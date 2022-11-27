「雅萬高鐵」試營運：當印尼雄心遇見中國棋局
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中日兩國如此不惜代價地爭取印尼高鐵項目，《雅加達郵報》認為他們在「下一盤大棋」（play a big game）。印尼作為全球人口第四大國，經濟發展較快，基建前景很大，而整個東南亞，乃至全球發展中國家，在未來幾十年都會陸續產生高鐵建設的需求。雅萬高鐵是這盤棋的第一步，中日都想下好。
「開始！」中國國家主席習近平和印尼總統佐科威同時下達指令，通過視訊連線，見證兩國合建的雅加達－萬隆高速鐵路（雅萬高鐵）試驗運行。11月16日印尼峇厘島G20峰會後，兩國領導舉行雙邊會談前，特地加入上述環節。
雅萬高鐵，連接首都雅加達和第四大城市萬隆，全長142公里，大概相當於北京到天津，或者台北到台中的距離；建成後運行時速將達到350公里，將兩地交通時間從3小時縮短為40多分鐘。
這條鐵路對中國和印尼都很特別。對中國而言，它是中國總包出口高鐵的第一單，可能為未來更多出口，設置標凖、提供經驗。在中文媒體語境中，高鐵被認為是中國當代四大發明之一（其他三個是移動支付、網購和共享單車），而且是具備出口能力且附加值最高的一項。
對於印尼而言，它是印尼乃至東南亞的第一條高鐵，連接爪哇島上兩個大城市，以期緩解困擾爪哇的擁堵問題，提高生產效率，促進區域發展更均衡。
這條鐵路也面臨爭議，比如預算超支、工程延期等，以及對於環境和社區的影響。《BBC中文》記者飛抵視訊連線的另一端——萬隆德卡魯爾高鐵站，然後一路向西抵達雅加達，深入了解這條鐵路。
萬隆：高鐵最東端，爪哇之巴黎
距離萬隆市中心十幾公里外就是德卡魯爾高鐵站，這是雅萬高鐵一期項目的四座車站之一，也是其最東端。
在一片農田之中，一個巨大建築在眼前徐徐展開，它的周圍稻田還未插秧，成群的鴨子在水田中覓食。恢弘的現代建築與傾頹的民房，對比鮮明。當地人說，這一片已經被萬隆市政府納入新區規劃，有些地塊被開發商買走，並插上牌子，宣示歸屬權。
鐵路橋已經架起，鐵軌筆直地延伸到遠方，每根鐵軌長達50公尺，全部從中國進口，抵達印尼時甚至改建港口設施，才能運抵施工現場。工程機械的聲音不斷傳來，佐科威上月視察高鐵項目時表示，目前項目已完成近90％，預計將於明年6月實現商業運營。
萬隆是印尼第四大城市，人口250萬左右，也是人口最多的西爪哇省首府。這裡群山環繞，地勢較高，氣候涼爽，風景宜人，被稱為「爪哇之巴黎」。當地人告訴我們，很多雅加達人周末和假期都會來，旅遊是當地重要的收入來源。
2008年印尼有建高鐵的打算，日本積極主動地推進前期研究和規劃，首先考量的就是連接萬隆和雅加達——因為兩城經濟和政治地位都較高，相距卻不太遠（140公里左右），這意味著更少投資，更高盈利能力。
日本在研究規劃階段很積極，不僅完成雅加達到萬隆的綜合研究，甚至進一步完成遠期方案的研究，從萬隆再往西近600公里，連接井裡、三寶壟、泗水，貫通爪哇全島。
日本在上世紀60年代就建成新幹線，在高鐵領域聲譽良好，對於拿下印尼項目又十分進取，開出優惠的融資條件，似乎勢在必得。
擁擠島嶼的高鐵雄心
印尼的地理環境很特別，主要國土分布在五個大島，但經濟和人口分布很不均勻。
萬隆所在的爪哇島，面積與英格蘭或中國安徽省差不多，只佔印尼的7％；但人口超過1.4億，佔全國一半左右；經濟產出甚至佔到近60％。而且爪哇島還很狹長。
這些因素疊加，使島上的貨運、客運，無比擁擠。
驅車向萬隆郊區開去，立刻感受到堵車之苦，不到20公里的路，開了一個半小時。
城裡城外，交通擁堵反而成了常態，由此催生出一種有趣的社會現象：有些非常繁忙的路口，周邊的一些居民自發每日指揮交通，疏通車流，路過的司機有的會打賞小費，竟然成了一種生計。
正因為如此，土生土長的萬隆人約吉．蘇普拉約吉博士（Yogi Suprayogi Sugandi） ，對於雅萬高鐵的開通十分欣喜。約吉是國立巴查查蘭大學的學者，研究方向是城市及社會發展。他騎著一輛通體磨砂黑的雅馬哈摩托車來到巴查查蘭校園與我們會合，因為「開車太堵」。
「高鐵的一端是萬隆，我很驕傲。」約吉回顧過去30年交通發展，對不少中國人來說似曾相識，「我還記得90年代，要去一趟雅加達要一天的時間，早上出發，天快黑了才能到；2000年左右，開通了高速公路，說是3個多小時就能到，但很難實現，因為總是堵車，要快5個小時；直到雅加達和萬隆之間的鐵路運行，才能保證在3小時抵達；新的高鐵能夠40分鐘就到，幾乎不敢想象。」
約吉認為，高鐵對於商業上的便利影響最大，早上8點坐上車，能趕上雅加達9點半開會，下班坐上車，能趕回萬隆吃晚飯。
確實如約吉所說，高鐵往往可以使兩個大城市之間，形成同城效應，緩解大城市病。世界銀行對中國高鐵的研究顯示，沿線商業生產力平均提高10％。
錢的問題
既使樂觀如約吉博士，也有他的擔心。
首先是票價問題，目前消息顯示，從萬隆到雅加達，票價大概在30萬印尼盾左右（140元人民幣；600元新台幣），這個價格對於當地人來說並不低。根據CEIC數據，印尼人2021年平均月收入為270萬印尼盾左右。一張車票超過月工資的十分之一。
約吉擔心，能坐得起車的是少數人，對旅客量和持續運營能力不甚樂觀。
不過，某種程度上，這也是印尼當初選擇中國方案而棄用日本方案的原因。
「日本七年努力化為泡影。」2015年9月，當日本得知印尼選擇中國方案後，《東洋經濟日報》如此評價。時任官房長官菅義偉的用語則是「極其遺憾」和「難以理解」。
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【跨域生態系系列專訪】顛覆傳統商戰舊思維，生態系共創轉型價值
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甫於松菸落幕的2022數位綠色雙轉型聯合成果展，獲得熱烈回響。當中的「商模轉型」論壇探討當代最夯的「跨域生態系」概念，並邀集已是台灣「基石者（Key-stone）」的明星企業們和大家近距離分享，促進腦力激盪火花，分享成功契機與關鍵法則。此刻正是迎來嶄新商業模式的大願景時代！
我們常聽到「跨域生態系」這個熱門關鍵詞，但對它的概念和做法相對陌生。其實這是全球各大影響力企業，包括Google、亞馬遜等都積極投入中的商業趨勢，不僅打破傳統商業策略裡的敵我分界，也強調跨域甚至同業彼此合作，以宏觀角度「化競爭為更大集體效益」。當企業們願意與各產業鏈中的相關夥伴攜手結盟，讓眾多菁英齊聚一堂，進一步開發新產品與新服務，比起單打獨鬥，凝聚起來的團隊優勢更加無可限量！
經由經濟部中小企業處、數位發展部數位產業署與財團法人資訊工業策進會等法人通力推動下，台灣在「跨域生態系」領域已有積極成果。除了在「數位國家創新經濟發展方案」上，引導不少中小企業跨業、跨域異業合作，以數位工具打造新商模之外；也藉由具高關注度的2022數位綠色雙轉型聯合成果展，在「商模轉型」專業論壇上邀請了三大知名亮點企業，分享轉型心路歷程與成功策略，難得的交流經驗吸引眾多專業人士共襄盛舉。
打破界線，三類型生態系跨域創新
「一個人走很快，但一群人走更遠！」擔任論壇主持人的台大智活賴宏誌策略長，一針見血點出「跨域生態系」的價值精神。他指出，「基石者（Key-stone）、互利共榮、善用創意、改變思維、自我調適」是成功生態系中的五大必要條件，對此特別力邀TMI臺灣創意工場的何明彥投資長，剖析如何超越這道產業界限，擁有正確思維來做到生態系商模轉型；也請三個成功案例的「基石者（Key-stone）」鈺統食品、愛上新鮮、盛發生物科技等企業代表，不藏私現場分享跨域合作故事。
三間企業恰好分別代表「中小企業跨域生態系」的三大類型：以「植物肉」概念風靡海內外、創新打造「植物基新食生態系」的鈺統食品，是由顧客需求出發，再尋求可互補業者的「價值核心型」；在疫情期間以全台最大的生鮮電商平台和大數據分析，協助眾多食品製造商撐過景氣寒冬的愛上新鮮，屬於擔任數位平台核心角色、連結產品服務與消費者的「平台型」；而擅長為剩餘林木廢料找到新生、打造綠色永續循環生態系，甚至延伸出人文和薪傳價值的盛發生物科技，則是由多種參與者組成、創造一個連貫解決系統的「解決方案型」，各有千秋。
以大帶小，創造商模邁向永續未來
「起初是澳洲的肉品廠找到我們，請鈺統代工植物肉，才開始想方設法來活用很古老的加工技術。」正所謂找到關鍵客戶能帶來創新轉型契機，在台灣已兩代接棒30年、擁有各項食安認證和潔淨標章的鈺統食品，旗下品牌「三機」在謝孟晃副總經理帶領下，不僅以植物肉顛覆傳統穀物加工廠、做出植物基新食共創生態體系，更採取減少碳足跡與友善環境策略，減少畜牧業成本也提供消費者更多元的選擇。
而締下疫情期間業績逆勢成長四倍的愛上新鮮，則於張佑承共同創辦人努力下，成為餐飲結合電商平台的共好典範。擅長以「大數據整合」和「輿情收集」鎖定下一個爆款商品，張佑承為國內眾多食品廠指引方向、品牌化增進產業鏈信心，帶來整體生態系新價值。「過去大家常把台灣優秀的食品商只當代工廠、供貨源來看待，我們認為那抹煞了這些企業的累積與努力。現在他們都是我們生態系中共同創業的夥伴，特別感謝資策會大力協助。」未來愛上新鮮也會嘗試做訂閱制等更多創新服務，和業界好朋友開展跨域多角經營。
另一方面，甫獲台灣十大傑出青年肯定、同時也是盛發生物科技領導人的陳偉誠創辦人，則是在傳產翻身闢出新路，以「生物炭」突破舊思維框架，甚至在海外馬來西亞等地成功複製這樣的林木廢料循環生態系。「我接棒家裡的炭業，發現在一年中只有中秋節業績最好，便決定透過不同產業和材料的結合，碰撞出全新市場。現在，高溫炭上面能種出植物、成為工藝品，我們的服務甚至延伸到食農教育、家具維修、除溼與寵物清潔等生活環保運用，達到完全零廢料循環！」此外，陳偉誠也用商標和專利去保護生態系中的共同夥伴，讓彼此走得更長遠。
無論是生產製造或提供解決方案，這些商模典範最終都講求讓關鍵客戶有更棒的體驗、風格甚至形成信仰，一步步往上推升。「我認為他們展現了跨域生態系中，企業在前端面對客戶需求、中間遇到數據處理運用、後端維持住供應鏈和夥伴關係，這三個場域和角色面向作了完美的示範。」何明彥投資長點評，「基石者(Key-stone)」企業營運負擔著更高的成本，但這三個案例不僅願意做更多解決方案的翻轉和測試，做原有與新有技術的拆解、堅守並分辨出品牌化的價值，更思考並注重大環境的永續循環及SDGS願景目標，醞釀出難能可貴的產業能量。
隨著2022數位綠色雙轉型聯合成果展「商模轉型」專業論壇火花迸現，如何在「基石者（Key-stone）」的打樁下，引進更多資源、引導並鼓勵更多中小企業，甚至吸引更多企業高階人士投入參與學習，是跨域生態系下一步的共同課題。在台灣日益增多的成功企業典範帶領下，開放式創新和多元跨域結盟可說勢在必行。
本文章內容由「推升中小企業跨域生態系價值共創計畫」提供，經關鍵評論網媒體集團編審。