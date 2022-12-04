《奧地利奶奶給妳的居家芳療小藥鋪》：確診癌症首先要幫助自己再次紮根，精油能提供非常好的協助
我們想讓你知道的是
通常皮膚在做完放射治療後會嚴重受損，同樣應該使用保養油。通常油露噴霧很適合在這個時候用，借助好的植物油，皮膚和黏膜都可以快速的再生。
文：英格麗．克蘭迪恩－用（Ingrid Kleindienst-John）
認識女性
生殖器官腫瘤
女性生殖器官腫瘤
首先，腫瘤不必然都是惡性的！只是突然被診斷出有腫瘤時，肯定會打亂一個人的生活常軌，因為不知道自己將會面臨什麼，感覺就像休克一樣，是令人措手不及的衝擊。心裡冒出一大堆問題，「為什麼會發生在我身上？」就算這樣反覆自問，這些問題往往也沒有答案。這時候，可以使用那些能讓我們紮根、穩住，保持清醒及支持力的精油作為急救措施。
若是已經確定腫瘤是惡性還是良性，決定採用什麼治療方式時，我們對未來的生活會產生各種想像，這種潛在的不確定感，會導致強烈的情緒波動、疲憊、焦慮、甚至是恐慌。
乳癌
乳癌是乳腺的一種惡性轉變。預防的檢查除了乳房觸診之外，還可以做乳房顯影和超音波檢查作為預防措施。
因為乳癌處置時常常需要移除腋窩淋巴結，可能會致手臂發生淋巴滯留的現象。對淋巴結做放射治療同樣有可能導致這種現象。手臂的淋巴滯留意味著淋巴液無法順利的運送出去，時常也會伴隨著疼痛、手指和整個手臂都可能會腫脹。若出現淋巴滯留，務必要接受治療！
乳癌會如何治療呢？
- 開刀
- 化療
- 放療
- 荷爾蒙療法
進行放射性治療
大約在放射性治療開始前的兩到三週，可以用保養性植物油為皮膚做準備，以迎接這個將給皮膚帶來極大壓力的治療。也可以每日服用一茶匙的沙棘果油作為補充品，一方面保護身體，另一方面也能增強免疫力。關於放射性治療前的準備，以下這個配方已證明有效，可以每天塗抹相關手臂至少兩次。同時也能用此配方處理其他淋巴問題。
淋巴滯留照護油
- 夏威夷堅果油——60ml
- 荷荷芭油——40ml
- 歐白芷根——5滴
- 葡萄柚——10滴
- 永久花——5滴
- 墨西哥沉香——6滴
- 香桃木（Myrtuscommunis）——8滴
放射性治療期間應停用。
放射性治療後
通常皮膚在做完放射治療後會嚴重受損，同樣應該使用保養油。通常油露噴霧很適合在這個時候用，借助好的植物油，皮膚和黏膜都可以快速的再生。另外，可以服用膠囊形式的石榴籽油，沙棘果油或是月見草油。也能自製這些膠囊，藥局買得到空的明膠膠囊。
子宮肌瘤
年紀介於三十五到五十五歲的女性當中，子宮沒有長肌瘤的人還真的不多。肌瘤通常是結締組織和平滑肌的良性增生物，一般來說生長速度緩慢。如果沒有造成疼痛的話，也不是一定得治療；就算肌瘤真的有問題了，治癒率也很好。肌瘤不是癌症！
肌層間肌瘤——最常出現的肌瘤，長在子宮壁裡頭。
黏膜下肌瘤——朝向子宮空腔隆突出去，形狀大小各異；這類的肌瘤可能會帶柄狀結構。
漿膜下肌瘤——長在子宮外壁的肌瘤，以一條細細的管狀柄與子宮連在一起。這樣的肌瘤可能環繞著自己的柄，肌肉收縮就可能會引發劇烈疼痛。
子宮頸肌瘤——長在子宮頸上，相當少見。
闊韌帶肌瘤——長在用來固定子宮的韌帶上，也同樣少見。
當然肌瘤也可能會造成不適症狀，端看長在哪裡和大小。這些不適包括下腹的疼痛及壓迫感、腹部可見的突起、性交時疼痛、經血量多或經痛、經期時間加長、排尿問題、甚至有可能造成不孕、懷孕併發症或流產。遇到這種情況，醫師會告知可能的治療方式。
子宮頸癌
我們已經知道人類乳突病毒（human papillomavirus）是子宮頸癌的主因，這個病毒究竟是什麼？在顯微鏡下的人類乳突病毒看起來很小，要在電子顯微鏡下才能看清它的樣貌，主要是由遺傳物質所構成，並擁有一個蛋白質保護膜，就像所有病毒一樣，它無法進行自體新陳代謝。
並非所有這類病毒都和癌症有關聯，只有那些所謂的高危險型病毒株才是如此，例如HPV16和HPV18。它們若引發了慢性感染，便會促使子宮頸發生癌前病變。
科學家們在檢驗取自子宮頸癌的腫瘤細胞時，幾乎在所有的細胞裡都發現到這種病毒。我們往往在人生中某個時候感染了此病毒，但大部分人的健康不會因而產生負面影響。不過對少數女性卻不是如此，從感染到出現子宮頸癌，通常要花超過十五年的時間。早期檢測能發現可能已經出現的癌前病變，並施予良好的治療。
有一些因子會提高罹患子宮頸癌的風險
- 抽菸（舉例來說，子宮頸黏膜裡常常會發現菸草中致癌性的降解物）
- 陰部感染到藉性行為傳播的病原體，如單純皰疹病毒或披衣菌。
- 子宮內膜炎
- 多次懷孕及分娩（七次以上）
- 超過五年不間斷的服用荷爾蒙避孕藥
- 很早就開始有性行為
- 頻繁更換性伴侶
- 免疫系統虛弱
預防
首先是要接種HPV疫苗，它能降低罹病風險。不過大部分的情況下，這疫苗只能保護我們免於步入癌前病變，而且該在發生第一次性行為以前接種。使用保險套同樣能夠降低感染風險。
確診得了癌症，我們能做些什麼？
通常確診為癌症時，就像是整個人被擊潰。首先要做的，就是幫助自己再次紮根、站穩腳步。在這件事上，精油能提供非常好的協助。
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書籍介紹
本文摘錄自《奧地利奶奶給妳的居家芳療小藥鋪：初經小科普、經前症候群舒緩指南、懷孕前中後期小百科、更年期身心步調調適方法，女性一生荷爾蒙平衡的溫柔陪伴。》，堡壘文化出版
作者：英格麗．克蘭迪恩－用（Ingrid Kleindienst-John）
譯者：陳宣名
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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我們想讓你知道的是
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