中國民眾看世界盃：螢光幕前的熱鬧和身邊封控的靜默，形成強烈對比

（中央社）世界盃足球賽21日凌晨開踢，許多中國民眾一如既往守在螢幕前看球。熱鬧之餘，不少人還發現，看台上眾多的觀眾裡沒有人戴口罩。看在被封控近3年的中國民眾眼裡，感受複雜。

中國擁有數量可觀的足球迷，再加上看熱鬧的非球迷，每屆世足賽總能帶動一股可觀的足球熱。但今（2022）年直到11月才登場、也是COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情爆發後的首屆世足賽，在中國卻遇上了最新一波本土疫情。

這屆世足賽期間，儘管各國都有疫情，但在「動態清零」的陰影下，中國多數球迷和民眾卻無法像外國球迷般，找個露天或室內酒吧餐廳一同感受球場上帶來的暢快、歡樂和情緒起伏。

儘管疫情並沒有影響中國球迷和民眾看球的熱情，但他們多數人卻在擔心被感染、被彈窗，以及餐廳和酒吧可能無法營業的情況下，只能乖乖守在家裡看球。

特別是一線的北上廣深4大城市裡，廣州、北京深陷疫情泥淖，北京的餐廳更全面停止內用，往屆世界盃熱鬧非凡的運動酒吧或餐廳被迫暫停營業。於是，老闆和夥計們只能望著大螢幕一邊看球、一邊喝悶酒。

在中國大小媒體上，這屆世界盃一樣能看到專業球評、場邊花絮，以及中國企業贊助金額、相關物件大量使用中國製品，乃至於首度有中國籍裁判出現、臨時搭建的貨櫃屋式球迷旅館都是中國製等訊息，和往屆沒有什麼不同。

然而，媒體看不到、但螢幕前觀眾卻能看到的是，別說場上球員，就是看台上的成千上萬各國觀眾，以及球場外活蹦亂跳的各國觀眾，沒有一個人戴著口罩。進球場看球，更沒有人拿出手機掃碼。

在中國網路上，有人提出了這個質疑。其中一位網友寫文章說，全球這麼多球迷湧進卡達看球，32支隊伍一心奪冠，不戴口罩、也不掃碼、更不彈窗，就不怕染疫了？地主國卡達就不「外防輸入」了？球迷回國後，各國也不「外防輸入、內防反彈」了？怎麼沒看到32隊像北京冬奧般被「閉環管理」呢？

底下的留言則頗為戲謔。有人說，那是因為中國隊沒出線，如果有中國隊「敢不閉環？敢不掃碼？」；有人則說，中國製的球迷旅館活像座「方艙醫院」，這些球迷既不掃碼又不戴口罩，「懲罰他們不正合適嗎？」。

還有人直指，不妨看看幾萬人聚集了1個月的世界盃過後，會不會為全球帶來大流行？如果有，就再度證明了「我dang（黨，指中共）的偉光正」；如果沒有，「就不多說了」。

儘管知道這些矛盾，多數中國民眾卻寧願藏住心中的疑問，時間到了想看球就看球。一位向記者抱怨過「彈窗」經歷的北京民眾說，「看球就別想這些了，大家都不糊塗，怎麼回事都明白」。

另一位北京民眾則直言，一些人在螢光幕前看到世足賽開幕式時，的確會有「這許多觀眾都不怕被感染嗎」的疑問。但除非自己曾被「清零」的鐵拳砸中，否則習慣了這種體制的多數人，不見得會深思這其中的荒謬，反而會去質疑伊朗隊員為什麼拒唱國歌？

世足賽還要舉行近1個月，這段期間可能是中國疫情最吃緊的時刻。螢光幕前的熱鬧和身邊封控的靜默，也將繼續在中國民眾的心中形成強烈對比。

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：朱家儀