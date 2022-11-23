中國民眾看世界盃：螢光幕前的熱鬧和身邊封控的靜默，形成強烈對比
我們想讓你知道的是
一位北京民眾直言，一些人在螢光幕前看到世足賽開幕式時，的確會有「這許多觀眾都不怕被感染嗎」的疑問。但除非自己曾被「清零」的鐵拳砸中，否則習慣了這種體制的多數人，不見得會深思這其中的荒謬，反而會去質疑伊朗隊員為什麼拒唱國歌？
（中央社）世界盃足球賽21日凌晨開踢，許多中國民眾一如既往守在螢幕前看球。熱鬧之餘，不少人還發現，看台上眾多的觀眾裡沒有人戴口罩。看在被封控近3年的中國民眾眼裡，感受複雜。
中國擁有數量可觀的足球迷，再加上看熱鬧的非球迷，每屆世足賽總能帶動一股可觀的足球熱。但今（2022）年直到11月才登場、也是COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情爆發後的首屆世足賽，在中國卻遇上了最新一波本土疫情。
這屆世足賽期間，儘管各國都有疫情，但在「動態清零」的陰影下，中國多數球迷和民眾卻無法像外國球迷般，找個露天或室內酒吧餐廳一同感受球場上帶來的暢快、歡樂和情緒起伏。
儘管疫情並沒有影響中國球迷和民眾看球的熱情，但他們多數人卻在擔心被感染、被彈窗，以及餐廳和酒吧可能無法營業的情況下，只能乖乖守在家裡看球。
特別是一線的北上廣深4大城市裡，廣州、北京深陷疫情泥淖，北京的餐廳更全面停止內用，往屆世界盃熱鬧非凡的運動酒吧或餐廳被迫暫停營業。於是，老闆和夥計們只能望著大螢幕一邊看球、一邊喝悶酒。
在中國大小媒體上，這屆世界盃一樣能看到專業球評、場邊花絮，以及中國企業贊助金額、相關物件大量使用中國製品，乃至於首度有中國籍裁判出現、臨時搭建的貨櫃屋式球迷旅館都是中國製等訊息，和往屆沒有什麼不同。
然而，媒體看不到、但螢幕前觀眾卻能看到的是，別說場上球員，就是看台上的成千上萬各國觀眾，以及球場外活蹦亂跳的各國觀眾，沒有一個人戴著口罩。進球場看球，更沒有人拿出手機掃碼。
在中國網路上，有人提出了這個質疑。其中一位網友寫文章說，全球這麼多球迷湧進卡達看球，32支隊伍一心奪冠，不戴口罩、也不掃碼、更不彈窗，就不怕染疫了？地主國卡達就不「外防輸入」了？球迷回國後，各國也不「外防輸入、內防反彈」了？怎麼沒看到32隊像北京冬奧般被「閉環管理」呢？
底下的留言則頗為戲謔。有人說，那是因為中國隊沒出線，如果有中國隊「敢不閉環？敢不掃碼？」；有人則說，中國製的球迷旅館活像座「方艙醫院」，這些球迷既不掃碼又不戴口罩，「懲罰他們不正合適嗎？」。
還有人直指，不妨看看幾萬人聚集了1個月的世界盃過後，會不會為全球帶來大流行？如果有，就再度證明了「我dang（黨，指中共）的偉光正」；如果沒有，「就不多說了」。
儘管知道這些矛盾，多數中國民眾卻寧願藏住心中的疑問，時間到了想看球就看球。一位向記者抱怨過「彈窗」經歷的北京民眾說，「看球就別想這些了，大家都不糊塗，怎麼回事都明白」。
另一位北京民眾則直言，一些人在螢光幕前看到世足賽開幕式時，的確會有「這許多觀眾都不怕被感染嗎」的疑問。但除非自己曾被「清零」的鐵拳砸中，否則習慣了這種體制的多數人，不見得會深思這其中的荒謬，反而會去質疑伊朗隊員為什麼拒唱國歌？
世足賽還要舉行近1個月，這段期間可能是中國疫情最吃緊的時刻。螢光幕前的熱鬧和身邊封控的靜默，也將繼續在中國民眾的心中形成強烈對比。
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：朱家儀
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【跨域生態系系列專訪】顛覆傳統商戰舊思維，生態系共創轉型價值
我們想讓你知道的是
甫於松菸落幕的2022數位綠色雙轉型聯合成果展，獲得熱烈回響。當中的「商模轉型」論壇探討當代最夯的「跨域生態系」概念，並邀集已是台灣「基石者（Key-stone）」的明星企業們和大家近距離分享，促進腦力激盪火花，分享成功契機與關鍵法則。此刻正是迎來嶄新商業模式的大願景時代！
我們常聽到「跨域生態系」這個熱門關鍵詞，但對它的概念和做法相對陌生。其實這是全球各大影響力企業，包括Google、亞馬遜等都積極投入中的商業趨勢，不僅打破傳統商業策略裡的敵我分界，也強調跨域甚至同業彼此合作，以宏觀角度「化競爭為更大集體效益」。當企業們願意與各產業鏈中的相關夥伴攜手結盟，讓眾多菁英齊聚一堂，進一步開發新產品與新服務，比起單打獨鬥，凝聚起來的團隊優勢更加無可限量！
經由經濟部中小企業處、數位發展部數位產業署與財團法人資訊工業策進會等法人通力推動下，台灣在「跨域生態系」領域已有積極成果。除了在「數位國家創新經濟發展方案」上，引導不少中小企業跨業、跨域異業合作，以數位工具打造新商模之外；也藉由具高關注度的2022數位綠色雙轉型聯合成果展，在「商模轉型」專業論壇上邀請了三大知名亮點企業，分享轉型心路歷程與成功策略，難得的交流經驗吸引眾多專業人士共襄盛舉。
打破界線，三類型生態系跨域創新
「一個人走很快，但一群人走更遠！」擔任論壇主持人的台大智活賴宏誌策略長，一針見血點出「跨域生態系」的價值精神。他指出，「基石者（Key-stone）、互利共榮、善用創意、改變思維、自我調適」是成功生態系中的五大必要條件，對此特別力邀TMI臺灣創意工場的何明彥投資長，剖析如何超越這道產業界限，擁有正確思維來做到生態系商模轉型；也請三個成功案例的「基石者（Key-stone）」鈺統食品、愛上新鮮、盛發生物科技等企業代表，不藏私現場分享跨域合作故事。
三間企業恰好分別代表「中小企業跨域生態系」的三大類型：以「植物肉」概念風靡海內外、創新打造「植物基新食生態系」的鈺統食品，是由顧客需求出發，再尋求可互補業者的「價值核心型」；在疫情期間以全台最大的生鮮電商平台和大數據分析，協助眾多食品製造商撐過景氣寒冬的愛上新鮮，屬於擔任數位平台核心角色、連結產品服務與消費者的「平台型」；而擅長為剩餘林木廢料找到新生、打造綠色永續循環生態系，甚至延伸出人文和薪傳價值的盛發生物科技，則是由多種參與者組成、創造一個連貫解決系統的「解決方案型」，各有千秋。
以大帶小，創造商模邁向永續未來
「起初是澳洲的肉品廠找到我們，請鈺統代工植物肉，才開始想方設法來活用很古老的加工技術。」正所謂找到關鍵客戶能帶來創新轉型契機，在台灣已兩代接棒30年、擁有各項食安認證和潔淨標章的鈺統食品，旗下品牌「三機」在謝孟晃副總經理帶領下，不僅以植物肉顛覆傳統穀物加工廠、做出植物基新食共創生態體系，更採取減少碳足跡與友善環境策略，減少畜牧業成本也提供消費者更多元的選擇。
而締下疫情期間業績逆勢成長四倍的愛上新鮮，則於張佑承共同創辦人努力下，成為餐飲結合電商平台的共好典範。擅長以「大數據整合」和「輿情收集」鎖定下一個爆款商品，張佑承為國內眾多食品廠指引方向、品牌化增進產業鏈信心，帶來整體生態系新價值。「過去大家常把台灣優秀的食品商只當代工廠、供貨源來看待，我們認為那抹煞了這些企業的累積與努力。現在他們都是我們生態系中共同創業的夥伴，特別感謝資策會大力協助。」未來愛上新鮮也會嘗試做訂閱制等更多創新服務，和業界好朋友開展跨域多角經營。
另一方面，甫獲台灣十大傑出青年肯定、同時也是盛發生物科技領導人的陳偉誠創辦人，則是在傳產翻身闢出新路，以「生物炭」突破舊思維框架，甚至在海外馬來西亞等地成功複製這樣的林木廢料循環生態系。「我接棒家裡的炭業，發現在一年中只有中秋節業績最好，便決定透過不同產業和材料的結合，碰撞出全新市場。現在，高溫炭上面能種出植物、成為工藝品，我們的服務甚至延伸到食農教育、家具維修、除溼與寵物清潔等生活環保運用，達到完全零廢料循環！」此外，陳偉誠也用商標和專利去保護生態系中的共同夥伴，讓彼此走得更長遠。
無論是生產製造或提供解決方案，這些商模典範最終都講求讓關鍵客戶有更棒的體驗、風格甚至形成信仰，一步步往上推升。「我認為他們展現了跨域生態系中，企業在前端面對客戶需求、中間遇到數據處理運用、後端維持住供應鏈和夥伴關係，這三個場域和角色面向作了完美的示範。」何明彥投資長點評，「基石者(Key-stone)」企業營運負擔著更高的成本，但這三個案例不僅願意做更多解決方案的翻轉和測試，做原有與新有技術的拆解、堅守並分辨出品牌化的價值，更思考並注重大環境的永續循環及SDGS願景目標，醞釀出難能可貴的產業能量。
隨著2022數位綠色雙轉型聯合成果展「商模轉型」專業論壇火花迸現，如何在「基石者（Key-stone）」的打樁下，引進更多資源、引導並鼓勵更多中小企業，甚至吸引更多企業高階人士投入參與學習，是跨域生態系下一步的共同課題。在台灣日益增多的成功企業典範帶領下，開放式創新和多元跨域結盟可說勢在必行。
本文章內容由「推升中小企業跨域生態系價值共創計畫」提供，經關鍵評論網媒體集團編審。