【2022九合一選舉】抗中保台未奏效：國民黨大勝奪13席，民進黨為何又在「地方選舉」滑鐵盧？

文：李秉芳｜圖：梁敏萱、if Lin、詹湘琪

九合一大選選舉結果今（26）日出爐，在21個縣市（嘉義市市長選舉延後到12月18日投票）中，國民黨大勝奪下13席，民進黨拿5席，無黨籍2席，民眾黨1席。民進黨主席蔡英文因敗選辭去黨主席，國民黨朱立倫則表示，這次勝選是台灣人民的勝利。為什麼近年民進黨在地方選舉的表現總是不佳？關鍵評論網邀請到政大選研中心主任蔡佳泓，進行系列的分析。

藍綠版圖變化：民進黨剩5縣市創近年新低

整體來說，民進黨只比2018年少了1席，而國民黨則少了2席；民進黨奪回了澎湖縣、高雄市，而國民黨則將桃園市、基隆市拿回，雙方互有翻轉；民進黨未能守住執政8年的新竹市、桃園市和基隆市，而國民黨則達成六都過半目標。

六都部分，國民黨候選人蔣萬安攻破原由無黨籍柯文哲執政的台北市，以及原由民進黨執政的桃園市，並延續新北市、台中市執政，在六都中贏得4席；而民進黨則守住高雄市、台南市，在六都中僅剩2席。

其餘縣市中，國民黨也奪下原由民進黨執政的基隆市，並延續新竹縣、南投縣、彰化縣、雲林縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、連江縣執政；民進黨攻下原由國民黨執政的澎湖縣，並守住嘉義縣、屏東縣；民眾黨拿下原由民進黨執政的新竹市；脫黨參選的鍾東錦拿下原由國民黨執政的苗栗縣，還有金門縣也被無黨籍的陳福海拿下；另嘉義市因候選人過世，將改於12月18日舉行投票。

回顧2018年藍綠版圖，國民黨當時大幅增至15席（六都3席，地方縣市12席）；而民進黨遞減為6席，（六都2席，地方縣市4席）；無黨籍遞減為1席（六都1席）。不過高雄市在2020年罷免案後，讓民進黨升至7席，國民黨降至14席。

民進黨從北輸到南，連屏東台南都只「慘勝」

北部的基隆和桃園本來被綠營視為延續執政的重點縣市，過去在基隆市長林右昌以及桃園市長鄭文燦施政滿意度良好下，此次兩人也傾盡全力輔選站台，本來以為執政8年會比較有勝算，而且都是現任立委來競選，然而結果卻不如預期，基隆蔡適應輸給國民黨的謝國樑，桃園鄭運鵬輸給了國民黨的張善政。

而在綠營穩固的屏東縣和台南市，民進黨此次也嬴得不漂亮；屏東縣長選舉，原本外界認為周春米可以輕鬆拉開差距，但開票後被蘇清泉緊咬，兩人以千票不斷拉鋸。周春米最終以20萬3000多票，僅1萬多票險勝蘇清泉的19萬1800多票。

而台南市，國民黨謝龍介僅輸現任市長黃偉哲4萬5千多票，黃偉哲更拿不到5成選票，也成為民進黨的警訊。

政治大學選舉研究中心主任蔡佳泓分析，細看北部的基隆桃園兩個地方過去藍綠的版圖，也可以說本來就是從藍變綠，北台灣本身的大環境影響，不像南部的縣市那麼「穩固」，這兩縣市在近幾年變化較大，雖然林右昌和鄭文燦的至少在媒體上表現不差，但最後還是被翻盤。

蔡佳泓也表示，桃園從林智堅退選到鄭運鵬接棒，起步比較慢。鄭運鵬一開始沒有得到黨中央的青睞，也跟他平時較犀利，可能多少有得罪黨內外人士，本身有些形象或派系的問題，所以沒有第一時間提名，反而找林智堅來選；國民黨張善政雖然一開始也是被黨中央欽點空降，引發不小爭議，但過程中張善政度過許多風波，像是研究報告的抄襲爭議、數字王國董事的爭議，選情持續穩定成長。可見張善政讓選民覺得「不一定要繼續投給民進黨」。

蔡佳泓認為，民進黨在北部的操盤，最大敗筆恐怕還是林智堅的論文抄襲爭議，對整體的選情影響，恐怕比想像中來得大。

而屏東縣的問題，蔡佳泓認為民進黨在激烈的黨內初選後，恐怕沒有好好的修復和整合，最後甚至發生前立委蘇震清跑去和國民黨蘇清泉同台的風波；加上屏東地方上有些選民都認為，屏東還是很缺乏中央的照顧和資源，也是導致鐵票鬆動的原因。

藍營催票率較穩定，綠營大起大落，青年選票不見聚攏效果

回顧過去的催票率數據，可以看到2012年至今的數次重大選舉中，藍營的催票率其實從2016年民進黨開始執政後，差不多都在30%，即使是在民進黨大勝的2020年也並未明顯下滑，但是民進黨的催票率地在地方選舉總是明顯低下，而在總統立委的大選中較能催出選票。

蔡佳泓認為，地方選舉大家關心度本來就不高，加上此次沒什麼特別重大的議題，相比4年前或2年前可能連在國外的人都特別返台投票，不管是國民黨、民進黨或民眾黨，此次選戰過程中，都沒提出特別讓人耳目一新的選戰訴求。

蔡佳泓也指出，候選人之間競爭度較低，蠻多人選前就相信勝負已定，藍綠營個別領先的就是那幾個縣市；不管哪家民調，很少縣市出現互咬或是非常接近的狀況，也許只有新竹勉強可以稱得上「膠著」，而台北市大家都知道蔣萬安是穩定領先，雖然領先幅度不多，大家比較關心的反而是民進黨或是黃珊珊誰會被棄保，但國民黨領先是確定的。

另外，過去民進黨擅長的「抗中保台」牌也未奏效。

雖然蔡英文幾次在造勢大會上公開喊話，表示此次選舉是在對國際表達立場，表達台灣人民在中國威脅、俄烏戰爭下想要怎樣的政府；蔡英文更希望自己在2020年的817萬票能夠順利轉換，選前喊出「投民進黨候選人，就是投蔡英文」的口號，也被批評對民進黨選情過度自信，卻忽略了「討厭民進黨」的氣氛正在蔓延，反而可能招致反效果。

一向被認為支持民進黨的年輕選票，在本屆選舉中也見不到聚攏效果。