《奧地利奶奶給妳的居家芳療小藥鋪》：打從人類歷史之初，用來承接經血的產品一直是人們關注的議題

文：英格麗・克蘭迪恩－用（Ingrid Kleindienst-John）

生理衛生用品

小歷史

卵巢內有大約四十萬顆的卵母細胞在靜靜地等待成熟的機會，它們各被一個濾泡包裹保護著，只有大約五百顆會發展成熟並飛躍進入子宮。直到更年期為止，女性的一生大約會有五百次月經，這大概會用到我們人生中五百個星期的時間（一次經期若用六天來計算，至少就會占用我們三千個日子！）。

這段時期我們所需要的衛生棉墊和棉條的量大到讓人不敢相信。每年全球會將四百五十億到五百億這類用品送進垃圾堆裡，它們需要大約五百年這麼嚇人的時間才能完全腐爛分解！這件事看似無關緊要，我們卻應該思考，不使用棉墊和棉條的可能性，選擇衛生用品時留意對環境的友善度，在今日要做到這事完全不難！

如果我們要探討月經和相關必要用品的話，那女性衛生用品的歷史是個無法迴避的主題。打從人類歷史之初，用來承接經血的產品一直是人們關注的議題。

所有的文化都會發明出用來吸收經血的衛生輔助用品，大部分是用植物纖維製作而成，也有利用苔蘚和草為原料製作的。例如在中國過去的帝王時期有一種手工墊子，用帶子固定在腰間，這種墊子會填滿棉花、稻草紙或是舊衣碎布等等。古埃及已經會使用以草或紙莎草纏繞在小木棍上做成的棉條了。

衛生棉

在歐洲，有部分的人用棉花來承接經血，布料材質的衛生棉一直到一九五○、六○年代都還非常普遍。使用木毛材質（Holzwolle）想必一定不舒適，這種衛生棉在一八八三年開始流行，可利用一種叫做「黛安娜帶」（Dianagürtel）的腰帶把它固定住。

過去衛生棉的材質有用泥炭蘚、毛巾布做成的，最後甚至出現（不過這是在美國）塞入棉花軟墊的一次性衛生棉。使用前必須將它固定在一種類似吊帶褲襪的腰帶上，常常會配著安全別針或金屬扣。這樣的裝置一直延續使用到一九七○年代。以前我自己也有一個這樣的複雜東西，用的人完全沒有安全感，不知道它何時會稍微偏掉。記憶中一個女生來了月經，因衛生棉的位置跑掉，裙子、內褲的後面全是血漬！

一九六○年代女性衛生棉的品質迅速改善，以前使用紗布作為吸收襯料，如今羊毛內襯流行起來。而一九七三年出現了革命性的發明：第一個自黏性的衛生棉問世。從那時起直到現在，成為理所當然的存在！不過，布料衛生棉的用量如今再次持續攀升，為什麼呢？背後有兩個原因：一方面人們的環保意識抬頭（大家會去思考後續處理的問題），另一方面這種材質帶來更佳的肌膚感受：既天然又有吸收力，還可以洗滌，對於如此敏感的部位更具親膚性。

衛生棉條

衛生棉條的歷史起源很早，不過後來是怎麼演變的呢？在一九二○年代的美國已經發明人造纖維的衛生棉條，不過這樣的產品當時乏人問津。大約十年後，紙板做的棉條輔助導管創造出來，自一九五○年代開始，簡易的衛生棉條也在歐洲流行起來。以前也有人使用天然海棉製成一種沒有附外拉棉線的衛生棉條，直接塞入陰道裡。

一九七八年有一款衛生棉條問世，它用吸收力強大的材質製成，然而這種材質不斷地跟毒性休克症候群扯上關係，導致一些婦女死亡。

毒性休克症候群，此症候群也稱為TSS，是一種由葡萄球菌所引發的感染症，此種細菌會穿過開放性傷口或是子宮進入血液循環當中，由此產生一種毒素，能引發人體休克，嚴重可能致死。而衛生棉條在體內放置的時間長短對此也有影響。此病症是怎麼發生的？吸收能力特別好的衛生棉條能夠與鎂結合，從而改變陰道菌叢生態。缺乏鎂的陰道環境結合葡萄球菌就可能產生一種毒素，會穿越陰道黏膜抵達血液循環之中，因而導致上述的毒性休克。

TSS的症狀有嘔吐、腹瀉、高燒、偶爾還有類似曬傷的反應。改用有機棉花製成的衛生棉條能降低罹患TSS的風險，我們不清楚實際上TSS患者的數量，想要避免染上TSS，最遲四到五小時就要更換一次衛生棉條，並且在移除舊的、放入新的棉條之前仔細清潔手部；特別注意要選用自己需求範圍內盡可能小號的棉條。夜間最好避免使用棉條，改用衛生棉！

月經杯是什麼？

月經杯看起來就像個小漏斗，材質是膠質或矽膠。將它導入陰道內，每隔幾個小時清空一次。美國早在一八六七年就發明了月經杯，不過這麼久以來始終無法推廣開來。直到大約二○○○年以後才看到市面上出現各種樣式、主要以矽膠為材質的月經杯，根據我的研究，越來越多具有環境意識的婦女開始採用和喜愛它。月經碟片的運作方式也很類似，是一種聚乙烯材質、帶著彈性塑膠環的一次性產品。

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書籍介紹

本文摘錄自《奧地利奶奶給妳的居家芳療小藥鋪：初經小科普、經前症候群舒緩指南、懷孕前中後期小百科、更年期身心步調調適方法，女性一生荷爾蒙平衡的溫柔陪伴。》，堡壘文化出版

作者：英格麗・克蘭迪恩－用（Ingrid Kleindienst-John）

譯者：陳宣名

雖然我們真的不想要經痛，不過自己的身體卻沒得選擇。

那我們能做些什麼，好讓自己舒服一點？

家有青春期少女，和她一起順利迎接初經

生理期一來皮膚就各種問題，芳療可以舒緩嗎？

能不能不要生理痛？荷爾蒙到底是什麼大魔王！

要不要凍卵？想了解身體與懷孕的生理學

生理週期拉長了，懷疑是更年期到了嗎？

Photo Credit: 堡壘文化

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航