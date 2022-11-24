FTX的教訓就是「不懂的別碰」？若你是願意「不懂碰到懂」的人，我分享五個幣圈生存指南

看到一句讓我無語，卻難以反駁的話。

一位社群朋友總評FTX，以及加密貨幣，他就說了一句：

不懂的別碰，政府不管的更別碰。

沒有對錯，但這是一個趨於平均的策略。

採用的這個策略，你會獲得相當於平均值的「財富」、「知識」與「生活水平」，但不一定太平。這種人，常常會被未知詐騙，或是在看似穩定的金融世界裡，遭到黑天鵝事件襲擊，損失慘重。

我知道這世界有另外一種人，採行截然相反的策略：

不懂的就去碰，碰到懂。

政府不管的，更要去管。

這類人，往往會有離群值的「財富」、「知識」與「生活水平」，而他們思考的，是如何在未知與極端的世界裡存活。

比特幣就是一個特例。

比特幣你不懂，但必須去瞭解；政府可能不管，但你若掌握它，會帶給你更多，包括自由。

若你是第一種人，那你就不用瞭解他。

若你是第二種人，這裡分享幾個你可以在幣圈生存的方法：

1. 抗拒穩定、被動的報酬

這是人性的一環，99%的人，喜歡每天、每月、每年有固定的收益進來。然而這件事情是危險的，尤其在幣圈，這是一個高波動、高不確定性的早期市場，你期待的穩定，可能在一場黑天鵝事件就會讓你一無所有。

2. 遠離「高被動收益」商品

「高被動收益」可以分成兩種，第一種是詐騙，第二種不容易分辨，但你的本金也可能不見，例如FTX。

3. 不要把交易所當銀行用

加密貨幣交易所不是銀行，這是很多人的迷思，交易所是提供加密貨幣交易、暫時保管交易標的的企業，他不是你想像中的銀行。

4. 掌管自己的「錢」

比特幣等加密貨幣，最好在自己掌管的私鑰下保存，不要全部依賴任何中心化機構。市面上有許多熱錢包、冷錢包等解決方案，你應該都要去學過一輪。

5. 不要依賴承諾

身為律師我知道，最廉價的、以及最容易被打破的，就是人的承諾。

區塊鏈技術、比特幣，有機會可以讓你不用依賴人的承諾，達到你要做的事情，例如價值儲存，選擇法幣以外的路。

活著就是機會，極端世界裡，要抓住存活的任何機會，遠離讓你爆炸的因子。

本文由果殼 Mr.Shell授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航