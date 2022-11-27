TNL+ 2022/11/27,
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世界盃冷知識：改成兩年一次？冠軍衛冕魔咒是真的嗎？球王比利預言堪比章魚保羅？

世界盃冷知識：改成兩年一次？冠軍衛冕魔咒是真的嗎？球王比利預言堪比章魚保羅？
已故的章魚哥保羅 | Photo Credit: Reuters / 達志影像

我們想讓你知道的是

賽場之外，世界盃也有很多看頭，從要改成兩年一次的討論、上屆冠軍總是表現不佳的魔咒、不贏球就得死的傳說，到精準預測比賽結果的章魚保羅，那些球隊能不能逆轉情勢呢？

2022年卡達世界盃在開賽前就各種風波不斷，從卡達主辦權賄選爭議到人權疑慮，到球員因移至冬季而調整的密集聯賽賽程頻頻受傷，甚至Cristiano Ronaldo在賽前接受《太陽報》的破釜沈舟採訪後，日前也宣布與曼聯解約，導致世界盃光是賽前新聞就滿天飛，在決賽前為賽事一路暖場。

除此之外，世界盃本身有些事也充滿看頭。

世界盃要改成兩年一次？

2021年，FIFA興起了一個討論：要不要把世界盃改成兩年一次呢？甚至，提出的理由是兩年一次可以讓球員更輕鬆。

聽起來荒唐，但前兵工廠傳奇教頭、現在的FIFA全球足球發展總監Arsène Wenger提出藍圖：除了奇數年舉辦洲際盃賽、偶數年舉辦世界盃，現行賽制將重新調整，刪去沒有意義的國家隊友誼賽，把盃賽的資格賽集中安排在目前賽季內本來就有規劃的國際週，球員在盃賽結束後更有25天的假期。

確實，在莫名其妙盃賽逐漸暴增的情況下，取消這些盃賽並將目光和體力都集中在世界盃，未嘗不是個好選項，何況能讓更多國家有機會躍上世界盃舞台。但是，不免也讓人擔心，如果改成兩年一次，含金量是否會下降？對此溫格也認為，比起含金量下降，更為頻繁的世界盃可以讓球員不需要有錯過世界盃終身遺憾的壓力，更不會讓球員有勉強帶傷上場比賽的風險。

對FIFA來說這當然是利多，畢竟經過估算這樣每四年能夠為其賺來比原本多44億美元的收入。但是包含歐洲和南美洲足總都紛紛跳出來反對，對他們來講頻繁的世界盃將會消減人們對各洲盃賽的關注，導致其收入銳減，而許多頂尖球員如Kylian Mbappe也認為不妥，畢竟世界盃之所以重要，就是因為其四年一次的特性。

該方案目前被擱置，但熱愛金錢的FIFA是否會讓此提案捲土重來？我們是否有機會在未來兩年就迎來世界盃熱潮呢？

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Photo Credit: Reuters / 達志影像

世界盃冠軍衛冕魔咒，法國是否能撐過小組賽

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