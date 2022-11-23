TNL+ 2022/11/23,
印太

泰國人都知道的「九寺朝聖之旅」，乘昭披耶河快艇認識歷史與傳說

泰國人都知道的「九寺朝聖之旅」，乘昭披耶河快艇認識歷史與傳說
央那瓦寺。Photo Credit：Supanut ArunoprayoteCC BY 4.0

我們想讓你知道的是

曼谷九寺之旅有「昭披耶河版」與「陸地移動版」，本文章版本為「昭披耶河版」，可以搭乘空鐵BTS綠線到Saphan Taksin站，然後在Sathorn碼頭搭船，就可以輕鬆透過昭披耶河快艇遊玩九寺。

近期隨著國門開放，台北與高雄飛曼谷的班機也開始陸續復飛，許多人也都想來一趟久違的曼谷之旅，但除了血拼與大吃大喝以外，其實曼谷還有一個泰國人都知道的「九寺朝聖之旅」，如同去京都旅遊一定會去朝拜的四聖獸寺的概念，本次筆者將介紹一下這9間寺廟的歷史與傳說，如果讀者剛好準備去曼谷玩，那就千萬不要錯過囉。

曼谷九寺之旅有「昭披耶河版」與「陸地移動版」，本文章版本為「昭披耶河版」，可以搭乘空鐵BTS綠線到Saphan Taksin站，然後在Sathorn碼頭搭船，就可以輕鬆透過昭披耶河快艇遊玩九寺。

Screen_Shot_2022-11-22_at_3_31_37_PM
製圖：洪銘謙

首先，要先了解去寺廟拜拜的意義，在泰劇當中經常可以看到主角或配角去寺廟拜拜的橋段，其實那並不是硬要安插，而是因為即便每一間寺廟都是供奉釋迦摩尼佛，但不同的寺廟拜拜仍然擁有不同的含義，因此讀者可以依據自己的需求選擇朝拜的寺廟。

甘拉耶納密寺（วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร）

參拜此寺可保佑：旅遊平安、常遇善友，這座寺廟建立於拉瑪三世時期，由「昭披耶尼功博鼎（เจ้าพระยานิกรบดินทร์）」創建後來獻給拉瑪三世，這座寺廟相當具有中國寺廟的特色，算是混合中泰文化的一座寺廟，其中大殿供奉的釋迦摩尼佛也是泰國少見的姿態，此佛像名為「龍婆多（หลวงพ่อโต）」又稱「帕菩提代拉達納拉優（พระพุทธไตรรัตนนายก）」，華人稱「龍婆三寶公（หลวงพ่อซำปอกง）」，全泰國只有阿瑜陀耶的「三寶公寺（วัดพนัญเชิง）」和北柳府的「武拍帕底達嘎蘭寺（วัดอุภัยภาติการาม）」三所寺廟，這三座寺廟都被泰國華人稱為「三寶公寺（ซำปอกง）」，內部供奉鄭和的雕像。

Entrance_of_Wat_Kanlayanamit
Photo Credit：Supanut ArunoprayoteCC BY SA 4.0
甘拉耶納密寺
เจ้าพระยานิกรบดินทร์_(โต_กัลยาณมิตร)
Photo Credit： Bact
昭披耶尼功博鼎，原名：竇·甘拉耶納密（โต กัลยาณมิตร），中文名：黃道，在歷史資料上還有一張帶著清朝官帽的照片。

黎明寺或稱鄭王廟（วัดอรุณราชวรารามวรมหาวิหาร）

參拜此寺可保佑：功成名就、蒸蒸日上，這座常常被華人導遊拿來說著各種詛咒傳說的寺廟，由於獨特的照型也有「泰國艾菲爾塔」的美稱，也是目前泰銖10元硬幣上的圖案，是許多外國人對曼谷或泰國的第一印象。

黎明寺是阿瑜陀耶王朝時代的寺廟，古名為「瑪苟諾寺（วัดมะกอกนอก）」，在卻克里王朝拉瑪四世時代，恭請拉瑪二世的遺骸安置於此，並將此寺改名為「瓦阿倫臘查瓦拉蘭寺（วัดอรุณราชวราราม）」，用以紀念拉瑪二世，所以真的不要再相信什麼臥佛寺的臥佛是用來鎮壓黎明寺的說法，因為黎明寺內並沒有放鄭信王的骨灰。

鄭王廟
Photo Credit: ：Sébastien BertrandCC BY 2.0
鄭王廟主塔上的白象

大鐘寺或稱「拉康寇席達藍瓦拉瑪哈威邗（วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร）」

參拜此寺可保佑：出世開運、善緣好運，這座寺廟是許多信徒喜愛來放生動物的地方，因為結善緣可以獲得好運，而許多泰國在地人來此寺朝拜的另外一個原因，是為了來朝拜「頌德帕菩塔詹大師สมเด็จพระพุฒาจารย์（โต พรหมรังสี）」 ，這位深受信徒敬重的大師所製作的護身符能逢凶化吉，關於泰國歷史上著名的佛教大師們，讀者可以持續關注本專欄，後續將會有專文介紹。

Somdej_Phra_Buddhacarya_(Toh_Brahmaramsi
Photo Credit：Wikipedia
頌德帕菩塔詹大師
2560px-Wat_Rakhang_(II)
Photo Credit：Supanut ArunoprayoteCC BY 4.0
大鐘寺

阿瑪陵塔拉寺（วัดอมรินทรารามวรวิหาร）

多元觀點 等你解鎖
付費加入TNL+會員，
獨家評論分析、資訊圖表立刻看
首月一元插圖
149 元 / 月
1490 元 / 年 送 2 個月
TNL+ 首月體驗價 1 元，
加贈 LiTV 首月免費（見活動方案）
查看訂閱方案
已是會員? 登入

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。