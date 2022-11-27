好人如何有好報？寫給「好人」的遊戲攻略

文：張子龍

本文將討論以下問題：

「做好人可以要求回報嗎？」

「做好人真的會有好報嗎？」

「那麼有多大可能有回報？」

做好人可以要求回報嗎？

通常來說，我們會傾向認為：回答可以的，是「利己的」目的論者，回答不可以的則是義務論者。因為根據康德在《道德形上學基礎》提出的三個命題，真正的「有道德價值的」行為必須是「因義務」而為，其價值並不在「行為所達成之目的」而是決定行為的準則，所以，以「要求回報為目的」所為的行為，就不具有道德價值，而不能夠被稱為善行。

但其實，這裡的關鍵在於「要求」的定義。

因為即便嚴格如康德，他在《實踐理性批判》中也提到：「幸福」與「道德」的區分並不構成兩者的對立，純粹實踐理性也不要求人們放棄對幸福的追求，而只希望在談到義務的時候，不要考慮幸福。換句話說，不能是為了幸福（好報）行善，但是行善而有好報，並不是問題。

甚至，在第二卷最後討論「至善」的時候，康德更進一步指出：道德不是為了「享有」幸福，但卻是「配得」幸福的條件。反過來說，一個道德的人，他需要幸福，也配當幸福，而如果他仍然享受不到幸福，這將是與理性相悖的。換句話說，儘管你在「主觀上」不應該為了追求回報而做好事，但是當你真的不求回報的做了好事，成為了一個好人，那麼在「客觀上」你也應該要獲得幸福。

然而，我們要怎麼保證「德福一致」呢？康德提出了「靈魂不滅」和「上帝存在」這樣的假設：要有死後來生，要有審判、要有神。換句話說，沒有辦法獲得保證，你只能如此假設。

不過至少，我們知道他並不反對，好人有好報。

做好人真的會有好報嗎？

通常來說，我們會認為西方倫理學有三個流派：目的論、義務論、德行論。其中「目的論」包含利己主義和效益主義，所以儘管前面說，回答可以的，很可能是「利己的」目的論者，但也可能是期待「利人又利己」的效益主義者——而當然，也就像前面說的，如果擴大了「可以」的定義，其實「義務論」者也是「可以」要求回報的。

那麼「德行論」呢？很有趣，他們既不在乎目的，也不在乎行為法則，而是看重動機：根據麥金泰爾在《德行之後》的定義，德行是「實踐內在善」和「有助於整個人生的善」的品質。

換句話說，對德行論者來說，做好人當然可以要求回報，也應該會有回報。

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但這個「回報」是必然的嗎？很可惜，答案是否定的。

在《美德倫理學》中，赫斯特豪斯就討論了各種倫理的困境，有的是具備德行就能解決的困境，有的是就算具備德行，也依舊不可解決的悲劇性的困境。然而，儘管承認「悲劇」的存在，赫斯特豪依然強調「德行」的重要，甚至主動提倡所謂「溫和的」利己主義。

「這是唯一可靠的賭注。」她說。

就像是「多運動有益身體健康」一樣，這句話既不保證「多運動」一定身體健康，也不蘊含「不運動」一定身體不健康，而只說表達兩者個高度相關。換句話說，儘管「做好人」不是「有好報」的必勝策略，但已經是「唯一可靠」的賭注。

那麼有多大可能有回報？

既然要「計算」可能，那麼數學就是最好的幫手。我們可以設想一個狀況：如果背叛的報酬高於合作，但是同時背叛又會落得兩敗俱傷，那麼正確的答案是什麼呢？從道德上來說，你應該選擇合作，但是從理性上來說，你應該選擇背叛——畢竟，你無法保證對方不會背叛。

換句話說，在這個「困境」之中，做好人是沒有好報的。不過還好，這是只有「囚徒」才會面臨的困境。而在現實世界中，我們有無數次合作的機會，就像前幾年那款知名網頁小遊戲「信任的演化」所揭示的：在重複進行的賽局之中，儘管「總是合作」的紅嬰仔會被第一個淘汰，但是笑到最後的，也並不是「總是背叛」的黑到底，而是「以牙還牙」的模仿貓。

只要我們能滿足三個條件：一、模仿貓的數量足夠多；二、重複的次數足夠多；三、雙贏的報酬足夠多。

但問題是：「以牙還牙」的模仿貓是好人嗎？

幸也不幸的是，這是個「誤解」是溝通之常態的世界。不幸的是，如果誤解的機率超過10%，黑到底仍然是最後的贏家。但幸運的是，只要在10%以下，因為模仿貓會陷入相互報復的無盡螺旋，所以此時最後的勝利者反而是「兩次欺騙才報復」的模仿咪。

根據艾瑟羅德在《合作的競化》中的看法，他認為模仿咪恰恰展現了「善良」與「寬容」這兩種品質：不會第一個背叛，是善良；被背叛後不會報復到底，是寬容。換句話說，即便犧牲了紅嬰仔，這依舊是個「好人有好報」的美好世界。

德福不一致的經典案例！

除了「合作／背叛」之外，另一個常見善惡選擇是：付出，還是索取？而根據拉斯布特的「親密關係的投資模型」理論，在愛情中，影響關係維繫的因素有三個：滿意、替代，還有投資。它的意思是，除了「妳越是滿意，越覺得不可替代，就越離不開對方」之外，妳在關係中「投資」了多少，也至關重要。換句話說，就是「沉沒成本」的概念。或者就像富蘭克林說的：「幫過你一次忙的人，會比那些你幫助過的人更願意再幫你一次。」

而儘管拉斯布特把「投資」放到了「模型」的最後，卻還是激發了不肖分子的靈感：有沒有可能只靠「引誘投資」就讓別人愛上我呢？這就是許多渣男PUA常用的「篩選」技巧，藉由言語的打壓和要求付出成功讓受害女性越陷越深，難以下定決心斬斷關係。