世基生醫指控侵犯專利權、求償3億元，中研院：專利法規定不適用學術研究

中研院日前被爆出侵權爭議，基因檢測廠商「世基生醫」認為，中研院2006年專利授權的技術，被使用在「台灣精準醫療計畫」（TPMI）中，侵犯專利權，並求償3億元。對此，中研院主觀認為計畫屬於學術研究，不適用《專利法》規定，雙方觀點產生衝突，全案已經進入訴訟程序。

立法委員王婉諭在質詢時指出，中研院於2019年正式啟動「台灣精準醫療計畫」，由中研院和33家醫院合作，透過基因檢測了解生病原因、未來可能罹患的疾病，和適合什麼藥物，是我國醫療的進步很大里程碑與福音。該計畫目標希望達到100萬名民眾參與，目前已有57萬名民眾做過檢測。

但王婉諭表示，計畫有部分引起爭議，基因檢測廠商「世基生醫」提起控告，表示中研院在2006年把藥物基因檢測的技術，專利授權給世基生醫，時效一直到2025年，但技術在2018年被生醫所投入台灣精準醫療計畫當中，讓33家醫院同時使用。

王婉諭指出，目前已經有57萬人接受檢測，人類的基因是出生就決定，基因檢測「每做一個人，都是在侵害世基生醫的權益。」

這起案件目前已經進入訴訟程序，世基生醫主張中研院台灣精準醫療計畫使用的技術侵犯專利權，在沒有通知的情況下免費做學術研究，因此向中研院求償3億元。

根據《鏡週刊》報導，在中研院2006年與世基生醫簽署的合約書中，載明治療癲癇的Carbamazepine、治療痛風的Allopurinol、以及抗凝血劑Warfarin，共3款藥可能引發不良反應的風險檢測方法，並授權世基生醫到2025年可以在全球檢驗產品中專屬使用。

中研院、世基生醫認知不同，《專利法》指學術研究為專利權的例外

對此，中研院智財技轉處處長邱文聰表明，來龍去脈就如王婉諭所說，但中研院研究單位在使用技術時，主觀認為是學術研究，《專利法》第59條載明對專利保護的例外，當專利權屬於學術研究，《專利法》相關規定就不適用。

邱文聰指出，中研院了解，廠商的觀點認為這侵害到中研院授權給它的權利，在2個觀點產生衝突的情況下，中研院也嘗試達成雙贏局面。

王婉諭進一步提問，認為中研院收了授權金、每年和業主收專利金，卻在沒有告知的情況下把技術投入到別處，「（業者）未來怎麼敢跟中研院合作？」

中研院生醫所所長、台灣精準醫療計畫計畫總主持人郭沛恩回應，這項計畫是「研究計劃案」，做出來的結果也是研究結果，而公司的篩檢是臨床用的。

王婉諭也質疑中研院內部檢控機制如何，生醫所把技術投入計畫時，是否經過研究發展成果管理委員會的審議？中研院院長廖俊智表示，計畫用的基因有幾十萬種、幾百萬種，其中有3個是曾經被授權過的，「這是相當特殊的狀況」，導致計畫人員沒有察覺到對方會提出疑義。

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核稿編輯：羅元祺