章魚保羅「預測」世足賽勝負的能力是真的嗎？
我們想讓你知道的是
談到章魚，研究牠們的生物學家都很了解，牠叫魚但非魚，長得像外星生物，很聰明，能打開加了保險設施的藥罐，又很能透過經驗和觀察，學會新的問題解決的行為。最令人印象深刻的是牠們的隱士性格，總是躲在一旁，不問世事。而且極不友善，碰到別的章魚，出「手」就打。
文：曾志朗
你認識章魚保羅嗎？你聽過牠傳奇的故事嗎？如果都沒有，那你一定不是忠實的世界盃足球迷！2010年夏天，這隻號稱有史以來最聰明且能「未卜先知」的章魚保羅，在四年一次的世足賽中，正確「預測」了八場比賽的勝負，其中包括「預測」德國在7月10日的季軍賽中擊敗烏拉圭，以及「預測」西班牙成為2010年世足賽總冠軍。猜八場，中八場。
保羅真有預知的神秘能力嗎？牠是什麼來歷？預測怎麼做的？是人為操作的騙局嗎？這章魚保羅的成名史，過程也滿好玩的。牠出生於英國威茅斯的海洋生物公園，後來移居到德國奧柏豪森的海洋生物中心，深受遊客喜愛，認為牠從小就展現不凡智力，根本是「神童」。
2008年歐洲足球季賽，海生中心的工作人員求勝心切又問卜無門，異想天開出了個點子，乾脆問問章魚兄。怎麼做？很簡單，先讓牠餓一餓，再放出來找食物。每次賽前，工作人員準備好兩個透明玻璃箱，箱面分別貼著德國及對手國的國旗圖樣，箱裡則放入保羅愛吃的東西，然後沉置缸底。再把保羅放進水缸中和兩個玻璃箱等距的地方，看牠會游向哪個水箱、開蓋取食，就是牠「預測」即將勝出的那一方。
開玩笑？是的，最初只是好玩，博君一笑。但當保羅在德國隊的六場比賽中，成功「預測」四場勝負，比統計上的隨機平均略勝一籌時，大家開始懷疑牠好像真有意想不到的預測能力。
工作人員感到有趣，就用同樣的步驟，讓牠進軍2010年南非世足賽。結果從分組賽到冠軍賽，「保羅先知」的「預測」無一不靈，甚至引來阿根廷廚師球迷發出跨國「烹殺令」，成為世足賽中好玩又有趣的插曲。最終保羅8場全測中，成為當年世界盃最受矚目的明星。
保羅一戰成名，當然大出風頭。但我們必須認真面對的問題是，保羅的「預測」能力是真的嗎？從科學的驗證觀點，牠在2008年的「預測」結果是險勝，而2010年100％的「預測」表現，也許支持了2008年的能力假設，但光憑這兩年的表現，真可以一錘定音，宣告牠有超物質的心靈感應力嗎？真能讓我們斷言這「德國神算子」天賦異稟，隱居水缸卻能知天下事？
當然不可以！儘管兩年共14場賽事，保羅猜中12場，高達85.7％的成功率，對任何一位統計專家而言，已經遠遠超過隨機猜測的平均數值，絕對達到統計學上的「顯著」指標。但保羅再聰明，怎麼可能在足球拚鬥這種高層次且充滿複雜因素的「不確定」狀態下，正確預測比賽結果呢？在堅持唯物主義的科學家眼裡，章魚哥的神算反映「真相」了嗎？這樣的統計判定會不會太草率了？
想想看，我們在認定大氣變遷型態和全球是否暖化，總不能只看一或兩年的統計數字，一定要有10年、20年，甚至30年的趨勢分析，才讓下結論的人或接受結論的人有信心。世間事很複雜，事件的變化也很難預料。保羅那兩年的「預測」紀錄，只是長河中的一段小漣漪，樣本數太小，可能是巧合中的巧合而已。正確的驗證，必須年復一年統計預測的結果，才能算數。
也許長期觀察，保羅的預測在大數法則下，會越來越趨近隨機出現的平均數，符合所謂的「向平均數趨近的迴歸」現象。所以要確定保羅是否真能預知未來，必須看牠在2014、2018的世足賽中，持續而正確的預測比賽結果。
可惜2010年世界盃結束後，工作人員知道牠壽命將盡，就讓牠退休了，牠果然在同年與世長辭，徒留給萬千球迷無限的遺憾，科學界想做的真偽之辨也不可能了。
神算章魚既已仙逝，就不必再去追究牠的神力由何而來了。我曾寫過〈（巧合）n，還是巧合！〉，對無法獲得檢驗的臆測，只好以平常心看待。章魚保羅，再見了！
談到章魚，研究牠們的生物學家都很了解，牠叫魚但非魚，長得像外星生物，很聰明，能打開加了保險設施的藥罐（無法隨手扭開，通常要把瓶蓋下壓才能轉開），又很能透過經驗和觀察，學會新的問題解決的行為。牠們很會偽裝術，隨時隨地依環境改變身體的形狀和顏色。牠們沒有像人類一樣的腦，卻能把記憶儲存在八條腕足內的神經連結中，再由八臂交集在一起的終極中心的百萬神經束來統合指揮，掌控身體各部位的活動。
但最令人印象深刻的是牠們的隱士性格，總是躲在一旁，不問世事。而且極不友善，碰到別的章魚，出「手」就打，侵略性很強。由於這種極端的反社會行為，飼養章魚的人都知道，不能把兩隻章魚放在同一個魚缸，否則不但打架，還會把對方給吃了。
曾有研究發現母章魚會從海底撿拾淤泥、貝殼丟公章魚，藉此抵禦公章魚「意圖性侵」：
當然章魚也有「纏綿悱惻」的一面，但那只發生在和異性交配的當下，而且授精一結束，雄章魚就馬上逃離，或乾脆捨棄一條手臂保命，以免遭雌章魚吞噬。章魚這短暫溫柔和友愛的行為，當然是受到體內化學成份在發情期有所變化而引起的，也就是血清張力素，一種普遍認為會促進幸福和快樂感覺的神經傳遞物質。
美國約翰霍普金斯大學的神經科學家杜蘭（Gul Dolen），專門研究腦細胞中化學物質和動物社會行為的關係，對章魚的極端反社會行為感到好奇，試圖從改變章魚神經細胞的化學成份，觀察是否能讓侵略成性的章魚變得更友善一些，她和芝加哥大學海洋生物實驗室的研究員艾德辛格（Eric Edsinger）合作，做了一個很有趣的實驗。
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永豐「DAWHO之夜」大戶方舟策略：專家分享用數位投資工具迎接未知挑戰
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2022年三大風險「通膨、戰爭、疫情」擾動全球經濟脈絡，掌握當前國際經貿局勢變化，便成為後疫情時代的致勝關鍵。在年末即將到來之際，2023年投資又該注意什麼？
繼去年至今年上半年關鍵評論網與永豐銀行攜手舉辦「DAWHO之夜 大戶品味生活家」及「DAWHO之夜 升息理財抗通膨」線上直播活動後，好評如潮。2022年10月20日再度共同舉辦線上直播活動—「大戶方舟策略 迎接未知挑戰」。此次活動由吳怡霈擔任主持人，並邀請理財達人寶可孟與存股達人大俠武林兩位專家，一起聊聊對於現今市場動態及投資環境的觀察，以及在如此動盪的經濟環境之下，該如何善用數位工具掌握投資風險？
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市場永遠有波動，投資人須以不變應萬變
面對市場波動，大俠武林提醒投資人：「市場波動永無止息。」長期投資人可採取資金控管、分批買進策略的「震盪布局法」，也就是不定期不定額的投資，「看當天有多少閒錢，就買多少零股，分批買到領息的那一天。」無論市場漲跌，投資人都能在市場布局，差別只在於布局股數不一。
「空頭市場其實是最好的布局時機。」大俠武林進一步解釋，市場長期處於漲勢，對小資族才不友善，當市場不斷漲，代表的是投資成本越來越高；反過來說，空頭市場時反而可利用便宜價格買進股票。對小資族來說，最好的投資策略關鍵第一步就是先投資自己，唯有投資自己，才能在投資市場上買進的資產變多，專注本業、努力加薪，才能提高自己的布局資金。
大俠武林認為，投資關鍵在於紀律，而非擇時，「因為股票市場不是數學題，而是心理戰。」空頭時投資人總是不敢入場，一旦市場反轉回升，卻又往往措手不及，幾乎沒有人猜得準市場低點，「唯有一種人能在低點買進大量股數，那就是紀律投資者。而市場永遠都會在震盪下走出多頭格局，只是我們不知道會什麼時候發生。」
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