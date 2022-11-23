印尼5.6淺層強震增至268死，學校倒塌釀孩童嚴重傷亡，超過5.8萬人流離失所
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印尼爪哇省21日地震造成268死，仍有151人失蹤。災區現場上演一幕幕天人永隔的悲劇：有受困的國中生被同學救出、但同學後來卻不幸罹難；懷孕9個月的孕婦逃生不及遭活埋，她的家人淚崩說：「這是她的第一胎。」
印尼5.6淺層強震增至268死，學校倒塌釀孩童嚴重傷亡
（中央社）印尼主要島嶼爪哇島21日發生強震，重創當地一座城鎮。該國官員昨（22）日指出，這場地震已造成268人死亡、151人下落不明，許多孩童在學校倒塌時喪生，「受害者多為學童」。
《路透社》報導，印尼人口最多的西爪哇省（West Java）山區昨天發生規模5.6淺層強震，重創當地展玉縣（Cianjur），至少有一座村莊因山崩而遭到掩埋。這場地震也造成逾1000人受傷，官員警告死亡人數可能攀升。
印尼國家搜救總署（National Search and Rescue Agency，Basarnas）署長亨瑞（Henri Alfiandi）指出，山崩及嚴峻地勢阻礙救援工作。
亨瑞在記者會上表示：「困難之處在於，受災地區分散……除此之外，這些村莊的道路毀損。」他還說，逾1萬3000人已被疏散到安全的地方。
他指稱：「受害者多為學童，因為在下午1時（地震發生時間），他們仍在學校。」
當地48歲女性居民裘裘（Cucu）告訴《路透社》：「我腳下的所有一切都崩塌了，我被這個孩子壓在下方。」
裘裘流著淚表示：「我的兩個孩子倖存下來，我將他們挖了出來……我還帶其他兩個孩子來這裡，還有一人下落不明。」
裘裘的親戚赫斯蒂（Hesti）則指出：「許多屍體停放在醫院地上，看起來相當擁擠。」
印尼國家災害應變總署（National Disaster Mitigation Agency, BNPB）署長蘇哈里揚托（Suharyanto）告訴記者，這場地震也造成1083人受傷。
國家災害應變總署昨天指出，強震導致逾2000棟房屋受損。
淺層強震產婦遭活埋，家人淚崩：這是她的第一胎
（中央社）印尼爪哇省21日地震造成268死，仍有151人失蹤。災區現場上演一幕幕天人永隔的悲劇：有受困的國中生被同學救出、但同學後來卻不幸罹難；懷孕9個月的孕婦逃生不及遭活埋，她的家人淚崩說：「這是她的第一胎。」
離震央最近的西爪哇省的展玉縣成為這次強震重災區，當地許多居民在這場地震中失去摯愛，或者正著急找尋失蹤的親人。
地震發生時，14歲的艾普利札（Aprizal Mulyadi）人在學校，被困在教室。他說：「教室倒塌後，我的腿被埋在瓦礫堆下。」隨後，他被朋友楚菲卡（Zulfikar）拉到了安全區域，但楚菲卡卻因受困不幸罹難。
印尼國家搜救隊官員亨瑞（Henri Alfiandi）指出，死者中很多是年輕人。他說：「大多數的罹難者是兒童，因為下午1點地震發生時，他們都還在學校。」
另外，也有孕婦至今下落不明。懷孕9個月的孕婦戴德（dede）原本準備到醫院待產卻遇上地震。羅盤電視台（Kompas TV）報導稱，戴德因行動不便未能及時逃生，房屋因劇烈搖晃倒塌後被夷平，戴德疑似遭到活埋。
戴德的家人德迪（Dedi）向媒體表示，他到現在還沒找到戴德，家人崩潰表示：「這是她的第一胎。」
展玉縣重災區聚集許多焦急找尋家人的居民。名叫桑迪（Sandi）的男子透過媒體發聲，說他正在找被埋在土石流底下的妻子和孩子。
他對電視台說：「地震時，妻子和孩子已經跑離房子，但後來發現浴室洗手台的水沒有關，回家關水時卻遭土石流沖走。」桑迪的房子全毀，她的妻子和孩子至今仍失蹤。
不過，也有些人幸運逃過死劫。《印尼點滴網》（Detik）報導，當地民眾努瑞亞尼（Nuriyani）在地震時與她的兩個孩子幸運逃出家中。努瑞亞尼表示，地震發生時，她與孩子在家中，當地板一搖晃，她就立刻帶著兩個孩子快速跑出家門，和其他居民一同直奔避難所。
她說：「她的一個孩子地震時在廁所被磚頭砸到，但感謝天，他活了下來。」
另一名住在迪沙卡索村（Desa Gasol）的居民菲特莉（Fitri Anggraini ）懷孕9個月、接近臨盆，她也幸運逃生，毫髮無傷。地震時，菲特莉正在睡覺，在被地震搖醒後，立刻跑到屋外。她說：「我感覺強烈搖晃了1分鐘，我非常害怕，趕快往外逃跑。」
菲特莉的房子在地震中受損，但只有輕微損壞並未倒塌。她對媒體表示，希望能得到援助以修復房子。
印尼國家災害應變總署（BNPB）指出，印尼西爪哇地震已造成2萬2000個房屋受損，超過5萬8000人流離失所，山區爆發土石流，掩埋了靠近震央的展玉縣附近一個村莊，救援工作仍持續進行中。
印尼強震災情慘重，台商籌集物資前進災區送暖
（中央社）印尼爪哇省展玉縣21日發生強震，造成268人死亡，多人失蹤，搜救行動仍持續進行。印尼台商組成地震災後救援小組，籌集各項物資，預計26日前往災區賑災。
印尼台灣工商聯誼總會、三輪慈善基金會及僑界急難救助協會，在地震發生後短短不到24小時內緊急組成救援小組。三輪慈善基金會執行長鐘文燐說，救援小組昨天下午成立，準備把各項食物、毛毯等物資送至災區給有需要的災民。
鐘文燐向《中央社》說：「當地很多路不通，因此物資無法送達，依照過去經驗，靠近市區的地方物資比較多，通常更鄉村的地方，物資到不了。」
他補充，因此台商預計26日會攜帶物資，驅車前往災區，並由靠近震央的萬隆市（Bandung ）的台商協助。
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2022 TCCF 未來內容展逾 2 萬人次共襄盛舉！ 國內外專業人士齊聚開啟跨域合作契機
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由文化內容策進院（文策院）主辦的「2022TCCF創意內容大會-未來內容展」日前圓滿落幕，文策院院長李明哲表示，全球疫情趨緩，讓更多國內外產業專業人士能藉展會進行實體交流，展現臺灣未來內容領域的創作實力與產業潛力，促成更多國際合作、跨域共創，也拓展國際市場的人脈與商機。
由文化內容策進院（文策院）主辦的「2022TCCF創意內容大會-未來內容展」日前圓滿落幕，吸引包括亞、歐、北美、南美、澳洲等海內外人士參與，11天展期累積超過2萬人次參觀，參與人數更創下新高。其中「主題沙龍」更有來自巴西、法國、奧地利、加拿大、愛爾蘭、香港等不同國家地區機構代表、創作者、企業家分享最新國際產業發展趨勢。許多文化科技內容業者皆表示，透過展會期間的沙龍活動與作品展示，不僅能與產業人士、民眾互動交流，也找到未來潛在合作夥伴，強化了產業對未來的信心。
文策院院長李明哲表示，全球疫情趨緩，讓更多國內外產業專業人士能藉展會進行實體交流，展現臺灣未來內容領域的創作實力與產業潛力，促成更多國際合作、跨域共創，也拓展國際市場的人脈與商機。
此次展會匯集了眾多跨國專業人士參與，除了帶來最新穎的國際趨勢，也以全球觀點挖掘臺灣產業優勢。其中，由奧地利遠道而來的「林茲電子藝術節」總監 Martin Honzik 觀察到，臺灣新媒體藝術正在以全新的面貌和色彩進入電子藝術世界；臺灣人自身的文化身份面臨著複雜的地緣政治局勢以及無形壓力，也因此創造出獨特的風格，他更表示「如果有人在我面前的桌子上放了 10 件不同的藝術作品，並問我是哪一件出自臺灣，我都能選出正確的答案。」
「未來內容展」的多元題材，也讓觀看者透過沉浸式內容帶來更深刻的體驗，像是入圍第 79 屆威尼斯影展「沉浸式內容單元」的《紅尾巴》，許多民眾就在展區留言本上留下回饋，表示與《紅尾巴》這個作品表達的創傷經歷與修復過程，產生共感。
除藉由展區的作品展示，「未來內容展」也提供創作者與業者相互交流的機會。《紅尾巴》導演王登鈺即表示，在未來內容展觀摩其他人的作品，對他未來想要繼續發展 VR 影像創作來說相當有幫助。《紅尾巴》出品方高雄市電影館 VR FILM LAB 計劃統籌洪珷則分享，此次活動對拓展 VR 內容與發展沉浸式內容資源的重要，讓高雄市電影館更開拓臺灣在地市場，從中南部民眾為主拓展至廣大藝文消費者群，並接觸到更多北部的創作者、投資方以及廠商，讓北部產業人士看到高雄電影館的成績。此外，高雄市電影館持續經營的 VR 創作培育工作坊計畫，也是創作者想踏入XR產業相當有效的方式，而後更可以朝向文策院的沉浸式內容國際合製計畫邁進。
洪珷也指出展會中的兩個作品為例，如《新台潮宮廟元宇宙-北港朝天宮》這樣相當具有在地議題的作品，很適合推出至國外展演，讓外國觀眾更接近台灣在地信仰習俗，而與《永恆聖母院》剛好作為東、西方的某一種宗教性對照，以高雄VR體感劇院過去展演《莫內——睡蓮的誘惑》、《孟克的吶喊》等節目的成功案例，《永恆聖母院》在高雄會是相當有賣點的作品。
除了多元的題材節目，「未來內容展」的文化與科技跨域共創的創新成果，也帶來更多文化科技能量的展示。公益性 NFT《百岳計畫》、時尚 AR App《Love is the Answer》以及《天野喜孝VR美術館》等，讓民眾及跨領域業者有更多認識文化科技展現與應用的機會。創作《百岳計畫》的 FAB DAO 共同創辦人劉育名分享，FAB DAO 首要任務在於讓區塊鏈技術更靠近大眾生活，參與未來內容展讓他們有機會與大眾溝通，同時重新思考運用 NFT 對人類生活的意義；他們也在未來內容展中也獲得很多人脈資源與創作靈感，討論不同公益內容的合作可能。
開發《Love is the Answer》的時尚品牌 JENN LEE 設計師 Jenn 分享，全球前五大紡織業者在《Love is the Answer》App 開發期間即很有興趣，並想將企業自身的「虛擬服裝 3D 縫合技術」（透過虛擬演算計算出服飾製作所需的布料與輔料，藉由模擬預先排除版型問題、減低樣品耗損，以更有效率的方式製作服飾）功能加進 App 中，激盪出更多科技結合時尚的應用可能。而合作開發《Love is the Answer》的再現影像總監郭憲聰也分享：「雖然疫情解封後民眾更想要往戶外跑，但我們並不知道虛擬沉浸式娛樂需求何時又會蓬勃發展，唯有持續更新最新的趨勢才能不落人後。未來發展對我而言是個『有機』的過程，雖然沒有明確的方向，但相信透過彼此交流能激發出更多不同想像。」
與日本傳奇藝術家天野喜孝攜手打造《天野喜孝VR美術館》的邦鼎科技吳雲中總經理也以科技業者的角度觀察，並表示，在這次展會中，讓邦鼎科技這類聚焦 VR、AR 軟體開發的科技業者，有機會接觸到應用面的廠商與創作者，對於規劃未來產品線有很大的幫助，也激發更多想像力，讓純 IT 產品有更多應用可能。