FTX的教訓就是「不懂的別碰」？若你是願意「不懂碰到懂」的人，我分享五個幣圈生存指南
我們想讓你知道的是
不懂的別碰，你會獲得相當於平均值的「財富」、「知識」與「生活水平」，但不一定太平。這種人，常常會被未知詐騙，或是在看似穩定的金融世界裡，遭到黑天鵝事件襲擊，損失慘重。我知道這世界有另外一種人，採行截然相反的策略：
看到一句讓我無語，卻難以反駁的話。
一位社群朋友總評FTX，以及加密貨幣，他就說了一句：
不懂的別碰，政府不管的更別碰。
沒有對錯，但這是一個趨於平均的策略。
採用的這個策略，你會獲得相當於平均值的「財富」、「知識」與「生活水平」，但不一定太平。這種人，常常會被未知詐騙，或是在看似穩定的金融世界裡，遭到黑天鵝事件襲擊，損失慘重。
我知道這世界有另外一種人，採行截然相反的策略：
不懂的就去碰，碰到懂。
政府不管的，更要去管。
這類人，往往會有離群值的「財富」、「知識」與「生活水平」，而他們思考的，是如何在未知與極端的世界裡存活。
比特幣就是一個特例。
比特幣你不懂，但必須去瞭解；政府可能不管，但你若掌握它，會帶給你更多，包括自由。
若你是第一種人，那你就不用瞭解他。
若你是第二種人，這裡分享幾個你可以在幣圈生存的方法：
1. 抗拒穩定、被動的報酬
這是人性的一環，99%的人，喜歡每天、每月、每年有固定的收益進來。然而這件事情是危險的，尤其在幣圈，這是一個高波動、高不確定性的早期市場，你期待的穩定，可能在一場黑天鵝事件就會讓你一無所有。
2. 遠離「高被動收益」商品
「高被動收益」可以分成兩種，第一種是詐騙，第二種不容易分辨，但你的本金也可能不見，例如FTX。
3. 不要把交易所當銀行用
加密貨幣交易所不是銀行，這是很多人的迷思，交易所是提供加密貨幣交易、暫時保管交易標的的企業，他不是你想像中的銀行。
4. 掌管自己的「錢」
比特幣等加密貨幣，最好在自己掌管的私鑰下保存，不要全部依賴任何中心化機構。市面上有許多熱錢包、冷錢包等解決方案，你應該都要去學過一輪。
5. 不要依賴承諾
身為律師我知道，最廉價的、以及最容易被打破的，就是人的承諾。
區塊鏈技術、比特幣，有機會可以讓你不用依賴人的承諾，達到你要做的事情，例如價值儲存，選擇法幣以外的路。
活著就是機會，極端世界裡，要抓住存活的任何機會，遠離讓你爆炸的因子。
本文由果殼 Mr.Shell授權轉載，原文發表於此
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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從敘事到遊戲，打造XR內容價值鏈！2022 TCCF未來內容展，國際專家傳授「內容轉型與變現」商業秘訣
我們想讓你知道的是
VR、AR、MR 等技術已經大量運用於敘事和遊戲創作之中，而在創作之外，募資、通路發行、行銷等商業運作是創作者面臨的一大難題。2022 TCCF創意內容大會─未來內容展主題沙龍【國際焦點｜敘事 v.s. 遊戲：VR內容的商機與發展】邀請國際知名VR體驗內容設計公司 ARVORE Immersive 營運總監 Doede Holtkamp 分享他的寶貴經驗。
沉浸式娛樂內容崛起 ，國際市場中XR遊戲更具商機
ARVORE Immersive 是一家總部位於巴西聖保羅，使用VR、AR、MR等最新沉浸式技術，開發互動敘事體驗與遊戲的工作室。ARVORE以VR短片「The Line（台譯：《愛情非線性》）獲得2019年威尼斯影展「最佳VR體驗獎」和2020年艾美獎「互動式媒體傑出創新獎」。2021年，ARVORE再度推出VR遊戲「YUKI」獲得熱烈迴響，目前更有4款遊戲同步開發中，準備於2023至2024年間於各大平台上架。ARVORE Immersive品牌商業營運負責人Doede Holtkamp分別從內容開發、募資、通路等環節，分享敘事與遊戲兩種不同創作類型的商業運作差異，以及ARVORE目前聚焦於遊戲創作開發的原因。
「我們正處於沉浸式娛樂產業的轉折點。 」Doede Holtkamp有信心地說，隨著設備越來越普及，用戶指數增長，預期產業格局將在十年內徹底改變，而未來除了VR娛樂體驗更普遍化外，也將開啟全新XR世代 。「大家應該投入更多心力在XR遊戲，無論從募資或通路發行的層面來看，XR遊戲都有更多機會。」他也不諱言，雖然敘事型XR創作商機已經比過去要成長許多，但遊戲仍是相對更有機會成功回收投資報酬的XR創作型態：「儘管ARVORE仍希望未來繼續製作敘事類型的內容，但此時此刻我們更專注於遊戲開發。」
敘事V.S. 遊戲 從開發階段就要有不同思維
ARVORE Immersive團隊橫跨敘事與遊戲兩種創作範疇，Doede Holtkamp表示，由於團隊原先就用類似遊戲開發的編制在創作敘事型內容，團隊人才完整，有設計師、遊戲開發人員、故事設計師，因此ARVORE Immersive針對兩種類型內容的開發方式事實上並沒有那麼大的差異。「最大的差別是，遊戲的前期開發就得交付可運作的原型（Prototype），更理想的狀況是能做出垂直切片（Vertical Slice, 高品質遊戲的短版本遊戲）。而且開發過程中，從早期就要開始不斷測試，針對目標受眾測試用戶體驗。」Doede Holtkamp也提醒，很多團隊會有「做Prototype太貴了，負擔不起」的迷思，事實上現在已經有一些工具，例如Horizon能協助便利開發Prototype 。
另一個關鍵差別在於遊戲的行銷重要性較高，從內容開發的階段就要思考到後續的行銷。「敘事類型的作品中，很多團隊其實沒有專門的行銷人員，通常是由製作人一併負責。但如果從敘事轉向遊戲，就必須在行銷上投注更多心力，至少要有專門的行銷或公關人員。」
從產業鏈著手！「找到對的夥伴」能提高成功機會
敘事型內容與遊戲的募資對象、發行通路也截然不同。Doede Holtkamp分析，敘事型內容的募資機會較多來於公基金、電影節、播放平台等通路，尤其公基金是敘事內容最主要的投資者。Doede Holtkamp也觀察到近期有越來越多遊戲開發者會將垂直切片（Vertical Slic）用於募集公共資金，或是報名電影節，如果有機會入圍電影節，公基金會對這個作品更有興趣。
XR遊戲的主要募資對象則是平台、天使投資等私人投資者和遊戲發行商，其中，他認為遊戲發行商最為重要。「遊戲發行商正在進入這個領域，他們很精通商業運作，也對這個領域很有興趣，覺得充滿商機，但是他們也對這個領域一無所知。」Doede Holtkamp回憶，他曾經問過發行商想要怎樣的內容，但事實上這是一個錯誤的問題，因為發行商很多時候其實並不瞭解。Doede Holtkamp強調，向投資人推薦自己的作品時，創作原型（Prototype）和垂直切片（Vertical Slic）是必要的，此外最重要的是表現用戶體驗和遊戲機制，並且預先了解目前市場上同類型的對手，做出作品的差異化：「不要問發行商要什麼，而是告訴他們，你的作品就是他們應該要的。」
Doede Holtkamp提醒創作團隊，從一開始就應該思考未來的發行通路在哪、可以在哪裡找到潛在的合作夥伴。「嘗試找到這些人，向他們展示你的遊戲，在獲得他們的意見回饋之前不要完成你的遊戲，否則只會浪費時間。」他表示，就像他自己也非遊戲背景出身，ARVORE Immersive也是從過去的經歷中逐漸摸索出商業操作方法。「這個產業還在逐漸成形的早期階段，不懂是正常的，犯錯也沒關係！」
Web3.0開啟了數位世界邁向元宇宙的大門，讓現實世界在即時運算下快速擴增「多重宇宙」。2022未來內容展以「擴增宇宙，運算中」為主軸，便是意味蘊釀元宇宙時代的娛樂體驗、展現將內容產業帶往未來的企圖心。從故事力策展出發，結合科技藝術衍擘畫新未來內容藍圖，帶領參展者體驗內容敘事感官疆界與全新媒體科技應用與商機，在文化內容與商業之間搭建起一座黃金之橋。
- 2022年11月3日至13日
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