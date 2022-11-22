電池關鍵原物料「石墨」最大供應商和買主都是中國，英國《金融時報》：市場「不透明」存在供應風險

電動車蔚為風潮，電池成為重要的動力來源，其中關鍵原物料石墨，最大的供應商和買主都是中國，但由於市場交易量小造成不透明的情況。英國《金融時報》報導指出，石墨市場存在供應風險，而其定價缺乏透明度情況下，亦使歐美銀行向歐美石墨商融資的困境。

全球石墨市場「不透明」

電動車已經成為近年來最受矚目的產業，過去數十年電動車並未有長足的進展，直到近年氣候變遷議題受到各國矚目，又加上技術日益成熟，電車市場已是不可忽視的趨勢。

其中，電動車的心臟電池是各國亟欲開拓發展的重要項目，這包含上游的鎳鈷鋰等重要礦物原料開採，中游的電池包、石墨及模組，乃至於下游檢測、品牌業者的販售。而中國正逐步掌握上、中游的產業鍊，並接此擴大品牌業者在歐洲、南美洲等地之發展。

近日，中國以外全球最大的天然石墨生產商Syrah Resources警告，石墨此種電池的關鍵材料市場「不透明」，未來10年歐美個石墨供應將受到限制。

目前，石墨是主流電車電池磷酸鐵鋰（LFP）正負極材料，擁有每年18億美元的市場潛力，而年成長率落在30至35%，預估每2.5年電池正極材料的需求就會翻倍，100萬輛電動車將需要4萬噸的正極材料，可以左右電車產業的重要材料。

擁有一座大型礦山的澳大利亞企業Syrah Resources，同時也是特斯拉（Tesla）供應商。該公司的執行長肖恩弗納（Shaun Verner）表示，因為石墨市場定價缺乏透明度，銀行正猶豫是否要提供大筆資金。

肖恩弗納說：「新投資的唯一最大障礙是市場的不透明，因爲讓商業借受到挑戰性。」根據國際能源署（IEA）的數據顯示，電池正極相當依賴中國，目前中國已經開採了全球約65%，再加工市場則高達85%的石墨。

中國掌握原物料主控權

英國《金融時報》報導，石墨市場是由「生產者」和「消費者」之間的長期雙邊協議達成，目前交易所的交易量很小，價格透明度有限制，這使得很少有分析師針對該產業分析，導致石墨的長期價格變得很難預測。

由於電動車產業非常熱門，包含Syrah在內的石墨公司受到投資人追捧。其中，新世界石墨公司（Nouveau Monde Graphite）執行長埃德索爾尼爾斯（Eric Desaulniers）表示，由於美國的《降低通膨法》推波助瀾，公司正在加緊開發石墨礦和電池正極材料的步伐。

不過，由於許多公司擴張速度快，有更多資金需求，而石墨市場的不透明造成融資困難。報導稱，目前「電池製造商資金緊張」，像是Syrah幸運的公司不多見，它上個月才從美國補助中獲得了高達2.2億美元的補貼。

根據，Argus的數據顯示，石墨價格較一年前上漲了三分之一，至每噸5300元人民幣（740美元）。鑑於以上，這樣的價格起伏受到許多市場人士質疑。此外，除了電池需要石墨以外，另一種型態的石墨烯也是發展半導體的重要元素。

目前，像是碳奈米管或石墨烯為主的碳基晶片，全球的市場規模已突破6100萬美元，這是發展第三代半導體科技的重要元素。這也意味著，中國除了在電池市場上佔有主導權以外，也在第三代半導體也有籌碼，能夠歐美國家進行各種政治商業協商。

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核稿編輯：翁世航