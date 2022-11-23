《大白鯊》、《E.T.外星人》大導史蒂芬史匹柏獲柏林影展榮譽金熊獎，官方盛讚其作品成就與社會貢獻
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拍出《大白鯊》、《E.T.外星人》、《侏羅紀公園》、《辛德勒的名單》、《搶救雷恩大兵》的美國大導史蒂芬史匹柏，榮獲柏林影展終身成就榮譽金熊獎。官方表示：「憑藉令人難以置信的職業生涯，史蒂芬史匹柏的作品不僅讓全世界好幾世代的觀眾著迷，而且還賦予電影作為夢想工廠的全新含義。」
明（2023）年歐洲三大影展之一的柏林影展即將邁入第73屆，而在日前，柏林影展官方也宣布將終身成就榮譽金熊獎（Honorary Golden Bear for Lifetime Achievement），頒發給美國大導史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg），對於獲獎無數的史蒂芬史匹柏而言，此獎項名符其實。
史蒂芬史匹柏的經典作品無數，上個世紀交出了《大白鯊》、《E.T.外星人》、《紫色姐妹花》、《侏羅紀公園》、《辛德勒的名單》、《搶救雷恩大兵》等名作，而到了21世紀則有《神鬼交鋒》、《慕尼黑》、《林肯》、《一級玩家》等片。
史蒂芬史匹柏電影產量極高，而從上述作品脈絡檢視，史蒂芬史匹柏能夠靠攏商業，創造出數十億美元的商業IP，也能夠走向學院派的藝術喜好，在史蒂芬史匹柏輝煌的職業生涯中，一共獲得19次奧斯卡提名，並憑藉《辛德勒的名單》獲得奧斯卡最佳影片，並也以《辛德勒名單》、《搶救雷恩大兵》兩次獲得奧斯卡最佳導演。
柏林影展總監Carlo Chatrian和Mariette Rissenbeek在一份聲明中表示，「憑藉令人難以置信的職業生涯，史蒂芬史匹柏的作品不僅讓全世界好幾世代的觀眾著迷，而且還賦予電影作為夢想工廠的全新含義。」
柏林官方繼續指出，「無論是在少年永恆的魔幻世界，還是在歷史刻骨銘心的現實中，史蒂芬史匹柏的電影都將我們帶到了一個不同的層次，大銀幕成為我們情感得到滿足的平台。如果2023年柏林影展代表一個新的開始，沒有什麼比透過史蒂芬史匹柏的偉大作品開始更好。」
對於即將年滿76歲的史蒂芬史匹柏而言，今（2022）年推出半自傳的作品《法貝爾曼》，當然是各界矚目的焦點，也是本屆北美獎季的最大熱門之一。
《法貝爾曼》描述一名男孩發現了家庭秘密，使得他進一步透過影像，了解世界以及自己。據悉，史蒂芬史匹柏將自身早年於鳳凰城的成長記憶作為藍圖，來回亞利桑那州與北加州的癡迷於電影的少年成長過程，這是史蒂芬史匹柏的半自傳作品，而劇本方面，史蒂芬史匹柏也與曾合作《林肯》、《慕尼黑》、《西城故事》的編劇搭檔東尼庫許納（Tony Kushner）再度共同合作。
至於《法貝爾曼》的卡司則有蜜雪威廉斯（Michelle Williams）、保羅迪諾（Paul Dano）、賽斯羅根（Seth Rogen）、加百列拉貝爾（Gabriel LaBelle）以及茱莉雅巴特斯（Julia Butters）等人，預期將在北美11月感恩節檔期映演。而柏林影展也將在明（2023）年2月16日至26日舉行的影展活動放映，德國則是在3月於院線盛大上映。
最後，柏林影展也強調，史蒂芬史匹柏對社會事業的貢獻而獲得了許多榮譽。史蒂芬史匹柏在1998年被授予德意志聯邦共和國大十字勳章和星勳章，藉以表彰《辛德勒的名單》和其浩劫基金會。到了2001年，英國女王伊莉莎白二世（Elizabeth II）則授予史蒂芬史匹柏大英帝國騎士司令勳章（KBE）。2015年，史蒂芬史匹柏則獲得了時任美國總統歐巴馬（Barack Obama）頒發的總統自由勳章。
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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：羅元祺
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桃園商圈學：老舊店面華麗轉身，空間改造、品牌再設計促進商圈活力
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有別於其他縣市，桃園市政府深入輔導商圈及店家來翻轉商圈。從推動精緻化的「星級友善店家認證」、商圈顧問輔導諮詢、多元行銷推廣，並以行銷主題節慶活動帶動商圈特色元素，形塑城市形象；對商圈店家深入輔導，多年來也進行了「店面的華麗轉身x店家改造」。
店面的華麗轉身x店家改造
桃園市政府經濟發展局自107年開始推動商圈店家改造相關計畫，已經推動5個年度，累計輔導58家店家改造，為六都中輔導、改造店家數量最多。改造過程由專業團隊挖掘有故事的老店家，透過「空間」改造及「品牌」再設計，打造全新店家形象；同時，積極輔導店家改造其實也在形塑商圈街區亮點，展現在地特色。改造之後，消費者滿意度及回訪率大幅提高，多數受輔導店家消費者滿意度高達90%、營業額更是往上增加2-3成。
而今（111）年店家改造也輔導包含7個商圈共14店家，改造經費由店家自籌50%，市府補助50%。透過市府的推動，期待店家能從軟、硬體雙軌並進優化轉型，提供消費者更優質的逛購體驗！本次改造店家包含「双霖茶莊」、「平鎮區農會宋屋辦事處」、「林永方點線麵食館」、「阿囡陶器」、「胖菓子」、「粉紅蛙仙草奶凍之家」、「蛋金固烘焙坊」、「富恩好食」、「黑山銀花」、「愛的爆爆」、「愛寶童裝舖」、「新元香業」、「新百王餐廳」、「潤米roomy-米饅頭、貝果專門店」。從服飾店的門面空間設計轉換、餐飲業的品牌與空間優化，再到傳統產業、文創手作等領域，店家將整體形象設計與空間機能優化改造後，不僅讓消費者耳目一新，也提升了實體服務所需的空間機能。
店家成果發表會
轉變的過程中，有店家笑著表示許多老客人因為空間改造的太美還以為走錯了地點！在舊雨新知的奔相走告下，生意也更加興隆。為紀錄店家們改造前後的差異，更舉辦「華麗轉身x店家改造 成果發表會」，由市長頒贈店家們意喻生意興隆的盆栽，祝福店家們能再華麗轉身後一鳴驚人、鴻圖大展；同時今年度新獲選認證的48家桃園市星級友善店家，也於發表會中頒發認證。
桃園市積極輔導超過50店家改造、累積認證友善店家百間，都是希望優化消費者體驗，促進商圈經濟，更將地方商圈軟實力再次升級，也期待民眾在這適合出遊散步的秋冬交會之際，到桃園一探究竟。
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