【專訪】劉若英：疫情後首度歐洲巡演，最大感悟是「過好今天」

台灣藝人劉若英將成為新冠疫情以來首個「登陸」歐洲的華語圈藝人。她向《BBC News中文》回顧了疫情中自己感受的得與失，講述了疫情後首度歐洲巡演的心境。

「以前總覺得出門在外，現在的飛機這麼快、科技這麼發達，好像隨時要回家都是可以回家的；」

「現在就更覺得，可能隔壁的城市到這個城市的移動都沒有那麼容易了，所以能回家看看的時候，我覺得就要抓緊，能夠飛出去的時候就要立即出發。」

被粉絲暱稱為「奶茶」的台灣藝人劉若英近日在接受《BBC News中文》時講述了她疫情後首度歐洲巡演的心境。

據悉，劉若英此次歐洲行使她成為新冠疫情大流行以來首位「登陸」的華語藝人————當然，這個「陸」指的是歐洲大陸。

適逢全球各國球迷和遊人無口罩、零距離狂歡聚會卡達世界盃之際，繼續「動態清零」和封城政策也使中國高調成為世界上的唯一。目前在全球絕大多數國家，除體育賽事之外，日常文娛活動也早已恢復正常。

疫情後再見粉絲「非常激動」

新冠疫情肆虐全球近三年，曾有大量演出受到嚴重影響，紛紛取消或延期。如今「奶茶」René劉若英的「飛行日」巡演即將來到英國倫敦和法國巴黎，受到不少歐洲華人粉絲的關注。

劉若英2016年曾在倫敦和巴黎舉辦過演出，並在位於英國倫敦威斯敏斯特大學舉行過分享會，也曾接受過《BBC中文》訪問。

一別經年，此次故地重遊，劉若英說她「非常期待也非常開心，因為真的很久沒去歐洲了。」

《BBC中文》演唱會台北站演出日前已經在小巨蛋舉行，由「尋找、成長、勇敢、陪伴」四大篇章組成。

劉若英對《BBC中文》透露說：「歐洲這兩場演出由於場地限制無法做到四面台，這一點我非常的遺憾，但是我們會盡可能在三面台上做到不同的裝置設計，甚至在歌曲上也有一點點不同，會針對歐洲的歌迷做一些調整；」

「我想讓每一場演唱會都是獨一無二的，會因為不同的觀眾、不同的場地、不同的地區甚至不同的天氣，當天你出家門、我出飯店不同的心情，它會有一個不一樣的呈現方式。」

儘管「奶茶」在去年推出了新專輯《各自安好》，但「飛行日」巡演推遲到了超過一千天的現在才得以舉辦。

不過疫情期間，劉若英她還舉辦過「陪你」線上演唱會。她說，當時看到很多歐洲朋友的留言以及隔空的支持與陪伴，令她非常感動。

對於這次終於能夠面對粉絲唱歌，「我相信當天應該會很激動，」她說。

疫情中感悟「過好今天」

很多國際權威媒體近來都報導過疫情、中國堅持的「清零政策」對包括中港台等地帶來的經濟影響，而這其中，演藝娛樂行業也深受打擊。

對這一點，劉若英也深有體會。但是，在她看來，雖然事業、演出受到了影響，但是也有一些意外的收獲。

她說：「我們曾經有過五十天都沒有出家門，就是緊密地待在家、陪伴老人；我也試做了很多新菜，增加廚藝技巧——我想很多人都在這段時間廚藝大增，因為不能出去吃飯，所以就有更多的時間去嘗試做一些不同的料理。」

「奶茶」表示，疫情給她帶來的最大改變就是更加「珍惜當下」————能飛的時候、能玩的時候、能跟朋友相聚的時候，都會更加的珍惜。

她說：「其實我常常覺得，我並不知道明天會發生什麼事情，有時候天氣預報說明天會下雨，卻突然晴天了，也許說明天會晴天，它又突然下雨了；這次疫情讓我更加覺得計劃是趕不上變化的，所以我想我對未來還是抱以就是過好今天的態度，對，過好今天。」

劉若英「飛行日」歐洲巡演倫敦站將於11月23日在守護神劇劇院（The London Palladium）舉行，巴黎站將於11月26日在巴黎大會堂（Le Palais des Congrès de Paris）舉行。

本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九