馬來西亞大選後首相人選迄今難產，最高元首蘇丹阿布都拉成任命過程焦點

馬來西亞第15屆全國大選在19日（週六）落幕，但並沒有任何一個政黨聯盟在國會獲得過半席次。選後經過多番討論，首相人選至今仍未出爐。馬來西亞最高元首蘇丹阿布都拉（Al-Sultan Abdullah）也因此成為焦點，因為他正在考慮任命誰成為下任首相。

在這段紛紛擾擾的過程中，這位「馬來西亞最高元首蘇丹阿布都拉」究竟是何方神聖？屬於虛位元首的他，為何在任命首相的過程中竟會有如此舉足輕重的地位？

蘇丹阿布都拉是誰？為何他是馬來西亞的國家元首？

馬來西亞屬於「君主立憲內閣制」，而馬來西亞的君主立憲制較為特別，其虛位元首「最高元首」是輪流選出，且一個任期5年，可重複擔任但不得連任。馬來西亞共有13個州，最高元首便是由其中9個州的蘇丹輪流選出。

Malaysian king calls council of sultans to resolve election crisis https://t.co/cCHuUPaEKw pic.twitter.com/oX36GMIpfN — Reuters (@Reuters) November 23, 2022

《路透社》指出，現年63歲的蘇丹阿布都拉來自馬來西亞東部彭亨州（Pahang），在2019年時就任馬來西亞第16屆最高元首。蘇丹阿布都拉自上任之初，就以樸實的形象及事蹟贏得民心，像有人曾看到他在速食店排隊買餐點，以及在高速公路幫助發生車禍的傷者等。

此外，報導也指出，蘇丹阿布都拉是一位運動狂粉，年輕時曾代表馬來西亞參加足球比賽，之前也曾擔任國際足球總會（FIFA）執行委員會成員，以及亞洲曲棍球聯合會主席。

為何最高元首可以參與首相的決選過程？這種情況常發生嗎？

馬來西亞聯邦憲法規定，最高元首在部分情況下可行使「酌情權」，包括判斷誰獲得國會多數國會議員的支持委任首相、是否應聽取首相建議解散國會、召開統治者會議商討涉及統治者的特權，以及其他憲法賦予酌情權等。

因此，由最高元首決定馬來西亞首相人選的事件並不常發生。不過，過去幾年來，馬來西亞政治局勢動盪不斷，蘇丹阿布都拉2019年上任至今就已任命2位首相人選，包括2020年2月，時任總理馬哈迪因聯盟內訌而辭職，當時蘇丹阿布都拉隨即與222名國會議員會面，最終選擇馬哈迪的前盟友慕尤丁擔任首相。

Malaysia's Council of Rulers to meet on Thursday to discuss formation of govt https://t.co/UGY17JZE5r — Devdiscourse (@Dev_Discourse) November 23

不到一年後，慕尤丁所領導的國民聯盟解體，蘇丹阿布都拉要求國會議員每人提交一封信說明他們支持誰擔任首相，並決定任命依斯邁沙比里接任首相。不過，全國大選後多日仍無法選出首相的情況，這是第一次發生。

蘇丹阿布都拉在22日（週二）時，就曾會見希望聯盟領導人安華和前首相慕尤丁。慕尤丁表示，蘇丹阿布都拉曾建議他與安華一起組建聯合政府，但慕尤丁並未同意。

在此次全國大選中，安華領導的希望聯盟獲得82個國會席次，為贏得最多席位的聯盟；慕尤丁的國民聯盟則贏得73個席位。此外，由現任巫統黨主席阿末扎希領導的國民陣線則獲得30個席次。欲組建政府的政黨，需獲得過半112個席次。

針對馬來西亞首相人選難產問題，《路透社》報導，馬來西亞國家皇宮在23日（周三）發布聲明指出，24日（週四）時，由9州的世襲統治者組成的「統治者會議」（Council of Rulers）將舉行會議，討論新政府的組建。聲明指出，「馬來統治者會議是讓最高元首了解馬來統治者的想法，以便為人民和國家福祉做出決定。」

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責任編輯：陳曉芙

核稿編輯：杜晉軒