳播自身基因，增加「基因」永續的機率。作為生物，人類先天地有求生及繁衍的本能，感情和性格機制有自利或自我優先的傾向，正常不過。至於朋友，就算沒血緣關係，但基於雙方交情，有難題出現，互相照應的機會比較大。對比較靠得住的人好一些，自然有利基因存活及流傳。

連張五常都搞錯《自私的基因》

如此功利地理解人類道德感情，似乎解釋不到「犧牲小我，成全大我」的行為。 不過，據《Gene思書齋》版主、多年來致力推廣科普、台灣清華大學生命科學系助理教授黃貞 Gene Ng所講：「利他行為這種犠牲自己的生存和繁殖機會來造福其他個體的行為，在各種動植物中皆可見。」這不得不提牛津大學演化生物學大師道金斯（Richard Dawkins）的《自私的基因》（The Selfish Gene）。《自私的基因》是演化遺傳學的經典之作，道金斯用極為淺顯易懂的文字，為大家解釋一個很複雜的演化生物學觀念——這本書深入民心，影響深遠，但不少專家學者——包括香港經濟學界名人張五常——因而認為人類的自私自利行為很合乎科學。他們相信人類自私不是假設，而是一早寫進在基因裡面。有了這「科學根據」，他們便有力反駁各種對自私行為的道德批評，借「有競爭有進步」之名，進而合理化一切商家賺到盡的經濟掠奪行為。

不過，這些專家學者都錯誤解讀道金斯的《自私的基因》；他們亦有意無意地把中文中的「自私」和「自利」混為一談。黃貞祥教授曾經分析，「自利」和「利他」行為有互補作用，並非單純對立的關係——王于漸、雷鼎鳴等主流經濟學者卻經常強調二者非此即彼。《自私的基因》最核心的論述，在於道金斯嘗試闡述天擇的單位不是個體，而是基因，動物（包括人）不過是基因的載體。

Photo Credit: Oxford University Press ／ Wikimedia Commons

然而天擇有個難以解釋的問題：為何有時候個體會表現出看似違背天擇的無私行徑——小鳥會出聲警告牠的同伴敵人來了，即便這麼做會讓敵人注意到自己而增加被獵捕的機率；人類為何會有軍人願意保家衛國，甚至犧牲自己的性命來達成保護全體利益的目的？ 關於這個問題，道金斯嘗試在書中以「天擇的單位為基因」這樣的論點來做反駁。也就是說這些「利他」的行為，雖然使單一個體犧牲，但卻能保護他的近親，能夠讓同種族基因延續下去而不會滅團。那這樣「無私」特性的基因就有利於整體基因庫的保存，因此經由天擇被留了下來。

黃教授強調，只要好好讀《自私的基因》，就能發現其實道金斯的重點，反而是要藉由基因與天擇，去解釋人類的利他行為。「道金斯在《自私的基因》中擬人化的說法，卻也造成了不少問題。主要問題就是，『自私』這詞，似乎是帶有『目的性』的。可是，基因是不會思考的，它們沒有『想要』把自己傳下去。比較正確的說法是，有些突變如果剛好能夠透過各種機制增加傳遞而且生存下來的機會，在後代中的頻率會愈來愈高，這是個邏輯性的法則。生物學是實驗科學，我們也確定觀察到這樣的現象。所以『自私』的比喻，實則和自不自私無關，真正關乎的是繁殖和生存能力。」如是者，同時有自利和利他兩種本性，不單不存在矛盾，更特別有益於人類這物種的繁衍。

人性自私是過於簡單的假設