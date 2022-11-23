本土增1萬7841例、31死，王必勝：疫情趨勢符合預期，未觀察到為了投票而不通報的黑數
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針對民眾擔心確診者因為擔心不能投票而不進行通報一事，指揮中心預期本週的確診數約在10.5萬到11萬，目前趨勢上看起來正常；記者會中，指揮官王必勝也回應了外界批評台灣「近2週平均確診致死率排名是全球第3高」的指控。
中央流行疫情指揮中心今（23）日公布國內新增1萬7892例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為1萬7841例本土個案及51例境外移入；另確診個案中新增31例死亡。
指揮中心表示，今日新增之本土病例，個案分布以新北市2951例最多，臺中市次之，高雄市第三，桃園市第四，臺南市第五，臺北市第六，其餘縣市均少於千例。
今日新增31例本土病例死亡個案中，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、29例具慢性病史、18例未接種3劑以上COVID-19疫苗。
王必勝：觀察並沒有為了投票而不通報的黑數
記者會中，疫情指揮中心指揮官王必勝表示，針對民眾擔心確診者因為擔心不能投票而不進行通報一事，指揮中心預期本週的確診數約在10.5萬到11萬，換算平均一天1.5至1.6萬，目前趨勢上看起來正常，「應該沒有為了選舉不通報而造成黑數。」
此外，針對外界批評台灣近2週平均確診致死率排名是「全球第3高」的指控，王必勝回應，數據需要看全程、比較長時間的變化，不該挑一個國家特別高峰的時候作為判斷。
王必勝指出，若看真正大規模流行，台灣其實在第2波，相較日本已經是第8波，「這些國家如果用很短的時間看，在最高峰期都是世界最高的。」
記者會中，王必勝也拿出疫情開始至今的統計數據，表示台灣若與新加坡和38個OECD（經濟合作暨發展組織）成員國比較，累積確診死亡率是第5低，致死率雖然各國統計基礎不一樣，但台灣也是第6低。
照護機構篩檢頻率放寬，新一輪快篩試劑已準備好購買和發放
過往各類型住宿式及社區式照顧機構，需定期執行公費快篩之措施，由於目前檢驗陽性狀況已達到2022年6月下旬至今最低的程度，因此自11月28日至2022年12月31日，指揮中心決定將篩檢頻率放寬。
在新的規範中，服務對象每週定期快篩1次（身心障礙者、失智症者、2至18歲維持每週1次，未滿2歲免篩），有症狀時亦進行快篩，未滿2歲有症狀則採PCR；工作人員取消每週定期快篩，若出現症狀時則須進行快篩。
此外，機構認為有接觸史或群聚等必要狀況時，亦得提供工作人員公費家用快篩；住民或服務對象及工作人員如為確診康復者，3個月內免篩檢，後續將再視疫情狀況調整篩檢頻率，公費試劑也將陸續寄出。
12月1日起，指揮中心將實施第8輪家用抗原快篩試劑實名制，第6輪0-6歲學齡前幼兒與第4輪65歲以上長者，也可免費領取1份（5劑）快篩試劑。
指揮中心指出，目前實名制家用抗原快篩試劑貨源穩定充足，維持每輪購買週期1個月，凡是持有健保卡或居留證之民眾，均可至藥局及衛生所購買，每輪每位民眾可購買1份5劑，購買份數至多可購買6份（共30劑），並可分次購買、亦可代購，售價仍為每份500元。
同時，民眾可持「2016年9月2日（含）以後出生」之學齡前孩童健保卡，及「1957年（含）以前出生」之長者健保卡，至各快篩實名制販售據點免費領取一份5劑家用快篩試劑，此免費領取份數，不會計算入家用抗原快篩試劑實名制的購買資格。
新聞來源
- 2022/11/23 14:00 中央流行疫情指揮中心嚴重特殊傳染性肺炎記者會
- 新增17,892例COVID-19確定病例，分別為17,841例本土個案及51例境外移入（指揮中心新聞稿）
- 放寬住宿式及社區式照顧機構COVID-19快篩頻率，仍維持定期篩檢措施並延長至12月31日止（指揮中心新聞稿）
- 12月1日起，實施第八輪家用抗原快篩試劑實名制，及第六輪0-6歲學齡前幼兒與第四輪65歲以上長者免費領取1份快篩試劑，民眾可持健保卡購買/領取（指揮中心新聞稿）
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：羅元祺
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