TNL+ 2022/12/09,
軍事

美國空軍基地年度巡迴開放最終站：開箱「空軍版捍衛戰士」內利斯空軍基地

美國空軍基地年度巡迴開放最終站：開箱「空軍版捍衛戰士」內利斯空軍基地
Photo Credit: Tom H. Lee，許劍虹提供

我們想讓你知道的是

內利斯空軍基地有「戰鬥機飛行員之家」的外號，因為該基地同時也是美國空軍作戰中心的所在地。而且美國空軍的戰鬥機武器學校同樣由內利斯空軍基地的第57聯隊管轄。換言之，內利斯空軍基地其實就是空軍版的「捍衛戰士」（Top Gun）。

美國是一個極度崇尚航空，尤其是軍用航空的國家，每年空軍基地的巡迴開放活動都是從3月份開始，一直到11月份進入尾聲。位於賭城拉斯維加斯（Las Vegas）旁的內利斯空軍基地（Nellis Air Force Base），往往都是選在進入尾聲的11月份才開放民眾進場，為一整年的空軍基地開放活動成績單來一次總驗收。

內利斯空軍基地的開放活動，有時候是一年舉辦一次，有時候是兩年舉辦一次，視每年空軍運作的情況而定。比如2006年與2007年，內利斯空軍基地都有開放活動，兩次筆者都有參加。其中2007年那次內利斯之旅，是筆者返回台灣定居前最後一次造訪的美國空軍基地。後來內利斯空軍基地開放活動不再那麼頻繁，逐漸演變成兩年一次開放的頻率。

比如2017年是美國空軍成軍70周年，無論任何原因內利斯空軍基地都沒有取消基地開放的理由，並吸引了16萬民眾前往參觀。但是到了2018年，內利斯空軍基地就以業務繁忙為由取消了開放，直到2019年11月份才又打開基地大門供民眾參觀。沒想到隔年疫情爆發，接下來內利斯空軍基地有整整兩年的時間，完全緊閉大門取消一切基地開放活動。

所以今年的基地開放活動格外重要，因為這不只是慶祝美國空軍成軍75周年，同時還是疫情後內利斯空軍基地首次打該大門，再度歡迎民眾進場與官兵們一起同樂。透過資深軍事記者Tom H. Lee的鏡頭，就讓筆者來向各位介紹內利斯空軍基地何以能吸引那麼多航空迷前往參觀，還有今年基地開放活動有哪些重點是值得我們注意的。

內利斯_1
Photo Credit: Tom H. Lee，許劍虹提供
F-35A無疑是今年基地開放活動的主角

戰鬥機飛行員之家

內利斯空軍基地有「戰鬥機飛行員之家」（Home of the Fighter Pilots）的外號，因為該基地同時也是美國空軍作戰中心（US Air Force Warfare Center）的所在地。而且美國空軍的戰鬥機武器學校（USAF Fighters School）同樣由內利斯空軍基地的第57聯隊管轄。換言之，內利斯空軍基地其實就是空軍版的「捍衛戰士」（Top Gun）。

目前在第57聯隊第57作戰大堆麾下，有兩支極其著名的假想敵中隊，分別為裝備F-16C／D型的第64假想敵中隊與F-35A的第35假想敵中隊。在包括「紅旗演習」（Exercise Red Flag）在內的空戰演練中，假想敵中隊的戰鬥機專門模擬俄羅斯以及中共空軍的戰鬥機，使參與演練的美國空軍、海軍、陸戰隊、北約、日韓以及中華民國空軍飛行員更有臨場感。

另外一個值得注意的地方，是戰鬥機武器學校在美國太空軍成立後也接受太空軍第一聯隊（Space Delta 1）指揮，是否表示太空軍將以X-37B為基礎發展太空戰鬥機，乃至於太空戰鬥機戰術，值得我們給予期待。總之凡是美國空軍的戰鬥機飛行員，都要來內利斯空軍基地接受高級戰鬥訓練（Advancing Combating Training），此地被稱之為「戰鬥機飛行員之家」當屬實至名歸。

多元觀點 等你解鎖
付費加入TNL+會員，
獨家評論分析、資訊圖表立刻看
首月一元插圖
149 元 / 月
1490 元 / 年 送 2 個月
TNL+ 首月體驗價 1 元，
加贈 LiTV 首月免費（見活動方案）
查看訂閱方案
已是會員? 登入

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。