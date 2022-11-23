《蘋果》國安案：6名前高層認罪，黎智英成唯一不認罪被告人

文：Phoebe Kong

由黎智英創立的《蘋果日報》及母公司壹傳媒，其6名前高層——前壹傳媒行政總裁兼張劍虹、前《蘋果日報》副社長陳沛敏、前總編羅偉光、前執行總編林文宗、前英文版執行總編馮偉光、前社論主筆楊清奇，週二（11月22日）在香港高等法院承認「串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全罪」。

各人由被捕至今已還押約一年半，面臨最高刑罰終身監禁。昨日高等法院外圍，有持槍的反恐特勤警員戒備，保安級別明顯高於其他案件，而前《蘋果日報》員工也有到庭旁聽。

週二的庭審透露，張劍虹將於正式審訊時為控方作供，據悉證人還包括陳沛敏及另一被告。而前壹傳媒營運總裁周達權則獲律政司豁免起訴，將以特赦證人身份指證黎智英。

案中其餘4個被告單位不認罪，即黎智英及報社的3家關聯公司——蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司。審訊將於12月1日開始，預計歷時30天。本案由國安法指定法官杜麗冰、李素蘭、李運騰共同審理，不設陪審團，辯方計劃就此在開審首天申請永久終止聆訊。

Photo Credit: Reuters/ 達志影像 決定認罪的張劍虹已被還押一年半，控方透露將於稍後傳召他作供。

逾150篇報導及文章成罪證

控方在庭上讀出案情，指被告的犯案時間橫跨香港國安法生效前後的時段，從2019年4月起直至2021年6月24日，即《蘋果》最後的出版日。黎智英被指是主謀，其餘被告則扮演串謀角色。控方指控他們透過《蘋果》發佈煽動性刊物，挑起對中央和香港政府的仇恨、鼓吹暴力和違法行為、請求外國或境外組織對中港實施制裁等。

控方列舉逾150篇在《蘋果》各平台上刊登的新聞報導、社論及評論文章等作為罪證，指各被告直接參與發佈工作。例如在2019年4月起發佈刊物呼籲市民示威，反修例運動爆發後，持續刊登針對中國、港府、警察等的文章，提倡以「攬炒」和非法方式對抗中央，至2020年新冠疫情期間亦然。除了部分被告以外，涉案文章作者還包括：被控民主派初選案的戴耀廷、民主黨創黨主席李柱銘、資深傳媒人區家麟等。

值得留意的是，涉案的百多篇文章當中，不少是新聞報導，而非評論文章，控方認為它們透過受訪者的觀點表達立場，而黎智英在社交媒體上轉發報導也成為指控理由之一。即使是法庭新聞，例如黎智英被拒絕保釋時與家人道別、還押期間健康問題的《蘋果》報導，控方也認為是別有目的，以引起公眾對黎智英的支持和同情。

Photo Credit: Newscom/ 達志影像 《蘋果》最後一刊，不少港人在報攤排隊購報。

控方：蘋果增設英文版為與外力交流

關於「勾結外國勢力」方面，案情指各被告在國安法實施後，仍透過「煽動刊物」要求外國封鎖或與中港政府敵對，舉例《蘋果》於該法實行首天以「惡法生效 兩制蓋棺 泛民 7.1 繼續抗爭」作頭版標題。而在2020年5月國安法推行前夕，黎智英推出《蘋果》英文版「打國際線」，讓國際朋友更瞭解香港狀況，尤其要吸引以美國讀者為主的海外訂閱，讓他們提供「經濟援助」和「政治保護」，令中共更難施行打壓。

而在同一個月，黎智英開設推特帳戶，控方指他轉發《蘋果》的內容，以及在網上與美、英、日、台等外地政客互動。案情指他隨後在網上推出「與黎智英對談」的直播節目，批評香港國安法，亮相該節目的還有美國前外交官薄瑞光（Raymond BURGHARDT）、以色列前副總理夏蘭斯基（Natan SHARANSKY）、《南華早報》前總編祈福德（Mark Clifford）等。

超過一半涉案文章是有關外國制裁，控方稱英文刊物旨在「與外部勢力交流」，並指出黎智英曾與時任美國國務卿蓬佩奧會面、出席時任美國副總統彭斯的演說活動，證明他「與外部勢力保持聯繫」。

Photo Credit: AP / 達志影像 黎智英是蘋果國安案唯一不認罪的被告人。

外聘英國律師爭議未止 律政司上訴終院

不認罪的黎智英聘請了英國御用大律師Tim Owen為他辯護，但是遭到律政司連番上訴反對。律政司在高等法院多次敗訴後，向上訴至終審法院，將於本週五（11月25日）進行聆訊。Tim Owen是英國的王牌律師，曾在香港法院工作，也代表過一名在2014年因攻擊示威運動人士而被定罪的香港警察上訴。

多家港媒在週一（11月21日）引述消息報導，律政司刑事檢控科去信其所有外聘大律師，要求他們簽署聲明承諾維護國安法，不能作出「違反國家安全」的行為。聲明要求他們確保在處理外聘檢控工作時避免利益衝突，在沒有律政司司長批准下，不得洩露案件內容。有媒體指，這是律政司首次要求外聘大律師「表忠」。

《蘋果日報》國安案受到國際矚目，黎智英外聘律師引來親北京人士批評，大律師公會也高調反對。中國全國政協副主席、前香港特首梁振英猛烈抨擊法院裁定容許Tim Owen出庭是「荒謬」，他稱黎智英被控的不是一般罪名，質疑為何香港在中國國家安全問題上要「用國際間的司法標準」。中聯辦控制的《大公報》及《文匯報》亦刊登文章，質疑Tim Owen可能帶來「西方觀點」，造成「偏見和不公」。

Photo Credit: Reuters/ 達志影像 香港律政司反對黎智英聘請英國御用大律師Tim Owen（相中人）作辯護。

香港與英聯邦國家一樣奉行普通法制，長久以來，控辯雙方聘用英國大律師處理重大或複雜案件的情況並不罕見。去年，香港律政司聘請英國大律師佩裡（David Perry）在另一起案件中出任檢控官，起訴黎智英和其他民主派人士。但最終佩裡在英國國內的反對聲浪中退出，當時梁振英對結果表示譴責，港府也稱英國的批判不明智。

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