2022/11/23,
軍事

陸軍上校向德恩涉收賄簽署「效忠中共誓約書」，國防部祭停職，檢調起訴求刑12年

陸軍上校向德恩涉收賄簽署「效忠中共誓約書」，國防部祭停職，檢調起訴求刑12年
陸軍步訓部上校主任向德恩（右）涉遭退休軍官邵維強（左）吸收，甚至簽署向中共投降承諾書並穿軍服合影。Photo Credit: 中央社 via 讀者提供

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起訴指出，向德恩更為貪圖升遷應邀簽署「本人向德恩在此宣誓，本人支持兩岸和平統一，未來也會在自己的工作崗位上盡力為祖國為組織效力，早日完成和平統一神聖光榮使命」的投降承諾書。身著軍常服的向德恩簽署投降承諾書後，不但與邵維強手持投降承諾書合照，更讓對方帶著文件前往廈門請款，總計收賄共56萬元。

上校簽投降承諾書遭求刑12年，國防部祭停職：凸顯中共對台嚴峻威脅

（中央社）國防部昨（22）日表示，政戰局協同國安單位調查中共在台發展組織，循線查獲上校向德恩涉嫌觸犯國安法及《貪污治罪條例案》，目前已進入司法程序，將持續配合檢調偵辦，此案凸顯中共對台滲透已成嚴峻威脅。

軍方人士告訴《中央社》記者，向德恩目前已遭停職，據《陸海空軍軍官士官服役條例》，後續若遭法院依貪污治罪條例、國安法、國家機密保護法、國家情報工作法等判刑確定，且未被宣告緩刑，將被汰除且無法領取退休俸；另外，針對疑有其他軍官涉入，國防部及檢調目前正在清查中。

陸軍步訓部上校主任向德恩涉遭退休軍官邵維強吸收，自民國108年以每月新台幣4萬元收賄達56萬元，甚至簽下向中共投降承諾書並穿軍服合影，檢調昨天依貪污等罪將他起訴，求刑12年。

《中央社》報導，起訴指出，遭中共勢力吸收的49歲退休軍官邵維強因民國100年間參加向德恩跟尤姓前妻婚宴結識2人，但在107年得知向德恩因離婚心情低落萌生退伍念頭時，即假藉關心之意，勸說他不要退伍，且可透過人脈逐步升遷計畫吸收他成為共諜。

向德恩更為貪圖升遷應邀簽署「本人向德恩在此宣誓，本人支持兩岸和平統一，未來也會在自己的工作崗位上盡力為祖國為組織效力，早日完成和平統一神聖光榮使命」的投降承諾書。身著軍常服的向德恩簽署投降承諾書後，不但與邵維強手持投降承諾書合照，更讓對方帶著文件前往廈門請款，總計收賄共56萬元。

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Photo Credit: 中央社 via 讀者提供
陸軍步訓部上校主任向德恩（右）涉遭退休軍官邵維強（左）吸收，甚至簽署向中共投降承諾書並穿軍服合影。
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Photo Credit: 中央社 via 讀者提供
陸軍步訓部上校主任向德恩涉遭退休軍官邵維強吸收，自民國108年以每月4萬元收賄達56萬元，甚至簽署向中共投降承諾書，檢調22日依貪污等罪將他起訴，求刑12年。

國防部昨天發布新聞稿指出，目前全案已進入司法偵審程序，此案凸顯中共對台滲透吸收、蒐情竊密，對台灣已形成嚴峻威脅；國軍近年除持續落實保防教育，深化官兵安全警覺，也針對內部具違常徵候人員，實施深度考核，已發揮機先防處之效。

國防部強調，未來將持續強化官兵反情報教育，深化安全調查工作，並與國安單位密切協作，以發揮保防能量，共同反制中共滲透蒐情。

共諜邵維強案，調查局：絕大部分軍官拒絕利誘

（中央社）陸軍上校向德恩涉收賄並簽署效忠中共誓約書，昨天遭雄檢起訴，居間行賄的邵維強也曝光。調查局表示，邵維強曾接觸多名軍官，除向德恩外，絕大部分軍官都拒絕利誘。

調查局晚間發布新聞稿針對邵維強案說明，表示蒐證確實發現多名軍官多年前曾遭邵維強接觸，除向德恩外，絕大部分軍官均秉持國家大義與軍人節操，對邵維強利誘嚴詞拒絕，並配合調查局偵辦作為。

調查局指出，包括邵維強、向德恩、向德恩的尤姓前妻手機均送資通安全處實驗室數位鑑識，取得重要數位證據，並移送檢察官偵處。

調查局表示，將持續針對境外敵對勢力及在台內應組織成員加強偵處並防制滲透，以發掘、偵辦重大危害國家安全案件，維護國家安全、保障民主自由。

高雄地檢署昨天起訴指出，陸軍步兵訓練指揮部作戰研究發展室上校主任研究官向德恩在擔任陸軍裝甲第564旅上校副旅長時遭邵維強吸收，共收賄新台幣56萬元，更簽署效忠中共誓約書並穿軍服合影，涉犯《貪污治罪條例》的違背職務收受賄賂罪嫌，求刑12年。

另一方面，居間行賄的邵維強曾任金門記者，涉案部分已由金門地檢署於10月7日偵結，以違反國家安全法、銀行法、貪污治罪條例等罪嫌向福建金門地方法院提起公訴。

法界人士分析：以收賄罪起訴合情合理

《中央社》報導，一名曾承辦國安案件的法界人士分析，向德恩是軍人，也是公務員的一種，捍衛國家是軍人職務，向德恩許諾將來發生戰爭將為中共效力，違背帶領軍隊作戰抵禦敵人的任務，當然是違背職務行為，更何況有收受金錢賄賂的對價，以收賄罪起訴合情合理也合法。

法界人士也指出，媒體雖以投降承諾書報導此案，但細看誓約書內容僅是許諾未來若發生戰爭即效忠中共，此舉在民眾眼中或許就是投降、投敵，但僅屬抽象概念，仍需有具體事證證明，否則以現階段的證據判斷，實在難以追訴投降、投敵的刑事責任。

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


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