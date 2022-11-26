【特攝】《假面騎士BLACK SUN》：演繹「敵我同源」的不破傳統，偷渡日本安保世代的政治隱喻

文：黃森茂

一、敵我同源

敵我同源是假面騎士裡不破的傳統。昭和時代的黑日和影月，都是創世王的後補；平成時代的50嵐家族，都流著他們要打倒的基夫之血；《聖刃》裡護衛世界的真理之劍，教主也是滅世的原凶；賽特朗的核心系統，是惡路程式的起源；異域森林裡的果實，可能成怪，也能變身。

《黑日》裡這個主題不意外地進一步演繹。開篇的黑日與影月，在天地無光時被痛苦地塞入帝王石，英雄的創造竟來自於黑暗之中。事實上敵我同源，也伴隨著敵我識別。每個怪人誕生之初，就是最好的識別標幟。小麻雀俊介，在反怪人的井垣眼中，永遠是人類之敵。

小葵說：「是怪人或是人類都沒關係，都是壞人在做惡，作惡是壞人。」

在小葵的敵我識別裡，壞人是他者。他者可以是人類，也可以是怪人。敵我識別的界線，並非呆板地畫在人與怪人之間。入侵黨部一戰，小葵目睹被關押的人類，在高喊我是人類，仍被人類一槍斃命。原來，人類的敵人不只是怪人。敵人是他者。人類的惡意永遠指向他者。

他者是眾多的無名之眾，所以，有時惡意並不是來自於某一人。公車上隨處一群路人，路上隨處一群抗議的群眾，都能引發對怪人的歧視，進而圍毆殺死怪人。所以，影月只殺死挑起歧視的首惡井垣，並不能阻止歧視的擴散，正如同小葵在聯合國裡疾呼，終究只能徒具虛名。因為身而為人，就是不斷地區分敵我，因為，只有這樣才能夠活下去。才能夠殘忍地確立我族的價值。

這也是歷代假面騎士的悲劇，他們是擁有無上力量的怪人，卻用這番力量保護歧視他們的人類。所以，可里提倡殺死創世王，泯滅敵我識別系統，終究是徒勞無功。因為不單人殺怪人，怪人自己也在相殘。

二、寄生在敵人中求生

在《黑日》一劇裡，大架構的劇情是怪人不斷被人類追殺。但細究來看，怪人殺怪人，變身後相砍才是高潮的主軸。巴拉歐姆（劍齒虎怪人）50年前刺了影月一刀，50年後影月首刀使其成為祭品；當劍聖抓住小葵後，一掌將之按壓在玻璃前，映現出小葵怪人的臉，直指未來殺死小葵的會是黑日。所以不難理解，劇情裡的撒旦劍，前期是保護創世王的劍，後期竟成了殺死創世王的劍。

但這終究不是簡單意義的怪人相砍。在黑日弒殺創世王的過程中，穿插一段年幼的黑日與影月，偷偷溜進創世王狹窄的居所，偷取精髓治療的情節。隨後創世王如如不動的身軀，突然伸出巨掌，撫摸他們二人的頭，宛如祖父的疼惜，於是殺王宛如弒父。

《黑日》一戲裡，父親的形象就是如此的複雜，改造自己成為怪人的正是自己的父親（養父）。最後，父親的心（理念）並沒有被黑日貫穿，黑日兩次弒父，都被斷了腳，步履蹣跚，仍逃不出創世王的心，被吸收成為新的創世王。敵我同源，竟也是父子相承。

《黑日》裡的同源，很多時候是極端異路的。現實中的巴拉歐姆是矮小的侏儒，變身後卻成了三神官中最巨大的怪物；現實中被欺壓的怪人，卻有著拔地而起的黨部。不吃天堂不斷衰老的黑日，與被餵養天堂仍像當年一樣年輕的影月。一個生命執意朝著腐朽死亡，一個永恆活在可里死去的那一刻，看似極端矛盾的對立，竟然也在辯證殊途同歸。

更有甚者，看似光譜兩端的政治立場，最後也能夠妥協。怪人們的黨外運動，被堂波首相收編成了支持他的政黨。在達羅姆（三葉蟲怪人）見堂波道之助首相時，兩方達成協議，他跪下的瞬間，背景赫然閃過抗爭勝利的布條。打倒敵人的理想，竟然以寄生在敵人身上告終，正如創世王的軀體毀損，但心臟還可以在體外存活。也就像鯨說的，他已經不知道誰是敵人了。

《黑日》前半部裡，怪人的求生的方式，就是放棄抵抗，成為敵人。很久沒有吃天堂，打算自由的老死的達羅姆，與殺死創世王讓天堂斷供，讓所有怪人不再延續的黑日，其實如出一轍。生是以某部分的死為代價，只有放下戰鬥的意志，才是活下去的伊甸園。

《假面騎士BLACK SUN》劇照，Amazon Prime Video

三、熱血昂揚的鬥志是冷酷的你死我活

《黑日》的後半部裡，基調改變了。和平、妥協被視為軟弱；戰鬥、不屈成了正確的治政光譜，怪人們要戰要和，就體現在小葵前後兩次的聯合國演講。

小葵第一次到聯合國演講，穿著整齊的學生服，繫著紅色的領結，文明地侃侃而談，怪人與人類無異，共存之道就是泯除彼此的差異。她以可里傳承給奧利佛的名言作結。

奧利佛說：「怪人和人類的生命的價值遠比地球更重要，他們之間的價值，連一克的差別都沒有。」

但那終究是天真的想法。小葵第二次對聯合國演講，一派隨意的帽T，在鏡頭前公然變身，痛斥過往的自己太過天真，被人類的黑暗嚇到後，從此自己充滿了仇恨。他認為那才是真正的戰鬥。他質疑手機螢幕前的觀眾，為何不憤怒，為何不發火，為何對生活中的不公視而不見？

我們會赫然發現，《黑日》一劇裡充滿熱血的戰鬥，其本質是仇恨，是軍國主義；而懦弱、妥協、腐敗的資本主義，卻是和平。鯨說黑日一直戰敗，但也一直戰鬥；小葵說他是怪人，也是人類，但公車外的警察，卻已經把他定位為怪人，不再視為人類，敵我識別成為不得不戰鬥的起源。

小葵殺死成為創世王的黑日，牽起小女孩的手，領著她進入戰鬥的基地，正如黑日曾經教過他防身術。小葵拋棄聯合國演講裡的整齊西裝，從不要區分敵我的天真，到敵死我活的冷酷。片尾出現的新旗幟，是舊時代遺緒的承繼，可里擅自加上的無限符號，就像一枚莫比烏斯指環，似正實反，正反相接。五流護六的黨名消失了，取代的是沒有名字只有符號的一場悖論的戰鬥。