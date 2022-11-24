【關鍵眼中盯】廢票其實沒有那麼廢！願意投票的人越少，你心中的「爛人」就越開心
我們想讓你知道的是
當投票所只剩下最狂熱最死忠的那群選民，藍綠自然會極力討好極端的群體。出門投票，讓藍綠知道台灣還有一群關心政治，但對檯面上人選都看不過的選民，當這個數字大到可以左右選舉結果，那些「壞人」才可能在下次選舉，做些會讓你願意投他的事。
每到選舉，就會有許多「投票有什麼意義」的討論。即便是「投誰都一樣」的論述，也分為「都一樣沒用」和「都一樣爛」兩種，理由各有不同。
筆者周圍也有許多抱持後者信仰，每一屆選舉都堅持不投票的人，曾經我也好說歹說請他們選個沒那麼爛的蘋果，但近年我找到一個更和解共生的立場：
就算每個候選人你都很討厭，不要不投票，請去投個不會上的，或是投廢票。
願意投票的人越少，你心中的「爛人」就越開心
每次選舉或公投都會出現「廢票聯盟」，但投廢票的行為其實很去中心化，也絕非透過動員就能發生。更重要的是，廢票沒有那麼廢。
在很多面向上，藍綠一直在互相學習。
綠學習藍的施政和綁樁模式，與當初支持主力的進步派越行越遠，反而透過與農田水利會和各路團體整合，加強樁腳掌控。藍則學滿了綠營在野時期的去脈絡抗爭模式，卻時常落入「為反而反」，只是社會環境已不像十年前那般，讓他們總懊惱為什麼之前綠能，自己現在卻不能。
選舉層面上，藍綠對決也常是近來台灣兩大政黨追求的共同目標，一方面台灣很多地方還是藍大於綠，只要確保偏藍選民都能出門投票，國民黨候選人就更有勝算；同時，民進黨也看準這些藍營選民正隨著時間凋零，只要顧好親綠的票，長期來看一定能穩定執政。
這兩種想法有一個共同點：中間選民越少，勝負越好判斷。
越回歸基本盤，選舉結果就越可控。因此國民黨土法煉鋼用「提升民進黨仇恨值」戰術，讓流失的藍營選民回歸；民進黨則更高瞻遠矚，策略性的避免第三勢力出頭，許一個繼續藍綠對決而且綠營必勝的美妙未來。
在這樣主重圈權力、互打臉、少討論施政的風氣下，勢必出現各種謾罵、口水甚至抹黑，也讓越來越多不關心政治的民眾，對政治更失望，離政治更遠——反正一樣爛，不如去郊遊，還能讓他們少領30元補助款。
深不知這樣做最開心的，就是你心中的「爛人」。
出門投廢票的意義，長期來看可能大過於「投對邊」
當河道輿情、開票結果，都展現出台灣會投票的人，就只剩下各自最狂熱最死忠的那群選民，藍綠兩黨自然會把政策論調設定來討好那些極端的群體，施政結果也會離其它不關心的人的利益越來越遠，繼續陷入更不關心政治的惡性循環。
而這也是出門投票的意義：就算不喜歡檯面上的主要候選人，你也要出席，讓自己成為計票單上的數字，讓藍綠知道台灣還有一群關心政治，但對檯面上人選都看不慣的選民。
唯有這個數字夠大，大到可以左右選舉結果，你心中的那些「爛人」才可能在下次選舉前，做些會讓你願意投他的事。
當你不出聲，他們只會變本加厲，當你出門投票——不管是投給「一定不會上」的候選人，或是蓋滿印章當廢票——就是具有意義的表態，長期來說對台灣民主的益處，甚至可能大過於「投對邊」。
如果你對候選人「都一樣爛」感到厭煩，就在投票日花個15分鐘走附近的國小或運動中心，做一件讓他們未來不敢繼續那麼爛的事吧！
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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從敘事到遊戲，打造XR內容價值鏈！2022 TCCF未來內容展，國際專家傳授「內容轉型與變現」商業秘訣
我們想讓你知道的是
VR、AR、MR 等技術已經大量運用於敘事和遊戲創作之中，而在創作之外，募資、通路發行、行銷等商業運作是創作者面臨的一大難題。2022 TCCF創意內容大會─未來內容展主題沙龍【國際焦點｜敘事 v.s. 遊戲：VR內容的商機與發展】邀請國際知名VR體驗內容設計公司 ARVORE Immersive 營運總監 Doede Holtkamp 分享他的寶貴經驗。
沉浸式娛樂內容崛起 ，國際市場中XR遊戲更具商機
ARVORE Immersive 是一家總部位於巴西聖保羅，使用VR、AR、MR等最新沉浸式技術，開發互動敘事體驗與遊戲的工作室。ARVORE以VR短片「The Line（台譯：《愛情非線性》）獲得2019年威尼斯影展「最佳VR體驗獎」和2020年艾美獎「互動式媒體傑出創新獎」。2021年，ARVORE再度推出VR遊戲「YUKI」獲得熱烈迴響，目前更有4款遊戲同步開發中，準備於2023至2024年間於各大平台上架。ARVORE Immersive品牌商業營運負責人Doede Holtkamp分別從內容開發、募資、通路等環節，分享敘事與遊戲兩種不同創作類型的商業運作差異，以及ARVORE目前聚焦於遊戲創作開發的原因。
「我們正處於沉浸式娛樂產業的轉折點。 」Doede Holtkamp有信心地說，隨著設備越來越普及，用戶指數增長，預期產業格局將在十年內徹底改變，而未來除了VR娛樂體驗更普遍化外，也將開啟全新XR世代 。「大家應該投入更多心力在XR遊戲，無論從募資或通路發行的層面來看，XR遊戲都有更多機會。」他也不諱言，雖然敘事型XR創作商機已經比過去要成長許多，但遊戲仍是相對更有機會成功回收投資報酬的XR創作型態：「儘管ARVORE仍希望未來繼續製作敘事類型的內容，但此時此刻我們更專注於遊戲開發。」
敘事V.S. 遊戲 從開發階段就要有不同思維
ARVORE Immersive團隊橫跨敘事與遊戲兩種創作範疇，Doede Holtkamp表示，由於團隊原先就用類似遊戲開發的編制在創作敘事型內容，團隊人才完整，有設計師、遊戲開發人員、故事設計師，因此ARVORE Immersive針對兩種類型內容的開發方式事實上並沒有那麼大的差異。「最大的差別是，遊戲的前期開發就得交付可運作的原型（Prototype），更理想的狀況是能做出垂直切片（Vertical Slice, 高品質遊戲的短版本遊戲）。而且開發過程中，從早期就要開始不斷測試，針對目標受眾測試用戶體驗。」Doede Holtkamp也提醒，很多團隊會有「做Prototype太貴了，負擔不起」的迷思，事實上現在已經有一些工具，例如Horizon能協助便利開發Prototype 。
另一個關鍵差別在於遊戲的行銷重要性較高，從內容開發的階段就要思考到後續的行銷。「敘事類型的作品中，很多團隊其實沒有專門的行銷人員，通常是由製作人一併負責。但如果從敘事轉向遊戲，就必須在行銷上投注更多心力，至少要有專門的行銷或公關人員。」
從產業鏈著手！「找到對的夥伴」能提高成功機會
敘事型內容與遊戲的募資對象、發行通路也截然不同。Doede Holtkamp分析，敘事型內容的募資機會較多來於公基金、電影節、播放平台等通路，尤其公基金是敘事內容最主要的投資者。Doede Holtkamp也觀察到近期有越來越多遊戲開發者會將垂直切片（Vertical Slic）用於募集公共資金，或是報名電影節，如果有機會入圍電影節，公基金會對這個作品更有興趣。
XR遊戲的主要募資對象則是平台、天使投資等私人投資者和遊戲發行商，其中，他認為遊戲發行商最為重要。「遊戲發行商正在進入這個領域，他們很精通商業運作，也對這個領域很有興趣，覺得充滿商機，但是他們也對這個領域一無所知。」Doede Holtkamp回憶，他曾經問過發行商想要怎樣的內容，但事實上這是一個錯誤的問題，因為發行商很多時候其實並不瞭解。Doede Holtkamp強調，向投資人推薦自己的作品時，創作原型（Prototype）和垂直切片（Vertical Slic）是必要的，此外最重要的是表現用戶體驗和遊戲機制，並且預先了解目前市場上同類型的對手，做出作品的差異化：「不要問發行商要什麼，而是告訴他們，你的作品就是他們應該要的。」
Doede Holtkamp提醒創作團隊，從一開始就應該思考未來的發行通路在哪、可以在哪裡找到潛在的合作夥伴。「嘗試找到這些人，向他們展示你的遊戲，在獲得他們的意見回饋之前不要完成你的遊戲，否則只會浪費時間。」他表示，就像他自己也非遊戲背景出身，ARVORE Immersive也是從過去的經歷中逐漸摸索出商業操作方法。「這個產業還在逐漸成形的早期階段，不懂是正常的，犯錯也沒關係！」
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