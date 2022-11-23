世足史上最大冷門之一：阿根廷遭沙烏地阿拉伯2比1逆轉，沙爾曼國王宣布放假慶祝
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世界盃冠軍熱門阿根廷昨天小組賽首戰出戰沙烏地阿拉伯，沙烏地下半場靠著謝里、阿道沙利成功破網，終場就以2比1爆冷拿下勝利。沙烏地逆轉勝後，推特（Twitter）影片可見數名在家中觀賽的男性吼叫、揮拳，並熱烈相擁表達喜悅。也有人在空中揮舞雙手，甚至興奮到把門拆了丟在前院，再一路吼回室內。
世足阿根廷遭沙烏地阿拉伯2比1爆冷逆轉，連36場不敗紀錄終結
（中央社）阿根廷昨（22）日在2022卡達世界盃足球賽雖靠著梅西（Lionel Messi）上半場踢進12碼球，取得1比0領先，但沙烏地阿拉伯下半場展現攻擊企圖心，5分鐘內連進2球，最終沙烏地以2比1爆冷勝出，也終結阿根廷國際賽36場連續不敗紀錄。
世界盃足球賽32隊分成8組，而阿根廷、沙烏地阿拉伯、墨西哥與波蘭同在C組，由足球巨星梅西領軍的阿根廷，小組賽首戰與沙烏地阿拉伯交手。
阿根廷開賽不到2分鐘就有攻勢，梅西率先起腳射門，被沙烏地阿拉伯門將攔下，隨即在第10分鐘踢進12碼球，攻下第一分。
這一球除了是梅西生涯在世界盃第7顆進球外，也是史上第5位在4屆世界盃有進球紀錄的球員。
梅西第22分鐘接獲隊友傳球後，單刀直入殺入禁區，被判越位，而馬蒂內茲（Lautaro Martínez）隨後2度射門，同樣都被判定越位在先，進球無效。
阿根廷上半場控球率以54％占上風，而下半場戰況風雲變色，沙烏地阿拉伯把握住前2次射正機會，謝里（Saleh Al Shehri）第48分鐘攻破阿根廷大門，扳平戰局。
沙烏地隨後靠著阿道沙利（Salem Al Dawsari）第53分鐘突破阿根廷包夾，禁區外長射，以2比1反超。
阿根廷下半場多次攻勢都被沙烏地阿拉伯門將歐維斯（Mohammed Al Owais）化解，梅西在第80分鐘獲得自由球機會，但射門角度偏高，錯失扳平機會，第84分鐘試圖頭錘破門，則被門將攔截。
面對阿根廷球員傷停補時階段再度逼近球門，沙烏地的艾姆里（Abdulelah Al Amri）則挺身而出，靠著頭錘為球隊解除危機，最終沙烏地就以2比1爆冷帶走首戰勝利。
目前世界排名第3的阿根廷，曾在1978、1986年世界盃高捧金盃，最近一次闖進決賽則是2014年，當時以0比1不敵德國，抱憾而歸。世界排名第51的沙烏地，1994年首度參加世界盃會內賽就踢進16強，但自此之後，就未曾從小組賽突圍。
阿根廷自2019年7月美洲盃4強賽以0比2輸給巴西後，已許久不知輸球滋味。不過，阿根廷這次在卡達世界盃足球賽小組賽首戰對戰沙烏地阿拉伯就踢到鐵板，也終結阿根廷國際賽36場不敗紀錄。
阿根廷遭沙烏地阿拉伯逆轉，世足史上最大冷門之一
（中央社）世界排名第51的沙烏地阿拉伯昨天在世界盃足球賽大爆冷門，2比1擊退奪冠大熱門阿根廷，締造世足史上最大冷門之一，超級巨星梅西最後一屆世足賽事出師不利。
梅西在開賽第10分鐘就踢進一記12碼罰球，攻下第一分，彷彿先吞一顆定心丸；上半場他與隊友馬蒂內茲各有其他攻勢，但都無功而返，以1比0暫居領先。
不料下半場開賽沒多久即風雲變色，沙烏地短短5分鐘內連進2球，先是謝里第48分鐘抽射攻破阿根廷大門，扳平戰局；接著阿道沙利（Salem Aldawsari）第53分鐘突破阿根廷包夾，禁區外長射，以2比1反超。
心急如焚的阿根廷接下來大軍壓境沙烏地陣地，沙烏地則祭出鐵血防守，守門員歐維斯屢次化解阿根廷攻勢，讓世界排名高居第3的阿根廷無奈搖頭，最終吞下難堪敗仗。
今年35歲的梅西賽前已表示，他會充分利用2022卡達世足賽，這是他生涯第5次、也可能是最後一次贏得世界盃的機會。
他之前參加過的4屆賽事，以2014年戰績最佳，阿根廷在冠軍賽踢進延長後以0比1敗給德國，屈居亞軍。
阿根廷從2019年美洲盃輸給巴西後，一直到本屆世足開賽之前，已經在國際賽事連續36場保持不敗，世界盃前的5場熱身賽更是全勝作收，和巴西、法國等列強被看好是摘冠大熱門。
阿根廷爆冷落敗，讓他們回想起32年前的尷尬往事。1990年世足賽，阿根廷也是在首場意外敗北，以0比1不敵喀麥隆。
在世足過往歷史上，不乏弱隊爆冷扳倒強權的例子。2002年，塞內加爾也曾在第一戰就以1比0扳倒衛冕者法國，同一年地主韓國也在經過延長賽後以2比1力克傳統強隊義大利。
1982年，首度參賽的阿爾及利亞2比1擒伏西德；1966年，北韓以1比0踢倒義大利；1950年，美國也曾以1比0意外擊退歐陸強權英格蘭。
踢贏阿根廷！沙烏地球迷樂翻揮拳熊吼拆家門，國王直接宣布放慶祝假
（中央社）足球世界排名第51的沙烏地阿拉伯昨天在卡達世界盃足球賽爆冷擊退阿根廷，當地民眾難掩喜悅，有人踢飛坐墊，也有人把門拆了，放在前院後轉身與其他人相擁。
世界盃冠軍熱門阿根廷昨天小組賽首戰出戰沙烏地阿拉伯，開賽第10分鐘靠梅西踢進12碼球，取得1比0領先，但沙烏地下半場靠著謝里、阿道沙利成功破網，終場就以2比1爆冷拿下勝利。
沙烏地逆轉勝後，推特（Twitter）影片可見數名在家中觀賽的男性吼叫、揮拳，並熱烈相擁表達喜悅。也有人在空中揮舞雙手，甚至興奮到把門拆了丟在前院，再一路吼回室內，其他民眾持續跳上跳下，現場幾近沸騰。
網友CRYPTO ESCOBAR於影片下推文表示，「那道門是做了什麼，得承受這些...」，也有人留言「才第一場就拆門，之後掀屋頂嗎」。網友Ryan留意到影片中一名坐在角落、微笑不語的男性，「他一定押阿根廷」。
運動網站Pickswise隨後指出，門已歸位。
《阿拉伯衛星電視台》（Al Arabiya）報導，在踢贏阿根廷之後，沙烏地阿拉伯的國王沙爾曼（King Salman）宣布，今日所有公、私部門職員及學生都放假一天，藉此歡慶國家對戰勝阿根廷。此外，沙烏地阿拉伯的交易所也在今日停工，預計明天復工。
在這次世界盃參賽的國家中，沙烏地排名第2低，僅優於迦納（第61名）。今天這一場勝仗，除了是沙烏地1994年首度征戰世界盃以來第4場勝利外，沙烏地還成為第一支在世界盃扳倒阿根廷的亞洲球隊，終結阿根廷國際賽36場不敗紀錄。
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如何讓永續走進生活？先從認識永續、改變自身生活一小步做起！
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當疫後生活成為新常態、地球深陷環境危機之際，身為地球公民都應該將永續變成日常生活一部分，那如何讓永續走進生活？先從認識永續開始！在日前登場的「永續行動嘉年華」，以互動體驗呈現各永續議題，並融入社會創新組織深耕多年的觀點，為民眾拉近與永續的距離。
由願景工程基金會與社企流主辦、星展銀行（台灣）共同策動，在今年10月15、16日舉辦的「永續行動嘉年華」，透過創新展覽、選物市集、未來論壇為身為地球公民的大眾，打造回應 SDGs 的「永續力」。
組織融入永續營運，支持社會創新
在金融界，星展銀行（台灣）做為實踐永續發展的領導者，在 2018 年便制定「負責任的銀行業務」、「負責任的企業營運」、「創造超越銀行業的影響力」的三大永續發展主軸，從內到外全面推動永續。
在「負責任的銀行業務」方面，星展銀行（台灣）承辦台灣第一件永續連結貸款，以優惠的利率鼓勵企業客戶推動永續發展，不僅首創「藍色貸款」，為水資源與海洋的永續做出貢獻，在消費金融端，也推出亞洲首張eco永續信用卡，是以可再生能源製造且可生物分解的環保材質製成；同時也首創綠色存款，為儲蓄客戶在北海岸種下千棵樹苗，守護台灣海岸線；針對「負責任的企業營運」，星展銀行（台灣）於內部發起各項活動，將永續深植在員工的日常生活，透過舉辦節電及省紙競賽，提升員工的永續知識與行動力；而在「創造超越銀行業的影響力」，則是透過陪伴社會企業成長，與鼓勵員工參與志工活動等，擴大社會影響力。
成立滿１０年的社企流，一直相信社會企業與社會創新，是推動社會永續發展的一股重要力量。社企流執行長林以涵指出，目前社企流的業務分為兩大區塊，其一是以各式各樣的倡議，讓民眾認識與社會創新相關的永續議題；其二為實際的育成計畫，支持社會企業成長，期待它們在營運管理、社會影響力上獲得拓展。
打造全民永續素養，持續溝通永續重要性
星展銀行（台灣）與社企流合作近十年，包括早期透過育成計畫，支持台灣社會企業成長；到後來進一步合作永續倡議，與公民溝通永續發展與社會創新的重要性。
「我們與星展銀行（台灣）邀請它們的客戶，一起認識、支持社會企業。」林以涵強調， 星展銀行（台灣）在社企流對社會展開溝通時，一直擔任要角，雙方自去年進行台灣首次「永續素養大調查」，獲得一萬多人響應填答，發現大多數人對永續的認知並不完整，以為永續就是減塑，而不知道教育、社會不平等、城鄉議題等，都與永續息息相關，因此今年雙方再度攜手，舉辦「永續行動嘉年華」，邀請教育、城鄉發展、環境、食農、社會兼容等組織一起參與，帶領民眾了解永續議題，並做出承諾。
而在嘉年華當中，星展銀行（台灣）與社會企業「直接跟農夫買」共同規劃「剩食小學堂」展覽，分享剩食小知識與解決方案，邀請民眾採取行動。
剩食指的是餐桌吃不完、冰箱放到快過期，以及商店賣剩下要被丟棄的食材與食物。直接跟農夫買CSR 服務規劃師鄭能紘表示，「台灣剩食的量，是世界平均的兩倍，食物浪費的問題極為嚴重，希望大家能夠進一步了解這個議題，從平日做起，像是購買醜蔬果、利用消費支持友善環境的農友、時常整理冰箱食物、不要頻繁光顧吃到飽餐廳等，都是剩食問題的解方。」
五大議題互動展覽，認識永續的生活方式
在五大議題（城鄉發展教育、城鄉發展、環境、食農、社會兼容）互動展覽中，食農的部分，鮮乳坊以「酪農的一天」為主題，設計體驗乳牛擠奶、有獎徵答活動，帶領民眾了解鮮奶生產端與食農小知識。鮮乳坊公關夥伴周俞菲說，「在此次展覽中主要分享地產地銷、產地溯源、食農素養、農業升級及動物福利的五大主題，民眾可以針對他們有興趣的主題，貼上乳牛貼紙進行投票，讓民眾與鮮乳坊一起用一瓶鮮乳，改變酪農產業。」
而在社會兼容領域，則邀請到關注台灣移工議題的 One-Forty 非營利組織，One-Forty 創辦人陳凱翔表示，「台灣目前已有超過 70 萬名移工，但台灣社會對移民仍有偏見及刻板印象，因此 One-Forty 以「人生移工學校」主題，推出由移工自己拍攝、寫出照片故事的「移工之聲」攝影展，讓大眾認識移工的故事，同時也展出「移工里程」，讓台灣民眾看見移工跨國旅程，並在飛機造型的便利貼上，為移工寫下祝福，然後貼在展覽板上，讓移工在台灣擁有一份美好回憶。」
在環境的議題上，則邀請到台灣純淨保養品牌，同時也是台灣第 3 家 B 型企業的綠藤生機指出，此次展覽推出 3 項永續實驗，藉以促進保養、購物的永續，並且準備「綠色生活 21 天的永續行動倡議」，由民眾翻牌卡，找到從當下就可以開始實踐的永續行動；此外，現場還設有練習回收瓶器的攤位，供民眾實際拆解瓶器，提高回收率。
在教育的議題上，由均一平台教育基金會、TFT 為台灣而教、誠致教育基金會組成的教育創新合作社，根據 SDGs 目標4 – 確保有教無類、公平以及高品質的教育及提倡終身學習，來關注台灣教育不平等的議題，期待透過系統性方法，改變台灣教育。均一平台教育基金會行銷專案經理王翌嫻表示，「此次展覽邀請民眾寫下對教育的感受與想法，接著引導民眾認識教育創新合作社正在解決的問題，也讓民眾認知，現在就可以以行動開始改變教育。」
長期投入地方創生的社會企業甘樂文創，在新北市三峽打造社區支持系統，陸續發展７個不同的事業品牌，呼籲大家更熱愛台灣這片土地。甘樂以「美好城鄉交換所」為主題，向民眾傳達城市與鄉村並無二致，「沒有哪一個好或不好，只要大家找到自己喜歡的地方，透過一點點的努力與能力，讓這個地方變得更好，這就是所謂的永續城鄉發展。」甘樂文創專案經理曹肱綸強調。
實踐起手式：從自身做起、再影響他人
由於展覽內容輕鬆、有趣，吸引民眾主動與參展單位交流、互動。現場參觀民眾分享，受到展覽啟發後，可以嘗試全素的飲食，或是少吃、自己下廚，減少食材的浪費，平日多搭乘大眾運輸工具、參與淨灘撿垃圾的活動開啟永續行動。
其實，在生活中實踐永續，其實並不難。蘇怡文認為，每個人可以從自身做起，進而影響別人，例如星展銀行（台灣）會邀請節電達人、減塑達人分享經驗，並舉辦競賽，讓同仁在辦公室養成拔掉插頭、關掉電源的習慣後，進一步在家也持續落實、影響家人，讓自己覺得「今天又對地球做了一點點好事！」
林以涵也建議民眾實踐永續的起手式，可以先從自己有興趣、最有感的議題，以及自己最能做的小事情開始做起，在不需要負擔壓力下，逐步累積，日後養成習慣，再去影響更多人，「其實每個人跟永續之間的距離，只有自己一個人而已，自己了解之後，願意做出行動，就能讓永續的生活風格，融入大家的日常當中。」