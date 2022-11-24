《古代中國與越》「中國人」與「越南人」的身分認同：想理解「越」，必須放棄自治民族國家的概念

我們想讓你知道的是
古越當然是建國神話的一部分，但由於範圍遍及現在的中國南部和越南北部，使這種國家願景更為複雜且充滿挑戰。因此，要想理解「越」，必須放棄自治民族國家的概念，接受對這種當代邊界一無所知的身分認同歷史。
文：錢德樑（Erica Fox Brindley）｜譯者： 賴芊曄
中國身分認同的建構，伴隨文化迷因、隱喻和文明社會修辭而來，如同劉禾（Lydia Liu）所言「現代世界形成過程中的中國重塑」，但顯然不僅是現代會用包攬一切的族群認同讓多數群體達到一致化，並將真實的差異吸收進一個單一、想像的多樣性中。在中國，由儒家帶頭塑造的身分認同歷史神話，起源可追溯至周代（約公元前400至前222年）；這些神話發展於戰國時期，體現於西漢司馬遷的《史記》，假定存在一個連續且同質的華、夏、華夏或諸夏的人群，可尋根溯源至遠古的賢明君主。這些神話不承認他者、異族的群體和身分認同都影響並改變了中國的身分認同，而是將華夏自我以一個單一、宏大的父系來呈現，上溯至歷史想像的深處，那個文化、文明和一切美好事物的開始。
然而，根本不需要特別考究中國的歷史紀錄，就會知道東亞大陸的歷史，絕非一個從最古老時期開始、持續至公元1911年都牢牢控制大半個大陸的龐大帝國故事。在公元前後的兩千年中，且至少到公元6世紀晚期，長江以南的主要政治實體（political reality）都是獨立或半獨立的王國──有些規模龐大且強盛──皆存在於一個由陸路和盤根錯節的河海航路所連接而成的互動領域中。東周時期的楚、吳、越等南方主要國家和文化，西漢時期的閩越、南越，東漢滅亡後的季漢、東吳，建都建康（今南京）的東晉，南朝時期的各個南方政權（劉宋、南齊、南梁、南陳）都曾經是自治王國和割據政權，與其他主要的北方國家分庭抗禮，更別說南海周圍的鄰國了。
毋庸置疑，這些南方國家的本土人群與文化深受中國文化遺緒的影響，特別是東晉時期（公元317–420年）大量移民南下之後。但這不代表這些南方的本土人群和移民不會繼續創造並重塑自己的族群、歷史、文化甚至是政治傳統的意識。此外，儘管上述所有政權皆影響了當今中國史的樣貌，但這些政權和人群的大多數領導者──尤其是在最初的時候──顯然並沒有根據各種不同的歷史標籤來斷定自己的身分認同是中國人。在某些情況下，有些南方人確實自認是中國人（特別是如果他們和他們的祖先是北方移民），在此需要留意的可能性是，他們將自己與在北方所對應的人群進行區別，以解釋自己的身分認同；抑或他們在某些方面，同時接受與他們一同生活的其他族群的身分認同。
泛文化、族群和政治層面的中國身分認同，出現在最早的儒家文化表述中，並被之後歷代王朝的成就與功業鞏固；這些王朝統一了大部分的東亞大陸地區，也為統一政權下的書寫傳統制定了單一標準。歷史文獻中確實大量徵引這種中國身分認同，但即便如此，「中國人」的涵義仍持續變化，而且與每個中國人身分認同相連的邊界亦不斷變動。例如，本書不會將中國人稱為「中國人」（Chinese），而會稱為「華夏」，因為這是一個當時用來稱呼自我的通用詞彙。畢竟，「中國人」（Chinese）並非當時稱呼此族群的流行詞彙，而是對「來自中國之人」（a person as coming from the Central States）的政治性稱謂。
中國用來指稱「族群」的詞彙演進史，對考證「越」文化十分重要，因為「越」這個詞彙最終會像許多其他曾與中國大陸綑綁的亞洲身分認同一樣，被納入更大的「中國族」（Chinese ethnicity）之下，被其吸收、置換和轉型。換言之，在中國之中的「越」歷史最終演變成中國南方和沿海的歷史（和越南有所區分），而非越人和越文化的歷史。
伴隨中國南境發生的對異質性（alterity）歷史的大幅抹除，漢化概念逐漸變得至高無上。雖然漢化在東亞歷史上是一股重要的力量，但事實更為複雜，並非是把所有事物都「中國化」、將所有「非中國」的事物都覆蓋這麼簡單。事實上，即使在古代，文化和族群交流的故事，哪怕最終成為「中國人」或「華夏」的人為簡化標籤，往往也代表著更為複雜的現實。因此，將漢化預設成南方的文化變遷，無法處理「越」在本土認同和整體漢文化的轉型當中，所位處的特殊當地角色。
從越南史學的視角來看，民族國家的概念同樣阻礙了對古越史的認識和理解。正如金利（Liam Kelley）的《被發明的越南神話傳統》所闡明，中古與現代的學者菁英創造出今日越南人所尊崇的神聖越南傳統，而且據稱這些傳統在民間代代相傳。換言之，越南菁英所接受的各種形式的文化和國族認同，發明了越南人的美好願景：完全獨立於北方的大陸（諸）鄰國，並在自己的本土建國神話中生根。古越當然是建國神話的一部分，但由於範圍遍及現在的中國南部和越南北部，使這種國家願景更為複雜且充滿挑戰。因此，要想理解「越」，必須放棄自治民族國家的概念，接受對這種當代邊界一無所知的身分認同歷史。
在公元968年的丁部領（Đinh Bộ Lĩnh）統一之前，大部分的越南由北方的大帝國統治，雖然越南的史料普遍接受此事實，但學術研究的資訊來源若是奠基於國族之上的越南身分認同，通常會毫無理由的從歷史的源頭認定一種核心語言和國族認同。這種國族認同的神話將越南史的根源定在紅河三角洲，並將早期、經考古證實的鐵器時代文化——東山文化與文郎國（Văn Lang）聯繫起來。值得注意的是，文郎國在早期的中國文獻中並未得到證實，直到公元15世紀才首次出現在《大越史記全書》中。因此，除了紅河三角洲在公元前第一千紀已存在複雜的社會和王國這個已知事實以外，幾乎沒有文本證據能證明當時已存在「越南族」的祖先。
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太空是人類的未來，人才培育是臺灣衛星產業發展的關鍵，累積產業鏈發展動能
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過去太空產業發展因高技術門檻、高成本，主要由政府主導，如今低軌衛星較低的生產成本、高汰換率的情況，未來的衛星應用充滿無限的可能與商機。而人才培育則是太空衛星產業發展最重要的一環。
過去太空產業因高技術門檻、高成本，加上因與國防高度相關，主要由政府主導，如今受惠於低軌衛星較低的生產成本、高汰換率的情況，未來的衛星應用充滿著無限的可能與商機。
然而，國內外的研究報告卻也指出，太空產業的人才短缺是目前企業端普遍碰上的難題，雖然製造成本下降，衛星產業仍需整合許多跨領域的知識與系統，且相比商用環境，太空中因高低溫落差、輻射等因素比一般應用更為嚴峻，這些知識與技術都非傳統單一技術的人才能完成，也因此在產業端出現了技能落差(Skills Gap)狀況。
南韓、新加坡如何布局太空產業：培育產業人才皆是關鍵
為了解決產業發展需求，同時維持長期太空實力，各國政府在發展其太空產業與應用能力時，也將人才培育納入太空發展計畫中一環，以和臺灣十分相近的新加坡與南韓為例。
新加坡貿工部長顏金勇(Gan Kim Yong)在今年2月表示將三管齊下推動太空業發展，包括政府投資1.1億美元(約新臺幣30億元)展開太空研究與開發、由新加坡太空科技與產業局向民間募集更多的創新方案，與國內公司密切合作，結合研究與技術使其成為具備商業性的方案，扶植具有國際競爭力的企業。
在人才培育的部分，新加坡政府聯手大學端、太空科技公司及新科電子企業等研發並完成發射人造衛星的任務。另外，新加坡企業發展局(Enterprise Singapore)偕同當地的非政府組織Singapore Space & Technology Ltd (SSTL)和英國簽署MOU合作，加強雙方在太空產業的資源、人才及技術的交換。
韓國也是近年十分積極地發展太空產業的亞洲國家之一，韓國總統尹錫悅(Yoon Suk-yeol)上任後，更是強烈關注於韓國太空計畫的未來發展，尹錫悅政府也承諾將促進太空技術的公私轉讓、改革法規並啟動太空產業集群，以發展該國新興的國內太空產業，他也喊出「目標在2035年要使韓國成為太空主要強國」。
韓國政府將另設立一個獨立的航太機構，整合在慶尚南道泗川市近百家的航太企業，提供民用和軍用航太計畫的綜合管理，並開發用於近期自主衛星發射、月球和火星探測的高功率火箭(high-power rocket)。
此外，韓國科學技術情報通信部(Ministry of Science and ICT, MSIT)在2022年的太空預算中，首次將火箭、衛星和太空探索計畫同時納入年度待辦事項清單，其中最大部分為2.764億美元，將用於衛星計畫，並推動一系列的培育計畫。韓國科學技術情報通信部將資助五所大學400萬美元，預計至2026年以前，每年培養150名太空工程師。
在國際交流的部分，除了透過官方管道尋求與美國更深入的太空合作，在今年的11月韓國也與國際太空大學(International Space University)合作舉辦全亞洲首場的太空訓練課程工作坊，引進國外專家講師，讓非太空領域或是尚未踏入太空領域的人才能對產業有更多元的認識。
計畫持續進行，聯手企業前往太空
全世界如火如荼地展開太空布局，臺灣也加快腳步推動相關政策，提升發展預算，整合臺灣產業鏈，打入國際太空市場。經濟部工業局推動太空產業供應鏈發展先期計畫(簡稱本計畫)，擴大推動產業內專業人才養成，整合產官學研界的資源，帶動臺灣產業接軌國際，擴大合作商機。
本計畫於今年下半年開始推動，由廣至深累積豐碩成果，全臺參與者眾多，包含產業高階經理人、涉足衛星領域的研發技術人才、對太空領域感興趣的普羅大眾等不同對象；已開設高階領袖營、封閉型研發技術系列工作坊，公開推廣系列課程及針對學生和轉職人員的國際培育營隊兩梯次(分別與國立成功大學及UNISECGlobal 合辦「立方衛星設計及手做實務」、與稜研科技合辦「亳米波相位陣列天線實作營」)等，累計共近200小時的課程、破6百人次參與，期許各界能藉由多元管道踏入太空產業，全面提升人才知識與技術基底。
本次為產業高階經理人所設計的領袖營中，吸引超過40家臺廠共襄盛舉，在國內外業界講師專家引導下，以理論及實務並進，深入剖析、解構太空市場的局勢變化，助力將企業營運發展推向全球衛星產業新高度。
衛星產業鏈教學相長，產學參與這樣說
談到本計畫，參與的企業學員都不約而同地認為政府能夠出來領導整合產業是一件好事，透過計畫的幫助，有機會與不同的企業交流學習、交換資源，對於業界本身也有很大的助益，培訓課程的專業知識，也有助於企業內部人才的培訓。
Q1：從哪裡得知這個活動的？為什麼想加入太空產業？
耀睿科技 陳達勲資深課長：公司為了培訓人才，提供非常多課程及訓練的資源，這次的活動就是其中之一，現在從無線通訊走到衛星通訊，是公司未來十分重視的發展方向，所以來參加。
深刻精密 黃信儒經理：製造業在臺灣的太空產業中從來都沒有缺席，這次公司有這個機會推薦我來學習，更讓我感覺到未來真的有機會，能透過自己的雙手去實踐太空產業。
Q2：臺灣在世界的太空產業中可以扮演什麼角色？有什麼樣的優勢？
芳興科技 許迪翔研發部經理：芳興一直以來就有生產許多和衛星相關的零組件，像是福衛的天線零件跟濾波器，在技術力上臺灣的企業是無庸置疑的，基於這樣的優勢，或許能慢慢從零件製造，轉到軟體發展，再結合民間的力量走到系統製造。
欣興電子 許祐嘉資深專案副理：臺灣的技術能在衛星產業有所發揮，以欣興來說，我們主要提供高速運算用的載板給全球企業，在未來衛星發展一定會走向更快速高階的狀況下，我們就可以有很好的發揮空間。
Q3：你在這次的技術工作坊中，學習到什麼？
稜研科技 柯孝聰技術經理：這次的活動讓我們能跟不同的公司認識、了解對方的產品，找到更多與學界和業界合作的機會，真的會有一種臺灣的衛星產業一起向前學習邁進的感覺。
凌威航太 邱富川技術副總：從講師的實務及研究歷程分享，讓我們知道單一顆衛星蘊含巨大的知識，從電腦板、天線到外面的材質(鋁合金)都是有講究的，這些知識和實務的經驗都是非常寶貴的。
中華電信 黃江祥主任：公司主要從事同步軌道衛星的高頻段業務，第一次學習地面接收站的技術覺得十分新鮮，上完課自己也覺得對有想要來的人是非常好的切入點。
全球太空產業競爭已進入白熱化的階段，雖然目前仍有許多應用尚未到位，能夠持續獲利的公司也有限，臺灣企業仍有十足的優勢與專業能夠在國際間競逐。國立臺北科技大學電資學院張陽郎院長表示，臺灣是一個舉世聞名的ICT科技島，其技術能量長年受到國際肯定，藉由導入高附加價值的太空產業，能夠再次帶動產業升級，增加獲利的機會。
臺灣的前途跟錢途都在太空
針對太空產業有興趣的人才，國立臺北科技大學業界特聘講師黃文杰理事長建議，不需要將自己過度局限於太空產業，由於太空產業整合了許多產業，知識與技能也適用於電子、半導體等其他產業，無論是在國內外都是非常搶手，發展潛力十分可期。
火箭之父羅伯特戈達德(Robert Goddard)曾說，「世界上沒有不可能的事，因為昨天的夢想可能是今天的希望、也可能是明日的現實」
國立臺北科技大學業界特聘講師張懷謙執行長也以「太空是人類的未來，也是臺灣的未來」鼓勵企業夥伴，隨著越來越多的資源及企業投入，太空衛星產業鏈很可能就是臺灣下一個半導體的護國產業鏈。全球太空時代來臨，期許藉由本計畫串起產業鏈，協助企業掌握太空產業趨勢發展與人才發展，厚實未來研發基礎及能量，加速打造完整產業鏈、奠定產業利基。
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