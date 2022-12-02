一位重機旅人與另一位詩人的相遇，述說一段牡丹戰事記憶與八八風災旅程
我們想讓你知道的是
我憶起《記憶重建》這本書裡的某些章節，和一張張觸動著緊繃心弦的現場攝影。2012年，人間出版社出版的這本薄薄的書，以「莫拉克災誌」為副標，回到紀實攝影與文學報導的人間現場。秀梅曾經送過我一次這本書，那是老友李文吉早逝後，他和深靖對老友深思與懷念，編輯的冊頁；近日，又在我前去拜訪她家時，再次遞到我手上。
半島的這場驟雨，彷彿挾帶著祭師的咒語，從時間的彼岸，狂烈地襲來。雨勢強勁，隨著落山風在糊了一整片的車窗外，霹靂啪啦不曾止息地盤據了整個時空，涵蓋當下與記憶。
疾雨車行。阿榮散髮在駕駛座上，垂掛著夜昨於港邊陪伴友人醉酒的倦容；然而，他仍鼓起重機騎士的逆風精神，讓車輪滑動朝向山岬與海岸線間。
我們同行，一片雨中的海灣，曾因暗潮洶湧的洋流，以及叢生海潮中的珊瑚礁，讓往返於海峽的船隻，被吹往這裡而觸礁，浪湧在車行中無聲掀起，卻帶來血腥記憶連連。一場原住民與琉球朝貢者的誤解，造成頭顱落地的悲劇；卻讓殖民入侵者有機可乘，進犯台灣，併吞琉球。
這樣的面向，卻在島嶼諂媚殖民現代性的的曲解下，完全被一再淹沒。雨下著，在半島疾速車行中，掩去車窗外的視線。為了追究一場殖民者入侵原住民的戰爭；掀倒從《斯卡羅》這部電影影集的島嶼精神洞穴症候狀；也為了一部新劇作的降生。
駕駛座上的阿榮，亂髮糾結著夜昨與夜夜昨，在沉默中，看著夥伴們在港口海風兀自醉去，甚而持續在靈魂斷崖旁，對墬落的自己拉開嚷嚷的嗓門。這是夜幕淹沒港灣時，不尋常中顯現著尋常的夜聚；當然，不見得就是日常生活中對夜色到來的期待。
這都和黃昏時，點亮的那盞燈有關。光流進來了，隔著約莫三十米外的港灣，漁船在沫浪間浮浮沉沉。一塊寫有紅色字跡的漂流木店招：「海邊的格瓦拉」，讓停下車的友人或客人，在酒與酒的交杯中，拉開了夜生活的序幕。
我和阿榮也是在這樣的華燈下，拉開這趟旅程的想像。我和他說，「你大半年前，騎重機到我家找我，留下一個引人深思的話題。關於四顆排灣族戰士的頭顱，被殖民人類學儲存於愛丁堡大學倉庫裡，遺忘的是半島原住民的視野，他們的靈魂百年後仍浪跡於異鄉，備嘗時間在孤寂中兀自荒蕪的寥落。」。
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在照顧家人之前，你最需要照顧的人是自己：伊甸基金會的老人照顧服務計畫
我們想讓你知道的是
台灣正在朝超高齡國家邁進，家庭中的長照需求，勢必是每一個人在未來無可避免要面對的問題。
李阿公今年90歲了，身體狀況原本不差，雖然有一些慢性疾病，但還能參與社區的活動。但是今年過年的時候，阿公因為免疫力低下，感染帶狀性皰疹，全身酸痛之外傷口又不容易癒合，常常要換藥，也插上了尿管。同樣高齡的太太，以及同住的兒子只能輪班24小時照顧阿公。生病將近兩個月來，全家人毫無喘息的空間。心理上的壓力，讓家庭氣氛總是低迷，而且阿公的失智症，又越來越嚴重了⋯⋯
這個故事，看起來很熟悉嗎？你的鄰居、朋友，甚至你家中，是不是就有一位阿公，需要你付出所有的心力照顧？
這份重擔，其實比你想像的更沈重
根據行政院衛福部統計，在全台灣將近80萬需要長期照顧的失能人口中，有將近半數的家庭必須長期自行承擔照顧工作，更預估在2026年，失能人口將超過100萬人。自推行長照2.0以來，即便各種資源與服務不斷布建擴展，但現在的台灣社會中，依然有許多人受到傳統觀念所綁縛，寧願自己深陷照顧重擔，不敢也不願取得援助。
上段故事中的李阿公，幸好在一家人即將瀕臨崩潰之際，衛生所的長照個管師和伊甸托老中心伸出了援手，說服阿公的家庭嘗試使用長照服務。在居服員走入這個家庭，展開服務第一天，高齡的阿嬤總算放下心中大石，感動地說：「終於能夠安心休息兩個小時。」
在專業的照顧之下，阿公的身體慢慢恢復健康，精神也越來越好，現在又可以參加他最愛的社區活動。更重要的是，阿公也開始接受伊甸據點的協助，有專業的照服員帶領著長輩們維持正常的生活作息，又開設各種延緩老化、機能復健的課程，鼓勵長輩們參加。這些安排，除了增加長輩們的活動力和自信心之外，也從心理和生理上，同時減輕了家人的負擔。
有了伊甸，李阿公全家人的心和生活，又再一次凝聚、平穩起來。
照顧者壓力大，專家建議：剛剛好就好
英國著名精神分析學家溫尼克特（D. W.Winnicott）在《父母──嬰兒關係的理論》一書中發明了一個名詞，叫做「足夠好的母親」（good-enough mother）。因為完美的母親是不存在的，過度追求成為一個完美的母親（照顧者），反而會對媽媽、孩子都產生沒有必要的壓力，影響彼此的身心健康。
因此，在照顧家人上，我們也可以試著做到「剛剛好的照顧」。剛剛好，並不是自私、也不是懶惰、不孝，只是我們不需要要求自己，為了成為一個一百分的完美照顧者，反而失去了自己。翻開社會新聞，我們可以看到許多不堪長期照顧壓力，進而輕生的社會案件。有獨力照顧長輩長達二、三十年者的青壯年，也有「老老照顧」——六、七十歲的孩子，照顧著八、九十歲的父母。在不堪壓力、看不到未來的絕望中，走向了悲劇的結局。
這一切其實都是可以避免的，只要願意敞開心房，適時地求援，接受必然的改變，除了能讓長輩獲得有尊嚴的照顧服務，自己也能擁有好品質的生活。衛福部在2020年，曾針對使用長照服務2.0的家庭照顧者做調查，發現有94.3%的使用者，表示整體生活品質有改善，92.3%表示心理和照顧的負擔降低。九成以上的滿意度，顯示出專業的支援可以帶來正向的能量，打破一人長照全家失能的困境。
僅僅只是休息一下，就能獲得全新的力量
伊甸基金會成立至今已40年，向來以「哪裡有需要、伊甸就在哪裡」的精神，為有需要的人伸出援手、爭取權益。從早療到長照，哪裡有需要，哪裡就有伊甸的身影。根據2021年的數據，台灣的新生兒僅有15萬3820人，是史上首次低於16萬，在人口持續負成長的情況下，台灣又正在從高齡化國家朝向超高齡化國家邁進，家庭中的長照需求，勢必是每一個人在未來無可避免要面對的問題。
在台灣正式成為高齡社會的這個階段，伊甸也提出了能夠同理照顧者、體貼失能者的完整老人服務內容，包括日間照顧服務、居家照顧服務、照顧者喘息服務、弱勢長者餐飲服務等，甚至將層級拉高到以社區為關照對象，提供社區關懷、社區輔具站服務等。而伊甸這些年來的努力，更獲得滿滿的迴響，每一位受到協助者的正向反饋，都是幫助伊甸持續前進、希望做得更好更多的力量。
雖然近年來，政府大力推動的長照2.0政策中，以多管齊下的方式，試圖為國民建立一個「經濟自主」、「健康生活」、及「行動無礙」的高齡友善環境，讓長者能擁有健康及尊嚴的老年生活。但是，如果我們真的來到了需要更進一步照顧的地步，不要忘記有一群專業的人，隨時準備好接住疲累的你，讓你安心，更讓你能夠在照顧家人之前，先照顧好自己。
放下對自己的要求，讓專業的伊甸，分擔你的辛苦。