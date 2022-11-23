2022/11/23,
中國

二十大後習家軍全面掌權，專家分析：新派系將崛起，中共權力分配邁入第五階段

二十大後習家軍全面掌權，專家分析：新派系將崛起，中共權力分配邁入第五階段
Photo Credit: Reuters / 達志影像

我們想讓你知道的是

吳國光表示，習頻繁的、高烈度的、非常廣泛的在黨內進行政治清洗，觀察到如毛時代每次黨代會前的政治戲碼。十九大觀察的是習能否組成一個合意的政治局班子，而二十大則是習能否組成合意的常委班子。「但我們都低估了習近平的主導能力，（習近平）把李、汪都逼退了。」

二十大後習家軍全面掌權，吳國光：新派系將崛起

（中央社）中共二十大後，習家軍全面掌控高層領導。學者吳國光預判，習家軍內部會出現高度分化，新派系會迅速崛起，這也是中共總書記習近平願意看到的，因為內部要有所制衡。

中共二十大結束後，各界持續關注與分析二十大後中共內部的權力分配以及後續影響。

國立清華大學當代中國研究中心22日舉行的「權力劇場的裡外前後：透視中共二十大」座談會以線上方式舉行，由美國史丹佛大學中國經濟與制度研究中心高級研究員吳國光主講。

吳國光指出，習家軍是與習近平在生活當中各種不同關聯者組成的隊伍，包含來自紅二代的家庭關聯、陝西下鄉、福建、浙江、上海等舊部，習家軍的隊伍十分壯大，但一個壯大的隊伍將會分化，「這是發展趨勢」。

吳國光表示，隨著習近平把前中共領導人江澤民、胡錦濤的派系趕盡殺絕、邊緣化，習家軍內部會出現高度分化。

他認為，這是習近平願意看到的，因為他需要內部互相有所制衡。現在習家軍裡的人正在拓展影響力，等到李強入主國務院後也會組建一批能幫他做事的人。

吳國光並以國務院為例指出，李強來自浙江、何立峰來自福建、丁薛祥來自上海，三人互不相干，各有對習的單獨管道與聯繫，也各有自身的隊伍與人馬。例如，現傳言許多何立峰的人馬將上位。

吳國光表示，習近平不會意願看到國務院都是李強的人馬，他想維持最終裁判者，讓他們互相監督、向他報告。

他預判，在未來5年，中共高層幹部會加快年輕化，習家軍的各家會爭相拉拔自身人馬，習之下新的派系會迅速崛起。隨著習任期可能的第4、5、6任，為了習之後的權力再分配，各個派系將相互競爭。

分析：中共權力分配邁入第五階段，如重返毛的時代

（中央社）美國史丹佛大學中國經濟與制度研究中心高級研究員吳國光表示，中共二十大顯示中共的權力分配邁入「第五個階段」，走回如毛澤東時代的權力掌控。

現今每五年舉行一次的中共黨代會，是中共政治權力進行分配的重要場域。吳國光是《權力的劇場：中共黨代會的制度運作》的作者，這本書揭示中共黨代會如何運作。他22日以線上方式主講題為「權力劇場的裡外前後：透視中共二十大」座談會。

吳國光指出，中共黨的全國代表大會本身沒辦法做權力再分配，它只是對高層在黨代會招開前制定好的權力再分配的「方案」上蓋上圖章。他形容，這是已經排好的戲，一切安排妥當，只是需要幾千名代表舉手投票，把圖章集體蓋上去。

然而，外界總難窺探到黨代會前權力再分配如何產生，吳國光說，這些與會的代表可能也無法看到，因為這只在小圈子內進行，誰能參與權力分配外界無法知道。

只是，中共如何讓權力分配的方案，最後能讓幾千人的代表大會接受？吳國光分析，這涉及到制度的操控，並將中共黨代會的歷史分為「五個階段」。

吳國光表示，第一階段是中共1921年成立後召開的第一次全國代表大會，到1928年第六次全國代表大會。當時的過程簡單，黨綱、領導人均由蘇聯共產國際制定。

第二階段是中共前領導人毛澤東掌握權力的過程。1945年的七大，樹立毛在共產黨至高無上的領袖地位，直到他於1976年去世。毛獨自掌權，並發展出一套讓代表接受在任領導人制定的權力分配的方案。

第三階段始於1980年代，歷經十一大變革時期，以及1982年中共十二大、1987年十三大。吳國光指出，當時的中共黨魁胡耀邦與趙紫陽都想推黨代會的代表在政治上擁有自主性，這也使得2次代表大會產生「政治上的意外」。

他指出，這個「意外」是高層決定好的權力分配方案，在總體上被代表接受，但是出現個別人選卻被代表否決的狀況。

在這段期間的政改方案提出有限的競爭選舉，中共稱之為「差額選舉」。13大在黨代會執行時，出現本來已內選為中央政治局委員的人，落選中央委員。這是個特殊階段，黨代會的代表有政治自主性、自主意識提高，有表達自主性的機會。

第四階段是天安門事件爆發後，歷經十四大到十八大。吳國光指出，這個階段雖沒有取消「差額選舉」，但發展新的辦法讓「差額選舉」不再具有功能。

他舉例，比如提15人競爭9個位子，但內定的9個人總是有辦法、能保證當選。

吳國光接著指出，2018年中共19大後則邁入了第五個階段，新的階段在浮現，即回到1980年代之前，黨代會實質接受黨的繼任、在任高層所制定的權力分配計畫。

他說，中共二十大前，習近平修憲、以反腐進行政治清洗，也掌握了公安、槍桿子，而高層的政治菁英對黨的依賴非常深。

他表示，習頻繁的、高烈度的、非常廣泛的在黨內進行政治清洗，觀察到如毛時代每次黨代會前的政治戲碼。「中共二十大後的制度演化是，習近平延續黨代會歷史演變的第四期向第三期反攻倒算，回到第二期毛時期。」

吳國光指出，十九大觀察的是習能否組成一個合意的政治局班子，而二十大則是習能否組成合意的常委班子。「但我們都低估了習近平的主導能力，（習近平）把李、汪都逼退了。」

他也提及，接班更替問題在每一屆的黨代會都提高到相當的高度，毛從退到二線就有交班計畫，1990年代接班並開始制度化。但現在習近平可能不只要做第三任期，可能還會更久，二十大未把接班問題提上來。

習近平強化對經濟掌控，吳國光：追隨陳雲鳥籠制

（中央社）學者吳國光此前撰文表示，二十大事實上宣布了「以經濟建設為中心」的治國方針結束了。他22日進一步指出，中共總書記習近平可能會願意追隨陳雲的「鳥籠經濟」。


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。