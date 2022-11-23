掌握太空產業最新發展趨勢，帶動臺灣產業接軌國際！

由經濟部工業局「太空產業供應鏈發展先期計畫」主辦、財團法人資訊工業策進會數位教育研究所在政大公企中心舉辦為期兩天的【太空產業高階領袖營】日前圓滿落幕，活動特別邀請國內外頂尖業師，針對各界關注的太空產業商機、雲端衛星應用、太空科技趨勢等精彩議題進行分享與交流，也吸引昇達科、鴻海、崧旭、仁寶、貿聯-KY、芳興、川升、宜特、鼎天國際、宸訊科技、稜研科技、、經緯航太、鼎天國際、鐳洋科技、廣達等超過40家臺廠共襄盛舉。

根據市調機構TrendForce預估，低軌衛星商機可期，帶動2023年全球衛星產業產值高達3083億美元；Morgan Stanley則預估，全球太空經濟2040年將超過1兆美元。面對龐大的太空產業商機，已掌握關鍵ICT技術的臺廠也不能缺席，更要把握絕佳的機會點，接軌國際並擴大合作。

今年經濟部工業局除了在產業推動上，還特別推動產業人才培育，除了工程師之外，更針對公司高階經理規劃【太空產業高階領袖營】，期許公司高階經理人對太空產業可以做更多的評估與領導，帶動更多廠商在過程中找到市場的定位與商機。

金屬中心策略規劃與推動組副組長陳靖惠博士分享「太空產業商機探討」。 Photo Credit：資策會

如今，全世界都如火如荼地展開太空產業佈局，金屬中心策略規劃與推動組副組長陳靖惠博士預期，預估2040年超過90個國家都會擁有自己的衛星，而且全球四大衛星公司會發射超過四萬顆衛星，其中低軌衛星的比重最高，高達77.5％。

隨著太空產業蓬勃發展，結合雲端也充滿無限可能與商機。臺灣微軟物聯網卓越中心協理周森益、臺灣微軟首席技術長花凱龍也分別針對太空結合雲端的無限可能與商機，以及太空載具模擬、遙測資料分析、衛星通訊等應用場域與案例進行分享。

來自保加利亞立方衛星公司EnduroSat創辦人Raycho Raychev也在會場中介紹奈米衛星的發展與商業機會，以及它們甫於今年正式推出的衛星星座服務（Constellation as a Service）。

另一方面，新太空技術也引起各界高度矚目，Orbital Outpost X業務發展經理Jesus Marcos-Olaya也在這場活動當中深入探討新太空技術與趨勢發展。

臺灣微軟物聯網卓越中心協理周森益分享「太空結合雲端的無限可能與商機」。Photo Credit：資策會

現今，太空早已是群雄競逐之地，Infinio Capital管理合夥人林宗亮則看好，臺灣正處於全球太空產業有利的戰略位置，未來太空產業也將會成為臺灣六大產業支柱之一。

值此太空產業風起雲湧之際，期待透過此次活動讓臺廠更迅速掌握太空產業趨勢發展與關鍵技術，奠基未來發展厚實基礎，並加快打造完整產業鏈，以及促進人才養成，在全球太空產業佔有不可或缺的一席之地。