「雅萬高鐵」試營運：當印尼雄心遇見中國棋局

「開始！」中國國家主席習近平和印尼總統佐科威同時下達指令，通過視訊連線，見證兩國合建的雅加達－萬隆高速鐵路（雅萬高鐵）試驗運行。11月16日印尼峇厘島G20峰會後，兩國領導舉行雙邊會談前，特地加入上述環節。

雅萬高鐵，連接首都雅加達和第四大城市萬隆，全長142公里，大概相當於北京到天津，或者台北到台中的距離；建成後運行時速將達到350公里，將兩地交通時間從3小時縮短為40多分鐘。

這條鐵路對中國和印尼都很特別。對中國而言，它是中國總包出口高鐵的第一單，可能為未來更多出口，設置標凖、提供經驗。在中文媒體語境中，高鐵被認為是中國當代四大發明之一（其他三個是移動支付、網購和共享單車），而且是具備出口能力且附加值最高的一項。

對於印尼而言，它是印尼乃至東南亞的第一條高鐵，連接爪哇島上兩個大城市，以期緩解困擾爪哇的擁堵問題，提高生產效率，促進區域發展更均衡。

這條鐵路也面臨爭議，比如預算超支、工程延期等，以及對於環境和社區的影響。《BBC中文》記者飛抵視訊連線的另一端——萬隆德卡魯爾高鐵站，然後一路向西抵達雅加達，深入了解這條鐵路。

萬隆：高鐵最東端，爪哇之巴黎

距離萬隆市中心十幾公里外就是德卡魯爾高鐵站，這是雅萬高鐵一期項目的四座車站之一，也是其最東端。

在一片農田之中，一個巨大建築在眼前徐徐展開，它的周圍稻田還未插秧，成群的鴨子在水田中覓食。恢弘的現代建築與傾頹的民房，對比鮮明。當地人說，這一片已經被萬隆市政府納入新區規劃，有些地塊被開發商買走，並插上牌子，宣示歸屬權。

鐵路橋已經架起，鐵軌筆直地延伸到遠方，每根鐵軌長達50公尺，全部從中國進口，抵達印尼時甚至改建港口設施，才能運抵施工現場。工程機械的聲音不斷傳來，佐科威上月視察高鐵項目時表示，目前項目已完成近90％，預計將於明年6月實現商業運營。

萬隆是印尼第四大城市，人口250萬左右，也是人口最多的西爪哇省首府。這裡群山環繞，地勢較高，氣候涼爽，風景宜人，被稱為「爪哇之巴黎」。當地人告訴我們，很多雅加達人周末和假期都會來，旅遊是當地重要的收入來源。

2008年印尼有建高鐵的打算，日本積極主動地推進前期研究和規劃，首先考量的就是連接萬隆和雅加達——因為兩城經濟和政治地位都較高，相距卻不太遠（140公里左右），這意味著更少投資，更高盈利能力。

日本在研究規劃階段很積極，不僅完成雅加達到萬隆的綜合研究，甚至進一步完成遠期方案的研究，從萬隆再往西近600公里，連接井裡、三寶壟、泗水，貫通爪哇全島。

日本在上世紀60年代就建成新幹線，在高鐵領域聲譽良好，對於拿下印尼項目又十分進取，開出優惠的融資條件，似乎勢在必得。

擁擠島嶼的高鐵雄心

印尼的地理環境很特別，主要國土分布在五個大島，但經濟和人口分布很不均勻。

萬隆所在的爪哇島，面積與英格蘭或中國安徽省差不多，只佔印尼的7％；但人口超過1.4億，佔全國一半左右；經濟產出甚至佔到近60％。而且爪哇島還很狹長。

這些因素疊加，使島上的貨運、客運，無比擁擠。

驅車向萬隆郊區開去，立刻感受到堵車之苦，不到20公里的路，開了一個半小時。

城裡城外，交通擁堵反而成了常態，由此催生出一種有趣的社會現象：有些非常繁忙的路口，周邊的一些居民自發每日指揮交通，疏通車流，路過的司機有的會打賞小費，竟然成了一種生計。

正因為如此，土生土長的萬隆人約吉．蘇普拉約吉博士（Yogi Suprayogi Sugandi） ，對於雅萬高鐵的開通十分欣喜。約吉是國立巴查查蘭大學的學者，研究方向是城市及社會發展。他騎著一輛通體磨砂黑的雅馬哈摩托車來到巴查查蘭校園與我們會合，因為「開車太堵」。

「高鐵的一端是萬隆，我很驕傲。」約吉回顧過去30年交通發展，對不少中國人來說似曾相識，「我還記得90年代，要去一趟雅加達要一天的時間，早上出發，天快黑了才能到；2000年左右，開通了高速公路，說是3個多小時就能到，但很難實現，因為總是堵車，要快5個小時；直到雅加達和萬隆之間的鐵路運行，才能保證在3小時抵達；新的高鐵能夠40分鐘就到，幾乎不敢想象。」

約吉認為，高鐵對於商業上的便利影響最大，早上8點坐上車，能趕上雅加達9點半開會，下班坐上車，能趕回萬隆吃晚飯。

確實如約吉所說，高鐵往往可以使兩個大城市之間，形成同城效應，緩解大城市病。世界銀行對中國高鐵的研究顯示，沿線商業生產力平均提高10％。

錢的問題

Photo Credit: Reuters / BBC News 11月16日，印尼總統佐科威（右）與中國國家主席習近平，在峇厘島G20峰會雙邊會晤期間握手。

既使樂觀如約吉博士，也有他的擔心。

首先是票價問題，目前消息顯示，從萬隆到雅加達，票價大概在30萬印尼盾左右（140元人民幣；600元新台幣），這個價格對於當地人來說並不低。根據CEIC數據，印尼人2021年平均月收入為270萬印尼盾左右。一張車票超過月工資的十分之一。

約吉擔心，能坐得起車的是少數人，對旅客量和持續運營能力不甚樂觀。

不過，某種程度上，這也是印尼當初選擇中國方案而棄用日本方案的原因。

「日本七年努力化為泡影。」2015年9月，當日本得知印尼選擇中國方案後，《東洋經濟日報》如此評價。時任官房長官菅義偉的用語則是「極其遺憾」和「難以理解」。