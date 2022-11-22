壞孩子與他的哲學導師，FTX倒閉與《自私的基因》
我們想讓你知道的是
隨母公司FTX玩完的還有FTX Future Fund。基金原意是資助「有利人類長遠幸福」的研究，主事者包括「有效利他主義」的理論導師、哲學家William MacAskill。捨己為人，對大部分人來說太「離地」，皆因人性普遍並非如此。我們愛自己，愛跟自己有關係的人，愛屬於同一圈子的人，關係愈遠的，或不在眼前可以看得到的，感覺自然較為薄弱，對待她／他們起來，行為顯得「冷血」。
全球第二大加密貨幣交易所FTX資不抵債，爆發流動性危機，終破產收場。創辦人薯條哥（編按：Sam Bankman-Fried的戲稱）辭職，由擁有40 年經驗的的法律及債務重組專家John J. Ray III接任CEO。這位因處理安然（Enron）案而聞名的律師近日向美國法院提交報告，有以下評語：「從未見過一家公司經營得如此徹底失敗。」他批評，從不完善的機制和國外寬鬆的監管，到控制權集中在極少數缺乏經驗的個人手上，FTX的當前狀況是前所未有。
「有效利他主義」的試驗場
薯條哥及親信的下場，暫時未知，而FTX倒閉對幣圈的衝擊尚未完全浮現——有幣圈人士認為Alameda出事，起源於今年五月算法穩定幣Terra Luna崩盤。金融風險及法律責任、賠償等問題有待專家探討，經濟學者曾國平近日用另一角度評論這宗大新聞。曾教授指，薯條哥奉行「有效利他主義」（Effective Altruism，簡稱EA），務求以最有效、最有實證支持的方法幫助最多、最有需要的人，且不單是現存於世上的人，更包括未來將會出現的所有人——熟悉幣圈的朋友跟筆者說，原來EA在他們圈子已hot topic了好一段時間。
SBF成立FTX，其中一個宗旨是努力賺取大量財富，將其中99%根據EA的原則運用。但觀乎FTX管理混亂，高層濫權，結果搞出大頭佛，SBF口中的理想不單不能實現，其運作方式亦與造福世界的本意背馳。事實上，能於短時間內賺取到的巨額「財富」，亦很容易頃刻間蒸發掉，這樣大起大落的「財富」，創來做甚麼？益了誰，害苦誰？又到底跟龐氏騙局有多大分別？
曾教授又提到，隨母公司玩完的還有FTX Future Fund。基金原意是資助「有利人類長遠幸福」的研究，主事者包括EA的理論導師、哲學家William MacAskill。他跟SBF相識於微時，二人想法相近，SBF暴發後，撥出大量資金成立FTX Future Fund，讓MacAskill及其他EA專家選擇值得資助的大膽想法。 曾教授認為，EA捨己為人，對大部分人來說太「離地」，皆因人性普遍並非如此。我們愛自己，愛跟自己有關係的人，愛屬於同一圈子的人，關係愈遠的，或不在眼前可以看得到的，感覺自然較為薄弱，對待她／他們起來，行為顯得「冷血」。
這是事實，除少數例外，一般人總是由親及疏。所謂親，離不開血緣及／或親友關係，起碼有感情基礎，連繫個人記憶，具親切感、熟悉感和安全感。如用「天擇」理論加以演繹，愛自己及親人多於別人，有助生產、傳播自身基因，增加「基因」永續的機率。作為生物，人類先天地有求生及繁衍的本能，感情和性格機制有自利或自我優先的傾向，正常不過。至於朋友，就算沒血緣關係，但基於雙方交情，有難題出現，互相照應的機會比較大。對比較靠得住的人好一些，自然有利基因存活及流傳。
連張五常都搞錯《自私的基因》
如此功利地理解人類道德感情，似乎解釋不到「犧牲小我，成全大我」的行為。 不過，據《Gene思書齋》版主、多年來致力推廣科普、台灣清華大學生命科學系助理教授黃貞 Gene Ng所講：「利他行為這種犠牲自己的生存和繁殖機會來造福其他個體的行為，在各種動植物中皆可見。」這不得不提牛津大學演化生物學大師道金斯（Richard Dawkins）的《自私的基因》（The Selfish Gene）。《自私的基因》是演化遺傳學的經典之作，道金斯用極為淺顯易懂的文字，為大家解釋一個很複雜的演化生物學觀念——這本書深入民心，影響深遠，但不少專家學者——包括香港經濟學界名人張五常——因而認為人類的自私自利行為很合乎科學。他們相信人類自私不是假設，而是一早寫進在基因裡面。有了這「科學根據」，他們便有力反駁各種對自私行為的道德批評，借「有競爭有進步」之名，進而合理化一切商家賺到盡的經濟掠奪行為。
不過，這些專家學者都錯誤解讀道金斯的《自私的基因》；他們亦有意無意地把中文中的「自私」和「自利」混為一談。黃貞祥教授曾經分析，「自利」和「利他」行為有互補作用，並非單純對立的關係——王于漸、雷鼎鳴等主流經濟學者卻經常強調二者非此即彼。《自私的基因》最核心的論述，在於道金斯嘗試闡述天擇的單位不是個體，而是基因，動物（包括人）不過是基因的載體。
然而天擇有個難以解釋的問題：為何有時候個體會表現出看似違背天擇的無私行徑——小鳥會出聲警告牠的同伴敵人來了，即便這麼做會讓敵人注意到自己而增加被獵捕的機率；人類為何會有軍人願意保家衛國，甚至犧牲自己的性命來達成保護全體利益的目的？ 關於這個問題，道金斯嘗試在書中以「天擇的單位為基因」這樣的論點來做反駁。也就是說這些「利他」的行為，雖然使單一個體犧牲，但卻能保護他的近親，能夠讓同種族基因延續下去而不會滅團。那這樣「無私」特性的基因就有利於整體基因庫的保存，因此經由天擇被留了下來。
黃教授強調，只要好好讀《自私的基因》，就能發現其實道金斯的重點，反而是要藉由基因與天擇，去解釋人類的利他行為。「道金斯在《自私的基因》中擬人化的說法，卻也造成了不少問題。主要問題就是，『自私』這詞，似乎是帶有『目的性』的。可是，基因是不會思考的，它們沒有『想要』把自己傳下去。比較正確的說法是，有些突變如果剛好能夠透過各種機制增加傳遞而且生存下來的機會，在後代中的頻率會愈來愈高，這是個邏輯性的法則。生物學是實驗科學，我們也確定觀察到這樣的現象。所以『自私』的比喻，實則和自不自私無關，真正關乎的是繁殖和生存能力。」如是者，同時有自利和利他兩種本性，不單不存在矛盾，更特別有益於人類這物種的繁衍。
人性自私是過於簡單的假設
Tags：
數位金融時代，善用「國泰世華CUBE App」學會更安全、更簡單的手機理財術
我們想讓你知道的是
數位經濟崛起，消費者對金融的想像大幅改變，帳戶應用、電子支付成為時下很方便的生活金融方式，金融服務早已內嵌在生活各種場域，但同時 衍生不少資安需求。為此，國泰世華銀行打造全新「國泰世華CUBE App」，用科技讓金融生活變得更安全、更簡單。
跟朋友聚餐完，用手機App轉帳安全嗎？會不會轉錯啊？
想把薪水分投資理財、換匯、日常休閒三等份，帳戶在不同銀行好麻煩喔！
天啊！網銀帳戶密碼為什麼如此難記？每次都輸錯。
錢包內的信用卡突然不見了，被盜刷怎麼辦？
最重要的理財小事
疫情蔓延、烏克蘭戰爭、原物料飛漲⋯即使國際情勢巨變，但最影響我們日常心情的，卻仍是這些最重要的小事：聚餐算帳、帳戶規劃、信用卡遺失，甚至是輸入一長串高強度但記也記不住的銀行帳戶密碼。在數位金融蓬勃發展的現在，難道沒有更簡單的方法嗎？
想要有聰明理財生活，其實不需要妥協，國泰世華CUBE App提供更多金融自主選擇權，不僅站在消費者立場推出一站式數位金融，透過科技賦能的方式，從生活各個層面，串聯24小時安全防護機制，提供兼具安全、便捷且創新的服務體驗。
三道防護：保護個人金融安全
國泰世華銀行領先金融業界，為消費者提供的第一道防護，即是率先導入「FIDO」（Fast Identity Online）國際資安標準規格，提供用戶更快速、安全的生物驗證登入方式，將安全等級拉高至與全球大型雲端、科技金融業同步。
所謂的FIDO，即是將身分驗證在裝置端進行，搭配非對稱公鑰私鑰架構，來與線上身分識別相結合，不僅可以減少多組密碼登入、帳號盜用風險，也因為使用了公開金鑰加密，由多因子認證、生物辨識特性，更能強力且嚴密地保護帳號安全。而用戶的生物辨識資訊不會儲存在應用程式的伺服器上，所以用戶的個資不會被取得，也可避免隱私洩露的問題，降低被網路釣魚的資安風險，進一步強化便利與安全。
同時，國泰世華CUBE App也設計了第二防護「人臉辨識驗證」，確保用戶能有最流暢的使用體驗、最新的功能以及全面的資安防護。尤其，國泰世華銀行人臉辨識驗證機制，具備三大特點：
- 安全性高：註冊時透過臨櫃、視訊確保為真人，交易時則透過生物特徵比對留存的臉部資料，確保交易安全。
- 數位體驗更多元：取代傳統臨櫃辦理業務，讓更多服務能數位化辦理。
- 易用性高：只要手機有前鏡頭就可以使用，滿足用戶多元需求。
目前國泰世華CUBE App有多種業務可直接使用人臉辨識驗證，包括非約定轉帳、啟用非約定轉帳服務、提高提款限額、重設網銀密碼、啟用手機提款、申請數位換匯帳戶、申請大額換匯憑證。不僅交易時不用輸入冗長的記憶密碼，也不用擔心因收訊問題收不到手機簡訊驗證碼，就可以確保為本人操作，簡單又安全。
第三道防護：安全健檢。國泰世華CUBE App會檢測用戶設備狀態，並建議用戶採取對應措施，讓用戶也能把關自己的帳戶安全性，以便提供帳戶24小時的安全保障。
一站式：輕鬆執行金融個人化服務
在國泰世華CUBE App的安全使用環境下，用戶可以在一台手機內安心操作各樣金融服務，不需跑實體分行，在家就能完成個人理財，不僅可以操作日常轉帳繳費、換匯、買賣基金、證券開戶、投資台股及美股，買賣外幣時還可以設定匯率到價通知功能，換到理想匯率。
國泰世華CUBE App也可按個人需求設立母子帳戶，一個母帳戶可設立五個子帳戶，最多為十五個子帳戶，將資產分成投資、儲蓄、生活開銷、買房基金等，自由命名帳戶名稱，聰明運用科技達成高效率理財，不需要再到不同銀行間開設不同帳戶，且母帳戶、子帳戶間轉帳也不需要手續費，省下轉帳費用耗損，也免除帳務分散各銀行的繁雜困擾。
不僅如此，國泰世華CUBE App也可自由切換CUBE卡的「購物」、「旅遊」、「數位服務」、「精選」四大權益方案，無論是要在網路消費購物的「玩數位」、訂房或機票「趣旅行」、日常消費「樂饗購」或是針對加油、停車、餐飲、百貨超商購物等指定商戶消費的「集精選」，都可以每天切換一次模式，輕鬆找到最適合自己的優惠回饋。
國泰世華CUBE App為體恤忙碌上班族，在營業日的早上9點到晚上8點也提供視訊服務，用戶可以自由選擇方便的時間進線，點開App就像走一趟分行，免出門就能完成臨櫃業務，滿足用戶對金融服務的期待。
本文係由國泰世華銀行邀稿
謹慎理財 信用無價
證券服務由國泰綜合證券提供，國泰世華CUBE App是由國泰世華銀行建置