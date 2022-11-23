鄭州富士康高薪招工有望緩解iPhone缺貨，《南華早報》：動態清零＋地緣政治，跨國企業逐漸退出中國
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中國目前雖仍是供應鏈大廠難以割捨的市場，不過經此一番波折，這些廠商也開始調整布局，像是蘋果已增加在印度製造的比重，對手三星早就開始在其他市場建置產能，而越南更是大廠轉移陣地的熱門選項。
鄭州富士康高薪招工奏效，iPhone缺貨有望緩解
（中央社）鄭州富士康祭出月入逾人民幣1萬元（約新台幣4.4萬元）的高薪招募時薪工奏效，全球iPhone 14 Pro系列缺貨有望緩解。據陸媒報導，求職者從中國各地湧來，10萬名額即將達標。
鄭州富士康是蘋果手機最大的生產基地，承擔全球一半iPhone的組裝工作。作為iPhone 14 Pro與iPhone 14 Pro Max的主要組裝工廠，鄭州富士康上月底因疫情和員工返鄉陷入缺工困境後，產能大減，造成全球缺貨。
蘋果總公司日前指出，疫情限制暫時影響鄭州廠區組裝iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max作業，當地產能明顯下降。提醒想要訂購iPhone 14 Pro系列的用戶，需等待較長的時間才能收貨。
在台灣，今天在蘋果官網下訂最熱門的iPhone 14 Pro 256G，顯示最快也要等到12月28日才到貨；直營店都缺貨。
在中國大陸，iPhone 14 Pro系列手機送貨日期已經排到明（2023）年1月，蘋果零售店也全面缺貨，許多經銷商已無機可賣。美國發貨時間也延至耶誕節後。
綜合《時代周報》等陸媒報導，面對生產旺季，鄭州富士康選擇不斷加薪來吸引臨時員工。在高薪的邀約下，求職者從中國各地湧向鄭州富士康，造成工廠床位和隔離酒店床位短缺，迫使富士康在11月17至19日暫停招聘3天。
當地多個人社部門表示，這3天停招是源於床位緊張，富士康廠區正加班加點趕工床位，確保能繼續招人。
鄭州富士康勞務仲介表示，由於隔離酒店爆滿，求職者需提前兩天報備後需在隔離酒店3天，入廠培訓3天後就開始工作。
「還沒招滿，但名額已經不多了。」仲介提供的內部截圖顯示，其所在的仲介公司下派招聘名額4萬人，截至20日下午，已招聘2萬5235人。
截圖並顯示，鄭州富士康計畫在23日起提供5萬個床位，並保證每天按照1萬人的規模進入；「確保10萬人招募完成，決不能再第二次按下暫停鍵。」
鄭州富士康這次祭出近年最好的待遇招募時薪工。
報導引述鄭州富士康招聘人員宋麗指出，時薪工基本工資加上約1000多元隔離補助和6000元的兩個月在崗津貼，平均月入過萬。
她指出，此前時薪工的返費模式是在底薪4500元左右，需打卡55天，在職90天以上才能拿到1萬多元返費，平均下來每個月收入7、8000元。
鄭州人社局工作人員也指出，和市區本地的薪資相比，富士康此次的薪資具有很大優勢。他舉例稱，本地平均月工資不到4000元，但在此時進富士康打工，「過年前能攢兩三萬回家過年，在富士康三個月能頂在本市幹一年。」
清零疊加地緣政治，港媒：跨國企業逐漸退出中國
香港《南華早報》（SCMP）22日發表評論文章指出，中國防疫採動態清零已重創國內經濟，加上地緣政治緊張等因素，促使跨國企業逐漸退出中國，促使供應鏈越趨多元化。
評論指出，全球最大、位於河南鄭州市的富士康iPhone組裝廠因COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情對工人實施嚴格管制，上月底嚇得大批員工趕緊落跑。
富士康之前也曾遭遇因疫情所致的棘手難題，但無庸置疑，這回卻是首次對業主蘋果公司構成重創。
蘋果表示，預料iPhone 14 Pro與iPhone 14 Pro Max出貨量將低於原先預期，同時富士康也下修第4季的成長預測。
中國目前雖仍是供應鏈大廠難以割捨的市場，不過經此一番波折，這些廠商也開始調整布局，像是蘋果已增加在印度製造的比重，對手三星早就開始在其他市場建置產能，而越南更是大廠轉移陣地的熱門選項。
評論並指出，當前全球看來正步入衰退之際，中國當局即使承認清零有損經濟，並承諾予以更多支撐以避免「硬著陸」，至今仍持續封控清零，但清零只是造成供應鏈加速出走中國的導火線，更多的原因像是地緣政治緊張等。
特別是美中科技戰的加劇對於半導體產業已構成莫大衝擊，科技公司感受強大壓力。蘋果公司執行長庫克（Tim Cook）本週表示，蘋果打算向位於亞歷桑那州的工廠買晶片；台積電將斥資120億美元在當地設廠。
上述消息曝光前，蘋果表示，將暫緩採購中國長江儲存生產的晶片。雖然中國的半導體廠商尚無法製造驅動iPhone所需的先進晶片，不過中國製造記憶體晶片的技術不斷提升。
華府10月份宣布再增加出口管制，長江儲存可說是美國考慮列入黑名單的企業中，受創最深的其中之一，中國半導體業遭遇的逆風足以證明，科技戰與清零的加乘效應重創這個全球第2大經濟體。
評論說，無可否認，中國仍是全球製造業的龍頭，而北京似乎盤算只要解除清零，投資就會回籠，只是不知道要等到何時。但地緣政治的緊張難化解，無論蘋果、三星或其他相當重視品牌形象的跨國巨賈，看來將持續逐漸退出中國促使供應鏈多元化。
新聞來源
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- 鄭州疫情導致蘋果下修iPhone出貨量300萬支，富士康緊急轉移部分產能到中國其他廠區
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- 美國商會：美中台地緣政治風險不斷升高，富士康有辦法將生產重心轉出中國嗎？
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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永豐「DAWHO之夜」大戶方舟策略：專家分享用數位投資工具迎接未知挑戰
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2022年三大風險「通膨、戰爭、疫情」擾動全球經濟脈絡，掌握當前國際經貿局勢變化，便成為後疫情時代的致勝關鍵。在年末即將到來之際，2023年投資又該注意什麼？
繼去年至今年上半年關鍵評論網與永豐銀行攜手舉辦「DAWHO之夜 大戶品味生活家」及「DAWHO之夜 升息理財抗通膨」線上直播活動後，好評如潮。2022年10月20日再度共同舉辦線上直播活動—「大戶方舟策略 迎接未知挑戰」。此次活動由吳怡霈擔任主持人，並邀請理財達人寶可孟與存股達人大俠武林兩位專家，一起聊聊對於現今市場動態及投資環境的觀察，以及在如此動盪的經濟環境之下，該如何善用數位工具掌握投資風險？
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