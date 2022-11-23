柬埔寨與中國關係雖緊密，但人口販運受害者卻有家歸不得

文：王剛

11月15日，柬埔寨首相洪森因為感染新冠病毒，不得不提前離開正在印尼峇里島召開的G20峰會，也被迫取消了和中國國家領導人習近平的會晤。柬埔寨是中國在東南亞地區多年鐵桿同盟，雙方一直在國際議題上立場一致，互相支持。近年，中國在柬埔寨大搞基礎建設項目，同時也是柬埔寨最大的貿易夥伴和投資者。然而，中國犯罪集團在柬埔寨的猖獗人口販運活動依然在進行，大批被解救出的中國受害者受困在柬埔寨求助無門，無法獲得自由。

柬埔寨首相洪森11月15日，在社交平台臉書發文，稱自己的新冠檢測結果呈陽性，所以取消參加在印尼巴厘島舉行的G20峰會，提前返回柬埔寨。

洪森原本計劃會見中國領導人，這次也不得不取消。

位於首都金邊的智庫「柬埔寨思考者」（The Thinker Cambodia）創始人任索克維（Rim Sokvy）接受美國之音採訪時表示，洪森和習近平是否見面其實倒也沒那麼重要，因為平時中國和柬埔寨雙方的互動其實非常多。

2021年，中柬兩國貿易額達112億美元（約新台幣3494億元），比2020年上漲38%。中柬貿易額佔柬埔寨全部貿易額的23.3%，中國無疑是柬埔寨最大的貿易夥伴。

同時，中國也是柬埔寨最大的直接投資來源。2021年，柬埔寨超過一半的固定資產投資來自中國，達23.2億美元（約新台幣723.8億元），比2020年上漲67%。這些投資很多集中在勞動密集的紡織和服裝業，為柬埔寨提供了大量就業機會。

今年6月8日，柬埔寨和中國合作的雲壤海軍基地擴建項目破土動工。儘管柬埔寨和中國官方多次否認，國際社會對泰國灣可能出現的第一個中國海軍基地極為關注。

中國還投巨資在柬埔寨首都金邊和旅遊勝地泰國建造新機場，目前項目都在進行中。

柬埔寨看中國：需要你，但是不愛你

中國政府和柬埔寨的官方層面一直相互大力支持。2017年，當柬埔寨高級法院解散該國最大的反對黨「救國黨」時，西方世界普遍認為這是民主倒退的標誌，但是中國對此行為表示了支持。

任索克維分析說：「從安全的角度來看，中國目前想在東南亞增強自己的影響力。柬埔寨一直都和中國關係很好，比方說在2012年在東協會議上對中國的支持。還有就是在台灣問題上，很多國家都和美國一樣批評中國的武力威脅，但是柬埔寨就這個問題也是和中國站一邊的。」

China 'helping' Cambodia with naval base upgrade -foreign ministry https://t.co/wvMlvBcFL8 pic.twitter.com/Qwv7a3HlGH — Reuters (@Reuters) November 14, 2022

「柬埔寨今年來得到中國非常多的投資，那就更加的親中了。在東南亞其他國家，比如泰國和馬來西亞，中國的一些投資項目並沒有得到順利的實施，但是柬埔寨就不同了，柬埔寨基本上對所有中國的投資或援助都來者不拒。」

但是，任索克維認為，從民間角度來說，柬埔寨民眾內心更希望靠近美國。

他介紹說，這裡面有歷史原因：「一些柬埔寨人可能對中國的印象並不好。首先中國是個共產主義國家，而柬埔寨也曾經是個共產主義國家並且這段歷史非常慘痛。紅色高棉政權給柬埔寨人民帶來了巨大的傷害，當時可能有三分之一甚至更多的人死於非命。而中國當時是支持紅色高棉的，所以柬埔寨人民對這個很反感。」

「還有個原因就是，中國來柬埔寨投資的時候，他們僅僅和政府層面進行交流，很少有民間層面的交流。同時，許多投資項目還帶來土地糾紛。」

任索克維說，儘管柬埔寨和美國的關係似乎不如之前好了，很多柬埔寨人還是非常認可美國的制度，也希望擁有民主制度。「在幾天前拜登訪問柬埔寨的時候，很多政府官員熱衷於和拜登拍自拍，還把美柬關係加強的信息發到社交平台。」

2017年，一份柬埔寨大學針對500名大學生的調查問卷顯示，82%的受訪者認為和美國相比，中國和柬埔寨的關係更為親密。但是此調查中73%的受訪者希望，在將來柬埔寨能和美國建立更為親密的關係。

2021年，位於新加坡的尤索夫伊薩東南亞研究院發布的一份調查報告稱，在柬埔寨人心中，日本文化的影響勝過中國，「中國的軟實力輸出在柬埔寨碰壁」。

西港成為中國電信詐騙團伙的天堂，受害者有家難回

近年來，柬埔寨多地尤其是中國人聚居的海濱城市西哈努克港，成為電信詐騙犯罪集團的大本營，並且由此衍生的人口販運和強迫勞動現象猖獗，引起全世界關注。

美國國務院於今年7月發布《2022年人口販運報告》，將柬埔寨降至情況最惡劣的第三級觀察名單，引起柬埔寨政府強烈不滿。（中國也因新疆強迫勞工問題上榜第三級名單）報告指出，儘管柬埔寨政府也做出了一些努力，但是系統性的腐敗導致警方存在廣泛的不作為，對於調查、逮捕、起訴罪犯以及解救幫助受害者都沒有負起應該承擔的職責。

For months, #Cambodian authorities dismissed the increasing number of media reports on the human trafficking crisis.



But international pressure has steadily built, including a downgrade in Cambodia's status in the "Trafficking in Persons" report. https://t.co/1aCJcVdiN6 — Nikkei Asia (@NikkeiAsia) October 14, 2022

報告明確指控由中國人組織的犯罪集團誘騙外國勞工到柬埔寨，從事電信詐騙、賭場和色情業，以及其他體力勞動。報告稱柬埔寨存在數千名受害者，但是實際情況可能遠甚於此。2021年，柬埔寨對109名人口販運嫌疑犯提出起訴；2020年，有440人因人口販運罪被定罪。

2018年5月，31歲的湖北姑娘洪鶯（化名）離婚後獨自去柬埔寨西港旅遊散心，沒想到淪為眾多人口販運受害者中的一員。旅遊散心把錢花完了之後，洪鶯去了西港一家中餐廳做服務員。2021年9月，洪鶯被一名並不很相熟的朋友以“待遇好的客服工作”為誘餌騙到他的公司，進入西港眾多的「工業園區」之一，便從此失去了自由。