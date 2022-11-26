邊境開放後計畫出國嗎？趕緊複習「旅遊平安險」投保六大重點！
我們想讓你知道的是
目前許多保險公司對於海外旅遊保險，有些不同的措施，有的是完全停售、有的則是不便險及申根保險停售，若您有出國的需求，還是得花點心思處理旅平險才能更安心的出遊。彙整出旅遊平安保險，大致上可以包含五大項......
文：張佳瑩（理財規劃顧問／定方股份有限公司業務副總）
今年最開心的事，莫過於「恢復新冠肺炎開始流行前的生活樣貌」，11月7日起防疫措施再鬆綁，已讓不少人開始計畫出國旅行，想像著在東京迪士尼暢玩、在北海道賞薰衣草、在景福宮穿韓服想像古時的宮廷生活…，能夠出國體驗不同的風土民情，真是人生一大樂事。
相信說到要出國旅遊，若提到需要額外購買旅遊平安保險嗎？我想絕大多數的人都的答案都會是「要」！但要怎麼買才安心呢？
從財務規劃的角度，風險管理是四項管理（收支、信用、風險、資產）之一，我們擔心在海外發生疾病或意外等事故時，會產生鉅額金錢損失，而影響原有的計畫甚至是生活，例如儲蓄、資產累積….等，因此透過旅遊保險轉嫁風險，是簡便有用的風險管理策略。
旅遊平安保險項目
整理各家，彙整出旅遊平安保險大致上可以包含下列五大項：
- 旅遊傷害保險：包含意外身故、失能，意外醫療實支實付
- 旅遊不便保險：包含班機延誤、行李延誤、行李損失、額外住宿費用補償、旅行文件重置等，有些公司提供多達12項套裝保障。
- 第三人責任險：若因不慎造成第三人的體傷或是財損，可在額度內申請理賠。
- 海外旅遊急難救助保險：提供海外急難時相關給付與服務，常見的有海外急難醫療的協助。
- 海外旅遊尚可加保第五項：「海外突發疾病醫療及燒燙燒傷保險金附加條款」，提供的保障包括突發疾病住院醫療保險金、突發疾病住院補償保險金、突發疾病門診醫療保險金、突發疾病急診醫療保險金、重大燒燙傷保險金。
簡而言之，被保險人於旅遊期間因遭受意外事故所可能面臨之身體傷亡、因突發疾病需即時治療之醫療費用、財物損失、法律責任風險、全球急難救助等，均可藉由規劃完整的旅遊綜合險將風險轉移，獲得保障。
旅遊平安保險常見問題
下面針對幾個常見的QA來做些重點整理與討論：
- 怎樣的內容才算完整？海外突發疾病需要保嗎？保額又該怎麼估？
旅平險，在本質上屬傷害險的範疇，因此旅平險的內容最基本會建議包含：意外身故保障及傷害醫療實支實付兩項保障。
因海外醫療所費不貲眾所皆知，如：2016年有一位高雄的民眾，赴澳打工腦膜炎，經航班轉送回國就醫，仍需償還高達300萬的醫藥費用；2019年，一位女子在日本腦溢血送醫，送醫住院治療及多次手術，相關費用高達1000萬等，因此除了傷害醫療實支實付外，海外突發疾病及燒趟傷醫療也不可少。
保額多少才夠，建議如下：
1. 意外身故：
身故保障的額度考量，若在平常風險管理時已全盤考慮完整，則旅平險的身故保障額度可以不用刻意拉高，但因這項在旅平險中是必需（主約的概念），只要符合各家保險公司規定即可。
2. 傷害實支實付、海外突發疾病相關（住院或急診）、燒燙傷醫療：
這部分由於害外醫療昂貴（不比在國內有健保負擔），從前述案例中，可知動則百萬起跳，因此建議這兩項的實支實付盡可能拉高保額。
但須留意海外突發疾病，指的是：被保險人於保期內發生突發且急性，需即時治療始能避免損及身體健康之疾病（但不包括被保險人因意外傷害事故受傷致成之疾病），而至醫院或診所接受治療者。
註：一般保額最高為200萬，大多數保險公司會附加海外特定地區理賠調整係數，像是消費水平較高的歐美等地區，會有加成係數讓保障增加，但各家比例略有不同。這對我們來說是增加保障，但相對保費也會較貴，可依旅遊目的地不同，多家比較看看挑選適合的方案。
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地區
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調整係數
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美加
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300%
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日本、歐洲、紐澳
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150%
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其他
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100%
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海外特定地區限額調整係數表（舉國泰產險為例）
理賠時金額＝「海外突發疾病住院醫療保險金」乘以「海外特定地區限額調整係數」。例如：投保海外突發疾病200萬，旅遊地區美國，則理賠時最高限額是600萬。
海外旅遊不便險是必須的嗎？
大家若有興趣Google旅平險相關文章，最常被討論的就是每當遇到颱風季節、班機延誤了，相關的理賠誰家最高，往往都是大家最常拿來比較的，當然各家理賠規定各有不同，例如班機延誤的定義，延誤多久可啟動理賠條件不一而足，也可能會變更。但若以事故造成的經濟損失程度來說，海外意外、疾病醫療的實支實付才是不可承受之重，相較於不便險會是更重要的喔！
海外不便險比較像是在海外遇到小插曲時的小確幸，通常保費也不貴，可當作是附加選項。
申根地區已免簽，還需要投保申根保險嗎？
由於台灣現在前往歐盟申根國家不須簽證，因此相關保險證明不是入境時的必備文件，但歐洲地區的醫藥費更高，各保險公司仍有針對申根地區設計保額較高申根方案（10萬歐元），因此仍建議前往歐洲即使不是必備文件，也建議投保。（參考European Economic and Trade Office in Taiwan網站建議）
歐洲申根保險包含哪些國家（地區）？
《申根公約》最早在1985年由西德、法國、荷蘭、比利時、盧森堡等5個國家簽署，因簽署地在盧森堡申根（Schengen）故稱為《申根公約》， 主旨在取消成員國相互之間的邊境檢查點，並協調對成員國之外的邊境控制，而成員國民或持有申根簽證，則可在申根內自由進出， 其中成員國也被稱為「申根公約國」，後有許多國家（地區）相繼加入，至今已有36個國家（地區）成員。
出發前投保可以嗎？
大家對旅平險的投保，印象中是簡單快速，但其實金管會對於旅遊平安險的相關規定皆有，例如保費繳交限制，甚至有些核保也會不若印象中的快速，尤其是申根保險，還會有英文投保證明提供，保險公司一般會預留作業時間，因此建議至少在出發前7日完成投保程序。
筆者以往偶爾曾遇到客戶，已經出海關了才想到還沒投保旅遊平安險，須留意旅程的起點是從出關開始，因此若真的忘記提前投保旅平險，機場內有不少保險公司駐點服務，記得辦理手續前先投保喔！
刷卡買機票或是付團費，信用卡不是有旅遊保險嗎？我還需要自己買嗎？
一般來說信用卡贈送的旅遊平安險，許多僅針對搭乘飛機期間，只有某些較高等級卡片會提供全程意外保險；且若是有旅遊不便險，實務上在理賠時會有較多的規定，以及要求文件，請領相較一般產險公司較為麻煩。
還有其他事項是必需注意嗎？
由於現在的旅遊形式多元，許多人喜歡自助行，在海外租車自駕也很常見，這時務必留意租車時一定要加保第三人責任險，千萬別為了省錢而把風險攬在身上，畢竟海外路況比國內更難掌握，尤其有些國家是右駕，與我們的駕駛習慣不同，若發生事故不但掃興還可能讓損失無法承擔。
另外，投保時需留意各家對於「旅遊」的定義，若您是前往海外有工作、或是學習，有些旅平險是不能投保的喔，千萬別保錯了險種，發生事故時無法理賠呀！
後記
截至2022年11月初，目前許多保險公司對於海外旅遊保險，有些不同的措施，有的是完全停售、有的則是不便險及申根保險停售，但若您仍有出國的需求，還是要花點心思處理旅平險，才能讓我們更安心喔！
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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供應鏈夥伴一起來！漢翔揪航太產業上下游，以AI解決實務挑戰
我們想讓你知道的是
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