《大白鯊》、《E.T.外星人》大導史蒂芬史匹柏獲柏林影展榮譽金熊獎，官方盛讚其作品成就與社會貢獻

明（2023）年歐洲三大影展之一的柏林影展即將邁入第73屆，而在日前，柏林影展官方也宣布將終身成就榮譽金熊獎（Honorary Golden Bear for Lifetime Achievement），頒發給美國大導史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg），對於獲獎無數的史蒂芬史匹柏而言，此獎項名符其實。

Photo Credit: AP / 達志影像 史蒂芬史匹柏

史蒂芬史匹柏的經典作品無數，上個世紀交出了《大白鯊》、《E.T.外星人》、《紫色姐妹花》、《侏羅紀公園》、《辛德勒的名單》、《搶救雷恩大兵》等名作，而到了21世紀則有《神鬼交鋒》、《慕尼黑》、《林肯》、《一級玩家》等片。

史蒂芬史匹柏電影產量極高，而從上述作品脈絡檢視，史蒂芬史匹柏能夠靠攏商業，創造出數十億美元的商業IP，也能夠走向學院派的藝術喜好，在史蒂芬史匹柏 輝煌的職業生涯中，一共獲得19次奧斯卡提名，並憑藉 《辛德勒的名單》獲得奧斯卡最佳影片，並也以《辛德勒名單》、 《搶救雷恩大兵》兩次 獲得奧斯卡最佳導演。

柏林影展總監Carlo Chatrian和Mariette Rissenbeek在一份聲明中表示，「憑藉令人難以置信的職業生涯， 史蒂芬史匹柏的作品 不僅讓全世界好幾世代的觀眾著迷，而且還賦予電影作為夢想工廠的全新含義。」

柏林官方繼續指出，「無論是在少年永恆的魔幻世界，還是在歷史刻骨銘心的現實中， 史蒂芬史匹柏 的電影都將我們帶到了一個不同的層次，大銀幕成為我們情感得到滿足的平台。 如果2023年柏林影展代表一個新的開始，沒有什麼比 透過史蒂芬史匹柏 的偉大作品開始更好。」

對於即將年滿76歲的史蒂芬史匹柏而言，今（2022）年推出半自傳的作品《法貝爾曼》，當然是各界矚目的焦點，也是本屆北美獎季的最大熱門之一。

《法貝爾曼》描述一名男孩發現了家庭秘密，使得他進一步透過影像，了解世界以及自己。據悉，史蒂芬史匹柏將自身早年於鳳凰城的成長記憶作為藍圖，來回亞利桑那州與北加州的癡迷於電影的少年成長過程，這是史蒂芬史匹柏的半自傳作品，而劇本方面，史蒂芬史匹柏也與曾合作《林肯》、《慕尼黑》、《西城故事》的編劇搭檔東尼庫許納（Tony Kushner）再度共同合作。

Photo Credit: AP / 達志影像 史蒂芬史匹柏與《法貝爾曼》海報

至於《法貝爾曼》的卡司則有蜜雪威廉斯（Michelle Williams）、保羅迪諾（Paul Dano）、賽斯羅根（Seth Rogen）、加百列拉貝爾（Gabriel LaBelle）以及茱莉雅巴特斯（Julia Butters）等人，預期將在北美11月感恩節檔期映演。而柏林影展也將在明（2023）年2月16日至26日舉行的影展活動放映，德國則是在3月於院線盛大上映。

最後，柏林影展也強調， 史蒂芬史匹柏 對社會事業的貢獻而獲得了許多榮譽。 史蒂芬史匹柏 在1998年被授予德意志聯邦共和國大十字勳章和星勳章，藉以表彰《辛德勒的名單》和其浩劫基金會。到了2001年，英國女王伊莉莎白二世（ Elizabeth II ）則授予 史蒂芬史匹柏 大英帝國騎士司令勳章（KBE）。2015年， 史蒂芬史匹柏則 獲得了時任美國總統歐巴馬（Barack Obama ）頒發的總統自由勳章。

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：羅元祺