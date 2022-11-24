動態清零明年有望鬆綁，但中國企業能不能熬過今年寒冬仍是問題
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中國或將於明年結束嚴格的清零政策重新開放，但對許多企業而言，能不能熬過今年的寒冬仍是問題。
文：德國之聲中文網（路透社）
在中國近三年的COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）嚴格防疫期間，布萊恩・貝吉（Brian Bergey）和妻子胡瑞熙（音）堅持不懈地經營美食旅遊業務。但就在全球金融市場對世界第二大經濟體明（2023）年可能重新開放感到興奮之際，這對夫妻正在收拾行李。
貝吉表示：「我對中國的『重新開放』感到相當悲觀。」他的公司Lost Plate自2015年開始在中國多個城市經營美食旅遊業務，如今營運重心將轉向東南亞。
中國作為少數仍嚴格防疫的大國，本月宣佈了20條改善疫情防控的措施，鬆綁嚴格的防疫政策。中國股市、債券和人民幣匯率應聲上漲，同時也拉抬了亞洲、歐洲和拉丁美洲股市。
依照投資人的論點，如果中國明年重新與世界對接，其經濟將從數十年來最嚴重的放緩中復甦，2023年全球經濟衰退的前景也可能消退。
但這種繁榮前景與中國國內暗淡的經濟現況形成鮮明對比。
「現在重要的是看誰能熬過這個冬天」
許多商家（尤其是面向消費者的企業）擔憂他們可能無法堅持到明年。中國仍在與迄今最大的一場疫情搏鬥，而如驚弓之鳥的消費者則緊守荷包，不敢恢復往日的消費習慣。
生活在上海的美國企業家豪格（Camden Hauge）擁有一家咖啡廳、一家酒吧、多家抹茶吧和一家活動公司。他表示：「現在重要的是看明年二月和三月，看誰能熬過這個冬天。」
擁有2500萬居民的上海今年初經歷了長達兩個月的封城，民眾坐困家中，經常無法取得基本民生物資。豪格認為，在這場創傷經歷後，無論規定是否改變，上海民眾有很長一段時間會繼續避開擁擠的場所。「人們不會一鍵回到原本的生活。」
房地產和消費市場低迷
中國今年的經濟增長預計為3％，無法實現5.5％的目標。10月份的一系列經濟數據低於原本已保守的預期。出口下滑，通貨膨脹放緩，新的銀行放貸驟減，房地產市場的進一步低迷。自上海四月至五月封城以來，零售額首度出現下滑。隨著新冠疫情的惡化，中國經濟短期內不太可能高速增長。
中國各地的新冠疫苗和加強針覆蓋率仍偏低，特別是在年長者等高風險族群中。因此在民眾做好準備前，有關當局對放鬆防疫政策仍充滿警惕。這導致新防疫規定的執行無法統一，一些地方當局放鬆限制，部分地區卻在收緊防疫措施。
多個城市的官員出面安撫居民稱，相關規定的調整並不代表放鬆警惕。但面對混雜的訊息，部分緊張的家庭開始自行採取應對措施。社群網站上的貼文顯示，許多家長擔憂小孩染疫，使用牙痛或耳道感染等藉口向學校請假。經濟學家警告，這類家庭在短期內不會選擇出門用餐或逛街購物。
龍州經訊分析師指出：「隨著地方政府試圖解讀這些政策，新的防疫改善措施似乎正在當地造成混亂。」「這造成經濟不確定性，可能在短期內進一步抑制消費和房地產銷售。」
「今年教會了我們，你對未來有什麼計劃並不重要」
核心問題在於，這些情況反映出當局未能優先考量消費者利益，消費者往往是中國投資驅動型經濟中的犧牲品。
以中國的交通數據為例，根據惠譽評級，今年第三季度的公路、鐵路、水運的貨運周轉量與2019年第三季度（新冠疫情前）相差無幾。與之相比，同類型交通工具的客運量僅為三年前的一半，甚至只有三分之一。這說明人民生活受到的影響遠大於工業物流。
這對面向消費者的企業而言不是個好兆頭。
陸遙經營的上海知名酒吧Union Trading Company在今年之前一直被評選為「最佳酒吧」。但酒吧在新冠封鎖期間只營業了50天。
陸遙表示：「今年教會了我們，你對未來有什麼計劃並不重要。我們只是努力過好每一天。」
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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【跨域生態系系列專訪】顛覆傳統商戰舊思維，生態系共創轉型價值
我們想讓你知道的是
甫於松菸落幕的2022數位綠色雙轉型聯合成果展，獲得熱烈回響。當中的「商模轉型」論壇探討當代最夯的「跨域生態系」概念，並邀集已是台灣「基石者（Key-stone）」的明星企業們和大家近距離分享，促進腦力激盪火花，分享成功契機與關鍵法則。此刻正是迎來嶄新商業模式的大願景時代！
我們常聽到「跨域生態系」這個熱門關鍵詞，但對它的概念和做法相對陌生。其實這是全球各大影響力企業，包括Google、亞馬遜等都積極投入中的商業趨勢，不僅打破傳統商業策略裡的敵我分界，也強調跨域甚至同業彼此合作，以宏觀角度「化競爭為更大集體效益」。當企業們願意與各產業鏈中的相關夥伴攜手結盟，讓眾多菁英齊聚一堂，進一步開發新產品與新服務，比起單打獨鬥，凝聚起來的團隊優勢更加無可限量！
經由經濟部中小企業處、數位發展部數位產業署與財團法人資訊工業策進會等法人通力推動下，台灣在「跨域生態系」領域已有積極成果。除了在「數位國家創新經濟發展方案」上，引導不少中小企業跨業、跨域異業合作，以數位工具打造新商模之外；也藉由具高關注度的2022數位綠色雙轉型聯合成果展，在「商模轉型」專業論壇上邀請了三大知名亮點企業，分享轉型心路歷程與成功策略，難得的交流經驗吸引眾多專業人士共襄盛舉。
打破界線，三類型生態系跨域創新
「一個人走很快，但一群人走更遠！」擔任論壇主持人的台大智活賴宏誌策略長，一針見血點出「跨域生態系」的價值精神。他指出，「基石者（Key-stone）、互利共榮、善用創意、改變思維、自我調適」是成功生態系中的五大必要條件，對此特別力邀TMI臺灣創意工場的何明彥投資長，剖析如何超越這道產業界限，擁有正確思維來做到生態系商模轉型；也請三個成功案例的「基石者（Key-stone）」鈺統食品、愛上新鮮、盛發生物科技等企業代表，不藏私現場分享跨域合作故事。
三間企業恰好分別代表「中小企業跨域生態系」的三大類型：以「植物肉」概念風靡海內外、創新打造「植物基新食生態系」的鈺統食品，是由顧客需求出發，再尋求可互補業者的「價值核心型」；在疫情期間以全台最大的生鮮電商平台和大數據分析，協助眾多食品製造商撐過景氣寒冬的愛上新鮮，屬於擔任數位平台核心角色、連結產品服務與消費者的「平台型」；而擅長為剩餘林木廢料找到新生、打造綠色永續循環生態系，甚至延伸出人文和薪傳價值的盛發生物科技，則是由多種參與者組成、創造一個連貫解決系統的「解決方案型」，各有千秋。
以大帶小，創造商模邁向永續未來
「起初是澳洲的肉品廠找到我們，請鈺統代工植物肉，才開始想方設法來活用很古老的加工技術。」正所謂找到關鍵客戶能帶來創新轉型契機，在台灣已兩代接棒30年、擁有各項食安認證和潔淨標章的鈺統食品，旗下品牌「三機」在謝孟晃副總經理帶領下，不僅以植物肉顛覆傳統穀物加工廠、做出植物基新食共創生態體系，更採取減少碳足跡與友善環境策略，減少畜牧業成本也提供消費者更多元的選擇。
而締下疫情期間業績逆勢成長四倍的愛上新鮮，則於張佑承共同創辦人努力下，成為餐飲結合電商平台的共好典範。擅長以「大數據整合」和「輿情收集」鎖定下一個爆款商品，張佑承為國內眾多食品廠指引方向、品牌化增進產業鏈信心，帶來整體生態系新價值。「過去大家常把台灣優秀的食品商只當代工廠、供貨源來看待，我們認為那抹煞了這些企業的累積與努力。現在他們都是我們生態系中共同創業的夥伴，特別感謝資策會大力協助。」未來愛上新鮮也會嘗試做訂閱制等更多創新服務，和業界好朋友開展跨域多角經營。
另一方面，甫獲台灣十大傑出青年肯定、同時也是盛發生物科技領導人的陳偉誠創辦人，則是在傳產翻身闢出新路，以「生物炭」突破舊思維框架，甚至在海外馬來西亞等地成功複製這樣的林木廢料循環生態系。「我接棒家裡的炭業，發現在一年中只有中秋節業績最好，便決定透過不同產業和材料的結合，碰撞出全新市場。現在，高溫炭上面能種出植物、成為工藝品，我們的服務甚至延伸到食農教育、家具維修、除溼與寵物清潔等生活環保運用，達到完全零廢料循環！」此外，陳偉誠也用商標和專利去保護生態系中的共同夥伴，讓彼此走得更長遠。
無論是生產製造或提供解決方案，這些商模典範最終都講求讓關鍵客戶有更棒的體驗、風格甚至形成信仰，一步步往上推升。「我認為他們展現了跨域生態系中，企業在前端面對客戶需求、中間遇到數據處理運用、後端維持住供應鏈和夥伴關係，這三個場域和角色面向作了完美的示範。」何明彥投資長點評，「基石者(Key-stone)」企業營運負擔著更高的成本，但這三個案例不僅願意做更多解決方案的翻轉和測試，做原有與新有技術的拆解、堅守並分辨出品牌化的價值，更思考並注重大環境的永續循環及SDGS願景目標，醞釀出難能可貴的產業能量。
隨著2022數位綠色雙轉型聯合成果展「商模轉型」專業論壇火花迸現，如何在「基石者（Key-stone）」的打樁下，引進更多資源、引導並鼓勵更多中小企業，甚至吸引更多企業高階人士投入參與學習，是跨域生態系下一步的共同課題。在台灣日益增多的成功企業典範帶領下，開放式創新和多元跨域結盟可說勢在必行。
本文章內容由「推升中小企業跨域生態系價值共創計畫」提供，經關鍵評論網媒體集團編審。