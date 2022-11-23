歐盟設定天然氣價格上限275歐元，深陷民眾期待與市場機制兩難「效果恐怕有限」

歐盟天然氣價格上限275歐元，限價方案最快2023年上路

（中央社）歐盟執委會今天（當地時間22日）提出對歐洲天然氣價格設定上限的具體方案，針對影響歐洲能源價格最重要的市場指標TTF天然氣期貨價格，設定上限為275歐元／兆瓦時，一旦連續2週超越上限歐盟就會拒絕接受。

政府干預能源市場價格以避免過度飆漲的議題，在歐盟機構與成員國間已討論數月，如今歐盟執委會終於提出「市場矯正機制」（Market Correction Mechanism）的具體方案。

這項機制只鎖定對歐洲能源價格最有影響力的荷蘭天然氣交易中心（Title Transfer Facility，TTF）設定價格天花板，一旦期貨價格連續2週超過275歐元／兆瓦（約合新台幣8802元），且現貨價格連續10個交易日超過液化天然氣（LNG）參考指標價差58歐元時，市場矯正機制就會啟動。

這個價格上限相較於21日TTF期貨價116歐元／兆瓦時，相對保守；與俄烏戰前價格多在100歐元／兆瓦時以下更是相距遙遠，對壓制歐洲能源價格效果恐怕有限，也未必能滿足歐盟民眾的期待。

歐盟負責能源事務的執委席姆森（Kadri Simson）表示，對TTF價格設定上限是為了「保護我們的民眾和企業不被極端的價格飆升影響」，這項機制經過謹慎設計，希望既有效又能「避免危及供應安全和歐盟能源市場的運作」。也就是說，歐盟擔心將價格壓太低會買不到。

執委會所謂的極端價格飆漲，是指TTF期貨價從8月19日突破250歐元／兆瓦時到8月26日達349.9歐元／兆瓦時的最高點，後來因歐盟國家節制需求、補滿庫存並分散供應來源才讓天然氣價格滑落。

根據執委會所附報告，8月的最高價「較過去10年平均價格漲了超過1000％」，如今即便價格已腰斬，對一般民眾仍是數倍於以往的重擔。

這個限價方案將在24日的歐盟能源部長會議中討論，一旦取得多數共識過關，最快將於明年1月1日落實，暫定實施1年，明年11月由執委會重新檢討。

摩爾多瓦面臨能源危機，西方再認捐協助渡冬

摩爾多瓦總統桑杜（Maia Sandu）21日警告說，她的國家今年冬季面臨「嚴重能源危機」。與此同時，有十多個國家，其中多數是西方國家，承諾要援助這個親歐盟的民主國家。

前蘇聯國家摩爾多瓦位處烏克蘭和羅馬尼亞之間。目前摩爾多瓦從俄羅斯進口的天然氣減少一半，進口的日常用電也枯竭。

桑杜在巴黎的捐助會議上告訴媒體說：「我們面臨嚴重的能源危機、經濟萎縮，及35％極高的通膨率，這是我們自1999年以來從未見過的水準。」

與許多前蘇聯國家一樣，東歐小國摩爾多瓦處於親俄和親西方的拉鋸背景下，桑杜政府親西方立場堅定。

在俄羅斯於2月入侵烏克蘭後不久，摩爾多瓦就申請加入歐盟，今天的捐助會議突顯西方國家亟欲將摩爾多瓦留在歐盟的軌道上，而不是留給莫斯科。

現年50歲、畢業於美國哈佛大學的桑杜表示，俄羅斯繼續對她的國家進行「混合戰」，包括削減能源和資助反政府抗議團體。摩爾多瓦擁有260萬人口。

她又說：「摩爾多瓦譴責戰爭、支持烏克蘭，選擇站在歐洲這一邊，而俄羅斯的上述行動，就是對摩爾多瓦的報復。」

在3月和7月兩次捐助摩爾多瓦的會議中，各國認捐近13億歐元，但摩爾多瓦政府估計還需額外11億歐元才能度過冬天。法國今天承諾再捐出1億歐元，而羅馬尼亞則提供3000萬歐元。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）告訴桑杜說，她的政府「令我們不得不欽佩」。

「自烏克蘭衝突開始以來，你們沒有退縮，你們沒有在壓力下退怯。」

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航