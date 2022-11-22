高價車次級市場黃牛氾濫，保時捷以1+1「搭售配車」方式銷售因應
我們想讓你知道的是
晶片荒仍然未解決，而高價車款受限於進口配額，供不應求；而車市黃牛氾濫，近日保時捷（Porsche）宣布搭售配車方式銷售。
「晶片荒」成為進口車商的一大難題，在供需失衡的情況下，台灣買家不想等待，以「加價購」轉向「次級市場」購買高價車、跑車，卻助長了「汽車黃牛」氾濫，而知名高價車商保時捷（Porsche）以「搭售配車」方式銷售，藉此打擊黃牛掮客。
高價進口車「晶片荒」懸而未解
地緣政治僵持，汽車供應鏈仍然不穩，尤其在部分車商，汽車晶片荒是一大挑戰。業內車商告訴《中央社》，進口商缺車仍然嚴峻，本來預期「零件缺口」可在今（2022）年改善，但是車用電子配備漸多供應已經追不上，恐怕要2至3年才可以完全恢復正常。
根據產業價值鏈平台資料顯示，汽車產業鏈相當龐大，牽動相關產業非常極廣，而每部汽車由約3萬多個零件所組成，涵蓋鋼鐵、塑膠、橡膠、玻璃、機械、電機、電子及服務等不同產業。
自今年以來，俄烏戰爭、中國封控影響，汽車業普遍缺料，其中以各類晶片為主要缺口。根據總計，汽車從遠端解鎖、開車窗、方向燈及雨刷等，任何一個指令都要晶片才能運作。
另車輛研究測試中心報告指出，晶片種類多，像是感測電源管理、先進駕駛輔助系統（ADAS）等都需要，此外，還要攝影機、雷達、光達，還有無線及有線通訊技術等。如果是一台電動車，那則需要再加上，數位訊號處理器（DSP）、分析資料等各種新興晶片。
據保時捷資訊，公司1年配額約為30輛左右。鑑於以上，許多車款早已被搶訂，而車主等待期動輒12個月起跳，例如保時捷剛發表的新一代GT4RS、GT3RS等車款。雖然此些車款平均價格達千萬，但買主為免去等待時間，紛向次級市場，加價數百萬購買。如此情況，也出現在法拉利、藍寶堅尼等超跑等。
汽車黃牛氾濫，車商以「搭售」策略解決
這股缺車潮也蔓延至保時捷等高價車品牌。對此，義美轉投資的尚騰保時捷近日率先宣布，未來要買保時捷特定車款「須配車」（搭售），開出業內第一槍，甚至可能是保時捷的全球首例。
尚騰保時捷率指出，倘若消費者要買GT車、600萬元以上車型，必須再多買一部休旅車或電動車。業內人士告訴《經濟日報》，保持捷於歐洲掛牌上市後，精品化是主要策略，台灣市場成為高檔車市成為精品趨勢確立，而包含汎德在內的尚騰等車商是最大贏家。
目前，進口高價車缺口大，而美中經銷商可以「加價販售」，但台灣則不能，又加上保時捷原廠有固定配額，在供需失衡之下，許多汽車掮客（類似黃牛）看準熱門車款大舉下單，此後，再以高價轉賣牟利。
車商才會推出「搭售」的策略提高進入（下訂）門檻，為「真正的車主」保留了購車額度。
雖然，車商藉搭售策略要打擊掮客，但目前而言成效不彰。根據《經濟日報》報導，在保時捷啟動搭售策略後，帶動提高次級市場的轉手價格，而保時捷特定車款甚至出現「價格倒掛」的現象。車商強調，在供不應求的局面下，二手車車價仍持續上揚，甚至比新車還貴，這也使得排隊的長龍愈來愈長。
延伸閱讀
- 「晶片荒」從汽車蔓延到智慧型手機，下半年3C銷售旺季漲聲響起
- 晶片荒未解，微控制器大廠意法半導體開第一槍「喊漲」，聯電受惠28奈米產能滿到明年
- 烏克蘭危機波及全球半導體供應鏈，台經院：美國恐有斷鏈危機，台灣可望迎轉單效益
- 鴻海響應印度政府獎勵計劃，與當地跨國集團Vedanta合資成立半導體公司
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
核稿編輯：翁世航
Tags：
2022 TCCF 未來內容展逾 2 萬人次共襄盛舉！ 國內外專業人士齊聚開啟跨域合作契機
我們想讓你知道的是
由文化內容策進院（文策院）主辦的「2022TCCF創意內容大會-未來內容展」日前圓滿落幕，文策院院長李明哲表示，全球疫情趨緩，讓更多國內外產業專業人士能藉展會進行實體交流，展現臺灣未來內容領域的創作實力與產業潛力，促成更多國際合作、跨域共創，也拓展國際市場的人脈與商機。
由文化內容策進院（文策院）主辦的「2022TCCF創意內容大會-未來內容展」日前圓滿落幕，吸引包括亞、歐、北美、南美、澳洲等海內外人士參與，11天展期累積超過2萬人次參觀，參與人數更創下新高。其中「主題沙龍」更有來自巴西、法國、奧地利、加拿大、愛爾蘭、香港等不同國家地區機構代表、創作者、企業家分享最新國際產業發展趨勢。許多文化科技內容業者皆表示，透過展會期間的沙龍活動與作品展示，不僅能與產業人士、民眾互動交流，也找到未來潛在合作夥伴，強化了產業對未來的信心。
文策院院長李明哲表示，全球疫情趨緩，讓更多國內外產業專業人士能藉展會進行實體交流，展現臺灣未來內容領域的創作實力與產業潛力，促成更多國際合作、跨域共創，也拓展國際市場的人脈與商機。
此次展會匯集了眾多跨國專業人士參與，除了帶來最新穎的國際趨勢，也以全球觀點挖掘臺灣產業優勢。其中，由奧地利遠道而來的「林茲電子藝術節」總監 Martin Honzik 觀察到，臺灣新媒體藝術正在以全新的面貌和色彩進入電子藝術世界；臺灣人自身的文化身份面臨著複雜的地緣政治局勢以及無形壓力，也因此創造出獨特的風格，他更表示「如果有人在我面前的桌子上放了 10 件不同的藝術作品，並問我是哪一件出自臺灣，我都能選出正確的答案。」
「未來內容展」的多元題材，也讓觀看者透過沉浸式內容帶來更深刻的體驗，像是入圍第 79 屆威尼斯影展「沉浸式內容單元」的《紅尾巴》，許多民眾就在展區留言本上留下回饋，表示與《紅尾巴》這個作品表達的創傷經歷與修復過程，產生共感。
除藉由展區的作品展示，「未來內容展」也提供創作者與業者相互交流的機會。《紅尾巴》導演王登鈺即表示，在未來內容展觀摩其他人的作品，對他未來想要繼續發展 VR 影像創作來說相當有幫助。《紅尾巴》出品方高雄市電影館 VR FILM LAB 計劃統籌洪珷則分享，此次活動對拓展 VR 內容與發展沉浸式內容資源的重要，讓高雄市電影館更開拓臺灣在地市場，從中南部民眾為主拓展至廣大藝文消費者群，並接觸到更多北部的創作者、投資方以及廠商，讓北部產業人士看到高雄電影館的成績。此外，高雄市電影館持續經營的 VR 創作培育工作坊計畫，也是創作者想踏入XR產業相當有效的方式，而後更可以朝向文策院的沉浸式內容國際合製計畫邁進。
洪珷也指出展會中的兩個作品為例，如《新台潮宮廟元宇宙-北港朝天宮》這樣相當具有在地議題的作品，很適合推出至國外展演，讓外國觀眾更接近台灣在地信仰習俗，而與《永恆聖母院》剛好作為東、西方的某一種宗教性對照，以高雄VR體感劇院過去展演《莫內——睡蓮的誘惑》、《孟克的吶喊》等節目的成功案例，《永恆聖母院》在高雄會是相當有賣點的作品。
除了多元的題材節目，「未來內容展」的文化與科技跨域共創的創新成果，也帶來更多文化科技能量的展示。公益性 NFT《百岳計畫》、時尚 AR App《Love is the Answer》以及《天野喜孝VR美術館》等，讓民眾及跨領域業者有更多認識文化科技展現與應用的機會。創作《百岳計畫》的 FAB DAO 共同創辦人劉育名分享，FAB DAO 首要任務在於讓區塊鏈技術更靠近大眾生活，參與未來內容展讓他們有機會與大眾溝通，同時重新思考運用 NFT 對人類生活的意義；他們也在未來內容展中也獲得很多人脈資源與創作靈感，討論不同公益內容的合作可能。
開發《Love is the Answer》的時尚品牌 JENN LEE 設計師 Jenn 分享，全球前五大紡織業者在《Love is the Answer》App 開發期間即很有興趣，並想將企業自身的「虛擬服裝 3D 縫合技術」（透過虛擬演算計算出服飾製作所需的布料與輔料，藉由模擬預先排除版型問題、減低樣品耗損，以更有效率的方式製作服飾）功能加進 App 中，激盪出更多科技結合時尚的應用可能。而合作開發《Love is the Answer》的再現影像總監郭憲聰也分享：「雖然疫情解封後民眾更想要往戶外跑，但我們並不知道虛擬沉浸式娛樂需求何時又會蓬勃發展，唯有持續更新最新的趨勢才能不落人後。未來發展對我而言是個『有機』的過程，雖然沒有明確的方向，但相信透過彼此交流能激發出更多不同想像。」
與日本傳奇藝術家天野喜孝攜手打造《天野喜孝VR美術館》的邦鼎科技吳雲中總經理也以科技業者的角度觀察，並表示，在這次展會中，讓邦鼎科技這類聚焦 VR、AR 軟體開發的科技業者，有機會接觸到應用面的廠商與創作者，對於規劃未來產品線有很大的幫助，也激發更多想像力，讓純 IT 產品有更多應用可能。