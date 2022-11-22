高價車次級市場黃牛氾濫，保時捷以1+1「搭售配車」方式銷售因應

「晶片荒」成為進口車商的一大難題，在供需失衡的情況下，台灣買家不想等待，以「加價購」轉向「次級市場」購買高價車、跑車，卻助長了「汽車黃牛」氾濫，而知名高價車商保時捷（Porsche）以「搭售配車」方式銷售，藉此打擊黃牛掮客。

高價進口車「晶片荒」懸而未解

地緣政治僵持，汽車供應鏈仍然不穩，尤其在部分車商，汽車晶片荒是一大挑戰。業內車商告訴《中央社》，進口商缺車仍然嚴峻，本來預期「零件缺口」可在今（2022）年改善，但是車用電子配備漸多供應已經追不上，恐怕要2至3年才可以完全恢復正常。

根據產業價值鏈平台資料顯示，汽車產業鏈相當龐大，牽動相關產業非常極廣，而每部汽車由約3萬多個零件所組成，涵蓋鋼鐵、塑膠、橡膠、玻璃、機械、電機、電子及服務等不同產業。

自今年以來，俄烏戰爭、中國封控影響，汽車業普遍缺料，其中以各類晶片為主要缺口。根據總計，汽車從遠端解鎖、開車窗、方向燈及雨刷等，任何一個指令都要晶片才能運作。

另車輛研究測試中心報告指出，晶片種類多，像是感測電源管理、先進駕駛輔助系統（ADAS）等都需要，此外，還要攝影機、雷達、光達，還有無線及有線通訊技術等。如果是一台電動車，那則需要再加上，數位訊號處理器（DSP）、分析資料等各種新興晶片。

據保時捷資訊，公司1年配額約為30輛左右。鑑於以上，許多車款早已被搶訂，而車主等待期動輒12個月起跳，例如保時捷剛發表的新一代GT4RS、GT3RS等車款。雖然此些車款平均價格達千萬，但買主為免去等待時間，紛向次級市場，加價數百萬購買。如此情況，也出現在法拉利、藍寶堅尼等超跑等。

汽車黃牛氾濫，車商以「搭售」策略解決

這股缺車潮也蔓延至保時捷等高價車品牌。對此，義美轉投資的尚騰保時捷近日率先宣布，未來要買保時捷特定車款「須配車」（搭售），開出業內第一槍，甚至可能是保時捷的全球首例。

尚騰保時捷率指出，倘若消費者要買GT車、600萬元以上車型，必須再多買一部休旅車或電動車。業內人士告訴《經濟日報》，保持捷於歐洲掛牌上市後，精品化是主要策略，台灣市場成為高檔車市成為精品趨勢確立，而包含汎德在內的尚騰等車商是最大贏家。

目前，進口高價車缺口大，而美中經銷商可以「加價販售」，但台灣則不能，又加上保時捷原廠有固定配額，在供需失衡之下，許多汽車掮客（類似黃牛）看準熱門車款大舉下單，此後，再以高價轉賣牟利。

車商才會推出「搭售」的策略提高進入（下訂）門檻，為「真正的車主」保留了購車額度。

雖然，車商藉搭售策略要打擊掮客，但目前而言成效不彰。根據《經濟日報》報導，在保時捷啟動搭售策略後，帶動提高次級市場的轉手價格，而保時捷特定車款甚至出現「價格倒掛」的現象。車商強調，在供不應求的局面下，二手車車價仍持續上揚，甚至比新車還貴，這也使得排隊的長龍愈來愈長。

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

核稿編輯：翁世航