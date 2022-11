談康樂治療：康樂治療是什麼？我們的社會需要它嗎？（上）

康樂治療——這個名詞對行業人士而言應該比較陌生,甚至相關的華語資料研究與文獻也是非常少,但康樂治療在北美地區是十分普遍的職業,甚至被納入在當中的輔助醫療系統內。什麽是康樂治療?它在復康與醫療系統中對服務使用者又有何進益?先行利申:我並不是康樂治療師,但職業上與他們的工作性質有部分相似之處,而現時我在加拿大多倫多進修老人學當中亦有修讀此科目,故在此就試作一簡介。另一方面,由於本人身處加拿大,故亦以加拿大本地情況作基準去論述。

康樂治療是什麼?

康樂治療(Recreational Therapy),中文亦譯休閒 / 娛樂 / 休憩,或把「治療」譯作「療法」;為方便討論,下文一律使用「康樂治療」一詞。根據Canadian Therapeutic Recreation Association,康樂治療意思如下:「Therapeutic Recreation is a health care profession that utilizes a therapeutic process, involving leisure, recreation and play as a primary tool for each individual to achieve their highest level of independence and quality of life」(CTRA, 2022)。

中文意思,就是康樂治療是運用康樂活動去令治療對象有更高的獨立能力生活質素。這概念與一般輔助醫療系統內的治療師,例如職業治療/言語治療/物理治療類似,都是透過一個媒介,針對治療對象去進行介入,以達致復康之效。

而根據美國National Council for Therapeutic Recreation Certification,康樂治療包括的活動,可以是手工/寵物/運動/遊戲/舞動/戲劇/音樂/社區外出等(NCTRC, 2022)。

康樂治療的治療對象

根據CTRA網頁(CTRA, 2022),康樂治療的對象也很多元化,由最常見的復康中心、長者中心、精神健康中心、青少年與孩童服務、戒癮服務等,基本上就是你數得出的社福機構,都能夠聘請康樂治療師。更進一步地說,由於康樂治療在歐美國家是非常普遍的工作,就如一般的其他治療師一樣普遍,所以一般社福/醫療中心都會聘請康樂治療師,變相工作機會大增。

康樂治療師的訓練

在港澳台,相信都沒有人認真地考究過何謂「康樂治療」,更別說是有相關的大學/學院訓練。但在歐美地區,康樂治療可以是一文憑課程(通常是兩年制)、學士課程、一年制後學士證書課程或碩士課程(當然相信會有博士、但一般人不會突然去讀博士就是了⋯⋯)。由此可見,康樂治療是作為一個專門而獨立的學科去存在,它並非一些只是柴娃娃跟治療對象玩玩遊戲之類的學科。有關相關學科的詳情,有興趣者可搜尋「Therapeutic Recreation」/「Recreational Therapy」/「Diploma」等等關鍵字眼。

在港澳台三地有關「康樂治療」的普遍性

現時如果簡單以Google搜尋「康樂治療」,也有一個中文翻譯如下:「休閒治療(英語:Recreational Therapy)又稱康樂治療、遊憩治療,是指透過靜態或是動態的休閒活動,讓活動參與者生理、心理狀態達到穩定的一種治療方式」(維基百科,2022)。另一方面,香港也有一個由香港寧養社會工作者協會,拍過一段一分半鐘的片,談及康樂治療。但除此之外就沒有了,之後的資料基本上只能找到簡體字的一些不太與內容相關的文章。