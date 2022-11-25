2022/11/25,
社會

《反滲透法》首例：共和黨主席周克琦發走路工、賄選資金疑似來自中國，3樁腳萬元交保

《反滲透法》首例：共和黨主席周克琦發走路工、賄選資金疑似來自中國，3樁腳萬元交保
Photo Credit: 中央社

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根據檢調掌握情資，掛名台北市莆仙同鄉會常務理事的潘進東等人，近年來經常組團赴中國福建省旅遊或朝拜，密集與官方交流後，疑似被福建省當地台辦盯上，不時提供協助，吸收他們幫忙對台宣傳。

檢調單位日前獲報，「第三勢力333政黨團結聯盟」、「共和黨」主席周克琦，涉嫌於9至10月間以發走路工、舉辦餐會等方式同黨市長及市議員候選人助選。檢方追查後發現，其中不法資金疑似來源於中國地區資助。檢調昨日傳喚提供資金的潘姓男子等3人到案說明，今天諭令潘男、蔡姓男子請回，朱姓男子1萬元交保。

綜合《上報》《中央社》報導，檢調接獲檢舉，台灣某政黨周姓黨主席涉嫌於今年9至10月間，以走路工或餐會方式，為特定台北市長候選人及台北市議員參選人買票，涉嫌違反《公職人員選舉罷免法》99條第1項等罪嫌。

11日他遭搜索約談後，被檢察官依違反《選罷法》被以10萬元交保候傳，但他一度拒保遭法院聲請羈押。經台北地方法院開庭後，裁定5萬元交保。潘男部分，檢方則諭令10萬元交保候傳，限制住居、出境、出海。

不過檢調在首波搜索、約談行動後，積極清查資金流向，並根據扣案的電磁資料循線向上追查，發現在首波行動中獲交保的潘姓男子，涉嫌居間提供來自中國的資金資助並指示某政黨進行選舉活動，受中國資助和委託，希望在這次九合一大選中贊助競選活動，本案賄選、競選資金疑與中國有關，涉犯《反滲透法》。因此調查再次啟動。

檢察官認為，潘姓男子等3人涉犯《反滲透法》第4條，「任何人不得受滲透來源之指示、委託或資助，為總統副總統選舉罷免法第43條或公職人員選舉罷免法第45條各款行為。」等罪嫌，昨天指揮調查局台北市調查處搜索4處，預計訊問潘男等3人，釐清資金流向與滲透來源。

《太報》報導，根據檢調掌握情資，掛名台北市莆仙同鄉會常務理事的潘進東等人，近年來經常組團赴中國福建省旅遊或朝拜，密集與官方交流後，疑似被福建省當地台辦盯上，不時提供協助，吸收他們幫忙對台宣傳。

《聯合報》報導，據調查，潘進東是台北市莆仙同鄉會常務理事、朱俊源則是該同鄉會理事，潘男疑接受中共數十萬元資助，今年10月間在松山區某中式餐廳舉辦餐會，蒐證資料顯示，當時共和黨台北市長參選人（唐新民）、台北市議員候選人也在場，席間潘男、朱男不僅要求與會人士支持共和黨參選人，活動結束後還發放現金。

《反滲透法》於2020年1月15日公布施行，此案是《反滲透法》施行以來，北檢首件以《反滲透法》為案由，向法院聲請搜索票獲准的案例。檢調昨天同步約談陸籍歸化的男子蔡少雄作證，還原餐會當天現場情況，訊後請回。

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責任編輯：李秉芳
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