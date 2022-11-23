蔣尚義加入鴻海任半導體策略長，直接向劉揚偉負責，拚車用半導體、電動車功率元件發展

蔣尚義加入鴻海，拚車用半導體、電動車功率元件發展

（中央社）鴻海22日下午宣布延聘曾兩度進出中芯國際的前台積電共同營運長蔣尚義，擔任鴻海半導體策略長，直接向董事長劉揚偉負責。整體觀察，加速鴻海在車用半導體、電動車用第三代半導體功率元件站穩根基，將是蔣尚義的首要之務。鴻海表示，借重蔣尚義豐富的半導體產業經驗，未來蔣尚義將提供鴻海集團在全球半導體布建策略及技術指導。

10月18日鴻海科技日上，蔣尚義受邀出席鴻海研究院HIT前瞻技術論壇，並參觀鴻海在第三代半導體以及鴻海研究院在低軌衛星通訊技術的布局成果，引起現場媒體一陣驚呼，並揣測鴻海與蔣尚義是否有進一步合作可能；答案22日下午揭曉，鴻海宣布延聘蔣尚義擔任鴻海半導體策略長。

鴻海表示，蔣尚義從1997年返台後，是台灣半導體發展從微米世代跨入奈米世代最重要的技術推手之一；在21世紀初，蔣尚義帶領的技術團隊奠定台灣科技產業技術領先基礎，被譽為台灣能維持半導體競爭優勢的關鍵人物。

蔣尚義於1968年畢業於國立台灣大學電機系，1970年取得美國普林斯頓大學電機碩士學位，1974年取得史丹佛大學電機博士學位。蔣尚義先後加入國際電話電報公司（ITT）、德州儀器（TI）、惠普（HP）、台積電（TSMC）等企業任職。

蔣尚義曾兩度進出中國晶圓代工廠中芯國際，他在今年3月接受美國「電腦歷史博物館」（CHM）口述歷史訪談，表示加入中芯是個錯誤決定，也是一生中做過愚蠢的事情之一。

蔣尚義自2013年從台積電二度退休後，在2016年擔任中芯獨立董事，並於2019年卸下中芯獨立董事職務後，轉往武漢弘芯擔任執行長；不久武漢弘芯爆發財務問題，蔣尚義在2020年底回鍋擔任中芯副董事長及執行董事，不到1年時間，他於2021年再度請辭，離開中芯。

如今，鴻海集團積極布局半導體，對高階人才需求孔急，加上美中科技貿易戰加劇、全球半導體供應鏈重組的敏感時刻，蔣尚義受邀出任鴻海半導體策略長，引起市場高度矚目。

產業人士向《中央社》記者分析，這代表蔣尚義認同鴻海在半導體領域的布局以及未來發展性。此外，鴻海也把重要的半導體人才留在台灣，持續發揮長才。

據了解，蔣尚義在鴻海集團中央擔任半導體策略長，主要負責策略技術面，至於鴻海集團半導體S事業群總經理陳偉銘仍是S事業群的主管，主要負責營運面。

鴻海董事長劉揚偉9月中旬曾指出，確保半導體供應安全穩定至關重要，建立和擴大車用半導體的競爭優勢，是鴻海布局半導體的重要任務；鴻海先前也透露，在半導體領域，集團發展自有車用關鍵IC量產、自有車用小IC涵蓋90%規格、車用小IC足量不缺料供應等3大方向。

展望明年半導體布局，劉揚偉日前在法人說明會中宣示，側重推動BOL（Build Operate and Localize，構建運營本地化）策略合作，並加速第三代半導體商用化。

由此可知，鴻海加速在車用半導體、電動車用第三代半導體產品站穩根基，將是蔣尚義出任鴻海半導體策略長的首要之務。

至於鴻海旗下工業富聯在7月轉投資中國新紫光集團，有意布局晶片設計領域，產業人士分析，新紫光集團已不包括長江存儲、武漢新芯等半導體廠，儘管蔣尚義在中國半導體產業擁有實際歷練，但他對中芯經驗已有定論，且對半導體技術比較有興趣，加入鴻海集團後，應該不會接觸轉投資項目。

鴻海拚先進封裝與異質整合，專家：蔣尚義是絕佳人選

（中央社）鴻海宣布延聘台積電前共同營運長蔣尚義擔任半導體策略長。產業專家認為，蔣尚義未來在鴻海長期半導體布局與集團發展將扮演關鍵角色，是擘劃未來先進封裝與異質整合發展藍圖的絕佳人選。

鴻海22日下午發布新聞稿，宣布延聘蔣尚義擔任鴻海半導體策略長，直接向鴻海董事長劉揚偉負責。鴻海表示，借重蔣尚義豐富的半導體產業經驗，未來蔣尚義將提供鴻海集團在全球半導體布建策略及技術指導。

工研院產科國際所研究總監楊瑞臨表示，鴻海集團代工業務遍及網通、資訊、電信及工業電腦等領域，是半導體的大買家；鴻海近年積極布局半導體領域，不追逐先進製程，先進封裝與異質整合才是未來發展重點。

楊瑞臨指出，先進封裝與異質整合未來將是串聯半導體元件與系統的關鍵，蘊藏龐大商機，因有許多規格與發展可能性，相關技術發展藍圖相當重要。

楊瑞臨說，蔣尚義過去在中芯等陸企服務期間，是驅動先進封裝發展的重要人物，他對相關生態系和技術發展有相當的掌握，是為鴻海擘劃未來先進封裝與異質整合發展藍圖的絕佳人選。

從蔣尚義直接對劉揚偉負責的位階安排來看，楊瑞臨研判，蔣尚義未來也可能扮演鴻海集團內部次集團整合的關鍵橋梁。

楊瑞臨表示，蔣尚義不僅要協助鴻海在先進封裝及異質整合方面進行技術路徑探索，擬定短中長期技術發展藍圖，推動技術落地，並尋求應用市場，力助鴻海集團爭取電動車、資料中心及網通領域先進封裝的話語權，對於鴻海集團長期發展將扮演關鍵角色。

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：朱家儀