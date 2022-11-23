陸軍上校向德恩涉收賄簽署「效忠中共誓約書」，國防部祭停職，檢調起訴求刑12年
我們想讓你知道的是
起訴指出，向德恩更為貪圖升遷應邀簽署「本人向德恩在此宣誓，本人支持兩岸和平統一，未來也會在自己的工作崗位上盡力為祖國為組織效力，早日完成和平統一神聖光榮使命」的投降承諾書。身著軍常服的向德恩簽署投降承諾書後，不但與邵維強手持投降承諾書合照，更讓對方帶著文件前往廈門請款，總計收賄共56萬元。
上校簽投降承諾書遭求刑12年，國防部祭停職：凸顯中共對台嚴峻威脅
（中央社）國防部昨（22）日表示，政戰局協同國安單位調查中共在台發展組織，循線查獲上校向德恩涉嫌觸犯國安法及《貪污治罪條例案》，目前已進入司法程序，將持續配合檢調偵辦，此案凸顯中共對台滲透已成嚴峻威脅。
軍方人士告訴《中央社》記者，向德恩目前已遭停職，據《陸海空軍軍官士官服役條例》，後續若遭法院依貪污治罪條例、國安法、國家機密保護法、國家情報工作法等判刑確定，且未被宣告緩刑，將被汰除且無法領取退休俸；另外，針對疑有其他軍官涉入，國防部及檢調目前正在清查中。
陸軍步訓部上校主任向德恩涉遭退休軍官邵維強吸收，自民國108年以每月新台幣4萬元收賄達56萬元，甚至簽下向中共投降承諾書並穿軍服合影，檢調昨天依貪污等罪將他起訴，求刑12年。
《中央社》報導，起訴指出，遭中共勢力吸收的49歲退休軍官邵維強因民國100年間參加向德恩跟尤姓前妻婚宴結識2人，但在107年得知向德恩因離婚心情低落萌生退伍念頭時，即假藉關心之意，勸說他不要退伍，且可透過人脈逐步升遷計畫吸收他成為共諜。
向德恩更為貪圖升遷應邀簽署「本人向德恩在此宣誓，本人支持兩岸和平統一，未來也會在自己的工作崗位上盡力為祖國為組織效力，早日完成和平統一神聖光榮使命」的投降承諾書。身著軍常服的向德恩簽署投降承諾書後，不但與邵維強手持投降承諾書合照，更讓對方帶著文件前往廈門請款，總計收賄共56萬元。
國防部昨天發布新聞稿指出，目前全案已進入司法偵審程序，此案凸顯中共對台滲透吸收、蒐情竊密，對台灣已形成嚴峻威脅；國軍近年除持續落實保防教育，深化官兵安全警覺，也針對內部具違常徵候人員，實施深度考核，已發揮機先防處之效。
國防部強調，未來將持續強化官兵反情報教育，深化安全調查工作，並與國安單位密切協作，以發揮保防能量，共同反制中共滲透蒐情。
共諜邵維強案，調查局：絕大部分軍官拒絕利誘
（中央社）陸軍上校向德恩涉收賄並簽署效忠中共誓約書，昨天遭雄檢起訴，居間行賄的邵維強也曝光。調查局表示，邵維強曾接觸多名軍官，除向德恩外，絕大部分軍官都拒絕利誘。
調查局晚間發布新聞稿針對邵維強案說明，表示蒐證確實發現多名軍官多年前曾遭邵維強接觸，除向德恩外，絕大部分軍官均秉持國家大義與軍人節操，對邵維強利誘嚴詞拒絕，並配合調查局偵辦作為。
調查局指出，包括邵維強、向德恩、向德恩的尤姓前妻手機均送資通安全處實驗室數位鑑識，取得重要數位證據，並移送檢察官偵處。
調查局表示，將持續針對境外敵對勢力及在台內應組織成員加強偵處並防制滲透，以發掘、偵辦重大危害國家安全案件，維護國家安全、保障民主自由。
高雄地檢署昨天起訴指出，陸軍步兵訓練指揮部作戰研究發展室上校主任研究官向德恩在擔任陸軍裝甲第564旅上校副旅長時遭邵維強吸收，共收賄新台幣56萬元，更簽署效忠中共誓約書並穿軍服合影，涉犯《貪污治罪條例》的違背職務收受賄賂罪嫌，求刑12年。
另一方面，居間行賄的邵維強曾任金門記者，涉案部分已由金門地檢署於10月7日偵結，以違反國家安全法、銀行法、貪污治罪條例等罪嫌向福建金門地方法院提起公訴。
法界人士分析：以收賄罪起訴合情合理
《中央社》報導，一名曾承辦國安案件的法界人士分析，向德恩是軍人，也是公務員的一種，捍衛國家是軍人職務，向德恩許諾將來發生戰爭將為中共效力，違背帶領軍隊作戰抵禦敵人的任務，當然是違背職務行為，更何況有收受金錢賄賂的對價，以收賄罪起訴合情合理也合法。
法界人士也指出，媒體雖以投降承諾書報導此案，但細看誓約書內容僅是許諾未來若發生戰爭即效忠中共，此舉在民眾眼中或許就是投降、投敵，但僅屬抽象概念，仍需有具體事證證明，否則以現階段的證據判斷，實在難以追訴投降、投敵的刑事責任。
新聞來源
- 陸軍上校向德恩穿軍服簽投降承諾書投共 雄檢求刑12年（中央社）
- 上校簽投降承諾書 國防部祭停職：凸顯中共對台嚴峻威脅（中央社）
- 共諜邵維強案 調查局：絕大部分軍官拒絕利誘（中央社）
- 陸軍上校向德恩收錢簽投共誓約書 法界：收賄罪已屬最嚴厲（中央社）
延伸閱讀
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
Tags：
感受大高雄的新藝術生活方式：「世界百大名畫大展」，義享時尚廣場開展中
我們想讓你知道的是
豐富又多元的文化以及藝術活動，用親民、高娛樂性的呈現方式，義享時尚廣場的每一步，都是為了實踐「時尚、生活、人文、藝術」的精神，希望藝術不僅僅侷限在美術館中，而是能用更自然的方式走入你我的生活裡。
「美是到處都有的。對於我們的眼睛，不是缺少美，而是缺少發現。」——法國雕塑家，羅丹
藝術在人類誕生的千年歲月之中，扮演了舉足輕重的地位。因為有藝術，人類得以跳脫日常，在更高的層次抒發所見所感。以畫作來說，從遠古的洞穴壁畫，到為宗教服務的教堂畫作，再到現近代的抽象派、立體派、超現實主義⋯⋯，在不同的年代，不同的流派反映了當時的社會狀態、審美立場，也帶給我們不一樣的感受。
在生活中，感受藝術帶來的悸動
座落在高雄市鼓山區的義享時尚廣場，以「時尚、生活、人文、藝術」作為經營的核心精神，展現出完全不同於傳統購物商場的創新思維和特質。「我們把藝術和文化，透過不同的載體和主題呈現，因為我們真正想做的，是一個貼近民眾、走入生活的藝術中心。」義享時尚廣場行銷部高宜伶經理分享道。其實早在開幕之前，義享時尚廣場就透過全台首座可呈現裸視3D的LED螢幕，以「四季」為主題播放著不同氣氛的藝術畫作，成為在地最有藝術感的一片風景。去年（2021年）為了推廣並鼓勵全民防疫，更推出戴上口罩的「獨眼巨人」，逼真效果在全台掀起熱烈討論。
「我們想推廣的展覽，是貼近民眾生活、真正寓教於樂，適合各個年齡層一起來觀賞的藝術展覽。因為藝術就是生活，生活就是藝術。」翡冷翠文創的鄭清煌總經理，和義享時尚廣場有著不謀而合的理念，因此共同促成了這次「世界百大名畫大展」的展出。擁有超過20年的策展經驗，每次展出總是收穫熱烈迴響的翡冷翠文創，大約10年前引進了「會動的清明上河圖」來台展出之後，對於如何讓藝術與民眾更親近，有了全新的想法。「我們透過這些展覽想告訴大家的是，其實藝術真的沒有距離我們那麼遠。幾百年前的文藝復興時期也好，近現代的印象主義也好，那些藝術家透過畫作所展示的，都是反應了當時社會的需求，以及他們對生活、生命的觀察和體悟。每一個人都有權利去看、去感受。」鄭總經理表示。
目不暇給，600年經典畫作的完整呈現
「世界百大名畫大展」穿越六百年的時空，搜羅一百幅世界知名畫作，以「虛實整合、動靜搭配」的方式，帶來全台最大規模的沉浸式藝術體驗。這次展覽分為三大展區，包括「永恆經典．歷史長廊」、「人文樂章．文藝復興」、「黃金印象．經典藝廊」。在「永恆經典．歷史長廊」中，觀眾可以一口氣看到百幅經典畫作，從文藝復興時期開始，到新藝術／現代主義時期一字排開。每個時期的藝術重點和特色，透過這些畫作清楚呈現眼前。
「我們也設計了QR Code，觀展民眾掃描之後就可以看到更多關於該作品的資訊。再搭配我們正在開發、預計12月要上線的語音導覽，幫助大家更容易吸收這些名畫的典故。」在這個展區中，鄭總經理特別推薦單獨展出的《蒙娜麗莎的微笑》。「我們展出這幅畫的方式，跟羅浮宮一模一樣，讓你不用去羅浮宮，就能擁有同樣的視覺感受。」一直希望能夠「讓藝術就在身邊」的鄭總經理，除了重現羅浮宮的設計之外，更邀請義大利團隊精心設計了氣勢磅礡的沉浸式影片，利用最先進的4K投影技術，伴隨著特別譜寫的樂曲，在「人文樂章．文藝復興」展區中呈現，就是要讓觀眾彷彿走進畫作所在的時空。當米開朗基羅的傳世巨作《創世紀》出現在影片中時，觀眾也像是身處在義大利的西斯汀教堂，感受到那股莊嚴的神性，以及藝術的震撼。
說到科技，在「黃金印象．經典藝廊」這個展區中，科技更是被巧妙地利用。鄭總經理說：「我們用高仿真原寸噴繪技術，搭配高解析度的LCD液晶顯示器，重現了畫作中的細節，環境的亮部、暗部，人物的表情、姿態，所有的細節，零距離的讓觀眾清楚看見。」在這裡，鄭總經理邀請觀眾細細觀賞維梅爾的畫，因為代表作為《戴珍珠耳環的少女》的維梅爾，一生所有的畫作被世界上許多不同的美術館所收藏。「真的沒有任何一個地方，能夠讓你同時看到這麼多維梅爾的畫作。」穿梭時光洪流、打破距離限制，「世界百大名畫大展」就是這樣一個令人著迷、佩服，值得一看再看的展覽。
打造無所不在、俯拾皆是的藝術環境
「在開展前，我們特別於首次週年慶提供會員購物滿3000元即可獲得『世界百大名畫大展』門票活動，當時我們就注意到，有民眾在獲得免費門票之後，也願意購買門票邀約家人、朋友一起來觀看；也有不少顧客在商場假日舉辦的藝術講座後，對於藝術更加了解後，再度二刷、三刷的欣賞展覽，可見這次展覽的魅力真的很強。」高經理更進一步分享，推廣藝術不遺餘力的義享時尚廣場，於全館進行藝術策展，包含與高雄鄰近國小聯手打造位於4F的藝術長廊——「兒童享樂繪畫特展」，蒐集了許多小朋友心中不同樣貌的快樂時刻，展出了一個充滿童趣的美好世界。也與高雄藝術教室合作於6F展出以寵物主題的兒童藝術創品展，此外再加上全台瘋迷的手作毯特展也將於3F展示，搭配假日舉辦各式手作教室，想必又要掀起一波好評熱潮。
豐富又多元的文化以及藝術活動，親民、高娛樂性的呈現方式，義享時尚廣場的每一步，都是為了實踐「時尚、生活、人文、藝術」的經營精神。再加上串聯高雄美術館的高雄輕軌「愛河之心站」就在旁邊，更讓義享時尚廣場正式進入美術館生活圈的範圍。「因為我們希望藝術展演的形式不僅僅於美術館中，而是能以貼近消費者自然的方式來體驗藝術，或許是在你家旁邊、或許是在社區裡面出現。來逛商場、吃美食之餘，還能欣賞藝術作品。這就是國外盛行的生活藝術。」高經理誠摯地邀請大家能有機會來到義享時尚廣場，一起感受藝術的生活，生活的藝術。
感受藝術全台一起來，關鍵評論網加碼再提供讀者專屬購票連結，點選連結購票，在展場內拍照並於Facebook打卡，還可以在售票處兌換『百大名畫口罩』乙盒（限量）。