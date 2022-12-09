美國空軍基地年度巡迴開放最終站：開箱「空軍版捍衛戰士」內利斯空軍基地
我們想讓你知道的是
內利斯空軍基地有「戰鬥機飛行員之家」的外號，因為該基地同時也是美國空軍作戰中心的所在地。而且美國空軍的戰鬥機武器學校同樣由內利斯空軍基地的第57聯隊管轄。換言之，內利斯空軍基地其實就是空軍版的「捍衛戰士」（Top Gun）。
美國是一個極度崇尚航空，尤其是軍用航空的國家，每年空軍基地的巡迴開放活動都是從3月份開始，一直到11月份進入尾聲。位於賭城拉斯維加斯（Las Vegas）旁的內利斯空軍基地（Nellis Air Force Base），往往都是選在進入尾聲的11月份才開放民眾進場，為一整年的空軍基地開放活動成績單來一次總驗收。
內利斯空軍基地的開放活動，有時候是一年舉辦一次，有時候是兩年舉辦一次，視每年空軍運作的情況而定。比如2006年與2007年，內利斯空軍基地都有開放活動，兩次筆者都有參加。其中2007年那次內利斯之旅，是筆者返回台灣定居前最後一次造訪的美國空軍基地。後來內利斯空軍基地開放活動不再那麼頻繁，逐漸演變成兩年一次開放的頻率。
比如2017年是美國空軍成軍70周年，無論任何原因內利斯空軍基地都沒有取消基地開放的理由，並吸引了16萬民眾前往參觀。但是到了2018年，內利斯空軍基地就以業務繁忙為由取消了開放，直到2019年11月份才又打開基地大門供民眾參觀。沒想到隔年疫情爆發，接下來內利斯空軍基地有整整兩年的時間，完全緊閉大門取消一切基地開放活動。
所以今年的基地開放活動格外重要，因為這不只是慶祝美國空軍成軍75周年，同時還是疫情後內利斯空軍基地首次打該大門，再度歡迎民眾進場與官兵們一起同樂。透過資深軍事記者Tom H. Lee的鏡頭，就讓筆者來向各位介紹內利斯空軍基地何以能吸引那麼多航空迷前往參觀，還有今年基地開放活動有哪些重點是值得我們注意的。
戰鬥機飛行員之家
內利斯空軍基地有「戰鬥機飛行員之家」（Home of the Fighter Pilots）的外號，因為該基地同時也是美國空軍作戰中心（US Air Force Warfare Center）的所在地。而且美國空軍的戰鬥機武器學校（USAF Fighters School）同樣由內利斯空軍基地的第57聯隊管轄。換言之，內利斯空軍基地其實就是空軍版的「捍衛戰士」（Top Gun）。
目前在第57聯隊第57作戰大堆麾下，有兩支極其著名的假想敵中隊，分別為裝備F-16C／D型的第64假想敵中隊與F-35A的第35假想敵中隊。在包括「紅旗演習」（Exercise Red Flag）在內的空戰演練中，假想敵中隊的戰鬥機專門模擬俄羅斯以及中共空軍的戰鬥機，使參與演練的美國空軍、海軍、陸戰隊、北約、日韓以及中華民國空軍飛行員更有臨場感。
另外一個值得注意的地方，是戰鬥機武器學校在美國太空軍成立後也接受太空軍第一聯隊（Space Delta 1）指揮，是否表示太空軍將以X-37B為基礎發展太空戰鬥機，乃至於太空戰鬥機戰術，值得我們給予期待。總之凡是美國空軍的戰鬥機飛行員，都要來內利斯空軍基地接受高級戰鬥訓練（Advancing Combating Training），此地被稱之為「戰鬥機飛行員之家」當屬實至名歸。
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2022資安嘉年華現場直擊：人才孕育、實證演訓、跨域連結，沙崙基地開啟臺灣資安新未來！
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沙崙基地舉辦「2022資安嘉年華」，活動匯集資安新秀、上百家的資安相關企業及組織，堪稱南臺灣年度最大規模的資安盛會。主辦單位不只規劃多達二十多場的跨領域講座，促進資安產業的交流及需求對接，也設計一系列有趣的闖關活動與攤位展示，呈現沙崙基地一整年的豐富成果，讓非產業人士也有一窺資安議題與發展的機會。
在如今的數位時代裡，資訊安全是一切數位發展的基礎，觀察產業環境，隨著數位發展經驗的累積，企業開始愈發重視資安抵禦的問題，金管會更為了強化上市櫃公司資安管理機制而修正法令，種種環境刺激都讓臺灣資安產業的人才需求不斷擴增。據報導顯示，光是2021年平均每月的資安工作機會就高達1,326個，比5年前成長1.5倍，而且人才的需求曲線仍持續向上攀升，可見臺灣資安人才培訓及產業資安發展輔導的勢在必行。
於是，以提升產業資安防護能量、培育本土資安人才為核心使命的臺灣指標性資安場域，「ACW SOUTH 沙崙資安服務基地」圍繞人才育成、技術扎根、產業跨域、發展輔導等面向積極推動，扮演著臺灣資安產業及產業資安發展過程的關鍵角色。
2022資安嘉年華盛大開幕，展現資安跨域影響力！
自沙崙資安服務基地（簡稱：沙崙基地）營運以來的點點滴滴，無論是基礎的導覽推廣、資安人培，還是進階的產品驗測、實證演訓，沙崙基地都做出豐富的內容與成果。為進一步促進資安產業與其他產業的交流互動，沙崙基地結合計畫成果分享、產業主題講座、亮點企業攤位展示以及互動遊戲等不同形式，於11月30日至12月1日舉辦今年度南臺灣最大規模的資安盛會──「2022資安嘉年華」。
本次嘉年華的目標之一便是對接資安產業與臺灣各產業的資安需求。為此，沙崙基地力邀中小型資安新創企業及民間駭客社群參與展出，也邀請物聯網、電子、工具機、航太、醫療、化學等橫跨不同領域的產業菁英共襄盛舉。短短兩天的活動匯集了上百家的臺灣資安相關產業及組織，不只活絡臺灣資安生態圈的技術交易與商機流動，更凸顯了沙崙基地用心經營的跨域影響力。
剛踏入嘉年華的會場，就已經感受到現場活絡的氣氛。不只有許多工作人員穿梭於人群中，積極引薦產業關係人，也有不少高階經理人與組織代表互相交流當前資安產業的發展趨勢、交換不同產業之間的資安需求；最特別的是，還有產業前輩主動與新秀同學攀談，希望啟發年輕學子將創意與業界接軌。儘管開幕儀式還沒正式開始，但輕鬆熱絡的氛圍已讓這場「嘉年華」有了名副其實的圓滿開場。
新血注入、應用整合，沙崙金鑰開啟臺灣資安新未來！
「資安產業的發展及產業資安的推動，其實關鍵點就是資安產業人才。」
開幕儀式中，數位發展部政務次長李懷仁也在致詞中強調，有好的人才，產業才能往前邁進，所以沙崙基地特別邀請首屆沙崙資安大賽脫穎而出的新秀選手上台分享，從新生代的角度分享對資安產業的看法與期待。其中，黃同學提到「硬體資安」的重要性、資安培育資源稀缺的議題都獲得與會者肯定，甚至後續產業演講時仍被反覆提及；而陳同學也談到資安大賽對他的深刻影響，無論是過程輔導、還是最終獲獎，都成為支持他深入資安領域的力量。儘管談話過程仍有幾分生澀，但他們對資安研究的熱情、與對沙崙基地培育的感激依舊清晰可見。
當新秀們從數位產業署的林俊秀副署長手中接過「沙崙金鑰匙」的那一刻起，邁向資安未來的大門也完全敞開。踩在他們腳下獲獎的舞台是比賽的終點，也是另一個起點。沙崙基地也將持續提供新秀們無償使用包含課程講座、演訓環境、共作空間等豐富資源，並繼續坐鎮產業、政策、技術的交接點，孕育產業新血、嫁接資安與不同企業的跨領域協作。
除了最基礎的人才養成，沙崙基地在產業資安應用的面向也是不遺餘力。今年下旬仍有多樣橫跨基礎設施、智慧綠能、半導體設備等不同領域的資安產品及物聯網設備，於沙崙基地的實測場域中進行駭客攻擊的情境模擬，考驗產品的防護能力以及進行資安人員攻防演訓。在嘉年華開幕儀式中，也由林俊秀副署長親自頒發驗測證書及獎座，肯定所有夥伴們為臺灣資安發展的努力。如此佳績不只展現出臺灣本土資安發展的軟實力，更凸顯出配有專業設備、技術支持的資安場域的重要性。
走入資安嘉年華，多元講座、趣味闖關，亮點成果親民展示
開幕儀式圓滿結束後，沙崙基地也安排許多與產業資安相關的跨領域講座，讓不同領域的參與者都能有所收穫。例如涉及醫療、航太、製造的「產業資安藍圖講座」，即是邀請產業聯盟透過資安評級輔導，帶動企業導入國產資安解決方案的經驗分享；或是「攻防驗測主題論壇」則是透過講座論壇，分享沙崙基地在攻防演練及驗測過程發現的常見產業資安漏洞。雖然講座內容涉及許多專業知識，但「資安聯防」的概念卻是許多演講內容的共同子題，讓每個領域、上中下游的不同企業們，都能輕易了解如何將資訊安全融入產業生態，維持最安全的網路、產品及服務。
除了資安領域的產官學人士，資安嘉年華也開放給對於臺灣資安發展感興趣的一般民眾參加，所以沙崙基地也規劃了豐富多樣的闖關體驗，讓民眾從遊戲體驗認識資安概念。最特別的是，闖關遊戲結合了沙崙基地特有的「攻防演訓、產品驗測實戰場域」，將解謎線索放入不同的驗測展示中，讓參與者在進行闖關遊戲的過程中，得以認識資安攻防運作的整體輪廓。而在活動主要會場的另一端，還有含括軟體、硬體、企業資安顧問、資安服務等多達20攤的資安新創企業受邀展出，新創企業們透過攤位布置、贈品與DM，結合現場專人的詳細介紹，就算是對資安實務運作沒有概念的人也能輕易理解，展現出臺灣資安新創產品／服務的多元活力。
孕育人才 x 攜手共進
數位時代下，資訊安全成為公私部門皆重視的領域，觀察這次資安嘉年華的舉辦盛況，也能發現一項特殊的轉變──不只上市上櫃的大型企業注重資安，越來越多的中小型企業、新創企業都開始注重資安領域的發展。而在數位發展部數位產業署的帶領下，沙崙基地成為一個育成人才、凝聚產業的關鍵節點，促進資安產業與產業資安彼此鏈結，一步一步、腳踏實地不斷累積，由政府帶領，攜手產業、人才一起朝向「數位好，臺灣產業才能更好；資安好，臺灣產業才能更好」的未來願景邁進。