【音樂】客家吟遊歌手陳永淘：要價不菲的《離開台灣八百米》，唯一受到音響迷青睞的台灣客語歌手
我們想讓你知道的是
阿淘就是陳永淘，一位客家吟遊歌手。二手CD到現在都還賣7000台幣以上，中國歌迷、音響迷也都愛他的歌，而台灣日後不斷會有新的客家歌手出現，但時空背景已經改變，新一代客語歌手成長所吸吮的時代奶水跟阿淘不同，應該不會出現第二個阿淘了。阿淘是無法複製的，如獨一無二的珍貴藝術品。
文：劉漢盛
阿淘就是陳永淘，一位客家吟遊歌手。阿淘大部分居住活動地點就在峨眉、北埔與關西。說他「吟遊」肯定是寫實的，最早他就是以一把吉他在廟坪自彈自唱，而且唱的是他在客家庄生活的點點滴滴。
阿淘大概是台灣眾多客語歌手中，唯一受到音響迷青睞的人。許多音響迷根本聽不懂客家話，但仍然不錯過阿淘的每一張專輯。究其原因，阿淘低沉爽朗又帶著磁性的嗓音，本身就具有優異音響效果；再加上阿淘的錄音通常以鋼弦吉他伴奏為主，加上一些簡單的弦樂、打擊樂與電子樂器，在錄音師蔡旭峰的巧手下，營造出音響迷很喜歡的音響效果。
阿淘可能也是唯一唱片被盜版的客語歌手，他的那張《離開台灣八百米》對岸有盜版；而二手CD到現在都還賣台幣7000元以上，這是客語歌手中很罕見的。還有，那張專輯中的〈風平浪靜〉被用在對岸電影《風平浪靜》中當作片尾曲，可見連對岸都迷阿淘的歌。
阿淘從《頭擺个事情》開始，就都由蔡旭峰負責錄音。蔡旭峰不僅錄音，還編曲，也是阿淘現場演出與錄音時的鍵盤樂手。接下來《離開台灣八百米》（2000年1月）、《下課啦》（2000年12月）、《水路》（2003年）的錄音師都是蔡旭峰。
《水路》之後阿淘隱居了十年才推出《細人》（2014年），再來是《山下田美》（2017年），最後才是《極樂》（2020年），這麼多張專輯都是蔡旭峰所錄製，由此可見最了解阿淘的人應該是他。
阿淘不是音樂科班出身，他的音樂素養與吉他彈奏都是自學而成，而且他也沒有從小就要當歌手的志向。他會踏入客語吟唱世界，完全是因為1996年唱歌給病中的祖父聽（那年他40歲）、1997年轉性拋棄三芝海邊拾荒雕塑工作，移居新竹北埔，在偏僻山腰中隱居創作踏出第一步。
他的歌曲創作就是將他生活周遭的人事物寫成音符，渾然天成，簡拙樸實，沒有加入都市生活的味精與霓虹燈色彩，也沒有談情說愛。阿淘的歌詞創作雖然簡單但卻極具文學性，所以向有「大地吟遊詩人」或「大自然的吟遊詩人」之稱。也因為這樣，聽阿淘的歌往往能夠帶來心靈的沉靜。
阿淘的吟唱生涯從1997年北埔慈天宮廟坪開始，每周日下午帶著吉他與擴音箱到廟坪，唱著屬於客家土地上的歌謠與自己的創作，就這樣唱了三年，一直到2000年廟坪擠滿各式攤販、成為觀光景點才離開。也就是在這個時候，阿淘出版了《離開台灣八百米》。
仔細讀阿淘的歌詞，內中充滿客家庄俚語、風俗、客家式幽默、客家傳統生活文化、大自然、風土人情的點點滴滴。他的歌曲、歌詞創作摻入吹過的山風、踏過的泥土、聽過的客家故事、看過的老人風霜，還有生活中所接觸到的朋友，幾乎每首歌的背後都有一段感人的故事。
也因為如此，阿淘的歌曲與歌詞雖然樸實無華，但卻飽蘊撼動人心的力量，就好像善寫書法的人，一筆下去墨汁飽滿力透紙背。聽阿淘的歌，有如在心版上鏤刻字碑，風吹雨打歲月輾磨都不會侵蝕。
阿淘唱歌極為隨興，具有自由吟唱的特質，這是因為他原本就不打算成為商業歌手，只是想吐露胸中塊壘。也因為如此，阿淘在錄製唱片時，跟一般商業製作的過程剛好顛倒。
一般商業歌曲的製作大多先將伴奏錄製好，再請歌手聽著伴奏來唱歌，容易失去自主。而阿淘由於自由吟唱成性，所以錄音時，他都是在沒有任何拘束下先將歌曲唱好，完整呈現自我。而錄音師蔡旭峰再依照阿淘唱出的歌曲情感情境編曲，除了吉他之外，加入適當的各式樂器伴奏而成。所以，聽阿淘的歌時，總是有自由奔放隨興所至渾然天成的感覺。
台灣的客語主要是四縣腔與海陸腔二種，四縣腔婉轉柔軟，海陸腔剛直，大部分客家歌手以四縣腔來唱歌，像阿淘這樣以海陸腔唱歌的少見。不過，阿淘的嗓音特色跟海陸腔搭配起來卻是自成一格，孕育出他的個人特色。
台灣日後不斷會有新的客家歌手出現，但時空背景已經改變，新一代客語歌手成長所吸吮的時代奶水跟阿淘不同，應該不會出現第二個阿淘了。阿淘是無法複製的，如獨一無二的珍貴藝術品。
作者簡介
劉漢盛
台灣資深音樂與音響評論人，創辦最具指標性音響雜誌《音響論壇》（AudioArt），以人文知性的書寫角度及實戰性、引領潮流的內容，不藏私地分享專業且深入的聆聽知識，為音樂愛好者導聆不同類型的聲響樂音，引薦優秀的音樂創作者給樂迷們。目前為普洛文化事業負責人與旗下出版物總編輯。
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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航
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