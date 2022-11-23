《蘋果》國安案：6名前高層認罪，黎智英成唯一不認罪被告人
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《蘋果日報》串謀勾結外國勢力案，除黎智英外，其餘高層被告皆認罪，部分人並決定為控方作證。控方列出百多篇新聞報導和評論文章作為證據，並指控報社推出英文版旨在結連外國勢力。
文：Phoebe Kong
由黎智英創立的《蘋果日報》及母公司壹傳媒，其6名前高層——前壹傳媒行政總裁兼張劍虹、前《蘋果日報》副社長陳沛敏、前總編羅偉光、前執行總編林文宗、前英文版執行總編馮偉光、前社論主筆楊清奇，週二（11月22日）在香港高等法院承認「串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全罪」。
各人由被捕至今已還押約一年半，面臨最高刑罰終身監禁。昨日高等法院外圍，有持槍的反恐特勤警員戒備，保安級別明顯高於其他案件，而前《蘋果日報》員工也有到庭旁聽。
週二的庭審透露，張劍虹將於正式審訊時為控方作供，據悉證人還包括陳沛敏及另一被告。而前壹傳媒營運總裁周達權則獲律政司豁免起訴，將以特赦證人身份指證黎智英。
案中其餘4個被告單位不認罪，即黎智英及報社的3家關聯公司——蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司。審訊將於12月1日開始，預計歷時30天。本案由國安法指定法官杜麗冰、李素蘭、李運騰共同審理，不設陪審團，辯方計劃就此在開審首天申請永久終止聆訊。
逾150篇報導及文章成罪證
控方在庭上讀出案情，指被告的犯案時間橫跨香港國安法生效前後的時段，從2019年4月起直至2021年6月24日，即《蘋果》最後的出版日。黎智英被指是主謀，其餘被告則扮演串謀角色。控方指控他們透過《蘋果》發佈煽動性刊物，挑起對中央和香港政府的仇恨、鼓吹暴力和違法行為、請求外國或境外組織對中港實施制裁等。
控方列舉逾150篇在《蘋果》各平台上刊登的新聞報導、社論及評論文章等作為罪證，指各被告直接參與發佈工作。例如在2019年4月起發佈刊物呼籲市民示威，反修例運動爆發後，持續刊登針對中國、港府、警察等的文章，提倡以「攬炒」和非法方式對抗中央，至2020年新冠疫情期間亦然。除了部分被告以外，涉案文章作者還包括：被控民主派初選案的戴耀廷、民主黨創黨主席李柱銘、資深傳媒人區家麟等。
值得留意的是，涉案的百多篇文章當中，不少是新聞報導，而非評論文章，控方認為它們透過受訪者的觀點表達立場，而黎智英在社交媒體上轉發報導也成為指控理由之一。即使是法庭新聞，例如黎智英被拒絕保釋時與家人道別、還押期間健康問題的《蘋果》報導，控方也認為是別有目的，以引起公眾對黎智英的支持和同情。
控方：蘋果增設英文版為與外力交流
關於「勾結外國勢力」方面，案情指各被告在國安法實施後，仍透過「煽動刊物」要求外國封鎖或與中港政府敵對，舉例《蘋果》於該法實行首天以「惡法生效 兩制蓋棺 泛民 7.1 繼續抗爭」作頭版標題。而在2020年5月國安法推行前夕，黎智英推出《蘋果》英文版「打國際線」，讓國際朋友更瞭解香港狀況，尤其要吸引以美國讀者為主的海外訂閱，讓他們提供「經濟援助」和「政治保護」，令中共更難施行打壓。
而在同一個月，黎智英開設推特帳戶，控方指他轉發《蘋果》的內容，以及在網上與美、英、日、台等外地政客互動。案情指他隨後在網上推出「與黎智英對談」的直播節目，批評香港國安法，亮相該節目的還有美國前外交官薄瑞光（Raymond BURGHARDT）、以色列前副總理夏蘭斯基（Natan SHARANSKY）、《南華早報》前總編祈福德（Mark Clifford）等。
超過一半涉案文章是有關外國制裁，控方稱英文刊物旨在「與外部勢力交流」，並指出黎智英曾與時任美國國務卿蓬佩奧會面、出席時任美國副總統彭斯的演說活動，證明他「與外部勢力保持聯繫」。
外聘英國律師爭議未止 律政司上訴終院
不認罪的黎智英聘請了英國御用大律師Tim Owen為他辯護，但是遭到律政司連番上訴反對。律政司在高等法院多次敗訴後，向上訴至終審法院，將於本週五（11月25日）進行聆訊。Tim Owen是英國的王牌律師，曾在香港法院工作，也代表過一名在2014年因攻擊示威運動人士而被定罪的香港警察上訴。
多家港媒在週一（11月21日）引述消息報導，律政司刑事檢控科去信其所有外聘大律師，要求他們簽署聲明承諾維護國安法，不能作出「違反國家安全」的行為。聲明要求他們確保在處理外聘檢控工作時避免利益衝突，在沒有律政司司長批准下，不得洩露案件內容。有媒體指，這是律政司首次要求外聘大律師「表忠」。
《蘋果日報》國安案受到國際矚目，黎智英外聘律師引來親北京人士批評，大律師公會也高調反對。中國全國政協副主席、前香港特首梁振英猛烈抨擊法院裁定容許Tim Owen出庭是「荒謬」，他稱黎智英被控的不是一般罪名，質疑為何香港在中國國家安全問題上要「用國際間的司法標準」。中聯辦控制的《大公報》及《文匯報》亦刊登文章，質疑Tim Owen可能帶來「西方觀點」，造成「偏見和不公」。
香港與英聯邦國家一樣奉行普通法制，長久以來，控辯雙方聘用英國大律師處理重大或複雜案件的情況並不罕見。去年，香港律政司聘請英國大律師佩裡（David Perry）在另一起案件中出任檢控官，起訴黎智英和其他民主派人士。但最終佩裡在英國國內的反對聲浪中退出，當時梁振英對結果表示譴責，港府也稱英國的批判不明智。
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從敘事到遊戲，打造XR內容價值鏈！2022 TCCF未來內容展，國際專家傳授「內容轉型與變現」商業秘訣
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VR、AR、MR 等技術已經大量運用於敘事和遊戲創作之中，而在創作之外，募資、通路發行、行銷等商業運作是創作者面臨的一大難題。2022 TCCF創意內容大會─未來內容展主題沙龍【國際焦點｜敘事 v.s. 遊戲：VR內容的商機與發展】邀請國際知名VR體驗內容設計公司 ARVORE Immersive 營運總監 Doede Holtkamp 分享他的寶貴經驗。
沉浸式娛樂內容崛起 ，國際市場中XR遊戲更具商機
ARVORE Immersive 是一家總部位於巴西聖保羅，使用VR、AR、MR等最新沉浸式技術，開發互動敘事體驗與遊戲的工作室。ARVORE以VR短片「The Line（台譯：《愛情非線性》）獲得2019年威尼斯影展「最佳VR體驗獎」和2020年艾美獎「互動式媒體傑出創新獎」。2021年，ARVORE再度推出VR遊戲「YUKI」獲得熱烈迴響，目前更有4款遊戲同步開發中，準備於2023至2024年間於各大平台上架。ARVORE Immersive品牌商業營運負責人Doede Holtkamp分別從內容開發、募資、通路等環節，分享敘事與遊戲兩種不同創作類型的商業運作差異，以及ARVORE目前聚焦於遊戲創作開發的原因。
「我們正處於沉浸式娛樂產業的轉折點。 」Doede Holtkamp有信心地說，隨著設備越來越普及，用戶指數增長，預期產業格局將在十年內徹底改變，而未來除了VR娛樂體驗更普遍化外，也將開啟全新XR世代 。「大家應該投入更多心力在XR遊戲，無論從募資或通路發行的層面來看，XR遊戲都有更多機會。」他也不諱言，雖然敘事型XR創作商機已經比過去要成長許多，但遊戲仍是相對更有機會成功回收投資報酬的XR創作型態：「儘管ARVORE仍希望未來繼續製作敘事類型的內容，但此時此刻我們更專注於遊戲開發。」
敘事V.S. 遊戲 從開發階段就要有不同思維
ARVORE Immersive團隊橫跨敘事與遊戲兩種創作範疇，Doede Holtkamp表示，由於團隊原先就用類似遊戲開發的編制在創作敘事型內容，團隊人才完整，有設計師、遊戲開發人員、故事設計師，因此ARVORE Immersive針對兩種類型內容的開發方式事實上並沒有那麼大的差異。「最大的差別是，遊戲的前期開發就得交付可運作的原型（Prototype），更理想的狀況是能做出垂直切片（Vertical Slice, 高品質遊戲的短版本遊戲）。而且開發過程中，從早期就要開始不斷測試，針對目標受眾測試用戶體驗。」Doede Holtkamp也提醒，很多團隊會有「做Prototype太貴了，負擔不起」的迷思，事實上現在已經有一些工具，例如Horizon能協助便利開發Prototype 。
另一個關鍵差別在於遊戲的行銷重要性較高，從內容開發的階段就要思考到後續的行銷。「敘事類型的作品中，很多團隊其實沒有專門的行銷人員，通常是由製作人一併負責。但如果從敘事轉向遊戲，就必須在行銷上投注更多心力，至少要有專門的行銷或公關人員。」
從產業鏈著手！「找到對的夥伴」能提高成功機會
敘事型內容與遊戲的募資對象、發行通路也截然不同。Doede Holtkamp分析，敘事型內容的募資機會較多來於公基金、電影節、播放平台等通路，尤其公基金是敘事內容最主要的投資者。Doede Holtkamp也觀察到近期有越來越多遊戲開發者會將垂直切片（Vertical Slic）用於募集公共資金，或是報名電影節，如果有機會入圍電影節，公基金會對這個作品更有興趣。
XR遊戲的主要募資對象則是平台、天使投資等私人投資者和遊戲發行商，其中，他認為遊戲發行商最為重要。「遊戲發行商正在進入這個領域，他們很精通商業運作，也對這個領域很有興趣，覺得充滿商機，但是他們也對這個領域一無所知。」Doede Holtkamp回憶，他曾經問過發行商想要怎樣的內容，但事實上這是一個錯誤的問題，因為發行商很多時候其實並不瞭解。Doede Holtkamp強調，向投資人推薦自己的作品時，創作原型（Prototype）和垂直切片（Vertical Slic）是必要的，此外最重要的是表現用戶體驗和遊戲機制，並且預先了解目前市場上同類型的對手，做出作品的差異化：「不要問發行商要什麼，而是告訴他們，你的作品就是他們應該要的。」
Doede Holtkamp提醒創作團隊，從一開始就應該思考未來的發行通路在哪、可以在哪裡找到潛在的合作夥伴。「嘗試找到這些人，向他們展示你的遊戲，在獲得他們的意見回饋之前不要完成你的遊戲，否則只會浪費時間。」他表示，就像他自己也非遊戲背景出身，ARVORE Immersive也是從過去的經歷中逐漸摸索出商業操作方法。「這個產業還在逐漸成形的早期階段，不懂是正常的，犯錯也沒關係！」
Web3.0開啟了數位世界邁向元宇宙的大門，讓現實世界在即時運算下快速擴增「多重宇宙」。2022未來內容展以「擴增宇宙，運算中」為主軸，便是意味蘊釀元宇宙時代的娛樂體驗、展現將內容產業帶往未來的企圖心。從故事力策展出發，結合科技藝術衍擘畫新未來內容藍圖，帶領參展者體驗內容敘事感官疆界與全新媒體科技應用與商機，在文化內容與商業之間搭建起一座黃金之橋。
- 2022年11月3日至13日
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