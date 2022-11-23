TNL+ 2022/11/23,
中國

中國各地「人口負成長」現象持續擴大，少子化＋老齡化成為社會動盪的未爆彈

中國各地「人口負成長」現象持續擴大，少子化＋老齡化成為社會動盪的未爆彈
Photo Credit: Reuters / 達志影像

我們想讓你知道的是

中國依舊是全球人口數量數一數二的國家，但這不必然帶來規模經濟的效益，反而人口結構的差異，讓過去引以為傲的「人口紅利」成了作繭自縛的負擔，中國雖然自稱是「發展中國家」，如今卻面臨著「已開發國家」才會有的人口問題。

中國一向以「人口紅利」自豪，龐大的人口確實讓中國經濟實力大幅提升，不僅僅是勞動力的充沛動能，還有消費市場的潛力無窮，這都有著規模經濟的效應，同時也牽動著全球經濟發展。

不過近年來，中國所擁有的人口紅利正在流失當中，人口自然成長的速度減弱，甚至許多地方出現「人口負成長」的現象，不但有擴大的趨勢，新生人口出生率低之餘，還存在著結構老化的問題，顯然中國人口失衡的挑戰正在浮現，這已是經濟下滑的徵兆。

中國地方人口負成長現象持續擴大

中國官方最新出版《中國統計年鑑2022》資料顯示， 2021年出生人口數為1062萬人，創下近年新低，此外，2021年的自然增加人口僅有48萬人，已是1962年以來，60年最低紀錄，成長率僅僅0.34%，可以說，已逼近「人口負成長」的警戒線，「少子化」已成為中國當前的重要挑戰。

其實，中國人口紅利早在2010年就出現「逆轉」，中國政府也已採取因應對策，2016年「全面開放二胎」，更在2021年批准三胎，但以目前來看，成效似乎不彰。

近年來，中國經濟出現疲軟的跡象，成長速度減緩，已成了中國經濟發展的新常態；除此之外，2020年疫情肆虐，中國採取嚴格的封控措施，「動態清零」路線，導致「停產停工」的結果，市場動能也受到限縮，資本外逃、消費不力等問題已經發酵。然而，習近平進入第三任期後，防疫手段依舊不變，但是經濟發展模式卻悄悄調整，中國內部正面臨著「潤出去」的壓力，不僅是外資企業要出逃，就連中國民營企業也準備逃之夭夭。

依據中國官方公佈的統計數據來看，2021年中國總出生人口下滑，淨增加的人口數也是創下一甲子的新低紀錄，全國人口自然成長率低於百分之一，值得留意的是，全中國就有13個省市的人口自然成長率，出現「負成長」的現象，這樣的跡象正在擴大之中，更比2020年多出了六個省市，顯然，中國人口問題早已累積多時。

事實上，中國人口負成長的問題還在擴大，從中長期的趨勢來看，這樣的挑戰不會趨緩，甚至會更加嚴重。

少子化、老齡化，中國人口問題難解

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