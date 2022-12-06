TNL+ 2022/12/06,
影劇

倫敦電影節（上）：影評人發起「擁抱影展的影展」，如何在世界浪潮中確立定位？

倫敦電影節（上）：影評人發起「擁抱影展的影展」，如何在世界浪潮中確立定位？
Photo Credit: 2022倫敦電影節主視覺

我們想讓你知道的是

倫敦電影節在脫歐之後，甚至慢慢地沖淡其歐洲特色，逐漸發展成一個英國地域性較強的影展。倫敦電影節逐漸與在地工業體系和城市文化共振，努力走出歐陸德法強勢電影工業之外，屬於英國、反映英國價值的電影節。然而倫敦電影節的起源是什麼？這幾年又有什麼變革？2022年的倫敦電影節又有什麼特別的影展特色呢？

文：許耀文

身為台灣觀眾，時常可以看到影展或片商將「倫敦電影節」的影片入圍資訊，列在本事資料或是宣傳文案上，讓人不禁好奇倫敦電影節是什麼樣的影展？以城市本身知名度和形象來說，倫敦有很明確的形象和鮮明個性，然而發生在此地的倫敦電影節，有什麼重要性？或是具有什麼代表性的選片方向？

每年揮別了5月法國坎城影展的迷人風光，秋季開始，世界影壇迎來最瘋狂爆炸的影展季：從8月底義大利威尼斯影展（Venezia），所有的選片人和片商緊接著關切瑞士盧卡諾影展（Locarno）、西班牙聖塞巴斯提安影展（San Sebastián）等影展盛會；大西洋的另一端，有加拿大多倫多影展（Toronto）、美國特柳賴德電影節（Telluride）、美國紐約影展（New York）等等，亞洲則有韓國釜山影展（Busan）、日本東京影展（Tokyo）接續開展。

全世界各地影展，爭奪最新一批作品的首映資格和紅毯、宣傳活動出席檔期，從影展世界首映到明年奧斯卡再到全世界各地的電影院線和數位平台發行檔期，影展成為電影作品生命週期最前端且最重要的關鍵出發點。

仔細檢視這些國際展節的時間節點和地理坐標，倫敦電影節錨定其中，除了隸屬官方機構BFI（British Film Institute，倫敦電影協會）與英語系工業的強烈連結，其實倫敦電影節，已經並無明顯國際指標和重要性。

在脫歐之後，甚至慢慢地沖淡其歐洲特色，逐漸發展成一個英國地域性較強的影展。倫敦電影節逐漸與在地工業體系和城市文化共振，努力走出歐陸德法強勢電影工業之外，屬於英國、反映英國價值的電影節。

然而倫敦電影節的起源是什麼？這幾年又有什麼變革？2022年的倫敦電影節又有什麼特別的影展特色呢？

由影評人發起，屬於倫敦的影展

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