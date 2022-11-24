【關鍵眼中盯】廢票其實沒有那麼廢！願意投票的人越少，你心中的「爛人」就越開心

每到選舉，就會有許多「投票有什麼意義」的討論。即便是「投誰都一樣」的論述，也分為「都一樣沒用」和「都一樣爛」兩種，理由各有不同。

筆者周圍也有許多抱持後者信仰，每一屆選舉都堅持不投票的人，曾經我也好說歹說請他們選個沒那麼爛的蘋果，但近年我找到一個更和解共生的立場：

就算每個候選人你都很討厭，不要不投票，請去投個不會上的，或是投廢票。

願意投票的人越少，你心中的「爛人」就越開心

每次選舉或公投都會出現「廢票聯盟」，但投廢票的行為其實很去中心化，也絕非透過動員就能發生。更重要的是，廢票沒有那麼廢。

在很多面向上，藍綠一直在互相學習。

綠學習藍的施政和綁樁模式，與當初支持主力的進步派越行越遠，反而透過與農田水利會和各路團體整合，加強樁腳掌控。藍則學滿了綠營在野時期的去脈絡抗爭模式，卻時常落入「為反而反」，只是社會環境已不像十年前那般，讓他們總懊惱為什麼之前綠能，自己現在卻不能。

選舉層面上，藍綠對決也常是近來台灣兩大政黨追求的共同目標，一方面台灣很多地方還是藍大於綠，只要確保偏藍選民都能出門投票，國民黨候選人就更有勝算；同時，民進黨也看準這些藍營選民正隨著時間凋零，只要顧好親綠的票，長期來看一定能穩定執政。

這兩種想法有一個共同點：中間選民越少，勝負越好判斷。

越回歸基本盤，選舉結果就越可控。因此國民黨土法煉鋼用「提升民進黨仇恨值」戰術，讓流失的藍營選民回歸；民進黨則更高瞻遠矚，策略性的避免第三勢力出頭，許一個繼續藍綠對決而且綠營必勝的美妙未來。

在這樣主重圈權力、互打臉、少討論施政的風氣下，勢必出現各種謾罵、口水甚至抹黑，也讓越來越多不關心政治的民眾，對政治更失望，離政治更遠——反正一樣爛，不如去郊遊，還能讓他們少領30元補助款。

深不知這樣做最開心的，就是你心中的「爛人」。

出門投廢票的意義，長期來看可能大過於「投對邊」

當河道輿情、開票結果，都展現出台灣會投票的人，就只剩下各自最狂熱最死忠的那群選民，藍綠兩黨自然會把政策論調設定來討好那些極端的群體，施政結果也會離其它不關心的人的利益越來越遠，繼續陷入更不關心政治的惡性循環。

Photo Credit: 中央社

而這也是出門投票的意義：就算不喜歡檯面上的主要候選人，你也要出席，讓自己成為計票單上的數字，讓藍綠知道台灣還有一群關心政治，但對檯面上人選都看不慣的選民。

唯有這個數字夠大，大到可以左右選舉結果，你心中的那些「爛人」才可能在下次選舉前，做些會讓你願意投他的事。

當你不出聲，他們只會變本加厲，當你出門投票——不管是投給「一定不會上」的候選人，或是蓋滿印章當廢票——就是具有意義的表態，長期來說對台灣民主的益處，甚至可能大過於「投對邊」。

如果你對候選人「都一樣爛」感到厭煩，就在投票日花個15分鐘走附近的國小或運動中心，做一件讓他們未來不敢繼續那麼爛的事吧！

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航