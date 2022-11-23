你對愛爾蘭印象如何？由在德愛爾蘭「講波少年」說起

德國新晉體育評述員科朗（Conan Furlong），近日常見於體育節目上。

這位20多歲的年輕人，為體育頻道《Sport 1》工作了數年。認識英語文化的人都會發現他的姓氏「Furlong」乃愛爾蘭姓氏。Furlong是中世紀時代農地的量度單位，等於八分一英里；亦有說這姓氏源自英格蘭南部地方名。其名字「Conan」則來自蘇格蘭和愛爾蘭。

《福爾摩斯》作者、蘇格蘭的柯南道爾（Conan Doyle），正是其名。多年前在新加坡中學交流兩週，從愛丁堡來的數學老師一見到我，就很自豪地說他來自柯南道爾的家鄉。科朗的父母，則是愛爾蘭人，而他在德國長大，講一口地道德文和英文。

科朗在名校慕尼黑科技大學體育科學系畢業，讀碩士期間亦去過英國交流。回德後加入《Sport 1》，最初負責網站編輯，後來出鏡主持體育節目，發揮所學專長。臨近世盃，他也得到許多表現機會，在觀眾面前侃侃而談，分析各隊資訊。

在德愛爾蘭裔人，融入多較亞裔或非裔容易，事因他們都是白人，只要第二代講一口地道德文，就沒人知道他們原籍非德國。

認識一位姓Limley的德國朋友，跟我說祖輩在1840年代愛爾蘭大飢荒時移居俄羅斯，後來在俄國戰亂時來到德國。大飢荒造成一百萬人死亡，是愛爾蘭史上重大的創傷。當時屬於英國的愛爾蘭，人民感受到英國的救災不力，而愛爾蘭土地集中在富有的英國人手中，農民薪酬非常低。這種社會不公平導致英愛兩地人民矛盾日增，也造成後來的民族運動。這位朋友祖輩選擇移民俄羅斯，沒想到俄羅斯也民不聊生，內憂外困，沙皇倒台後又迎來蘇聯。後來到了德國，才找到一片安身立命之所。他們的故事，也是那年代千萬人的寫照。

今天在德國提起愛爾蘭，大多人都只會想到當地的愛爾蘭酒吧，以及一週一次、稱為Pub Quiz之常識問答比賽，但不會想到身邊的人，有可能是愛爾蘭移民後代，祖先經歷過大飢荒。前港督彭定康（Chris Patten）的祖輩，也在那年頭移居英國。港人想到愛爾蘭，會想到泳手何詩蓓（Siobhán Bernadette Haughey），以及來自愛爾蘭的港督卜力（Henry Arthur Blake） 和軒尼詩（John Pope Hennessy）。前者有露天球場卜公花園紀念，後者有一整條軒尼詩道。