世足史上最大冷門之一：阿根廷遭沙烏地阿拉伯2比1逆轉，沙爾曼國王宣布放假慶祝

世足阿根廷遭沙烏地阿拉伯2比1爆冷逆轉，連36場不敗紀錄終結

（中央社）阿根廷昨（22）日在2022卡達世界盃足球賽雖靠著梅西（Lionel Messi）上半場踢進12碼球，取得1比0領先，但沙烏地阿拉伯下半場展現攻擊企圖心，5分鐘內連進2球，最終沙烏地以2比1爆冷勝出，也終結阿根廷國際賽36場連續不敗紀錄。

世界盃足球賽32隊分成8組，而阿根廷、沙烏地阿拉伯、墨西哥與波蘭同在C組，由足球巨星梅西領軍的阿根廷，小組賽首戰與沙烏地阿拉伯交手。

阿根廷開賽不到2分鐘就有攻勢，梅西率先起腳射門，被沙烏地阿拉伯門將攔下，隨即在第10分鐘踢進12碼球，攻下第一分。

這一球除了是梅西生涯在世界盃第7顆進球外，也是史上第5位在4屆世界盃有進球紀錄的球員。

梅西第22分鐘接獲隊友傳球後，單刀直入殺入禁區，被判越位，而馬蒂內茲（Lautaro Martínez）隨後2度射門，同樣都被判定越位在先，進球無效。

阿根廷上半場控球率以54％占上風，而下半場戰況風雲變色，沙烏地阿拉伯把握住前2次射正機會，謝里（Saleh Al Shehri）第48分鐘攻破阿根廷大門，扳平戰局。

沙烏地隨後靠著阿道沙利（Salem Al Dawsari）第53分鐘突破阿根廷包夾，禁區外長射，以2比1反超。

阿根廷下半場多次攻勢都被沙烏地阿拉伯門將歐維斯（Mohammed Al Owais）化解，梅西在第80分鐘獲得自由球機會，但射門角度偏高，錯失扳平機會，第84分鐘試圖頭錘破門，則被門將攔截。

面對阿根廷球員傷停補時階段再度逼近球門，沙烏地的艾姆里（Abdulelah Al Amri）則挺身而出，靠著頭錘為球隊解除危機，最終沙烏地就以2比1爆冷帶走首戰勝利。

目前世界排名第3的阿根廷，曾在1978、1986年世界盃高捧金盃，最近一次闖進決賽則是2014年，當時以0比1不敵德國，抱憾而歸。世界排名第51的沙烏地，1994年首度參加世界盃會內賽就踢進16強，但自此之後，就未曾從小組賽突圍。

阿根廷自2019年7月美洲盃4強賽以0比2輸給巴西後，已許久不知輸球滋味。不過，阿根廷這次在卡達世界盃足球賽小組賽首戰對戰沙烏地阿拉伯就踢到鐵板，也終結阿根廷國際賽36場不敗紀錄。

阿根廷遭沙烏地阿拉伯逆轉，世足史上最大冷門之一

（中央社）世界排名第51的沙烏地阿拉伯昨天在世界盃足球賽大爆冷門，2比1擊退奪冠大熱門阿根廷，締造世足史上最大冷門之一，超級巨星梅西最後一屆世足賽事出師不利。

梅西在開賽第10分鐘就踢進一記12碼罰球，攻下第一分，彷彿先吞一顆定心丸；上半場他與隊友馬蒂內茲各有其他攻勢，但都無功而返，以1比0暫居領先。

不料下半場開賽沒多久即風雲變色，沙烏地短短5分鐘內連進2球，先是謝里第48分鐘抽射攻破阿根廷大門，扳平戰局；接著阿道沙利（Salem Aldawsari）第53分鐘突破阿根廷包夾，禁區外長射，以2比1反超。

心急如焚的阿根廷接下來大軍壓境沙烏地陣地，沙烏地則祭出鐵血防守，守門員歐維斯屢次化解阿根廷攻勢，讓世界排名高居第3的阿根廷無奈搖頭，最終吞下難堪敗仗。

今年35歲的梅西賽前已表示，他會充分利用2022卡達世足賽，這是他生涯第5次、也可能是最後一次贏得世界盃的機會。

他之前參加過的4屆賽事，以2014年戰績最佳，阿根廷在冠軍賽踢進延長後以0比1敗給德國，屈居亞軍。

阿根廷從2019年美洲盃輸給巴西後，一直到本屆世足開賽之前，已經在國際賽事連續36場保持不敗，世界盃前的5場熱身賽更是全勝作收，和巴西、法國等列強被看好是摘冠大熱門。

阿根廷爆冷落敗，讓他們回想起32年前的尷尬往事。1990年世足賽，阿根廷也是在首場意外敗北，以0比1不敵喀麥隆。

在世足過往歷史上，不乏弱隊爆冷扳倒強權的例子。2002年，塞內加爾也曾在第一戰就以1比0扳倒衛冕者法國，同一年地主韓國也在經過延長賽後以2比1力克傳統強隊義大利。

1982年，首度參賽的阿爾及利亞2比1擒伏西德；1966年，北韓以1比0踢倒義大利；1950年，美國也曾以1比0意外擊退歐陸強權英格蘭。

踢贏阿根廷！沙烏地球迷樂翻揮拳熊吼拆家門，國王直接宣布放慶祝假

（中央社）足球世界排名第51的沙烏地阿拉伯昨天在卡達世界盃足球賽爆冷擊退阿根廷，當地民眾難掩喜悅，有人踢飛坐墊，也有人把門拆了，放在前院後轉身與其他人相擁。

世界盃冠軍熱門阿根廷昨天小組賽首戰出戰沙烏地阿拉伯，開賽第10分鐘靠梅西踢進12碼球，取得1比0領先，但沙烏地下半場靠著謝里、阿道沙利成功破網，終場就以2比1爆冷拿下勝利。

沙烏地逆轉勝後，推特（Twitter）影片可見數名在家中觀賽的男性吼叫、揮拳，並熱烈相擁表達喜悅。也有人在空中揮舞雙手，甚至興奮到把門拆了丟在前院，再一路吼回室內，其他民眾持續跳上跳下，現場幾近沸騰。

This Saudi Arabia fan got so excited over the win against Argentina that he threw his door 😂😂pic.twitter.com/p1yKqBNGbt — LADbible (@ladbible) November 22, 2022

網友CRYPTO ESCOBAR於影片下推文表示，「那道門是做了什麼，得承受這些...」，也有人留言「才第一場就拆門，之後掀屋頂嗎」。網友Ryan留意到影片中一名坐在角落、微笑不語的男性，「他一定押阿根廷」。

運動網站Pickswise隨後指出，門已歸位。

在這次世界盃參賽的國家中，沙烏地排名第2低，僅優於迦納（第61名）。今天這一場勝仗，除了是沙烏地1994年首度征戰世界盃以來第4場勝利外，沙烏地還成為第一支在世界盃扳倒阿根廷的亞洲球隊，終結阿根廷國際賽36場不敗紀錄。