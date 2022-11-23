歐盟設定天然氣價格上限275歐元，深陷民眾期待與市場機制兩難「效果恐怕有限」
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歐盟負責能源事務的執委席姆森（Kadri Simson）表示，對TTF價格設定上限是為了「保護我們的民眾和企業不被極端的價格飆升影響」，這項機制經過謹慎設計，希望既有效又能「避免危及供應安全和歐盟能源市場的運作」。也就是說，歐盟擔心將價格壓太低會買不到。
歐盟天然氣價格上限275歐元，限價方案最快2023年上路
（中央社）歐盟執委會今天（當地時間22日）提出對歐洲天然氣價格設定上限的具體方案，針對影響歐洲能源價格最重要的市場指標TTF天然氣期貨價格，設定上限為275歐元／兆瓦時，一旦連續2週超越上限歐盟就會拒絕接受。
政府干預能源市場價格以避免過度飆漲的議題，在歐盟機構與成員國間已討論數月，如今歐盟執委會終於提出「市場矯正機制」（Market Correction Mechanism）的具體方案。
這項機制只鎖定對歐洲能源價格最有影響力的荷蘭天然氣交易中心（Title Transfer Facility，TTF）設定價格天花板，一旦期貨價格連續2週超過275歐元／兆瓦（約合新台幣8802元），且現貨價格連續10個交易日超過液化天然氣（LNG）參考指標價差58歐元時，市場矯正機制就會啟動。
這個價格上限相較於21日TTF期貨價116歐元／兆瓦時，相對保守；與俄烏戰前價格多在100歐元／兆瓦時以下更是相距遙遠，對壓制歐洲能源價格效果恐怕有限，也未必能滿足歐盟民眾的期待。
歐盟負責能源事務的執委席姆森（Kadri Simson）表示，對TTF價格設定上限是為了「保護我們的民眾和企業不被極端的價格飆升影響」，這項機制經過謹慎設計，希望既有效又能「避免危及供應安全和歐盟能源市場的運作」。也就是說，歐盟擔心將價格壓太低會買不到。
執委會所謂的極端價格飆漲，是指TTF期貨價從8月19日突破250歐元／兆瓦時到8月26日達349.9歐元／兆瓦時的最高點，後來因歐盟國家節制需求、補滿庫存並分散供應來源才讓天然氣價格滑落。
根據執委會所附報告，8月的最高價「較過去10年平均價格漲了超過1000％」，如今即便價格已腰斬，對一般民眾仍是數倍於以往的重擔。
這個限價方案將在24日的歐盟能源部長會議中討論，一旦取得多數共識過關，最快將於明年1月1日落實，暫定實施1年，明年11月由執委會重新檢討。
摩爾多瓦面臨能源危機，西方再認捐協助渡冬
摩爾多瓦總統桑杜（Maia Sandu）21日警告說，她的國家今年冬季面臨「嚴重能源危機」。與此同時，有十多個國家，其中多數是西方國家，承諾要援助這個親歐盟的民主國家。
前蘇聯國家摩爾多瓦位處烏克蘭和羅馬尼亞之間。目前摩爾多瓦從俄羅斯進口的天然氣減少一半，進口的日常用電也枯竭。
桑杜在巴黎的捐助會議上告訴媒體說：「我們面臨嚴重的能源危機、經濟萎縮，及35％極高的通膨率，這是我們自1999年以來從未見過的水準。」
與許多前蘇聯國家一樣，東歐小國摩爾多瓦處於親俄和親西方的拉鋸背景下，桑杜政府親西方立場堅定。
在俄羅斯於2月入侵烏克蘭後不久，摩爾多瓦就申請加入歐盟，今天的捐助會議突顯西方國家亟欲將摩爾多瓦留在歐盟的軌道上，而不是留給莫斯科。
現年50歲、畢業於美國哈佛大學的桑杜表示，俄羅斯繼續對她的國家進行「混合戰」，包括削減能源和資助反政府抗議團體。摩爾多瓦擁有260萬人口。
她又說：「摩爾多瓦譴責戰爭、支持烏克蘭，選擇站在歐洲這一邊，而俄羅斯的上述行動，就是對摩爾多瓦的報復。」
在3月和7月兩次捐助摩爾多瓦的會議中，各國認捐近13億歐元，但摩爾多瓦政府估計還需額外11億歐元才能度過冬天。法國今天承諾再捐出1億歐元，而羅馬尼亞則提供3000萬歐元。
法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）告訴桑杜說，她的政府「令我們不得不欽佩」。
「自烏克蘭衝突開始以來，你們沒有退縮，你們沒有在壓力下退怯。」
新聞來源
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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文策院院長李明哲、林茲電子藝術節總監 Martin Honzik談未來內容發展關鍵字： 跨域共創 X 以人為本
我們想讓你知道的是
「林茲電子藝術節」是全球規模最大、歷史最悠久的電子藝術節，文策院以創意為核心的跨域共創，開啟了雙方近期的交流和合作。本次專訪文策院院長李明哲和林茲電子藝術節策展統籌暨總監 Martin Honzik，了解內容產業的未來發展可能。
文化內容策進院（文策院）以推動臺灣文化內容產業進步為使命，對科技的關注著重在內容結合科技帶來的產業未來性，今年舉辦「2022 TCCF 創意內容大會─未來內容展」邀請到眾多國際嘉賓共襄盛舉，包括奧地利林茲電子藝術節策展統籌暨總監 Martin Honzik 也特地親自來臺，並在主題沙龍中分享林茲電子藝術節的願景和展望。林茲電子藝術中心在過去40多年來致力探究社會、科技與藝術間的關係；文策院與林茲電子藝術中心分別關注產業發展與人文社會，彼此交流將產生怎樣的火花？
數位浪潮中的文化轉型，科技與文化的共生共榮
「一切都始於數位化。」Martin Honzik 談起林茲設立的初衷，他認為數位化是一種超越文化、國家藩籬，將人們連結在一起的新語言，在這個全球性巨大轉型革命中，「數位人文」觀念的建立刻不容緩。「科技是人的發明，而非神的造物。科技之所以被創造，是為人類服務、連結我們自身。」而「數位人文」是林茲的現階段的使命，幫助人們在數位浪潮中找到自我意識，讓每個人是出於自我意願使用科技，而非強迫自己去適應新科技。
林茲對科技的關注並非科技本身，而是「科技可以如何為人們服務」，對此，文策院院長李明哲也分析，文化與科技的結合是一種必然，其中更包含眾多複雜的型態，例如：產製規格的升級、展現型態的不同、跨域創意合作……等。他表示：「文化內容產業若能因應未來趨勢提早佈局，不僅能在5G、Big Data、AI、XR 等一波又一波文化結合科技的浪潮中站穩腳步，更能趁勢崛起，讓臺灣跨域共創能力在國際間發光發熱。」
臺灣與世界的對話：文策院與林茲開啟共創合作
「林茲是科技藝術領域非常重要的展會，我們希望臺灣的創作、科技藝術或文化科技可以繼續向前邁進，被更多國際平台看到。」李明哲院長表示，臺灣創作者向來是林茲電子藝術節的常客，尤其近期文策院與林茲的交流更加密切。
如今年2022林茲電子藝術節，臺灣除了延續與林茲電子藝術中心的合作之外，文策院還與林茲電子藝術中心首度合辦臺灣專場展演，由林茲電子藝術中心策劃，邀請具國際視野且有拓展潛力的臺灣作品進行專場展演。其中《百岳計畫》由FAB DAO 發起，以區塊鏈去中心化的社群共治特性概念出發，讓持有者擁有決定權選擇這筆資金如何使用，資金在扣除藝術家的創作費後，留到公共的經費池投入臺灣公益項目，為社會帶來兩大影響：第一、NFT成為新型態的捐款收據，讓參與者「捐款即收藏」 ; 第二、更民主化地使用公共預算，達到Web3.0自治精神，科技結合人文關懷的新型態內容與林茲「數位人文為本」的願景相契合，獲得林茲策展方評價為「未來的社會行動方案」，為社會永續發展帶來貢獻。
Martin Honzik 走遍全球擔任各大獎項評審，看過各種不同文化藝術作品，擁有豐富經驗的他表示：「我認為臺灣人在新媒體領域的創作正受國際矚目。」他認為臺灣創作者身處於自由環境與複雜地緣政治壓力中，這種矛盾的處境交織出獨特的創作風格，從中更顯露出堅定的文化認同，這些作品以全新的面貌豐富林茲的世界。他毫不吝嗇地表達了自己對臺灣作品的偏好：「如果把10個作品放在我面前，我想我一定能正確選出來自臺灣的作品！」
「多邊形」國際合作，開創未來內容產業的永續生態
李明哲院長進一步分析，未來的產業將由過去單純的垂直分工，走向更複雜的多角度合作模式，尤其文策院一直致力推動「以創意為核心的跨域共創」，今年他在前往參加林茲電子藝術節的過程中也看到了相同的理念。例如：歐盟計畫「S+T+ARTS Prize」，該獎項的評選標準是作品具有「藝術性的探索」和「有創意的跨域合作」兩大特質。李明哲院長說明：「這個獎項的目的，是希望鼓勵運用創意為社會和經濟做出貢獻的藝術科技創作，而非支持個別藝術家。這也是文策院所專注的重點之一，文策院在成立之初，就致力於鼓勵文化與跨領域、跨地域的合作，唯有不同角色觀點的加入才能促成產業的永續發展。」
而闊別10年再度來訪臺灣，Martin Honzik對於未來內容展最驚艷的，是打破框架與藩籬、搭建橋樑，銜接不同跨域合作的願景，「不只個人，產業同樣也需要在數位轉型的洪流中同步調適。」Martin Honzik 說：「基於這樣的概念基礎，我們和文策院將一同找到下一步，建立可持續性、堅實的夥伴關係，以發展永續性的內容。」
展望未來的國際合作方向，李明哲院長強調：「我們與國際組織並非只是單邊或雙向的合作。而是透過彼此的資源網絡延伸，形成『多邊形合作』，以參與國際展會來說，不只是把臺灣的作品帶出去，而是期待整個內容產業的每個角色都有國際合作的機會，相同地也把國際上不同領域的合作資源、人脈網絡帶回臺灣。透過跨越國界的共創交流，一步步推動臺灣產業的前進。」