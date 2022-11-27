【2022九合一選舉】抗中保台未奏效：國民黨大勝奪13席，民進黨為何又在「地方選舉」滑鐵盧？
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本次選舉民進黨此次除了北部選得不好、原本的綠營鐵票倉也鬆動，在選戰策略和節奏上，到底出了什麼問題？此外民進黨從2016年開始執政後，藍營的催票率逐漸攀升，但綠營在地方選舉和中央大選的表現卻「大起大落」，民進黨為何無法選贏地方呢？
文：李秉芳｜圖：梁敏萱、if Lin、詹湘琪
九合一大選選舉結果今（26）日出爐，在21個縣市（嘉義市市長選舉延後到12月18日投票）中，國民黨大勝奪下13席，民進黨拿5席，無黨籍2席，民眾黨1席。民進黨主席蔡英文因敗選辭去黨主席，國民黨朱立倫則表示，這次勝選是台灣人民的勝利。為什麼近年民進黨在地方選舉的表現總是不佳？關鍵評論網邀請到政大選研中心主任蔡佳泓，進行系列的分析。
藍綠版圖變化：民進黨剩5縣市創近年新低
整體來說，民進黨只比2018年少了1席，而國民黨則少了2席；民進黨奪回了澎湖縣、高雄市，而國民黨則將桃園市、基隆市拿回，雙方互有翻轉；民進黨未能守住執政8年的新竹市、桃園市和基隆市，而國民黨則達成六都過半目標。
六都部分，國民黨候選人蔣萬安攻破原由無黨籍柯文哲執政的台北市，以及原由民進黨執政的桃園市，並延續新北市、台中市執政，在六都中贏得4席；而民進黨則守住高雄市、台南市，在六都中僅剩2席。
其餘縣市中，國民黨也奪下原由民進黨執政的基隆市，並延續新竹縣、南投縣、彰化縣、雲林縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、連江縣執政；民進黨攻下原由國民黨執政的澎湖縣，並守住嘉義縣、屏東縣；民眾黨拿下原由民進黨執政的新竹市；脫黨參選的鍾東錦拿下原由國民黨執政的苗栗縣，還有金門縣也被無黨籍的陳福海拿下；另嘉義市因候選人過世，將改於12月18日舉行投票。
回顧2018年藍綠版圖，國民黨當時大幅增至15席（六都3席，地方縣市12席）；而民進黨遞減為6席，（六都2席，地方縣市4席）；無黨籍遞減為1席（六都1席）。不過高雄市在2020年罷免案後，讓民進黨升至7席，國民黨降至14席。
民進黨從北輸到南，連屏東台南都只「慘勝」
北部的基隆和桃園本來被綠營視為延續執政的重點縣市，過去在基隆市長林右昌以及桃園市長鄭文燦施政滿意度良好下，此次兩人也傾盡全力輔選站台，本來以為執政8年會比較有勝算，而且都是現任立委來競選，然而結果卻不如預期，基隆蔡適應輸給國民黨的謝國樑，桃園鄭運鵬輸給了國民黨的張善政。
而在綠營穩固的屏東縣和台南市，民進黨此次也嬴得不漂亮；屏東縣長選舉，原本外界認為周春米可以輕鬆拉開差距，但開票後被蘇清泉緊咬，兩人以千票不斷拉鋸。周春米最終以20萬3000多票，僅1萬多票險勝蘇清泉的19萬1800多票。
而台南市，國民黨謝龍介僅輸現任市長黃偉哲4萬5千多票，黃偉哲更拿不到5成選票，也成為民進黨的警訊。
政治大學選舉研究中心主任蔡佳泓分析，細看北部的基隆桃園兩個地方過去藍綠的版圖，也可以說本來就是從藍變綠，北台灣本身的大環境影響，不像南部的縣市那麼「穩固」，這兩縣市在近幾年變化較大，雖然林右昌和鄭文燦的至少在媒體上表現不差，但最後還是被翻盤。
蔡佳泓也表示，桃園從林智堅退選到鄭運鵬接棒，起步比較慢。鄭運鵬一開始沒有得到黨中央的青睞，也跟他平時較犀利，可能多少有得罪黨內外人士，本身有些形象或派系的問題，所以沒有第一時間提名，反而找林智堅來選；國民黨張善政雖然一開始也是被黨中央欽點空降，引發不小爭議，但過程中張善政度過許多風波，像是研究報告的抄襲爭議、數字王國董事的爭議，選情持續穩定成長。可見張善政讓選民覺得「不一定要繼續投給民進黨」。
蔡佳泓認為，民進黨在北部的操盤，最大敗筆恐怕還是林智堅的論文抄襲爭議，對整體的選情影響，恐怕比想像中來得大。
而屏東縣的問題，蔡佳泓認為民進黨在激烈的黨內初選後，恐怕沒有好好的修復和整合，最後甚至發生前立委蘇震清跑去和國民黨蘇清泉同台的風波；加上屏東地方上有些選民都認為，屏東還是很缺乏中央的照顧和資源，也是導致鐵票鬆動的原因。
藍營催票率較穩定，綠營大起大落，青年選票不見聚攏效果
回顧過去的催票率數據，可以看到2012年至今的數次重大選舉中，藍營的催票率其實從2016年民進黨開始執政後，差不多都在30%，即使是在民進黨大勝的2020年也並未明顯下滑，但是民進黨的催票率地在地方選舉總是明顯低下，而在總統立委的大選中較能催出選票。
蔡佳泓認為，地方選舉大家關心度本來就不高，加上此次沒什麼特別重大的議題，相比4年前或2年前可能連在國外的人都特別返台投票，不管是國民黨、民進黨或民眾黨，此次選戰過程中，都沒提出特別讓人耳目一新的選戰訴求。
蔡佳泓也指出，候選人之間競爭度較低，蠻多人選前就相信勝負已定，藍綠營個別領先的就是那幾個縣市；不管哪家民調，很少縣市出現互咬或是非常接近的狀況，也許只有新竹勉強可以稱得上「膠著」，而台北市大家都知道蔣萬安是穩定領先，雖然領先幅度不多，大家比較關心的反而是民進黨或是黃珊珊誰會被棄保，但國民黨領先是確定的。
另外，過去民進黨擅長的「抗中保台」牌也未奏效。
雖然蔡英文幾次在造勢大會上公開喊話，表示此次選舉是在對國際表達立場，表達台灣人民在中國威脅、俄烏戰爭下想要怎樣的政府；蔡英文更希望自己在2020年的817萬票能夠順利轉換，選前喊出「投民進黨候選人，就是投蔡英文」的口號，也被批評對民進黨選情過度自信，卻忽略了「討厭民進黨」的氣氛正在蔓延，反而可能招致反效果。
一向被認為支持民進黨的年輕選票，在本屆選舉中也見不到聚攏效果。
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2022 TCCF 未來內容展逾 2 萬人次共襄盛舉！ 國內外專業人士齊聚開啟跨域合作契機
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由文化內容策進院（文策院）主辦的「2022TCCF創意內容大會-未來內容展」日前圓滿落幕，文策院院長李明哲表示，全球疫情趨緩，讓更多國內外產業專業人士能藉展會進行實體交流，展現臺灣未來內容領域的創作實力與產業潛力，促成更多國際合作、跨域共創，也拓展國際市場的人脈與商機。
由文化內容策進院（文策院）主辦的「2022TCCF創意內容大會-未來內容展」日前圓滿落幕，吸引包括亞、歐、北美、南美、澳洲等海內外人士參與，11天展期累積超過2萬人次參觀，參與人數更創下新高。其中「主題沙龍」更有來自巴西、法國、奧地利、加拿大、愛爾蘭、香港等不同國家地區機構代表、創作者、企業家分享最新國際產業發展趨勢。許多文化科技內容業者皆表示，透過展會期間的沙龍活動與作品展示，不僅能與產業人士、民眾互動交流，也找到未來潛在合作夥伴，強化了產業對未來的信心。
文策院院長李明哲表示，全球疫情趨緩，讓更多國內外產業專業人士能藉展會進行實體交流，展現臺灣未來內容領域的創作實力與產業潛力，促成更多國際合作、跨域共創，也拓展國際市場的人脈與商機。
此次展會匯集了眾多跨國專業人士參與，除了帶來最新穎的國際趨勢，也以全球觀點挖掘臺灣產業優勢。其中，由奧地利遠道而來的「林茲電子藝術節」總監 Martin Honzik 觀察到，臺灣新媒體藝術正在以全新的面貌和色彩進入電子藝術世界；臺灣人自身的文化身份面臨著複雜的地緣政治局勢以及無形壓力，也因此創造出獨特的風格，他更表示「如果有人在我面前的桌子上放了 10 件不同的藝術作品，並問我是哪一件出自臺灣，我都能選出正確的答案。」
「未來內容展」的多元題材，也讓觀看者透過沉浸式內容帶來更深刻的體驗，像是入圍第 79 屆威尼斯影展「沉浸式內容單元」的《紅尾巴》，許多民眾就在展區留言本上留下回饋，表示與《紅尾巴》這個作品表達的創傷經歷與修復過程，產生共感。
除藉由展區的作品展示，「未來內容展」也提供創作者與業者相互交流的機會。《紅尾巴》導演王登鈺即表示，在未來內容展觀摩其他人的作品，對他未來想要繼續發展 VR 影像創作來說相當有幫助。《紅尾巴》出品方高雄市電影館 VR FILM LAB 計劃統籌洪珷則分享，此次活動對拓展 VR 內容與發展沉浸式內容資源的重要，讓高雄市電影館更開拓臺灣在地市場，從中南部民眾為主拓展至廣大藝文消費者群，並接觸到更多北部的創作者、投資方以及廠商，讓北部產業人士看到高雄電影館的成績。此外，高雄市電影館持續經營的 VR 創作培育工作坊計畫，也是創作者想踏入XR產業相當有效的方式，而後更可以朝向文策院的沉浸式內容國際合製計畫邁進。
洪珷也指出展會中的兩個作品為例，如《新台潮宮廟元宇宙-北港朝天宮》這樣相當具有在地議題的作品，很適合推出至國外展演，讓外國觀眾更接近台灣在地信仰習俗，而與《永恆聖母院》剛好作為東、西方的某一種宗教性對照，以高雄VR體感劇院過去展演《莫內——睡蓮的誘惑》、《孟克的吶喊》等節目的成功案例，《永恆聖母院》在高雄會是相當有賣點的作品。
除了多元的題材節目，「未來內容展」的文化與科技跨域共創的創新成果，也帶來更多文化科技能量的展示。公益性 NFT《百岳計畫》、時尚 AR App《Love is the Answer》以及《天野喜孝VR美術館》等，讓民眾及跨領域業者有更多認識文化科技展現與應用的機會。創作《百岳計畫》的 FAB DAO 共同創辦人劉育名分享，FAB DAO 首要任務在於讓區塊鏈技術更靠近大眾生活，參與未來內容展讓他們有機會與大眾溝通，同時重新思考運用 NFT 對人類生活的意義；他們也在未來內容展中也獲得很多人脈資源與創作靈感，討論不同公益內容的合作可能。
開發《Love is the Answer》的時尚品牌 JENN LEE 設計師 Jenn 分享，全球前五大紡織業者在《Love is the Answer》App 開發期間即很有興趣，並想將企業自身的「虛擬服裝 3D 縫合技術」（透過虛擬演算計算出服飾製作所需的布料與輔料，藉由模擬預先排除版型問題、減低樣品耗損，以更有效率的方式製作服飾）功能加進 App 中，激盪出更多科技結合時尚的應用可能。而合作開發《Love is the Answer》的再現影像總監郭憲聰也分享：「雖然疫情解封後民眾更想要往戶外跑，但我們並不知道虛擬沉浸式娛樂需求何時又會蓬勃發展，唯有持續更新最新的趨勢才能不落人後。未來發展對我而言是個『有機』的過程，雖然沒有明確的方向，但相信透過彼此交流能激發出更多不同想像。」
與日本傳奇藝術家天野喜孝攜手打造《天野喜孝VR美術館》的邦鼎科技吳雲中總經理也以科技業者的角度觀察，並表示，在這次展會中，讓邦鼎科技這類聚焦 VR、AR 軟體開發的科技業者，有機會接觸到應用面的廠商與創作者，對於規劃未來產品線有很大的幫助，也激發更多想像力，讓純 IT 產品有更多應用可能。