范雲質疑新科院士沒有中華民國國籍，中研院：由《國籍法》主管機關內政部認定
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立法委員范雲指出，《中央研究院組織法》第4條規定，中研院院士是就「全國」學術界成績卓著人士選舉之。既然新加坡禁止雙重國籍，那新科院士、新加坡大學副校長何德華為新加坡人，理應沒有我國籍。中研院表示，我國《國籍法》法規複雜，個人是否具有中華民國國籍是由《國籍法》主管機關內政部認定。
中央研究院7月公布的新科院士中，有5人待確認是否具有我國國籍；日前中研院宣布，有3人經審查確認具備當選資格，其中1人有新加坡籍、為雙重國籍。對此，立法委員范雲質疑新加坡禁止雙重國籍，該名院士應沒有我國籍。中研院則表示，內政部判定其提供的身份資料適用《國籍法》，屬中華民國國籍。
中研院在7月公布新科院士名單，當時有19名專家成為新科院士，但依法院士當選人必須有我國籍，因此當時有5名當選人還需確認國籍。中研院11月公布，5人有2人自願退出，另外3人含美國喬治亞理工學院董事教授汪正平、美國約翰霍普金斯大學教授游景威，以及新加坡大學副校長何德華，最終獲得此殊榮。
根據《自由時報》報導，中研院院士會議發言人伍焜玉證實何德華有新加坡籍，不過因為院士選舉辦法是寫明要有我國籍，因此承認雙重國籍，何德華的新加坡國籍是其個人問題。
中研院今（23）日在立法院教育及文化委員會備詢，立法委員范雲對此指出，《中央研究院組織法》第4條規定，中研院院士是就「全國」學術界成績卓著人士選舉之，他表示自己當立委的第一年就曾請教，「全國」的定義是什麼，當時中研院院長回答是「中華民國」。
范雲提問：「今天李顯龍學術成績卓越，他一直都在新加坡服務，他也是我國學術界？」中研院院長廖俊智強調，新加坡總理李顯龍是否為我國人，牽涉到國籍認定的法規，「國籍認定法規相當複雜，不是能簡單說明。」
廖俊智強調，所有事情都是依法行政，但中研院不是《國籍法》的主管單位，院士是否為我國籍，都是根據《中研院組織法》由權責單位做認定。
范雲認為，既然新加坡禁止雙重國籍，那該名院士為新加坡人，理應沒有我國籍。
中研院：3人經內政部確認具有我國國籍
針對院士資格的認定，中研院下午回應，中研院院士屬名譽榮銜，本質比較近於「獎項」，而非「職位」，中研院表示，我國《國籍法》法規複雜，個人是否具有中華民國國籍是由《國籍法》主管機關內政部認定。
中研院說明，在程序方面，會由院士選舉籌備委員會共4名院士審查候選人的資格，10月24日召開相關會議後，決議有取得國籍相關資料者都符合資格，因此具備當選資格。
在《國籍法》的適用方面，中研院表示，拿到候選人提供的佐證文件，如出生日期、出生地、出生證明等文件後，中研院會去函內政部，請求協助判定是否屬我國國籍。內政部9月21日函復，待確認國籍者都適用《國籍法》，屬中華民國國籍。
在事實認定方面，中研院院士選舉籌備委員會參酌行政院函復，考量待確認國籍者都已經提供足以證明《國籍法》規定要件的資料，資料也有一定的可信度。且因為中研院院士可以具有雙重國籍，未考量是否具有他國國籍、或他國是否容許雙重國籍，因此認定3名待確認國籍者具備院士當選資格。
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核稿編輯：羅元祺
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