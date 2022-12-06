倫敦電影節（上）：影評人發起「擁抱影展的影展」，如何在世界浪潮中確立定位？
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倫敦電影節在脫歐之後，甚至慢慢地沖淡其歐洲特色，逐漸發展成一個英國地域性較強的影展。倫敦電影節逐漸與在地工業體系和城市文化共振，努力走出歐陸德法強勢電影工業之外，屬於英國、反映英國價值的電影節。然而倫敦電影節的起源是什麼？這幾年又有什麼變革？2022年的倫敦電影節又有什麼特別的影展特色呢？
文：許耀文
身為台灣觀眾，時常可以看到影展或片商將「倫敦電影節」的影片入圍資訊，列在本事資料或是宣傳文案上，讓人不禁好奇倫敦電影節是什麼樣的影展？以城市本身知名度和形象來說，倫敦有很明確的形象和鮮明個性，然而發生在此地的倫敦電影節，有什麼重要性？或是具有什麼代表性的選片方向？
每年揮別了5月法國坎城影展的迷人風光，秋季開始，世界影壇迎來最瘋狂爆炸的影展季：從8月底義大利威尼斯影展（Venezia），所有的選片人和片商緊接著關切瑞士盧卡諾影展（Locarno）、西班牙聖塞巴斯提安影展（San Sebastián）等影展盛會；大西洋的另一端，有加拿大多倫多影展（Toronto）、美國特柳賴德電影節（Telluride）、美國紐約影展（New York）等等，亞洲則有韓國釜山影展（Busan）、日本東京影展（Tokyo）接續開展。
全世界各地影展，爭奪最新一批作品的首映資格和紅毯、宣傳活動出席檔期，從影展世界首映到明年奧斯卡再到全世界各地的電影院線和數位平台發行檔期，影展成為電影作品生命週期最前端且最重要的關鍵出發點。
仔細檢視這些國際展節的時間節點和地理坐標，倫敦電影節錨定其中，除了隸屬官方機構BFI（British Film Institute，倫敦電影協會）與英語系工業的強烈連結，其實倫敦電影節，已經並無明顯國際指標和重要性。
在脫歐之後，甚至慢慢地沖淡其歐洲特色，逐漸發展成一個英國地域性較強的影展。倫敦電影節逐漸與在地工業體系和城市文化共振，努力走出歐陸德法強勢電影工業之外，屬於英國、反映英國價值的電影節。
然而倫敦電影節的起源是什麼？這幾年又有什麼變革？2022年的倫敦電影節又有什麼特別的影展特色呢？
由影評人發起，屬於倫敦的影展
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高科技玻璃基板再進化，康寧培養員工AI技能實現智慧製造
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高科技玻璃基板，普遍應用於精密光學顯示、消費行動電子、車用及生命科學等產業，它的製造過程，不容許一丁點瑕疵。為了持續追求更高品質，全球領導大廠康寧讓不懂AI的產線工程師，學習大數據分析，提升了產線效能。
康寧公司為全球材料科學的領導供應商之一，超過170年來提出許多改變人類生活的發明。康寧結合其在玻璃科學、陶瓷科學及光學物理方面的專業知識，以及深厚的製造與工程能力，開發出的創新產品改變了許多產業，並改善了人們的生活。
康寧是台灣佈局最完整的外商，結合研發、技術、製造、工程與銷售等投資，區域總部位於台北，於中部與南部科學園區建立起規模完整的LCD玻璃基板生產廠，另於新竹工研院設有康寧研發中心，以及台北內湖設有康寧亞洲玻璃技術中心，迄今在台灣總投資金額達 50億美元，並持續配合客戶需求引進先進玻璃技術，支援客戶發展。今日，康寧跨足光學通訊、行動消費性電子、顯示器科技及車用和生命科學和等產業市場。
雖然已是玻璃基板的全球領導廠商，康寧仍不斷思考如何提升品質與服務，而近年投入的一項重大努力就是製程的數位轉型。在數位發展部數位產業署「AI產業實戰應用人才淬煉計畫」的媒合之下，康寧與財團法人金屬工業研究發展中心合作，讓產線工程師藉由AI技術提高產能。
開發AI瑕疵檢測模型，開發生產履歷系統降低異常率
金屬工業研究發展中心為不懂AI的產線工程師，量身訂做七週的大數據智慧製造客製化課程，另再加上七週的專題輔導，讓工程師將所學導入實務，運用AI來改善製程，提高玻璃基板的品質。
藉由這項培訓計畫的協助，康寧開發出一套影像辨識系統，建立瑕疵檢測的AI模型，可即時與機器手臂溝通，自動排除不良品，有效減少因包材異常而導致的品質問題。
該計畫的另一項傑出培訓成果，是產線團隊開發出來的生產履歷系統，賦予每一片玻璃基板獨一無二的生產履歷。以往產線人員有8成的時間耗費在蒐集數據尋找異常原因，只有1-2成時間用在排除障礙。有了生產履歷後，工程師可以大幅節省蒐集數據尋找異常原因的時間、能夠更有效率地解決問題。這一套以AI為基礎的生產履歷系統，還勇奪美國2022年製造業領導獎的人工智慧及機器學習獎項。
在該計畫的支持下，康寧已進行三年的AI培訓，未來在數位轉型的道路上，將持續導入新思維與新技術，讓產線人才與生產流程進一步升級。
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