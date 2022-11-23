印尼5.6淺層強震增至268死，學校倒塌釀孩童嚴重傷亡，超過5.8萬人流離失所

印尼5.6淺層強震增至268死，學校倒塌釀孩童嚴重傷亡

（中央社）印尼主要島嶼爪哇島21日發生強震，重創當地一座城鎮。該國官員昨（22）日指出，這場地震已造成268人死亡、151人下落不明，許多孩童在學校倒塌時喪生，「受害者多為學童」。

《路透社》報導，印尼人口最多的西爪哇省（West Java）山區昨天發生規模5.6淺層強震，重創當地展玉縣（Cianjur），至少有一座村莊因山崩而遭到掩埋。這場地震也造成逾1000人受傷，官員警告死亡人數可能攀升。

印尼國家搜救總署（National Search and Rescue Agency，Basarnas）署長亨瑞（Henri Alfiandi）指出，山崩及嚴峻地勢阻礙救援工作。

亨瑞在記者會上表示：「困難之處在於，受災地區分散……除此之外，這些村莊的道路毀損。」他還說，逾1萬3000人已被疏散到安全的地方。

他指稱：「受害者多為學童，因為在下午1時（地震發生時間），他們仍在學校。」

當地48歲女性居民裘裘（Cucu）告訴《路透社》：「我腳下的所有一切都崩塌了，我被這個孩子壓在下方。」

裘裘流著淚表示：「我的兩個孩子倖存下來，我將他們挖了出來……我還帶其他兩個孩子來這裡，還有一人下落不明。」

裘裘的親戚赫斯蒂（Hesti）則指出：「許多屍體停放在醫院地上，看起來相當擁擠。」

印尼國家災害應變總署（National Disaster Mitigation Agency, BNPB）署長蘇哈里揚托（Suharyanto）告訴記者，這場地震也造成1083人受傷。

國家災害應變總署昨天指出，強震導致逾2000棟房屋受損。

Photo Credit: Reuters/ 達志影像 在地震中受傷的民眾，在印尼西爪哇省一間醫院接受治療。

淺層強震產婦遭活埋，家人淚崩：這是她的第一胎

（中央社）印尼爪哇省21日地震造成268死，仍有151人失蹤。災區現場上演一幕幕天人永隔的悲劇：有受困的國中生被同學救出、但同學後來卻不幸罹難；懷孕9個月的孕婦逃生不及遭活埋，她的家人淚崩說：「這是她的第一胎。」

離震央最近的西爪哇省的展玉縣成為這次強震重災區，當地許多居民在這場地震中失去摯愛，或者正著急找尋失蹤的親人。

地震發生時，14歲的艾普利札（Aprizal Mulyadi）人在學校，被困在教室。他說：「教室倒塌後，我的腿被埋在瓦礫堆下。」隨後，他被朋友楚菲卡（Zulfikar）拉到了安全區域，但楚菲卡卻因受困不幸罹難。

印尼國家搜救隊官員亨瑞（Henri Alfiandi）指出，死者中很多是年輕人。他說：「大多數的罹難者是兒童，因為下午1點地震發生時，他們都還在學校。」

另外，也有孕婦至今下落不明。懷孕9個月的孕婦戴德（dede）原本準備到醫院待產卻遇上地震。羅盤電視台（Kompas TV）報導稱，戴德因行動不便未能及時逃生，房屋因劇烈搖晃倒塌後被夷平，戴德疑似遭到活埋。

戴德的家人德迪（Dedi）向媒體表示，他到現在還沒找到戴德，家人崩潰表示：「這是她的第一胎。」

展玉縣重災區聚集許多焦急找尋家人的居民。名叫桑迪（Sandi）的男子透過媒體發聲，說他正在找被埋在土石流底下的妻子和孩子。

他對電視台說：「地震時，妻子和孩子已經跑離房子，但後來發現浴室洗手台的水沒有關，回家關水時卻遭土石流沖走。」桑迪的房子全毀，她的妻子和孩子至今仍失蹤。

不過，也有些人幸運逃過死劫。《印尼點滴網》（Detik）報導，當地民眾努瑞亞尼（Nuriyani）在地震時與她的兩個孩子幸運逃出家中。努瑞亞尼表示，地震發生時，她與孩子在家中，當地板一搖晃，她就立刻帶著兩個孩子快速跑出家門，和其他居民一同直奔避難所。

她說：「她的一個孩子地震時在廁所被磚頭砸到，但感謝天，他活了下來。」

另一名住在迪沙卡索村（Desa Gasol）的居民菲特莉（Fitri Anggraini ）懷孕9個月、接近臨盆，她也幸運逃生，毫髮無傷。地震時，菲特莉正在睡覺，在被地震搖醒後，立刻跑到屋外。她說：「我感覺強烈搖晃了1分鐘，我非常害怕，趕快往外逃跑。」

菲特莉的房子在地震中受損，但只有輕微損壞並未倒塌。她對媒體表示，希望能得到援助以修復房子。

印尼國家災害應變總署（BNPB）指出，印尼西爪哇地震已造成2萬2000個房屋受損，超過5萬8000人流離失所，山區爆發土石流，掩埋了靠近震央的展玉縣附近一個村莊，救援工作仍持續進行中。

Photo Credit：AP / 達志影像

印尼強震災情慘重，台商籌集物資前進災區送暖

（中央社）印尼爪哇省展玉縣21日發生強震，造成268人死亡，多人失蹤，搜救行動仍持續進行。印尼台商組成地震災後救援小組，籌集各項物資，預計26日前往災區賑災。

印尼台灣工商聯誼總會、三輪慈善基金會及僑界急難救助協會，在地震發生後短短不到24小時內緊急組成救援小組。三輪慈善基金會執行長鐘文燐說，救援小組昨天下午成立，準備把各項食物、毛毯等物資送至災區給有需要的災民。

鐘文燐向《中央社》說：「當地很多路不通，因此物資無法送達，依照過去經驗，靠近市區的地方物資比較多，通常更鄉村的地方，物資到不了。」

他補充，因此台商預計26日會攜帶物資，驅車前往災區，並由靠近震央的萬隆市（Bandung ）的台商協助。