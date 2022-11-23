2022/11/23,
國際

避免違反國際制裁令，美媒：台灣宏正科技停止伊朗業務

避免違反國際制裁令，美媒：台灣宏正科技停止伊朗業務
Photo Credit: AP / 達志影像

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《國會山莊報》取得宏正自動科技回覆「聯合反對核子伊朗」的信函。宏正自動科技表示，正在進行內部調查，以確定該產品是如何以及為何被用於伊朗軍事使用，會立即停止接受來自伊朗的訂單以及對伊朗的出口，以展現對此議題的高度重視。

（中央社）隨著美國加強對伊朗軍事與武器生產的審查，美國《國會山莊報》（The Hill）指出，台灣宏正自動科技公司已經停止與伊朗的業務，並調查是否違反國際規定。

《國會山莊報》今天（美國時間22日）報導，在非營利組織「聯合反對核子伊朗」（UANI）提出擔憂後，宏正自動科技（ATEN International）已經立即停止接受來自伊朗的訂單，並停止向伊朗出口商品。

報導指出，「聯合反對核子伊朗」日前去函宏正自動科技，關切該公司與位於伊朗德黑蘭Raymond Computers的業務往來可能違反國際規定。其援引希伯來媒體報導指出，在宣傳伊朗軍事試驗的YouTube畫面，其無人飛行載具（Unmanned aerial vehicle, UAV）、無人機上似乎出現宏正自動科技的標誌。

報導指出，Raymond Computers向宏正自動科技購買「鍵盤－影片－滑鼠」電腦終端機，這家公司似乎與伊朗革命衛隊（Islamic Revolutionary Guard Corps）有業務往來，可能違反美國對伊朗的制裁令。不過Raymond Computers與其負責人並未列入美國財政部制裁名單。

《國會山莊報》取得宏正自動科技回覆「聯合反對核子伊朗」的信函。宏正自動科技表示，正在進行內部調查，以確定該產品是如何以及為何被用於伊朗軍事使用，會立即停止接受來自伊朗的訂單以及對伊朗的出口，以展現對此議題的高度重視。

宏正自動科技在答覆《國會山莊報》的查詢時也表示，正在積極與「聯合反對核子伊朗」合作。宏正自動科技致力於遵守有關出口管制相關法律與規範，也會對自家產品進行全面檢查，確定是否被誤用於武器或爆炸裝置。

根據宏正科技官網，宏正自動科技成立於1979年，從事開發連接與管理解決方案，包括智慧製造、人工智慧與智慧自動化，可應用於物聯網、雲端運算與高科技製程。宏正自動科技整合旗下所有產品與服務，以單一品牌ATEN行銷全球，提供多項創新解決方案，涵蓋IT連接、專業影音及綠色能源相關產品，客戶涵蓋個人用戶、SOHO族群及中小型企業（SMB）至大型企業用戶。

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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航


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