烏克蘭能源設施嚴重受損數百萬人難熬寒冬，專家：俄羅斯入冬前設法削弱烏克蘭意志
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俄羅斯由赫爾松撤軍後，人們開始質疑俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）如何避免進一步失敗。波蘭媒體訪問軍事專家指出，俄羅斯除致力保護2014年占領的克里米亞之外，入冬前設法削弱烏克蘭民眾的意志也是軍事策略之一。
（中央社）世界衛生組織警告，烏克蘭輸電網路在俄羅斯連串攻擊中受到重創，今（2022）年冬天有數以百萬計烏克蘭人生命恐陷險境。烏國主要能源供應商執行長表示，許多人在未來數月恐得摸黑度日。
俄羅斯飛彈攻擊電網，至少數百萬烏克蘭人難熬寒冬
世界衛生組織（WHO）警告，由於烏克蘭的輸電網路在俄羅斯一連串攻擊中受到重創，今年冬天有數以百萬計烏克蘭人的生命陷入險境。
《法新社》報導，在氣溫驟降之際，莫斯科當局一直針對能源基礎設施發動飛彈攻擊，導致全國各地民宅斷電。WHO歐洲區主任克魯格（Hans Kluge）告訴記者，這種損害對烏克蘭衛生系統造成「破壞性影響」。
他警告：「今年冬天將攸關生死……危及烏克蘭數以百萬計人命。」他說，可能有多達300萬名烏克蘭人會離開家園尋找溫暖安全的庇護所。
烏克蘭能源設施一半受損，未來數月恐得摸黑度日
烏克蘭主要能源供應商的執行長說，至少到明（2023）年3月底以前，烏克蘭人很有可能必須在停電情況下生活。同時，政府開始讓赫爾松（Kherson）等地區的民眾免費撤至較安全地區。
基輔主要的民營能源供應商YASNO執行長科瓦連科（Sergei Kovalenko）說，工人趕著在冬季冷鋒來臨時完成修復工作。
科瓦連科在臉書發文說：「我希望每個人都能了解，在明年3月底以前，烏克蘭人很有可能必須在停電情況下摸黑度日。」
美國官員：俄羅斯在烏克蘭犯下系統性戰爭罪
美國國務院全球刑事司法辦公室無任所大使范莎克（Beth Van Schaack）表示，俄羅斯以系統性的方式謀殺、折磨和綁架烏克蘭人，俄國高級官員可能涉及戰爭罪。
《法新社》報導，無任所大使范莎克說，諸多證據顯示，伴隨俄國入侵烏克蘭而來的，「是俄軍在部署的每個地區犯下系統性戰爭罪。」
她告訴記者，烏克蘭光復地區顯示曾有針對平民的「蓄意、無差別及不成比例的」攻擊，虐待被抓的平民和戰俘，強制把兒童在內的烏克蘭公民送往俄國，以及行刑式的謀殺和性暴力。
俄自赫爾松撤軍下一步，專家：入冬前削弱烏克蘭意志
俄羅斯由赫爾松撤軍後，人們開始質疑俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）如何避免進一步失敗。波蘭媒體訪問軍事專家指出，俄羅斯除致力保護2014年占領的克里米亞之外，入冬前設法削弱烏克蘭民眾的意志也是軍事策略之一。
俄羅斯本月從烏克蘭南部重要城市赫爾松撤軍，令俄軍顏面掃地。波蘭線上媒體Wirtualna Polska訪問波蘭後備上校、Stratpoints基金會專家和軍事反情報局前副局長馬蒂西亞克（Maciej Matysiak）和波蘭將軍克拉澤夫斯基（Jarosław Kraszewski）等軍事專家，分析未來俄羅斯侵略烏克蘭的後續戰略。
馬蒂西亞克預測，俄羅斯軍事策略將把軍事行動的重點放在維護所贏得的東西上，也就是保護克里米亞。未來軍事發展是否會迫使普亭在頓巴斯（Donbas）或是克里米亞做選擇，也值得關注。
他強調，如果不考慮任何戰爭升級的因素，例如俄羅斯使用大規模殺傷性武器，俄羅斯仍會以破壞烏克蘭城市關鍵基礎建設的方式砲擊烏國領土。目的就是為了在入冬前，削弱烏克蘭人們的意志與士氣，破壞能源、供水等造成生活的困擾。
烏克蘭人今冬恐難熬，澤倫斯基再籲節約能源
《中央社》報導，俄軍在戰場連連受挫後，不斷以火箭攻擊烏克蘭發電設施。澤倫斯基在每晚發表的視訊談話中說：「俄羅斯恐怖分子的攻擊行動對我們能源系統的有計畫破壞十分嚴重，以致全體人民和公司行號都應謹慎，以重新分配全日用電量，請嘗試限制個人使用。」世衛組織表示，烏克蘭有數百家醫院和醫療設施缺乏可滿足大家基本需求的燃料和水電。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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