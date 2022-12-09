美國空軍基地年度巡迴開放最終站：開箱「空軍版捍衛戰士」內利斯空軍基地

美國是一個極度崇尚航空，尤其是軍用航空的國家，每年空軍基地的巡迴開放活動都是從3月份開始，一直到11月份進入尾聲。位於賭城拉斯維加斯（Las Vegas）旁的內利斯空軍基地（Nellis Air Force Base），往往都是選在進入尾聲的11月份才開放民眾進場，為一整年的空軍基地開放活動成績單來一次總驗收。

內利斯空軍基地的開放活動，有時候是一年舉辦一次，有時候是兩年舉辦一次，視每年空軍運作的情況而定。比如2006年與2007年，內利斯空軍基地都有開放活動，兩次筆者都有參加。其中2007年那次內利斯之旅，是筆者返回台灣定居前最後一次造訪的美國空軍基地。後來內利斯空軍基地開放活動不再那麼頻繁，逐漸演變成兩年一次開放的頻率。

比如2017年是美國空軍成軍70周年，無論任何原因內利斯空軍基地都沒有取消基地開放的理由，並吸引了16萬民眾前往參觀。但是到了2018年，內利斯空軍基地就以業務繁忙為由取消了開放，直到2019年11月份才又打開基地大門供民眾參觀。沒想到隔年疫情爆發，接下來內利斯空軍基地有整整兩年的時間，完全緊閉大門取消一切基地開放活動。

所以今年的基地開放活動格外重要，因為這不只是慶祝美國空軍成軍75周年，同時還是疫情後內利斯空軍基地首次打該大門，再度歡迎民眾進場與官兵們一起同樂。透過資深軍事記者Tom H. Lee的鏡頭，就讓筆者來向各位介紹內利斯空軍基地何以能吸引那麼多航空迷前往參觀，還有今年基地開放活動有哪些重點是值得我們注意的。

Photo Credit: Tom H. Lee，許劍虹提供 F-35A無疑是今年基地開放活動的主角

戰鬥機飛行員之家

內利斯空軍基地有「戰鬥機飛行員之家」（Home of the Fighter Pilots）的外號，因為該基地同時也是美國空軍作戰中心（US Air Force Warfare Center）的所在地。而且美國空軍的戰鬥機武器學校（USAF Fighters School）同樣由內利斯空軍基地的第57聯隊管轄。換言之，內利斯空軍基地其實就是空軍版的「捍衛戰士」（Top Gun）。

目前在第57聯隊第57作戰大堆麾下，有兩支極其著名的假想敵中隊，分別為裝備F-16C／D型的第64假想敵中隊與F-35A的第35假想敵中隊。在包括「紅旗演習」（Exercise Red Flag）在內的空戰演練中，假想敵中隊的戰鬥機專門模擬俄羅斯以及中共空軍的戰鬥機，使參與演練的美國空軍、海軍、陸戰隊、北約、日韓以及中華民國空軍飛行員更有臨場感。

另外一個值得注意的地方，是戰鬥機武器學校在美國太空軍成立後也接受太空軍第一聯隊（Space Delta 1）指揮，是否表示太空軍將以X-37B為基礎發展太空戰鬥機，乃至於太空戰鬥機戰術，值得我們給予期待。總之凡是美國空軍的戰鬥機飛行員，都要來內利斯空軍基地接受高級戰鬥訓練（Advancing Combating Training），此地被稱之為「戰鬥機飛行員之家」當屬實至名歸。