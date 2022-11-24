【專訪】劉若英：疫情後首度歐洲巡演，最大感悟是「過好今天」
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新冠疫情肆虐全球近三年，曾有大量演出受到嚴重影響，紛紛取消或延期。如今「奶茶」René劉若英的「飛行日」巡演即將來到英國倫敦和法國巴黎，受到不少歐洲華人粉絲的關注。
台灣藝人劉若英將成為新冠疫情以來首個「登陸」歐洲的華語圈藝人。她向《BBC News中文》回顧了疫情中自己感受的得與失，講述了疫情後首度歐洲巡演的心境。
「以前總覺得出門在外，現在的飛機這麼快、科技這麼發達，好像隨時要回家都是可以回家的；」
「現在就更覺得，可能隔壁的城市到這個城市的移動都沒有那麼容易了，所以能回家看看的時候，我覺得就要抓緊，能夠飛出去的時候就要立即出發。」
被粉絲暱稱為「奶茶」的台灣藝人劉若英近日在接受《BBC News中文》時講述了她疫情後首度歐洲巡演的心境。
據悉，劉若英此次歐洲行使她成為新冠疫情大流行以來首位「登陸」的華語藝人————當然，這個「陸」指的是歐洲大陸。
適逢全球各國球迷和遊人無口罩、零距離狂歡聚會卡達世界盃之際，繼續「動態清零」和封城政策也使中國高調成為世界上的唯一。目前在全球絕大多數國家，除體育賽事之外，日常文娛活動也早已恢復正常。
疫情後再見粉絲「非常激動」
新冠疫情肆虐全球近三年，曾有大量演出受到嚴重影響，紛紛取消或延期。如今「奶茶」René劉若英的「飛行日」巡演即將來到英國倫敦和法國巴黎，受到不少歐洲華人粉絲的關注。
劉若英2016年曾在倫敦和巴黎舉辦過演出，並在位於英國倫敦威斯敏斯特大學舉行過分享會，也曾接受過《BBC中文》訪問。
一別經年，此次故地重遊，劉若英說她「非常期待也非常開心，因為真的很久沒去歐洲了。」
《BBC中文》演唱會台北站演出日前已經在小巨蛋舉行，由「尋找、成長、勇敢、陪伴」四大篇章組成。
劉若英對《BBC中文》透露說：「歐洲這兩場演出由於場地限制無法做到四面台，這一點我非常的遺憾，但是我們會盡可能在三面台上做到不同的裝置設計，甚至在歌曲上也有一點點不同，會針對歐洲的歌迷做一些調整；」
「我想讓每一場演唱會都是獨一無二的，會因為不同的觀眾、不同的場地、不同的地區甚至不同的天氣，當天你出家門、我出飯店不同的心情，它會有一個不一樣的呈現方式。」
儘管「奶茶」在去年推出了新專輯《各自安好》，但「飛行日」巡演推遲到了超過一千天的現在才得以舉辦。
不過疫情期間，劉若英她還舉辦過「陪你」線上演唱會。她說，當時看到很多歐洲朋友的留言以及隔空的支持與陪伴，令她非常感動。
對於這次終於能夠面對粉絲唱歌，「我相信當天應該會很激動，」她說。
疫情中感悟「過好今天」
很多國際權威媒體近來都報導過疫情、中國堅持的「清零政策」對包括中港台等地帶來的經濟影響，而這其中，演藝娛樂行業也深受打擊。
對這一點，劉若英也深有體會。但是，在她看來，雖然事業、演出受到了影響，但是也有一些意外的收獲。
她說：「我們曾經有過五十天都沒有出家門，就是緊密地待在家、陪伴老人；我也試做了很多新菜，增加廚藝技巧——我想很多人都在這段時間廚藝大增，因為不能出去吃飯，所以就有更多的時間去嘗試做一些不同的料理。」
「奶茶」表示，疫情給她帶來的最大改變就是更加「珍惜當下」————能飛的時候、能玩的時候、能跟朋友相聚的時候，都會更加的珍惜。
她說：「其實我常常覺得，我並不知道明天會發生什麼事情，有時候天氣預報說明天會下雨，卻突然晴天了，也許說明天會晴天，它又突然下雨了；這次疫情讓我更加覺得計劃是趕不上變化的，所以我想我對未來還是抱以就是過好今天的態度，對，過好今天。」
- 劉若英「飛行日」歐洲巡演倫敦站將於11月23日在守護神劇劇院（The London Palladium）舉行，巴黎站將於11月26日在巴黎大會堂（Le Palais des Congrès de Paris）舉行。
本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：丁肇九
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從敘事到遊戲，打造XR內容價值鏈！2022 TCCF未來內容展，國際專家傳授「內容轉型與變現」商業秘訣
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VR、AR、MR 等技術已經大量運用於敘事和遊戲創作之中，而在創作之外，募資、通路發行、行銷等商業運作是創作者面臨的一大難題。2022 TCCF創意內容大會─未來內容展主題沙龍【國際焦點｜敘事 v.s. 遊戲：VR內容的商機與發展】邀請國際知名VR體驗內容設計公司 ARVORE Immersive 營運總監 Doede Holtkamp 分享他的寶貴經驗。
沉浸式娛樂內容崛起 ，國際市場中XR遊戲更具商機
ARVORE Immersive 是一家總部位於巴西聖保羅，使用VR、AR、MR等最新沉浸式技術，開發互動敘事體驗與遊戲的工作室。ARVORE以VR短片「The Line（台譯：《愛情非線性》）獲得2019年威尼斯影展「最佳VR體驗獎」和2020年艾美獎「互動式媒體傑出創新獎」。2021年，ARVORE再度推出VR遊戲「YUKI」獲得熱烈迴響，目前更有4款遊戲同步開發中，準備於2023至2024年間於各大平台上架。ARVORE Immersive品牌商業營運負責人Doede Holtkamp分別從內容開發、募資、通路等環節，分享敘事與遊戲兩種不同創作類型的商業運作差異，以及ARVORE目前聚焦於遊戲創作開發的原因。
「我們正處於沉浸式娛樂產業的轉折點。 」Doede Holtkamp有信心地說，隨著設備越來越普及，用戶指數增長，預期產業格局將在十年內徹底改變，而未來除了VR娛樂體驗更普遍化外，也將開啟全新XR世代 。「大家應該投入更多心力在XR遊戲，無論從募資或通路發行的層面來看，XR遊戲都有更多機會。」他也不諱言，雖然敘事型XR創作商機已經比過去要成長許多，但遊戲仍是相對更有機會成功回收投資報酬的XR創作型態：「儘管ARVORE仍希望未來繼續製作敘事類型的內容，但此時此刻我們更專注於遊戲開發。」
敘事V.S. 遊戲 從開發階段就要有不同思維
ARVORE Immersive團隊橫跨敘事與遊戲兩種創作範疇，Doede Holtkamp表示，由於團隊原先就用類似遊戲開發的編制在創作敘事型內容，團隊人才完整，有設計師、遊戲開發人員、故事設計師，因此ARVORE Immersive針對兩種類型內容的開發方式事實上並沒有那麼大的差異。「最大的差別是，遊戲的前期開發就得交付可運作的原型（Prototype），更理想的狀況是能做出垂直切片（Vertical Slice, 高品質遊戲的短版本遊戲）。而且開發過程中，從早期就要開始不斷測試，針對目標受眾測試用戶體驗。」Doede Holtkamp也提醒，很多團隊會有「做Prototype太貴了，負擔不起」的迷思，事實上現在已經有一些工具，例如Horizon能協助便利開發Prototype 。
另一個關鍵差別在於遊戲的行銷重要性較高，從內容開發的階段就要思考到後續的行銷。「敘事類型的作品中，很多團隊其實沒有專門的行銷人員，通常是由製作人一併負責。但如果從敘事轉向遊戲，就必須在行銷上投注更多心力，至少要有專門的行銷或公關人員。」
從產業鏈著手！「找到對的夥伴」能提高成功機會
敘事型內容與遊戲的募資對象、發行通路也截然不同。Doede Holtkamp分析，敘事型內容的募資機會較多來於公基金、電影節、播放平台等通路，尤其公基金是敘事內容最主要的投資者。Doede Holtkamp也觀察到近期有越來越多遊戲開發者會將垂直切片（Vertical Slic）用於募集公共資金，或是報名電影節，如果有機會入圍電影節，公基金會對這個作品更有興趣。
XR遊戲的主要募資對象則是平台、天使投資等私人投資者和遊戲發行商，其中，他認為遊戲發行商最為重要。「遊戲發行商正在進入這個領域，他們很精通商業運作，也對這個領域很有興趣，覺得充滿商機，但是他們也對這個領域一無所知。」Doede Holtkamp回憶，他曾經問過發行商想要怎樣的內容，但事實上這是一個錯誤的問題，因為發行商很多時候其實並不瞭解。Doede Holtkamp強調，向投資人推薦自己的作品時，創作原型（Prototype）和垂直切片（Vertical Slic）是必要的，此外最重要的是表現用戶體驗和遊戲機制，並且預先了解目前市場上同類型的對手，做出作品的差異化：「不要問發行商要什麼，而是告訴他們，你的作品就是他們應該要的。」
Doede Holtkamp提醒創作團隊，從一開始就應該思考未來的發行通路在哪、可以在哪裡找到潛在的合作夥伴。「嘗試找到這些人，向他們展示你的遊戲，在獲得他們的意見回饋之前不要完成你的遊戲，否則只會浪費時間。」他表示，就像他自己也非遊戲背景出身，ARVORE Immersive也是從過去的經歷中逐漸摸索出商業操作方法。「這個產業還在逐漸成形的早期階段，不懂是正常的，犯錯也沒關係！」
Web3.0開啟了數位世界邁向元宇宙的大門，讓現實世界在即時運算下快速擴增「多重宇宙」。2022未來內容展以「擴增宇宙，運算中」為主軸，便是意味蘊釀元宇宙時代的娛樂體驗、展現將內容產業帶往未來的企圖心。從故事力策展出發，結合科技藝術衍擘畫新未來內容藍圖，帶領參展者體驗內容敘事感官疆界與全新媒體科技應用與商機，在文化內容與商業之間搭建起一座黃金之橋。
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