Facebook和Twitter兩大社群媒體巨頭，生存期限快到了嗎？
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這些平台的好壞本來就是與它的用戶掛鉤的，而最近五年，權力和影響力在這些網站上的結合，很難被複製，也很難嫁接到其他平台。是的，你偶爾會遇到像TikTok這樣的攪局新星，能冒起挑戰巨頭，但即使在去年，我們也見過其他「陪跑者」來了又走，比如Club House和BeReal。
除非你最近幾個星期過的是斷網的日子，不然你很可能已經對世界科技巨頭所經歷的大地震有所耳聞。
上月有消息指，這個行業一些最大的巨頭——蘋果（Apple）、網飛（Netflix）、亞馬遜（Amazon）、微軟（Microsoft）、Meta（臉書母公司）和字母控股（Alphabet，谷歌母公司）——在過去12個月的美國證券市場上損失超過3萬億美元市值，令人咋舌。
11月，它們當中的數家企業，包括電商巨頭亞馬遜，宣布在全世界範圍內進行大規模裁員。根據追蹤科技公司裁員的網站Layoffs.fyi指，至11月21日，這一波裁員已經達到13.6萬個職位。
臉書（Facebook）的母公司Meta裁員力量較大，已經解僱了1.1萬名員工，而推特（Twitter）至今則遣散了3700人（這大約是其全體員工的一半）。
這令人對這兩家世界最受歡迎的社群媒體平台的未來產生了疑問：我們是不是太將這些巨頭企業的生命力視作理所當然了？
Facebook和Twitter的麻煩有多大？
如上述所提的數字顯示，這些平台與其他行業一樣，面對著全球經濟的放緩。
這意味著注入企業的資金會變少——在社群媒體平台領域，就主要是廣告營收。
「現在這個時候誰都要嘗試在科技產業籌錢，都會覺得非常困難，」紐約哥倫比亞商學院（Columbia Business School）的媒體與科技專家喬納森・尼伊教授（Professor onathan Knee）說。
尼伊教授說，社群媒體平台已經「基本上變成了廣告企業」。
「當你依賴那樣的營收，經濟衰退就會令環境對你非常不利，」他說。
Meta最新的一份財政報告在10月底發表，當中提到廣告營收的下降是該公司困難的一部分，但同時也提到像TikTok這樣的對手越來越具競爭性。
在被億萬富豪伊隆・馬斯克（Elon Musk）收購之後從交易所下市的推特同樣受到巨大衝擊，而且可能面臨其他額外挑戰，後者與馬斯克粗暴的領導風格和充滿爭議的決策有關。
馬斯克最近在進行了用戶投票之後，解封了美國前總統川普（Donald Trump）的帳戶。川普從今年1月8日開始被平台禁言，因為之前兩天曾發布過關於美國國會騷亂的貼文。
但是警號甚至在馬斯克到來之前就已經出現：《路透社》在10月獲取的內部文件顯示，該平台的「高活躍度用戶」——指每周上線六，七天且每周發三，四次推文的用戶——自COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）全球大流行開始以來已經急劇下降。
《路透社》引述一名推特研究者指，「高活躍度用戶」帳戶只佔總體用戶不到10%，但是他們卻發布了全部推文的90%，帶來平台全球營收的一半。
但是，馬斯克的到來似乎製造了另一場大逃亡：發表於11月3日，也就是完成收購後一星期的一項研究當中，麻省理工學院（MIT）研究人員分析估算，推特在這一個時段內流失了100萬用戶。
生命週期
但是目前的慘象，會不會像一些專家所認為的，只不過是一個社群媒體平台的自然生命週期？
「每一個平台都有它自己的成長和成熟／衰退軌跡。它們大多是因為新平台取代它們而衰退，」新加坡國立大學的傳播學與新媒體專家彭麗珊博士（Dr Natalie Pang）說。
彭博士認為，臉書和推特已經在新冠全球大流行較嚴重的階段「成長到超出它們的市場體量」，全世界千百萬人在這段時間經歷封鎖和其他出行限制。
「在大流行期間，科技公司迅速成長，因為數字化成為了一種適應機制。」
她說，現在是時候作重新調整了。
另一名看出臉書和推特衰落端倪的專家是英國謝菲爾德大學的數字媒體專家賈蓮瑞博士（Dr Lianrui Jia，音）。
「我們或許將這些平台的生命力看作理所當然了，」賈博士說。
「用戶現在可能開始看出這些平台的一些問題，然後開始撤離了。」
不過，兩大巨頭仍然有強大的基礎：據Meta數據，臉書至2022年第三季度的每月活躍用戶仍然有近30億，是全世界最受歡迎的社群媒體平台。
但是在2月，Meta宣布臉書在它的18年歷史中用戶量第一次下降，消息令股份下挫。
從2019年起，推特採取了一種運算機制，只考慮能夠看到廣告的每日用戶，而不是全體用戶。在10月公布的最新數字是2.38億，據平台稱是在上升的。
但是，有人擔心，人們使用這些平台的目的正在改變，而且正在逐漸遠離新聞和時事資訊，轉向更多成人內容和虛擬貨幣。
這可能會讓它對廣告商的吸引力降低，後者往往傾向於迴避爭議內容。
英國蘭卡斯特大學的經濟資深講師雷諾・富卡爾（Renaud Foucard）指出，各國政府越來越多的監管也成了企業公司的障礙，因為這使得對用戶的爭奪變得更加激烈。
「近年，美國和歐盟都令科技公司收購競爭對手變得更難，不像臉書過去收購Instagram和WhatsApp那樣了，」富卡爾說。
「現在有更多公司爭奪用戶和營收了。」
健忘的時代
有時候，平台會消失，或者逐漸變得無關緊要。
當中最著名的案例之一就是MySpace：這個在2000年代第一個面向全球受眾的社群平台，在2007年有3億用戶。
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2022 TCCF 未來內容展逾 2 萬人次共襄盛舉！ 國內外專業人士齊聚開啟跨域合作契機
我們想讓你知道的是
由文化內容策進院（文策院）主辦的「2022TCCF創意內容大會-未來內容展」日前圓滿落幕，文策院院長李明哲表示，全球疫情趨緩，讓更多國內外產業專業人士能藉展會進行實體交流，展現臺灣未來內容領域的創作實力與產業潛力，促成更多國際合作、跨域共創，也拓展國際市場的人脈與商機。
由文化內容策進院（文策院）主辦的「2022TCCF創意內容大會-未來內容展」日前圓滿落幕，吸引包括亞、歐、北美、南美、澳洲等海內外人士參與，11天展期累積超過2萬人次參觀，參與人數更創下新高。其中「主題沙龍」更有來自巴西、法國、奧地利、加拿大、愛爾蘭、香港等不同國家地區機構代表、創作者、企業家分享最新國際產業發展趨勢。許多文化科技內容業者皆表示，透過展會期間的沙龍活動與作品展示，不僅能與產業人士、民眾互動交流，也找到未來潛在合作夥伴，強化了產業對未來的信心。
文策院院長李明哲表示，全球疫情趨緩，讓更多國內外產業專業人士能藉展會進行實體交流，展現臺灣未來內容領域的創作實力與產業潛力，促成更多國際合作、跨域共創，也拓展國際市場的人脈與商機。
此次展會匯集了眾多跨國專業人士參與，除了帶來最新穎的國際趨勢，也以全球觀點挖掘臺灣產業優勢。其中，由奧地利遠道而來的「林茲電子藝術節」總監 Martin Honzik 觀察到，臺灣新媒體藝術正在以全新的面貌和色彩進入電子藝術世界；臺灣人自身的文化身份面臨著複雜的地緣政治局勢以及無形壓力，也因此創造出獨特的風格，他更表示「如果有人在我面前的桌子上放了 10 件不同的藝術作品，並問我是哪一件出自臺灣，我都能選出正確的答案。」
「未來內容展」的多元題材，也讓觀看者透過沉浸式內容帶來更深刻的體驗，像是入圍第 79 屆威尼斯影展「沉浸式內容單元」的《紅尾巴》，許多民眾就在展區留言本上留下回饋，表示與《紅尾巴》這個作品表達的創傷經歷與修復過程，產生共感。
除藉由展區的作品展示，「未來內容展」也提供創作者與業者相互交流的機會。《紅尾巴》導演王登鈺即表示，在未來內容展觀摩其他人的作品，對他未來想要繼續發展 VR 影像創作來說相當有幫助。《紅尾巴》出品方高雄市電影館 VR FILM LAB 計劃統籌洪珷則分享，此次活動對拓展 VR 內容與發展沉浸式內容資源的重要，讓高雄市電影館更開拓臺灣在地市場，從中南部民眾為主拓展至廣大藝文消費者群，並接觸到更多北部的創作者、投資方以及廠商，讓北部產業人士看到高雄電影館的成績。此外，高雄市電影館持續經營的 VR 創作培育工作坊計畫，也是創作者想踏入XR產業相當有效的方式，而後更可以朝向文策院的沉浸式內容國際合製計畫邁進。
洪珷也指出展會中的兩個作品為例，如《新台潮宮廟元宇宙-北港朝天宮》這樣相當具有在地議題的作品，很適合推出至國外展演，讓外國觀眾更接近台灣在地信仰習俗，而與《永恆聖母院》剛好作為東、西方的某一種宗教性對照，以高雄VR體感劇院過去展演《莫內——睡蓮的誘惑》、《孟克的吶喊》等節目的成功案例，《永恆聖母院》在高雄會是相當有賣點的作品。
除了多元的題材節目，「未來內容展」的文化與科技跨域共創的創新成果，也帶來更多文化科技能量的展示。公益性 NFT《百岳計畫》、時尚 AR App《Love is the Answer》以及《天野喜孝VR美術館》等，讓民眾及跨領域業者有更多認識文化科技展現與應用的機會。創作《百岳計畫》的 FAB DAO 共同創辦人劉育名分享，FAB DAO 首要任務在於讓區塊鏈技術更靠近大眾生活，參與未來內容展讓他們有機會與大眾溝通，同時重新思考運用 NFT 對人類生活的意義；他們也在未來內容展中也獲得很多人脈資源與創作靈感，討論不同公益內容的合作可能。
開發《Love is the Answer》的時尚品牌 JENN LEE 設計師 Jenn 分享，全球前五大紡織業者在《Love is the Answer》App 開發期間即很有興趣，並想將企業自身的「虛擬服裝 3D 縫合技術」（透過虛擬演算計算出服飾製作所需的布料與輔料，藉由模擬預先排除版型問題、減低樣品耗損，以更有效率的方式製作服飾）功能加進 App 中，激盪出更多科技結合時尚的應用可能。而合作開發《Love is the Answer》的再現影像總監郭憲聰也分享：「雖然疫情解封後民眾更想要往戶外跑，但我們並不知道虛擬沉浸式娛樂需求何時又會蓬勃發展，唯有持續更新最新的趨勢才能不落人後。未來發展對我而言是個『有機』的過程，雖然沒有明確的方向，但相信透過彼此交流能激發出更多不同想像。」
與日本傳奇藝術家天野喜孝攜手打造《天野喜孝VR美術館》的邦鼎科技吳雲中總經理也以科技業者的角度觀察，並表示，在這次展會中，讓邦鼎科技這類聚焦 VR、AR 軟體開發的科技業者，有機會接觸到應用面的廠商與創作者，對於規劃未來產品線有很大的幫助，也激發更多想像力，讓純 IT 產品有更多應用可能。