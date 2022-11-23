印度取消出口關稅震撼鋼市，挑戰中國成為全球最大鋼鐵出口國

近日，印度國內物價回穩，其政府大動作取消鐵礦原料和熱軋、鋼筋等鋼材關稅，打算由鋼鐵「淨進口」恢復成「淨出口」國，並且和澳洲簽訂自由貿易協定（FTA）進口大量煤炭，未來將劍指中國，要成為全球第一的產鋼大國。

印度取消出口關稅，震撼鋼市

11月18日，印度取消鐵礦原料、熱軋、鋼筋等鋼材關稅，對全球鋼市投下震撼彈。出口關稅大幅下調，例如：鐵礦由45%降到0%關稅，熱軋、冷軋，寬度600釐米的不鏽鋼扁材料、鋼筋均由15%降為0%，值得注意的是鎳礦則由0%拉高到2.5%。

台灣鋼界人士告訴《工商時報》，俄羅斯和印度是主要影響熱軋鋼市的國家，自從今（2022）年俄烏戰爭爆發後，黑海封鎖、亞速煉鋼廠炸毀，又有歐盟對俄鋼抵制的原因，鋼材就很少流竄到歐亞市場。

本次，印度突然取消出口關稅，外界認為主因是這段期間，鋼鐵從淨出口轉為淨進口國，打算透過調整關稅，恢復淨出口的地位。消息傳出後，鐵礦砂逆勢下挫，例如澳洲銷往中國鐵礦下跌3.1美元，中斷持續上漲的趨勢。

根據《世界鋼鐵協會》報告指出，全球鋼市取決於「中國」動向。2021年中國政府對房地產開發業採取嚴厲「調控」措施，中國的鋼鐵需求顯著放緩，隔年，開始大力推動基礎設施投資，穩定鋼鐵需求，未來還需要看中國的政策走向。

而印度也視中國供需狀況調整國內鋼鐵政策。外媒《經濟時報》引述印度鋼鐵業ata Steel的Narendran說：「我們應該在印度製造鋼鐵，不僅是為了印度，也是為了全球。」

他還說：「印度有很大的機會出口大量鋼鐵，因為大多數國家都是「進口鐵礦石」，然而我們擁有自己的鐵礦石。這是一個很好的機會，可以為我們的鐵礦石增加價值，可以在印度偏遠的地區創造就業機會，並建立一個具有全球競爭力的大規模產業。」

印度要取代中國成為全球鋼鐵大國

報導稱，印度鋼鐵業人士稱，印度政府於今年5月為了要打擊通貨膨脹徵收出口關稅，如今，在物價穩定時鋼鐵關稅被刪除直得肯定，他們堅信印度是一個生產鋼鐵的好地方。

倘若印度要稱霸全球鋼市，那煉鋼材料是一個問題。Narendran表示，印度沒有太多煉鋼的煤礦，必須採取更多國內的煉焦煤，進而減少仰賴進口焦煤的問題，例如像是從澳洲、俄羅斯及莫桑比克等地進口。

他強調，隨著印度鋼鐵產量增加，焦煤的需求也會不斷增長，印度一定要解決這個問題。值得一提的是，近日印度和澳洲已經簽署自由貿易協定，而澳洲向來是包含煤炭在內的礦產出口大國，這有助於印度鋼鐵業崛起。

世界鋼鐵協會日前發布《世界鋼鐵統計數據2022》，中國是全球最大的鋼鐵生產和消費國，後面依序是印度、日本、美國和俄羅斯。隨著近年中國推動淨零碳排的政策下，高碳排的鋼鐵等產業被大舉限縮。這也成為，印度討戰成為全球第一產鋼大國的機會。

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核稿編輯：翁世航