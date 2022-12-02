TNL+ 2022/12/02,
藝文

一位重機旅人與另一位詩人的相遇，述說一段牡丹戰事記憶與八八風災旅程

一位重機旅人與另一位詩人的相遇，述說一段牡丹戰事記憶與八八風災旅程
Photo Credit: 鍾喬提供，余嘉榮攝影

我們想讓你知道的是

我憶起《記憶重建》這本書裡的某些章節，和一張張觸動著緊繃心弦的現場攝影。2012年，人間出版社出版的這本薄薄的書，以「莫拉克災誌」為副標，回到紀實攝影與文學報導的人間現場。秀梅曾經送過我一次這本書，那是老友李文吉早逝後，他和深靖對老友深思與懷念，編輯的冊頁；近日，又在我前去拜訪她家時，再次遞到我手上。

半島的這場驟雨，彷彿挾帶著祭師的咒語，從時間的彼岸，狂烈地襲來。雨勢強勁，隨著落山風在糊了一整片的車窗外，霹靂啪啦不曾止息地盤據了整個時空，涵蓋當下與記憶。

疾雨車行。阿榮散髮在駕駛座上，垂掛著夜昨於港邊陪伴友人醉酒的倦容；然而，他仍鼓起重機騎士的逆風精神，讓車輪滑動朝向山岬與海岸線間。

我們同行，一片雨中的海灣，曾因暗潮洶湧的洋流，以及叢生海潮中的珊瑚礁，讓往返於海峽的船隻，被吹往這裡而觸礁，浪湧在車行中無聲掀起，卻帶來血腥記憶連連。一場原住民與琉球朝貢者的誤解，造成頭顱落地的悲劇；卻讓殖民入侵者有機可乘，進犯台灣，併吞琉球。

這樣的面向，卻在島嶼諂媚殖民現代性的的曲解下，完全被一再淹沒。雨下著，在半島疾速車行中，掩去車窗外的視線。為了追究一場殖民者入侵原住民的戰爭；掀倒從《斯卡羅》這部電影影集的島嶼精神洞穴症候狀；也為了一部新劇作的降生。

駕駛座上的阿榮，亂髮糾結著夜昨與夜夜昨，在沉默中，看著夥伴們在港口海風兀自醉去，甚而持續在靈魂斷崖旁，對墬落的自己拉開嚷嚷的嗓門。這是夜幕淹沒港灣時，不尋常中顯現著尋常的夜聚；當然，不見得就是日常生活中對夜色到來的期待。

這都和黃昏時，點亮的那盞燈有關。光流進來了，隔著約莫三十米外的港灣，漁船在沫浪間浮浮沉沉。一塊寫有紅色字跡的漂流木店招：「海邊的格瓦拉」，讓停下車的友人或客人，在酒與酒的交杯中，拉開了夜生活的序幕。

我和阿榮也是在這樣的華燈下，拉開這趟旅程的想像。我和他說，「你大半年前，騎重機到我家找我，留下一個引人深思的話題。關於四顆排灣族戰士的頭顱，被殖民人類學儲存於愛丁堡大學倉庫裡，遺忘的是半島原住民的視野，他們的靈魂百年後仍浪跡於異鄉，備嘗時間在孤寂中兀自荒蕪的寥落。」。

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