泰國人都知道的「九寺朝聖之旅」，乘昭披耶河快艇認識歷史與傳說

近期隨著國門開放，台北與高雄飛曼谷的班機也開始陸續復飛，許多人也都想來一趟久違的曼谷之旅，但除了血拼與大吃大喝以外，其實曼谷還有一個泰國人都知道的「九寺朝聖之旅」，如同去京都旅遊一定會去朝拜的四聖獸寺的概念，本次筆者將介紹一下這9間寺廟的歷史與傳說，如果讀者剛好準備去曼谷玩，那就千萬不要錯過囉。

曼谷九寺之旅有「昭披耶河版」與「陸地移動版」，本文章版本為「昭披耶河版」，可以搭乘空鐵BTS綠線到Saphan Taksin站，然後在Sathorn碼頭搭船，就可以輕鬆透過昭披耶河快艇遊玩九寺。

製圖：洪銘謙

首先，要先了解去寺廟拜拜的意義，在泰劇當中經常可以看到主角或配角去寺廟拜拜的橋段，其實那並不是硬要安插，而是因為即便每一間寺廟都是供奉釋迦摩尼佛，但不同的寺廟拜拜仍然擁有不同的含義，因此讀者可以依據自己的需求選擇朝拜的寺廟。

甘拉耶納密寺（วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร）

參拜此寺可保佑：旅遊平安、常遇善友，這座寺廟建立於拉瑪三世時期，由「昭披耶尼功博鼎（เจ้าพระยานิกรบดินทร์）」創建後來獻給拉瑪三世，這座寺廟相當具有中國寺廟的特色，算是混合中泰文化的一座寺廟，其中大殿供奉的釋迦摩尼佛也是泰國少見的姿態，此佛像名為「龍婆多（หลวงพ่อโต）」又稱「帕菩提代拉達納拉優（พระพุทธไตรรัตนนายก）」，華人稱「龍婆三寶公（หลวงพ่อซำปอกง）」，全泰國只有阿瑜陀耶的「三寶公寺（วัดพนัญเชิง）」和北柳府的「武拍帕底達嘎蘭寺（วัดอุภัยภาติการาม）」三所寺廟，這三座寺廟都被泰國華人稱為「三寶公寺（ซำปอกง）」，內部供奉鄭和的雕像。

Photo Credit： Supanut Arunoprayote CC BY SA 4.0 甘拉耶納密寺

黎明寺或稱鄭王廟（วัดอรุณราชวรารามวรมหาวิหาร）

參拜此寺可保佑：功成名就、蒸蒸日上，這座常常被華人導遊拿來說著各種詛咒傳說的寺廟，由於獨特的照型也有「泰國艾菲爾塔」的美稱，也是目前泰銖10元硬幣上的圖案，是許多外國人對曼谷或泰國的第一印象。

黎明寺是阿瑜陀耶王朝時代的寺廟，古名為「瑪苟諾寺（วัดมะกอกนอก）」，在卻克里王朝拉瑪四世時代，恭請拉瑪二世的遺骸安置於此，並將此寺改名為「瓦阿倫臘查瓦拉蘭寺（วัดอรุณราชวราราม）」，用以紀念拉瑪二世，所以真的不要再相信什麼臥佛寺的臥佛是用來鎮壓黎明寺的說法，因為黎明寺內並沒有放鄭信王的骨灰。

Photo Credit: ： Sébastien Bertrand CC BY 2.0 鄭王廟主塔上的白象

大鐘寺或稱「拉康寇席達藍瓦拉瑪哈威邗（วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร）」

參拜此寺可保佑：出世開運、善緣好運，這座寺廟是許多信徒喜愛來放生動物的地方，因為結善緣可以獲得好運，而許多泰國在地人來此寺朝拜的另外一個原因，是為了來朝拜「頌德帕菩塔詹大師สมเด็จพระพุฒาจารย์（โต พรหมรังสี）」 ，這位深受信徒敬重的大師所製作的護身符能逢凶化吉，關於泰國歷史上著名的佛教大師們，讀者可以持續關注本專欄，後續將會有專文介紹。

Photo Credit： Wikipedia 頌德帕菩塔詹大師

Photo Credit： Supanut Arunoprayote CC BY 4.0 大鐘寺

阿瑪陵塔拉寺（วัดอมรินทรารามวรวิหาร）