2022/12/18,
健康

看太多A片容易不舉？ 《國際陽痿研究期刊》：這六大原因才是勃起功能障礙的禍首

看太多A片容易不舉？ 《國際陽痿研究期刊》：這六大原因才是勃起功能障礙的禍首
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過度觀看色情內容與自慰行為，並不會引發勃起功能障礙的發生。因此，研究團隊不支持色情內容導致勃起功能下降的觀點，反而是與伴侶間的關係、或是年齡、心理狀態等因素，與勃起功能的發生比較有關。

觀看過多的色情片，會讓男性發生「勃起功能障礙嗎」？發表在《國際陽痿研究期刊》（International Journal of Impotence Research）上的一項研究表明，色情內容與勃起功能、性滿意度方面的問題並沒有顯著的關聯性。

研究作者David L. Rowland及其團隊，自英語系國家與匈牙利在線招募3586名男性進行研究。受試者首先得完成一項調查，包括人口統計問題、焦慮／憂鬱症病史、就醫紀錄、性取向、性伴侶數量、性癖好、伴侶關係和性滿意度、自慰次數、伴侶性行為次數和色情內容使用頻率。另外，受試者也完成了早洩、勃起功能的相關問卷調查，並回答了有關延遲射精的問題。

結果表明，增加勃起功能障礙可能因素有高齡、焦慮或憂鬱情緒、心血管問題、性生活頻率降低、性行為重要性降低，以及性關係滿意度下降。患有勃起功能障礙的男性，在色情使用方面與正常男性沒有顯著差異。另外，頻繁自慰對勃起功能問題的影響極低；即使受試者控制自慰頻率，色情內容與性滿意度下降也無顯著關聯。

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看色情片會影響「日常性愛」？專家：伴侶關係容易下降、性敏感度降低

Rowland表示，這項研究的結果推翻了過往大眾認為「色情片」所帶來的影響。過度觀看色情內容與自慰行為，並不會引發勃起功能障礙的發生。因此，研究團隊不支持色情內容導致勃起功能下降的觀點，反而是與伴侶間的關係、或是年齡、心理狀態等因素，與勃起功能的發生比較有關。

Rowland也指出，以往色情內容是一項備受爭議的問題。自網路興起以來，色情資源相較過往更容易取得。不少學者認為，色情內容的使用與負面結果有關，例如對伴侶的性態度降低、增加負面身體形象、更多性暴力的發生，以及男性的射精延遲。

不過，色情內容也被證明具有積極正向的作用，例如針對未成年青少年的性教育教材，甚至是幫助性功能障礙的男性或女性，重拾性愛帶來的歡愉。Rowland說明，色情內容的使用雖與性功能障礙無關，不過卻也可能影響與伴侶間的關係、甚至是性愛時的性敏感度，因此過度使用仍過猶不及。

如何避免勃起功能障礙風險？五措施沒做到恐「永垂不朽」

不過，勃起功能障礙對於性生活與伴侶關係都可能出現影響。男性可採取哪些措施，避免勃起功能障礙的風險？美國國家衛生院（NIH）指出，以下五項措施有助於避免勃起功能障礙：

1. 戒除吸菸習慣：吸菸與心血管疾病的患病率增加有關，另外吸菸也會影響身體的微血管，進而導致勃起功能障礙。已有研究證實，心血管疾病患者罹患勃起功能障礙的風險比健康男性更高，因此男性應戒除菸癮，或尋求醫療資源輔助戒菸。

2. 遵循飲食計劃：為了幫助維持正常的勃起功能，可多攝取全麥食品、低脂乳製品、水果和蔬菜，以及用瘦肉取代紅肉等高脂肪食物，尤其是飽和脂肪與高鈉。遵循健康的飲食計劃，也有助於達到正常體重、控制血壓和糖尿病的風險。

3. 維持健康體重：保持健康的體重，可以幫助延緩糖尿病的發作並降低血壓。糖尿病與高血壓皆為心血管疾病的高風險因子，而心血管疾病的發生與勃起功能障礙有關。減肥有助於減少炎症，增加睾固酮水平，也有助於提升自信心，上述皆有助於預防 勃起功能障礙。男性應通過健康飲食和運動鍛鍊以保持體重。

4. 保持身體活動：運動會增加身體各處的血流量，包括陰莖。若平時運動量較少者，應在初期進行較為輕度的運動，例如步行或快走。之後可逐漸提升運動量，例如慢跑、游泳或騎自行車，男性可嘗試在1週內進行至少30分鐘的運動，對於勃起功能障礙的預防也有幫助。

5. 避免非法藥物：使用非法的壯陽藥物可能會加重勃起功能障礙的發生，甚至可能導致長期的性冷感、性慾下降。因此在勃起功能障礙發生時，務必盡速就醫治療，並透過醫師開立的處方箋定時服藥，以其症狀早日恢復。

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參考資料

本文經潮健康授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


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