柬埔寨與中國關係雖緊密，但人口販運受害者卻有家歸不得
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和泰國、馬來西亞等東南亞國家相比，中國的一些投資項目並沒有得到順利的實施，但在柬埔寨基本上對所有中國的投資或援助都來者不拒，因此兩國關係十分緊密。不過近年來，在眾多中國人聚居的柬埔寨海濱城市西哈努克港，卻成為電信詐騙犯罪集團的大本營，並且由此衍生的人口販運和強迫勞動現象猖獗，引起全世界關注。
文：王剛
11月15日，柬埔寨首相洪森因為感染新冠病毒，不得不提前離開正在印尼峇里島召開的G20峰會，也被迫取消了和中國國家領導人習近平的會晤。柬埔寨是中國在東南亞地區多年鐵桿同盟，雙方一直在國際議題上立場一致，互相支持。近年，中國在柬埔寨大搞基礎建設項目，同時也是柬埔寨最大的貿易夥伴和投資者。然而，中國犯罪集團在柬埔寨的猖獗人口販運活動依然在進行，大批被解救出的中國受害者受困在柬埔寨求助無門，無法獲得自由。
柬埔寨首相洪森11月15日，在社交平台臉書發文，稱自己的新冠檢測結果呈陽性，所以取消參加在印尼巴厘島舉行的G20峰會，提前返回柬埔寨。
洪森原本計劃會見中國領導人，這次也不得不取消。
位於首都金邊的智庫「柬埔寨思考者」（The Thinker Cambodia）創始人任索克維（Rim Sokvy）接受美國之音採訪時表示，洪森和習近平是否見面其實倒也沒那麼重要，因為平時中國和柬埔寨雙方的互動其實非常多。
2021年，中柬兩國貿易額達112億美元（約新台幣3494億元），比2020年上漲38%。中柬貿易額佔柬埔寨全部貿易額的23.3%，中國無疑是柬埔寨最大的貿易夥伴。
同時，中國也是柬埔寨最大的直接投資來源。2021年，柬埔寨超過一半的固定資產投資來自中國，達23.2億美元（約新台幣723.8億元），比2020年上漲67%。這些投資很多集中在勞動密集的紡織和服裝業，為柬埔寨提供了大量就業機會。
今年6月8日，柬埔寨和中國合作的雲壤海軍基地擴建項目破土動工。儘管柬埔寨和中國官方多次否認，國際社會對泰國灣可能出現的第一個中國海軍基地極為關注。
中國還投巨資在柬埔寨首都金邊和旅遊勝地泰國建造新機場，目前項目都在進行中。
柬埔寨看中國：需要你，但是不愛你
中國政府和柬埔寨的官方層面一直相互大力支持。2017年，當柬埔寨高級法院解散該國最大的反對黨「救國黨」時，西方世界普遍認為這是民主倒退的標誌，但是中國對此行為表示了支持。
任索克維分析說：「從安全的角度來看，中國目前想在東南亞增強自己的影響力。柬埔寨一直都和中國關係很好，比方說在2012年在東協會議上對中國的支持。還有就是在台灣問題上，很多國家都和美國一樣批評中國的武力威脅，但是柬埔寨就這個問題也是和中國站一邊的。」
「柬埔寨今年來得到中國非常多的投資，那就更加的親中了。在東南亞其他國家，比如泰國和馬來西亞，中國的一些投資項目並沒有得到順利的實施，但是柬埔寨就不同了，柬埔寨基本上對所有中國的投資或援助都來者不拒。」
但是，任索克維認為，從民間角度來說，柬埔寨民眾內心更希望靠近美國。
他介紹說，這裡面有歷史原因：「一些柬埔寨人可能對中國的印象並不好。首先中國是個共產主義國家，而柬埔寨也曾經是個共產主義國家並且這段歷史非常慘痛。紅色高棉政權給柬埔寨人民帶來了巨大的傷害，當時可能有三分之一甚至更多的人死於非命。而中國當時是支持紅色高棉的，所以柬埔寨人民對這個很反感。」
「還有個原因就是，中國來柬埔寨投資的時候，他們僅僅和政府層面進行交流，很少有民間層面的交流。同時，許多投資項目還帶來土地糾紛。」
任索克維說，儘管柬埔寨和美國的關係似乎不如之前好了，很多柬埔寨人還是非常認可美國的制度，也希望擁有民主制度。「在幾天前拜登訪問柬埔寨的時候，很多政府官員熱衷於和拜登拍自拍，還把美柬關係加強的信息發到社交平台。」
2017年，一份柬埔寨大學針對500名大學生的調查問卷顯示，82%的受訪者認為和美國相比，中國和柬埔寨的關係更為親密。但是此調查中73%的受訪者希望，在將來柬埔寨能和美國建立更為親密的關係。
2021年，位於新加坡的尤索夫伊薩東南亞研究院發布的一份調查報告稱，在柬埔寨人心中，日本文化的影響勝過中國，「中國的軟實力輸出在柬埔寨碰壁」。
西港成為中國電信詐騙團伙的天堂，受害者有家難回
近年來，柬埔寨多地尤其是中國人聚居的海濱城市西哈努克港，成為電信詐騙犯罪集團的大本營，並且由此衍生的人口販運和強迫勞動現象猖獗，引起全世界關注。
美國國務院於今年7月發布《2022年人口販運報告》，將柬埔寨降至情況最惡劣的第三級觀察名單，引起柬埔寨政府強烈不滿。（中國也因新疆強迫勞工問題上榜第三級名單）報告指出，儘管柬埔寨政府也做出了一些努力，但是系統性的腐敗導致警方存在廣泛的不作為，對於調查、逮捕、起訴罪犯以及解救幫助受害者都沒有負起應該承擔的職責。
報告明確指控由中國人組織的犯罪集團誘騙外國勞工到柬埔寨，從事電信詐騙、賭場和色情業，以及其他體力勞動。報告稱柬埔寨存在數千名受害者，但是實際情況可能遠甚於此。2021年，柬埔寨對109名人口販運嫌疑犯提出起訴；2020年，有440人因人口販運罪被定罪。
2018年5月，31歲的湖北姑娘洪鶯（化名）離婚後獨自去柬埔寨西港旅遊散心，沒想到淪為眾多人口販運受害者中的一員。旅遊散心把錢花完了之後，洪鶯去了西港一家中餐廳做服務員。2021年9月，洪鶯被一名並不很相熟的朋友以“待遇好的客服工作”為誘餌騙到他的公司，進入西港眾多的「工業園區」之一，便從此失去了自由。
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如何讓永續走進生活？先從認識永續、改變自身生活一小步做起！
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當疫後生活成為新常態、地球深陷環境危機之際，身為地球公民都應該將永續變成日常生活一部分，那如何讓永續走進生活？先從認識永續開始！在日前登場的「永續行動嘉年華」，以互動體驗呈現各永續議題，並融入社會創新組織深耕多年的觀點，為民眾拉近與永續的距離。
由願景工程基金會與社企流主辦、星展銀行（台灣）共同策動，在今年10月15、16日舉辦的「永續行動嘉年華」，透過創新展覽、選物市集、未來論壇為身為地球公民的大眾，打造回應 SDGs 的「永續力」。
組織融入永續營運，支持社會創新
在金融界，星展銀行（台灣）做為實踐永續發展的領導者，在 2018 年便制定「負責任的銀行業務」、「負責任的企業營運」、「創造超越銀行業的影響力」的三大永續發展主軸，從內到外全面推動永續。
在「負責任的銀行業務」方面，星展銀行（台灣）承辦台灣第一件永續連結貸款，以優惠的利率鼓勵企業客戶推動永續發展，不僅首創「藍色貸款」，為水資源與海洋的永續做出貢獻，在消費金融端，也推出亞洲首張eco永續信用卡，是以可再生能源製造且可生物分解的環保材質製成；同時也首創綠色存款，為儲蓄客戶在北海岸種下千棵樹苗，守護台灣海岸線；針對「負責任的企業營運」，星展銀行（台灣）於內部發起各項活動，將永續深植在員工的日常生活，透過舉辦節電及省紙競賽，提升員工的永續知識與行動力；而在「創造超越銀行業的影響力」，則是透過陪伴社會企業成長，與鼓勵員工參與志工活動等，擴大社會影響力。
成立滿１０年的社企流，一直相信社會企業與社會創新，是推動社會永續發展的一股重要力量。社企流執行長林以涵指出，目前社企流的業務分為兩大區塊，其一是以各式各樣的倡議，讓民眾認識與社會創新相關的永續議題；其二為實際的育成計畫，支持社會企業成長，期待它們在營運管理、社會影響力上獲得拓展。
打造全民永續素養，持續溝通永續重要性
星展銀行（台灣）與社企流合作近十年，包括早期透過育成計畫，支持台灣社會企業成長；到後來進一步合作永續倡議，與公民溝通永續發展與社會創新的重要性。
「我們與星展銀行（台灣）邀請它們的客戶，一起認識、支持社會企業。」林以涵強調， 星展銀行（台灣）在社企流對社會展開溝通時，一直擔任要角，雙方自去年進行台灣首次「永續素養大調查」，獲得一萬多人響應填答，發現大多數人對永續的認知並不完整，以為永續就是減塑，而不知道教育、社會不平等、城鄉議題等，都與永續息息相關，因此今年雙方再度攜手，舉辦「永續行動嘉年華」，邀請教育、城鄉發展、環境、食農、社會兼容等組織一起參與，帶領民眾了解永續議題，並做出承諾。
而在嘉年華當中，星展銀行（台灣）與社會企業「直接跟農夫買」共同規劃「剩食小學堂」展覽，分享剩食小知識與解決方案，邀請民眾採取行動。
剩食指的是餐桌吃不完、冰箱放到快過期，以及商店賣剩下要被丟棄的食材與食物。直接跟農夫買CSR 服務規劃師鄭能紘表示，「台灣剩食的量，是世界平均的兩倍，食物浪費的問題極為嚴重，希望大家能夠進一步了解這個議題，從平日做起，像是購買醜蔬果、利用消費支持友善環境的農友、時常整理冰箱食物、不要頻繁光顧吃到飽餐廳等，都是剩食問題的解方。」
五大議題互動展覽，認識永續的生活方式
在五大議題（城鄉發展教育、城鄉發展、環境、食農、社會兼容）互動展覽中，食農的部分，鮮乳坊以「酪農的一天」為主題，設計體驗乳牛擠奶、有獎徵答活動，帶領民眾了解鮮奶生產端與食農小知識。鮮乳坊公關夥伴周俞菲說，「在此次展覽中主要分享地產地銷、產地溯源、食農素養、農業升級及動物福利的五大主題，民眾可以針對他們有興趣的主題，貼上乳牛貼紙進行投票，讓民眾與鮮乳坊一起用一瓶鮮乳，改變酪農產業。」
而在社會兼容領域，則邀請到關注台灣移工議題的 One-Forty 非營利組織，One-Forty 創辦人陳凱翔表示，「台灣目前已有超過 70 萬名移工，但台灣社會對移民仍有偏見及刻板印象，因此 One-Forty 以「人生移工學校」主題，推出由移工自己拍攝、寫出照片故事的「移工之聲」攝影展，讓大眾認識移工的故事，同時也展出「移工里程」，讓台灣民眾看見移工跨國旅程，並在飛機造型的便利貼上，為移工寫下祝福，然後貼在展覽板上，讓移工在台灣擁有一份美好回憶。」
在環境的議題上，則邀請到台灣純淨保養品牌，同時也是台灣第 3 家 B 型企業的綠藤生機指出，此次展覽推出 3 項永續實驗，藉以促進保養、購物的永續，並且準備「綠色生活 21 天的永續行動倡議」，由民眾翻牌卡，找到從當下就可以開始實踐的永續行動；此外，現場還設有練習回收瓶器的攤位，供民眾實際拆解瓶器，提高回收率。
在教育的議題上，由均一平台教育基金會、TFT 為台灣而教、誠致教育基金會組成的教育創新合作社，根據 SDGs 目標4 – 確保有教無類、公平以及高品質的教育及提倡終身學習，來關注台灣教育不平等的議題，期待透過系統性方法，改變台灣教育。均一平台教育基金會行銷專案經理王翌嫻表示，「此次展覽邀請民眾寫下對教育的感受與想法，接著引導民眾認識教育創新合作社正在解決的問題，也讓民眾認知，現在就可以以行動開始改變教育。」
長期投入地方創生的社會企業甘樂文創，在新北市三峽打造社區支持系統，陸續發展７個不同的事業品牌，呼籲大家更熱愛台灣這片土地。甘樂以「美好城鄉交換所」為主題，向民眾傳達城市與鄉村並無二致，「沒有哪一個好或不好，只要大家找到自己喜歡的地方，透過一點點的努力與能力，讓這個地方變得更好，這就是所謂的永續城鄉發展。」甘樂文創專案經理曹肱綸強調。
實踐起手式：從自身做起、再影響他人
由於展覽內容輕鬆、有趣，吸引民眾主動與參展單位交流、互動。現場參觀民眾分享，受到展覽啟發後，可以嘗試全素的飲食，或是少吃、自己下廚，減少食材的浪費，平日多搭乘大眾運輸工具、參與淨灘撿垃圾的活動開啟永續行動。
其實，在生活中實踐永續，其實並不難。蘇怡文認為，每個人可以從自身做起，進而影響別人，例如星展銀行（台灣）會邀請節電達人、減塑達人分享經驗，並舉辦競賽，讓同仁在辦公室養成拔掉插頭、關掉電源的習慣後，進一步在家也持續落實、影響家人，讓自己覺得「今天又對地球做了一點點好事！」
林以涵也建議民眾實踐永續的起手式，可以先從自己有興趣、最有感的議題，以及自己最能做的小事情開始做起，在不需要負擔壓力下，逐步累積，日後養成習慣，再去影響更多人，「其實每個人跟永續之間的距離，只有自己一個人而已，自己了解之後，願意做出行動，就能讓永續的生活風格，融入大家的日常當中。」